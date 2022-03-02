Росія вже ввела в Україну понад 80% сил, які зібрала раніше на кордоні – Пентагон
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Російські окупанти вже ввели на територію України понад 80% свого бойового потенціалу, який зосереджувався раніше вздовж українського кордону, та готуються до наступу на Київ й оточення Харкова.
Про це заявив у вівторок під час телефонної конференції в Вашингтоні високопоставлений представник Пентагону, передає Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми вважаємо, що зараз вони (росіяни – ред.) задіяли більш як 80% своєї бойової потужності, створеної попередньо, отже понад 80% бойової потужності (Росії – ред.) зараз знаходиться в Україні", - зауважив військовий представник США.
Він також зазначив, що Пентагон продовжує спостерігати, як оборона Києва стримує наступ на півночі столиці.
"Основний наступ на Київ здебільшого залишається там, де він був учора, отже жодного помітного руху з боку росіян, які насуваються з півночі", - зауважив представник Пентагону.
Водночас, за його словами, окупанти намагаються оточити Харків та можуть застосувати з цією метою термобаричну зброю, оскільки розвідкою були помічені російські пускові установки, здатні переносити такі боєприпаси. Щоправда, підтвердити наявність самої термобаричної зброї на них США поки не можуть.
Будь ласка, зачекайте...
в лісах сидять?
В оставленных домах.
До того ж не треба забувати що якщо вже хоча би 25% особового складу знищено то він втрачає боєздатність.
Но! Ни в одних сводках не было информации о том, что она едет, ни о том, что она разбита. Хотя все местные паблики завалены видео с места событий.
То же самое и в Херсоне, общался с родственниками, он уже под оккупантами, хоть и наши флаги висят.
Я не мог поверить что у нас такое может быть, это какой-то русский мир... Ладно ещё еду, кто нуждается (хотя и это не могу понять), потому что с этим тяжело, но дорогущие телеки и другую технику...
Надеюсь всех найдут и накажут, после того, как орду прогоним
https://youtu.be/fZ0CuqjQ3i4
У нас в Франківську в воєнкоматі дурдом - вже другу чергу теробороги набирають і відбою нема.
Волонтери цілими днями збирають, що потрібно і повними бусами їдуть.
А люди і підприємці все везуть і везуть.
У кожній ОТГ вже свої загони сформовані, правда тільки з мисливською зброєю.
Дороги всі в блок постах - по кожній ОТГ. Всі мости підкладені блоками, щоб можна було оперативно завалити проїзд.
Ви думаєте ми сидимо?
Мені 64. Я вже за три дні 100л бензину виїздив по всяких таких супутніх справах.
https://www.youtube.com/watch?v=6A5b0otgy6U
Це страшна зброя.
💪 Наступ на Київ сповільнився: у росіян проблеми з їжею та паливом.