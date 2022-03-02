На Київщині російські військові вбили священника ПЦУ, який був у рясі, - Євстратій (Зоря)

Максим Козачина, батюшка Православної Церкви України, ніс службу в церкві біля містечка Іванків

Цю інформацію Цензор.НЕТ підтвердив речник ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря:

"На жаль, це так. Цю інформацію ми отримали декілька днів тому, коли російські окупанти просувалися через Іванків. Але не мали можливості остаточно підтвердити, тому що вони не дозволяли забрати тіло", — сказав Зоря і додав, що сьогодні вони отримали остаточне підтвердження від очевидців, а також відбувся похорон Козачини. - Ми до останнього сподівалися, що він поранений, але живий. Проте нам підтвердили, що його таки вбили", — сказав нам Зоря.

Також він наголосив на тому, що на момент вбивства Максим Козачина був у рясі священнослужителя, але що стало мотивом конфлікту і чи були свідки злочину, йому невідомо. Але священнослужитель, капелан, Народний герой України Дмитро Поворотний, який назвався земляком вбитого Козачини, свідчить, що чоловіка вбили, щоб відібрати його машину: "Просто витягли з салону і розстріляли". Він розповів, що вбитий отець Максим — родом з Дніпропетровщини, у 1996 році закінчив середню загальноосвітню школу та вступив до Київської духовної семінарії УПЦ КП, у якій навчався до 2000 року. Відтоді був настоятелем парафії Різдва Пресвятої Богородиці селища Розважів Іванківського району Київщини. Під час російсько-української війни він був капеланом...

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