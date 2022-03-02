Першою маркою в умовах воєнного стану випустять "Русский военный корабль, иди нах*й" - оголошено конкурс ескізів. ФОТО
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Найкраще зображення надрукують масовим тиражем
Про це Цензор.НЕТ повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
"Українська марка, яка є таким же символом держави, як прапор, герб та гімн, сьогодні святкує ювілей – 30 років. На честь цього свята ми в Укрпошта багато чого планували, але через війну з Росією вирішили святкування замінити Всеукраїнським народним конкурсом – конкурсом на кращий ескіз поштової марки під назвою: "Русский военный корабль, иди на#уй!", – пояснив Смілянський.
До конкурсу можуть долучитися професійні ілюстратори, аматори та усі охочі. Марка буде міжнародною, тож кожен зможе відправити її в будь-яку країну.
Необхідно намалювати та відправити свої ескізи до 4 березня на адресу [email protected] з позначкою "Конкурс", з вказанням прізвища та імені автора роботи і його контактних даних (телефон або e-mail). Роботи необхідно представити у вигляді малюнка, графічного макета з візуалізацією в електронному вигляді у форматі jpeg, 600 dpi. Кількість робіт від одного учасника не обмежена.
Усі ілюстрації, що надійдуть на конкурс роботи будуть представлені на сторінці Укрпошти у Facebook для проведення народного голосування.
Конкурсну роботу, що набере найбільшу кількість голосів, надрукують Укрпоштою масовим тиражем на першій українській поштовій марці в умовах воєнного стану.
Будь ласка, зачекайте...
Це пов'язано, в першу чергу, з достатньою інформованістю українського населення Криму щодо війни РФ проти України. Розуміння ризиків щодо участі у повномасштабних бойових діях проти вмотивованих та професійних ЗС України викликало потужну опозицію місцевого населення щодо участі їхніх представників у безнадійній компанії Кремля.
Тому 810-та окрема бригада морської піхоти (містом постійної дислокації є Крим) категорично відмовляється від участі в бойових діях проти України, а населення - від мобілізації. Очікується поширення цих настроїв на всі війська та громадян РФ, які перебувають у Криму.
руские военные корабли пошли *****,на рейд Одессы не стали
"11 великих десантних кораблів, які планувались до здійснення десантування поблизу Одеси, повернулись до Севастополя"
Але, краще "руський военный корабль" посилати нах*й З ДОПОМОГОЮ "НЕПТУНА"!
Так до кацапів краще доходить!
устал, продрог, проголодался, заснул, упал и утонул... (с)
и разве это меняет сути сказанного - руцкий... иди *****!!! (хоть корабль, хоть техника хоть *****!!!)
То что они - защищались достойно - это большой вопрос технический: как, в принципе, можно защищаться стрелковым от кресера, до которого стрелковым не дострелнёшь, а если и дострельнёшь - то крейсеру от пули шо ? НО . Реально и без всякой иронии важно, что пацаны живы...
Поэтому Вам передо мной извиняться ни к чему... А вот реальным брехунам ,так нелепо обманувшим всех это просто необходимо. Чтоб было хоть как-нибудь достойно... ПОтому что они - слава Богу выжили, а статренькие материнские сердца, услышав сообщение об их гибели , могли б и не выжить... Из-за тупой привычки из всего (даже гибели людей) делать видосики и мэмики
А когла брехуну говорят"Да они живы" , и он отводя глаза от ситуации (не извинившись в смысле) глаза, меняет пластинку "А давайте мы марочку сделаем" - это вообще испанский стыд. Иначе это не победивший крейсер... и не победившее крейсер моральное превосходство пограничников, а победившая #какаяразница...
И , чтоб два раза не вставать ...Ещё , к сожалению, ничего не кончилось!
Х**ло окончательно ох**ло от своего провала и как тупой динозавр крушит всё подряд... Почти сравнял с землёй Харьков...не дай Бог разрушит какую-нибудь историческую святыню Киева ( с него станется)... Когда франкисты сравняли с землёй маленький испанский горд Герника - Пикассо написал свою одноименную картину которая потрясла мир...
Харьков не Герника. Это ёще б0льшее преступление....
И что -
мы с Вами точно уверены, что первая марка должна быть не про Харьков "Не забудем не простим" , а матючливый мэм ...который потерял свой подтекст героизма (не из-за того, что парни не достойно себя вели) из-за того что ассоция не подвиг - а враньё? ИМХО - вот это цинизм и #какаяразница и есть.
ответ был достойный...и останется достойным... всем руцким теперь такое говорят - и это правильно !!! они - основатели этой фразы...которая на года определила суть раши и наш посыл
мы рады что живы...