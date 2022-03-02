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На Київщині російські військові вбили священника ПЦУ, який був у рясі, - Євстратій (Зоря)

Новини Цензор.НЕТ Події

На Київщині російські військові вбили священника ПЦУ, який був у рясі, - Євстратій (Зоря)

Максим Козачина, батюшка Православної Церкви України, ніс службу в церкві біля містечка Іванків

Цю інформацію Цензор.НЕТ підтвердив речник ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря:

"На жаль, це так. Цю інформацію ми отримали декілька днів тому, коли російські окупанти просувалися через Іванків. Але не мали можливості остаточно підтвердити, тому що вони не дозволяли забрати тіло", — сказав Зоря і додав, що сьогодні вони отримали остаточне підтвердження від очевидців, а також відбувся похорон Козачини. - Ми до останнього сподівалися, що він поранений, але живий. Проте нам підтвердили, що його таки вбили", — сказав нам Зоря.

Також він наголосив на тому, що на момент вбивства Максим Козачина був у рясі священнослужителя, але що стало мотивом конфлікту і чи були свідки злочину, йому невідомо. Але священнослужитель, капелан, Народний герой України Дмитро Поворотний, який назвався земляком вбитого Козачини, свідчить, що чоловіка вбили, щоб відібрати його машину: "Просто витягли з салону і розстріляли". Він розповів, що вбитий отець Максим — родом з Дніпропетровщини, у 1996 році закінчив середню загальноосвітню школу та вступив до Київської духовної семінарії УПЦ КП, у якій навчався до 2000 року. Відтоді був настоятелем парафії Різдва Пресвятої Богородиці селища Розважів Іванківського району Київщини. Під час російсько-української війни він був капеланом...

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Топ коментарі
+15
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02.03.2022 00:18
+11
Мерзота зовсім озвіріла,полонених не берить, нам вже їх досіть, ці злочинці вже не скажуть що не знали куди йшли,і де знаходяться! Може коли підуть трупи в кацапію навалом , звірюки будуть знать ,що безнаказано їх діточки нас тут вбивати не будуть.
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02.03.2022 00:20
+9
То есть началось воровство машин с целью перегона кавказцам , как это было в 2014 в лугандоне
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02.03.2022 00:14
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То есть началось воровство машин с целью перегона кавказцам , как это было в 2014 в лугандоне
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02.03.2022 00:14 Відповісти
не думаю что у святого отца был автомобиль интересующий кавказцев! Отобрали для скрытого передвижения по Украине, потому и тело прятали, чтобы сразу кипишь не поднялся и машину не объявили в ориентировку.
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02.03.2022 00:21 Відповісти
пнх пдр
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02.03.2022 00:24 Відповісти
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02.03.2022 00:18 Відповісти
Знаєте, якщо брати терористів в цілому, то вони хоча б ідейні!
А рашисти - це просто путінські безмозглі головорізи!!!
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02.03.2022 00:19 Відповісти
я ще раз кажу всім - використовувати тільки нЕлюди
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02.03.2022 00:41 Відповісти
Мерзота зовсім озвіріла,полонених не берить, нам вже їх досіть, ці злочинці вже не скажуть що не знали куди йшли,і де знаходяться! Може коли підуть трупи в кацапію навалом , звірюки будуть знать ,що безнаказано їх діточки нас тут вбивати не будуть.
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02.03.2022 00:20 Відповісти
а благословлял на сие убийства секта Гундяши... ТВАРИ УБЛЮДКИ ПОДОБИЕ РЕПТИЛОИДОВ НА 2 НОГАХ...
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02.03.2022 00:42 Відповісти
У тому що він був ПЦУ! Росіяни ненавидять все українське!
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02.03.2022 00:43 Відповісти
я думаю після цього "московський патріархат в україні" потрібно підпорядкувати ПЦУ!
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02.03.2022 00:45 Відповісти
взагалі розігнати, а тих хто працював на кацапів - судити
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02.03.2022 00:50 Відповісти
Знищити й крапка
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02.03.2022 00:50 Відповісти
ці всі церкви підпорядкувати пцу!

до священника кожної церкви приходить сбу-шник, каже "переходиш під ПЦУ? ні? значить виділяємо священника від ПЦУ і він починає правити в цій церкві."
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02.03.2022 00:58 Відповісти
Почувши цю новину отець Онуфрі з РПЦ смачно відобідав. "В этот день бог послал (Онуфрію в трапєзной Києво-Печерської Лаври) на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом 1-го сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок."
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02.03.2022 01:04 Відповісти
ну от. в нашій церкві є перший офіційно підтверджений великомученик. я серйозно. канонізувати.
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02.03.2022 06:29 Відповісти
 
 