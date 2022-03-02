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В Україну йде зброя від наших друзів, яка дозволить вигнати агресора з нашої землі, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Україну йде зброя від наших друзів, яка дозволить вигнати агресора з нашої землі, - Кулеба

Міф Путіна про те, що Україна нікому не потрібна, руйнується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час відеотрансляції.

"Я хочу вам сказати, що в Україну йде зброя від наших друзів, яка дозволить нам захистити нашу державу, перемогти агресора та вигнати його з нашої землі. ... Нам важко, ми стікаємо кров'ю, бачимо, як наші будинки руйнуються, але насправді ми вже перемагаємо", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, динаміка підтримки України надзвичайно потужна та безпрецедентна.

"Головне - це руйнує міф Путіна, що Україна нікому не потрібна", - сказав він.

Також читайте: ЗСУ відбили у російських окупантів вогнеметну систему "Солнцепек". ФОТО

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Топ коментарі
+19
Дмитро Корчинський
Вчера в 19:51 ·Сьогодні розмовляв з нашим одеським братом Олесем Янчуком.

Він висловив добру думку: нині найкраща нагода для Грузії, Молдови, Китаю, Японії, Фінляндії почати повертати окуповані моковитами території.

Ефективно воювати на стільки фронтів москва не зможе.
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02.03.2022 00:22
+18
Ждём свежеподжаренных свиннобульбашей.
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02.03.2022 00:17
+18
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02.03.2022 00:19
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Вам не здається, що іронія і сарказм неумісні?
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02.03.2022 00:21 Відповісти
Куму ти це пишеше. Не бачиш його ніка? : Жунь Хунь. (соромно писати замість "нь" - "й")
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02.03.2022 00:35 Відповісти
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https://www.unian.net/war/v-es-otkazalis-otpravlyat-ukraine-obeshchannye-istrebiteli-novosti-donbassa-11724838.html


В ЕС отказались отправлять Украине

обещанные истребители

КУЛЕБА --А ЧТО НА ЭТО СКАЖИТЕ????
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02.03.2022 00:36 Відповісти
новости донбасса? не сміши мої яйця))
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02.03.2022 00:52 Відповісти
дебил ЭТО УНИАН сообщает... и верю что "обисралыся в Эвуропе".. ***пардон за идиому и фигуру речи..нет слов им Путя позвонил они в штаны и наклали Польша Словакия Болгария...
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02.03.2022 01:10 Відповісти
ужас....
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02.03.2022 00:53 Відповісти
********, корабль. Но небо закроют - и ты пойдешь, сам знаешь, куда.
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02.03.2022 00:22 Відповісти
Ждём свежеподжаренных свиннобульбашей.
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02.03.2022 00:17 Відповісти
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бандеровец,астановись!!!)))
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02.03.2022 00:20 Відповісти
Свинобульбаши предпочитают сдохнуть в Украине, чем жить в своих свинарниках.
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02.03.2022 00:29 Відповісти
ПВО, ПРО чи щось цікавіше?
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02.03.2022 00:17 Відповісти
Грабли, вилы, лопаты, топоры и гвозди, сотка...

ПРОСЯТ уже в который раз - молчите, не спрашивайте и не разглашайте!

