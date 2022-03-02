У Києві окупанти бомблять Русанівку, Куренівку, Жуляни, а також передмістя - Боярку й Вишневе, - Держспецзв’язок

Російські окупанти бомблять деякі райони Києва і передмістя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канал Держспецзв’язку у Telegram

"У Києві знову вибухи! Київ: Русанівка, Вишневе, Куренівка Боярка та Жуляни. — бомблять", - йдеться у повідомленні.