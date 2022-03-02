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Першою маркою в умовах воєнного стану випустять "Русский военный корабль, иди нах*й" - оголошено конкурс ескізів. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Першою маркою в умовах воєнного стану випустять "Русский военный корабль, иди нах*й" - оголошено конкурс ескізів. ФОТО

Найкраще зображення надрукують масовим тиражем

Про це Цензор.НЕТ повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Українська марка, яка є таким же символом держави, як прапор, герб та гімн, сьогодні святкує ювілей – 30 років. На честь цього свята ми в Укрпошта багато чого планували, але через війну з Росією вирішили святкування замінити Всеукраїнським народним конкурсом – конкурсом на кращий ескіз поштової марки під назвою: "Русский военный корабль, иди на#уй!", – пояснив Смілянський.

До конкурсу можуть долучитися професійні ілюстратори, аматори та усі охочі. Марка буде міжнародною, тож кожен зможе відправити її в будь-яку країну.

Необхідно намалювати та відправити свої ескізи до 4 березня на адресу [email protected] з позначкою "Конкурс", з вказанням прізвища та імені автора роботи і його контактних даних (телефон або e-mail). Роботи необхідно представити у вигляді малюнка, графічного макета з візуалізацією в електронному вигляді у форматі jpeg, 600 dpi. Кількість робіт від одного учасника не обмежена.

Усі ілюстрації, що надійдуть на конкурс роботи будуть представлені на сторінці Укрпошти у Facebook для проведення народного голосування.

Конкурсну роботу, що набере найбільшу кількість голосів, надрукують Укрпоштою масовим тиражем на першій українській поштовій марці в умовах воєнного стану.Першою маркою в умовах воєнного стану випустять Русский военный корабль, иди нах*й - оголошено конкурс ескізів 01

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Топ коментарі
+24
В даному контексті «нахуй» треба писати разом. Бо означає напрямок руху.
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02.03.2022 00:47
+15
Я вже хочу починати колекціонувати марки
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02.03.2022 00:52
+15
Автор - наш герой зі Зміїного...
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02.03.2022 00:54
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В даному контексті «*****» треба писати разом. Бо означає напрямок руху.
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02.03.2022 00:47 Відповісти
Нах це, здається, в німців напрямок. В данному контексті це одночасно і напрямок і ціль. Але Ви повністю праві. З точки зору провопису в данному випадку писати треба разом. Господи, я собі навіть уявити не міг, що буду писати шось стосовно правопису подібного речення.
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02.03.2022 01:08 Відповісти
Теперь это не матерное слово , а направление рашистов !!!
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02.03.2022 02:23 Відповісти
Автор - наш герой зі Зміїного...
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02.03.2022 00:54 Відповісти
Это сказали наши срочники со Змеиного.Грузинский моряк только продублировал.теперь это мем
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02.03.2022 00:58 Відповісти
Нащо Ви йому це розтлумачуєте? Кожен притомний українець вже знає звідки це пішло. В спам його та й годі!
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02.03.2022 01:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nPphpz08ifw
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02.03.2022 00:59 Відповісти
фсё,это уже мэм
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02.03.2022 01:01 Відповісти
11 великих десантних кораблів, які планувались до здійснення десантування поблизу Одеси, повернулись до Севастополя. За інформацію з достовірних джерел, у Криму особовий склад морської піхоти, який на них завантажено, перебуває у деморалізованому стані.

Це пов'язано, в першу чергу, з достатньою інформованістю українського населення Криму щодо війни РФ проти України. Розуміння ризиків щодо участі у повномасштабних бойових діях проти вмотивованих та професійних ЗС України викликало потужну опозицію місцевого населення щодо участі їхніх представників у безнадійній компанії Кремля.

Тому 810-та окрема бригада морської піхоти (містом постійної дислокації є Крим) категорично відмовляється від участі в бойових діях проти України, а населення - від мобілізації. Очікується поширення цих настроїв на всі війська та громадян РФ, які перебувають у Криму.
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02.03.2022 00:51 Відповісти
это уже не актуально
руские военные корабли пошли *****,на рейд Одессы не стали
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02.03.2022 01:03 Відповісти
о том и речь, читать пробовали?
"11 великих десантних кораблів, які планувались до здійснення десантування поблизу Одеси, повернулись до Севастополя"
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02.03.2022 01:15 Відповісти
Я вже хочу починати колекціонувати марки
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02.03.2022 00:52 Відповісти
а особливо такі
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02.03.2022 01:03 Відповісти
Кузю туда
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02.03.2022 00:52 Відповісти
Кузя і так там знаходиться!
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02.03.2022 00:59 Відповісти
Кузю, кстати, в Украине построили, раки его тупо угнали, а Кравчук сглотнул это
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02.03.2022 01:04 Відповісти
Забрали нормальне, а зробили з нього смердюче лайно
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02.03.2022 01:09 Відповісти
Це, звісно прикольно...
Але, краще "руський военный корабль" посилати нах*й З ДОПОМОГОЮ "НЕПТУНА"!
Так до кацапів краще доходить!
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02.03.2022 00:53 Відповісти
также это надо перевести на англ.
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02.03.2022 00:57 Відповісти
"Russian warship. Go f*** yourself."
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02.03.2022 01:06 Відповісти
Ось це буде виглядати так: russian ship go fuck yourself