Военная тайна это, понимаете?
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02.03.2022 00:22 Відповісти
Розуміємо, але в твоєму списку ще дошок самих дешевих не вистачає, чи в себе будем брати?
Шкода українського лісу на їхні труни переводити.
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02.03.2022 00:39 Відповісти
достатньо буде сміттєвих пакетів. ага, будем ще ліс свій витрачати на всяке сміття
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02.03.2022 00:54 Відповісти
Згоден, але в тему я просто доповнив список Ірини = дуже влучно в неї вийшло - сама не чекала
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02.03.2022 00:58 Відповісти
Ребята а у кого-то есть связь с Федоровым? Есть идея - написать всем разработчикам самых популярных игр отключись рашистские аккаунты, если нет то положить эти игры. Нам сейчас не до игр, но а они может проснутся. Нужно бить по всем фронтам, мир в огне некогда всем играть в игры!
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02.03.2022 00:18 Відповісти
А це взагалі хороша ідея. Вона за допомогою таких речей тікають від реальності.
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02.03.2022 00:21 Відповісти
Відрубити їм танки, та школота сама все зробе!
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02.03.2022 00:23 Відповісти
вирубити WoT.
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02.03.2022 00:26 Відповісти
Гарна ідея, але потрібно в фб йому писати всім
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02.03.2022 00:26 Відповісти
та ******* их,***)))простите за эмоции
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02.03.2022 00:19 Відповісти
Неужели Тамагавки?
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02.03.2022 00:19 Відповісти
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02.03.2022 00:19 Відповісти
миг 29 - истребитель. нужно вначале беларусов в воздух запустить
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02.03.2022 00:42 Відповісти
Там півтора десятка Су-25 (не знаю, якох модифікації) - це фронтові штурмовики і дуже путужне бомбове навантаження.
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02.03.2022 01:01 Відповісти
Не все так однозначно...десь проскочила інфа, що ЄС не погодився на передачу літаків...не знаю. Може хтось більше знає?
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02.03.2022 06:20 Відповісти
Вот это очень интересно...
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02.03.2022 00:20 Відповісти
Тоже не пойму. Чтобы кацапы колоны караулили. Лучше завезти а потом хвастаться жареной русьней
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02.03.2022 00:24 Відповісти
В вік інета та блогів, дебіли звикли про все одразу розповідати.
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02.03.2022 01:25 Відповісти
Дмитро Корчинський
Вчера в 19:51 ·Сьогодні розмовляв з нашим одеським братом Олесем Янчуком.

Він висловив добру думку: нині найкраща нагода для Грузії, Молдови, Китаю, Японії, Фінляндії почати повертати окуповані моковитами території.

Ефективно воювати на стільки фронтів москва не зможе.
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02.03.2022 00:22 Відповісти
А ще китайози повинні сказати: СИБІРНАШ!!!
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02.03.2022 00:24 Відповісти
А тут Дадьку Сему потрібно помиритися з Китаєм. І ПОДІЛИТИ паРашку.
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02.03.2022 00:29 Відповісти
їм сцикотно.
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02.03.2022 00:27 Відповісти
100%
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02.03.2022 00:46 Відповісти
я тоже не понимаю, чего они тупят
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02.03.2022 00:54 Відповісти
Головне ,що іде .І головне ,щоб "головний" не почав піаритись , пустив у дію з допомогою добровольців 😎
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02.03.2022 00:34 Відповісти
просто до відома для розгортання ПРО потрібно пів року , приблизно , а для ППО після того як доставили на місце 20-30 хвилин , звісно людьми які знають свою справу
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02.03.2022 00:42 Відповісти
нам потрібне пво! щоб не дозволяти своїх людей вбивати ракетами!
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02.03.2022 00:42 Відповісти
ПВО для ракет - 2% ефективності.
ПРО - протиракетна оборона. Але це дорого і довго.
Єдиний варіант - завезуть і самі все зроблять. Але вони не хочуть.
Тепер інше - ці системи стоять в Польщі точно і дістають до Волги, як мінімум.
Але хто їх буде задіювати?
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02.03.2022 01:06 Відповісти
поставили б нам. навіть їхні спеціалісти могли б цим всим керувати. все одно, ніхто не буде знати.

вони будуть в україні в якості радників.
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02.03.2022 01:09 Відповісти
Наразі сцикотно всім, крім українців. Всі решта бояться, що пуйло збожеволів і, здихаючи, може натиснути на ядерну кнопку. Може дійсно, покищо більш раціональним є довести рашистський держапарат до внутрішнього саботажу божевільних наказів пуйла та дизорганізації, а вже тоді запустити "парад суверенітетів" і серію територіальних претензій.
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02.03.2022 00:50 Відповісти
РАДБЕЗ ООН: Україна і війна 28.02.22 | Ірина Фаріон

https://youtu.be/3TKeMUrQga8
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02.03.2022 00:53 Відповісти
Слава ЗСУ! Чекаємо з нетерпінням ! Смерть рашистським окупантам!!! Героям Слава!!!!
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02.03.2022 01:07 Відповісти
Я думаю, что дадут таки, молча, но чтоб не афишировать, официально откажутся.
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02.03.2022 01:28 Відповісти
Точно, і сказати, якщо щось..."а ви докажите?"
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02.03.2022 06:23 Відповісти
😅
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02.03.2022 13:22 Відповісти
 
 