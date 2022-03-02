Окупанти розбомбили 10 приватних будинків у Житомирі, є жертви, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Житомирі внаслідок російського авіаудару пошкоджено 10 приватних будинків. Є жертви.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"1 березня близько 22:16 внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у 3-х з них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні", - йдеться у повідомленні.





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Попередньо загинуло дві особи, травмовано три. В завалах пошкоджених приватних житлових будинках ймовірно перебувають люди.





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