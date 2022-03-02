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В Україну йде зброя від наших друзів, яка дозволить вигнати агресора з нашої землі, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міф Путіна про те, що Україна нікому не потрібна, руйнується.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час відеотрансляції.
"Я хочу вам сказати, що в Україну йде зброя від наших друзів, яка дозволить нам захистити нашу державу, перемогти агресора та вигнати його з нашої землі. ... Нам важко, ми стікаємо кров'ю, бачимо, як наші будинки руйнуються, але насправді ми вже перемагаємо", - наголосив міністр.
За словами Кулеби, динаміка підтримки України надзвичайно потужна та безпрецедентна.
"Головне - це руйнує міф Путіна, що Україна нікому не потрібна", - сказав він.
Топ коментарі
+19 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар02.03.2022 00:22
+18 Саня Мантула 143b28a2
показати весь коментар02.03.2022 00:17
+18 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар02.03.2022 00:19
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В ЕС отказались отправлять Украине
обещанные истребители
КУЛЕБА --А ЧТО НА ЭТО СКАЖИТЕ????
ПРОСЯТ уже в который раз - молчите, не спрашивайте и не разглашайте!
Военная тайна это, понимаете?
Шкода українського лісу на їхні труни переводити.
Вчера в 19:51 ·Сьогодні розмовляв з нашим одеським братом Олесем Янчуком.
Він висловив добру думку: нині найкраща нагода для Грузії, Молдови, Китаю, Японії, Фінляндії почати повертати окуповані моковитами території.
Ефективно воювати на стільки фронтів москва не зможе.
ПРО - протиракетна оборона. Але це дорого і довго.
Єдиний варіант - завезуть і самі все зроблять. Але вони не хочуть.
Тепер інше - ці системи стоять в Польщі точно і дістають до Волги, як мінімум.
Але хто їх буде задіювати?
вони будуть в україні в якості радників.
https://youtu.be/3TKeMUrQga8