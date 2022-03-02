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У Києві окупанти бомблять Русанівку, Куренівку, Жуляни, а також передмістя - Боярку й Вишневе, - Держспецзв’язок
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти бомблять деякі райони Києва і передмістя.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на канал Держспецзв’язку у Telegram
"У Києві знову вибухи! Київ: Русанівка, Вишневе, Куренівка Боярка та Жуляни. — бомблять", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+30 Michal Woronowsky
показати весь коментар01.03.2022 23:41
+19 JunsunV Vjunsun
показати весь коментар01.03.2022 23:41
+19 Michal Woronowsky
показати весь коментар01.03.2022 23:53
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Будь ласка, зачекайте...
Ви що не розуміте , що літак це не NLav й навіть не танк .
Це то , що може збивати літальні апарати й це перша причина затримки :
1. Процедура передачи потребує певних юридичних дозвілів й сертефікацій . Інакше через рік , якись депутат тої країни подасть в суд на чинушу , який може бути засудженний .
2. Ви що , хлопці , навіть кінь потребує , що його обкатували певний час .
Літак , чужий . З незнайомою (новою) електронікою . Це ж була новина учорашнього дня . Це ж не скутер 50 кубів - сів й поїхав .
3. Требо знайти льотний склад , да такий , що не збили б в першому ж бою . Розумово , кожна втрата для України це трагедія , але в часи загрози існування України й українців - кожний пілот и машина мають особливу ціну .
За з часів Сраліна й Гітлера не було в світі цілої держави , яка б воювала , порушуючи Женевску конвенцію . Тому майже усі ******** ПВО проєктуються и користуються для захисту не мирного населення , а т.з. "крітичних об"єктів" . Тобто проти можливих терорістів , або проти держави , яка атакую виключно військові цілі (що не підпадають под Женевську конвенцію) . Й тому ******** ПВО ось такі . "Залізний купол" це виключення , але він від зовсім іншої загрози - від кустарних й саморобних некерованних ракет , але ж високої інтенсивності й типу "земля-земля" .
А тут "повітря-земля" .
Й головне -- й ця війна , й ці дикунськи бомбандування були крім Ленглі прорахунком майже усіх дуже інтелектуально розвинутий й фахових експертів виключно по причині того , що тільки Ленглі (тобто - Байден) користалися аналітикою не тільки військових й політологів , але й психіаторів ... Ось ці висококваліфікованні аналітики й втановили діагноз -- не гомо-сапієнс ***** , а якась істота , яка вважає себе рептілоїдом й діє за "логікою" рептілоїда . Тобто за наявністю - "біполярне раздвоєння особи" , "парноя" й "манія переслідування" з перемежування "манією величі" , "нестійкий психичний стан" . Особливо небеспечний в стані "панічної атаки" й требо вселяко відводити пацієнта від такого стану , бо ядерна кнопка ...
Ось цей шестиметровий table ... усі думають, що воно "Ковіда" злякалося .
Може й "Ковіда" теж ...
Але цей план воно вже давно готувало й хтось з його оточення був в курсі - бо без їх , як воно підготує ?
Але як тварина воно відчуває , що оточенню такий "план дій" дуже не подобається -- вони ж не божевільні . Ось й підозрює , що хтось отруєть якось . А Макрона чого злякався на цілих 6 метрів -- таж сама причини ... параноїдальна підозра , що зрадник продався саме французам .
Хочу підкреслити , що якщо особі сподобається грати роль психично хворого психопата , то є така форма психичной хвороби , яку я низиваю "рептілойд" .