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02.03.2022 01:07 Відповісти
Russian battleship, f+ck off!
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02.03.2022 03:18 Відповісти
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/02/28/putin-e-pazzo-come-medico-vorrei-fare-un-po-di-chiarezza/6509399/
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02.03.2022 01:05 Відповісти
Там справа вверху нажмите 3 точки, откроется окно, нажмите на "traduci" и вам переведётся на украинский.
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02.03.2022 01:08 Відповісти
пошел на...й и кузя и он
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02.03.2022 01:07 Відповісти
Одна марка, не катит. Надо делать сразу серию (блок) много марок, до 10-ти. как минимум. Для филателистов в первую очередь и для авторов уже готовых эскизов (много достойных уже) + новые. Ну как-то так.
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02.03.2022 01:14 Відповісти
Хорошая новость. Все детки и их мамы из роддома, обстрелянного при обстреле 95 бригады в Житомире, живы!
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02.03.2022 01:17 Відповісти
Мой ответ кацапчику на Ютубе, где он дико извиняется за все но говорит что другого выхода не было:Учите украинский, Игорь. Скоро пригодится. Я не шучу, украинцы настроены очень решительно и их очень много. История повторяется. Гитлер напал на Киев в 4 утра, быстро захватывал и ещё быстрее отступал. С вами будет тоже самое. Моральный перелом уже произошел. А на ядерное свое можете не надеяться. Срок годности ракет истек ещё в 2015-2018гг, полураспад не дремлет. Скоро к нам присоединятся иностранные добровольцы и чеченцы (настоящие, а не ряженые кадыровцы) и станет совсем, совсем вам грустно. А учитывая какие вы ссыкуны, на ваше народное ополчение надежды нет.
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02.03.2022 01:29 Відповісти
Їдуть в машині рускій десантнік, омоновєц, кадировєц, росгвардєєц, білорус, бурят, днровєц і лнровєц. І всі ми прекрасно знаємо, хто водій цього рефрижератора.
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02.03.2022 01:52 Відповісти
Первая пошла . суть одна
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02.03.2022 01:58 Відповісти
Я не теряю веру в победу художников из Латвии!
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02.03.2022 02:07 Відповісти
один мой враг пошёл на речку, и ждал мой труп на берегу.
устал, продрог, проголодался, заснул, упал и утонул... (с)
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02.03.2022 02:13 Відповісти
ну нельзя такое красивое слово писать со звездочкой... ведь выражается конкретное мнение украинцев - *****... обязательно надо оставить полное слово...
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02.03.2022 02:26 Відповісти
Красная марка совмещает в себе корабль, Кремль и она в цвете рашистов. Лучшая. К тому же там чётко корабль идёт под воду на+.
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02.03.2022 03:20 Відповісти
Дело не в гибели. Суть в том что его послать
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02.03.2022 06:58 Відповісти
Дело не в гибели..ине втом, чтоб послать... А в цинизме создания мэма на смерти живых людей...
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05.03.2022 21:25 Відповісти
ну извините, что они живы... (и слава Богу! защищались они достойно)
и разве это меняет сути сказанного - руцкий... иди *****!!! (хоть корабль, хоть техника хоть *****!!!)
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02.03.2022 07:02 Відповісти
не надо передёргивать смысл..То, что они живы - это безусловно - радость и счастье. И для нас и тем паче для семей...
То что они - защищались достойно - это большой вопрос технический: как, в принципе, можно защищаться стрелковым от кресера, до которого стрелковым не дострелнёшь, а если и дострельнёшь - то крейсеру от пули шо ? НО . Реально и без всякой иронии важно, что пацаны живы...
Поэтому Вам передо мной извиняться ни к чему... А вот реальным брехунам ,так нелепо обманувшим всех это просто необходимо. Чтоб было хоть как-нибудь достойно... ПОтому что они - слава Богу выжили, а статренькие материнские сердца, услышав сообщение об их гибели , могли б и не выжить... Из-за тупой привычки из всего (даже гибели людей) делать видосики и мэмики
А когла брехуну говорят"Да они живы" , и он отводя глаза от ситуации (не извинившись в смысле) глаза, меняет пластинку "А давайте мы марочку сделаем" - это вообще испанский стыд. Иначе это не победивший крейсер... и не победившее крейсер моральное превосходство пограничников, а победившая #какаяразница...

И , чтоб два раза не вставать ...Ещё , к сожалению, ничего не кончилось!
Х**ло окончательно ох**ло от своего провала и как тупой динозавр крушит всё подряд... Почти сравнял с землёй Харьков...не дай Бог разрушит какую-нибудь историческую святыню Киева ( с него станется)... Когда франкисты сравняли с землёй маленький испанский горд Герника - Пикассо написал свою одноименную картину которая потрясла мир...
Харьков не Герника. Это ёще б0льшее преступление....
И что -
мы с Вами точно уверены, что первая марка должна быть не про Харьков "Не забудем не простим" , а матючливый мэм ...который потерял свой подтекст героизма (не из-за того, что парни не достойно себя вели) из-за того что ассоция не подвиг - а враньё? ИМХО - вот это цинизм и #какаяразница и есть.
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02.03.2022 07:45 Відповісти
не кипишуйте...
ответ был достойный...и останется достойным... всем руцким теперь такое говорят - и это правильно !!! они - основатели этой фразы...которая на года определила суть раши и наш посыл
мы рады что живы...
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02.03.2022 08:18 Відповісти
https://t.me/bestwareznicof/13704
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02.03.2022 07:03 Відповісти
А "путин-куйло" будет???
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02.03.2022 07:52 Відповісти
Круто!
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02.03.2022 11:14 Відповісти
 
 