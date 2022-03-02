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Окупанти розбомбили 10 приватних будинків у Житомирі, є жертви, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж
У Житомирі внаслідок російського авіаудару пошкоджено 10 приватних будинків. Є жертви.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"1 березня близько 22:16 внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у 3-х з них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні", - йдеться у повідомленні.
Попередньо загинуло дві особи, травмовано три. В завалах пошкоджених приватних житлових будинках ймовірно перебувають люди.
Топ коментарі
+8 Женя-Женя
показати весь коментар02.03.2022 00:44
+6 Vedana
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+4 Green sheet
показати весь коментар02.03.2022 00:57
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Тебя дуру забыли спросить...
Як у вас руки піднімаються ?
Ніхто з нас ніколи подумати не міг, що ви посмієте так підступно і підло бити по наших людях.
Скоти !