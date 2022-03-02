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Окупанти розбомбили 10 приватних будинків у Житомирі, є жертви, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

У Житомирі внаслідок російського авіаудару пошкоджено 10 приватних будинків. Є жертви.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Окупанти розбомбили 10 приватних будинків у Житомирі, є жертви, - ДСНС 01

"1 березня близько 22:16 внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у 3-х з них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні", - йдеться у повідомленні.

Окупанти розбомбили 10 приватних будинків у Житомирі, є жертви, - ДСНС 02
Окупанти розбомбили 10 приватних будинків у Житомирі, є жертви, - ДСНС 03

Також дивіться: Окупанти вдарили ракетою по базі 95-ї ОДШБр у Житомирі: Палають житлові будинки. ВIДЕО

Окупанти розбомбили 10 приватних будинків у Житомирі, є жертви, - ДСНС 04

Попередньо загинуло дві особи, травмовано три. В завалах пошкоджених приватних житлових будинках ймовірно перебувають люди.

Окупанти розбомбили 10 приватних будинків у Житомирі, є жертви, - ДСНС 05
Окупанти розбомбили 10 приватних будинків у Житомирі, є жертви, - ДСНС 06

Читайте: Російські окупанти нанесли авіаудари по об’єктах цивільної інфраструктури Запорізької області, - ОВА

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Топ коментарі
+8
откуда били? с конченой беларуси?? чего тупим в ответ??
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02.03.2022 00:44
+6
Ви горітимете в пеклі, білоруська погань.
Як у вас руки піднімаються ?

Ніхто з нас ніколи подумати не міг, що ви посмієте так підступно і підло бити по наших людях.

Скоти !
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02.03.2022 00:51
+4
Пойдут бульбаши в атаку никого в плен не брать.
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02.03.2022 00:57
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откуда били? с конченой беларуси?? чего тупим в ответ??
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02.03.2022 00:44 Відповісти
Десять частных домов - это сколько калибров нужно, чтобы расправиться со всей Украиной?
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02.03.2022 00:47 Відповісти
Чому немає відповіді?
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02.03.2022 00:47 Відповісти
Стреляющих то - ликвидируют, а нажимающего - сосуд в мозгу подведёт.
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02.03.2022 00:50 Відповісти
Ну так пойди и ответь!
Тебя дуру забыли спросить...
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02.03.2022 00:51 Відповісти
Ви горітимете в пеклі, білоруська погань.
Як у вас руки піднімаються ?

Ніхто з нас ніколи подумати не міг, що ви посмієте так підступно і підло бити по наших людях.

Скоти !
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02.03.2022 00:51 Відповісти
Хтось там ******, мовляв бацька, міцний хазяйствєннік, нам би такого... От вам подарунок від бацька прилетів.
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02.03.2022 00:55 Відповісти
Ну, не я ж таке казала.
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02.03.2022 01:04 Відповісти
а часом не с приднестровья прилетают?
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02.03.2022 00:54 Відповісти
Ой п...ц. Ці не пробачать ні дирляндії, ні Пінську ні Путлеру
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02.03.2022 00:55 Відповісти
Пойдут бульбаши в атаку никого в плен не брать.
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02.03.2022 00:57 Відповісти
 
 