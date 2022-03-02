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Росія вже ввела в Україну понад 80% сил, які зібрала раніше на кордоні – Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія вже ввела в Україну понад 80% сил, які зібрала раніше на кордоні – Пентагон

Російські окупанти вже ввели на територію України понад 80% свого бойового потенціалу, який зосереджувався раніше вздовж українського кордону, та готуються до наступу на Київ й оточення Харкова.

Про це заявив у вівторок під час телефонної конференції в Вашингтоні високопоставлений представник Пентагону, передає Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що зараз вони (росіяни – ред.) задіяли більш як 80% своєї бойової потужності, створеної попередньо, отже понад 80% бойової потужності (Росії – ред.) зараз знаходиться в Україні", - зауважив військовий представник США.

Він також зазначив, що Пентагон продовжує спостерігати, як оборона Києва стримує наступ на півночі столиці.

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"Основний наступ на Київ здебільшого залишається там, де він був учора, отже жодного помітного руху з боку росіян, які насуваються з півночі", - зауважив представник Пентагону.

Водночас, за його словами, окупанти намагаються оточити Харків та можуть застосувати з цією метою термобаричну зброю, оскільки розвідкою були помічені російські пускові установки, здатні переносити такі боєприпаси. Щоправда, підтвердити наявність самої термобаричної зброї на них США поки не можуть.

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Топ коментарі
+18
Это только начало войны. Меньше чем за неделю у них рухнуло все. У нас тоже, но нас поддержат, а их теперь будут пи.....чить даже после полной капитуляции все страны мира. Все добре,.
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02.03.2022 01:21
+15
Ребята, пИздите их так, чтобы клочья летели. Вы сейчас реально весь мир спасаете. Чтоб они сгорели все, слава богу ЗСУ помогает им в этом деле. Позор всему миру что дали этой Рашенковской бляди вырасти, надо было в 90-е их додавливать и их вонючие атомные бомбы забирать. Надеюсь в этой раз не будет им гуманитарной помощи когда они подыхать с голоду начнут. Это не только урод плешивый войну начал, это большинство из них ее хотят. Дай вам бог чтобы все их пули и снаряды мимо вас прошли а ракеты у них скоро кончатс, это же говно, понты одни.
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02.03.2022 01:33
+11
200х вже більше ніж 7000 (не можливо точно порайнувати тих хто згорів у танку чи вилітив десь догорати), 300х - ще більшь у три рази як мінімум, про полонених мовчу, ну а остальні десь по лісу бігають...
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02.03.2022 01:22
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Цілком можливо що мова іде про 6000 підтверджених хороший руських.
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02.03.2022 01:14 Відповісти
ну зібрала 100 000. ввела 80 000. 6 000 вже перемочили. де всі остальні 74 000?

в лісах сидять?
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02.03.2022 01:13 Відповісти
Раненные, а один - в бункере.
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02.03.2022 01:15 Відповісти
Хер там.
В оставленных домах.
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02.03.2022 01:15 Відповісти
Портки стирают.
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02.03.2022 01:15 Відповісти
К сожалению, нет. По словам Арестовича, 6000 - потери, из них убитых 2500, остальные - раненные.
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02.03.2022 01:46 Відповісти
6000 це мінімальне число. Я думаю їх набагато більше.Так як вони знищуются авіацією і дальнебойною артилерією і підрахувати їх втрати майже неможливо.
До того ж не треба забувати що якщо вже хоча би 25% особового складу знищено то він втрачає боєздатність.
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02.03.2022 01:19 Відповісти
Є прослушку якогось кацапа пенса в якого знайомий воює в одній з його бригад,так от там тільки в тій +ще в 2 бригадах а в сумі це 3 бригади втрати одними вбитими 70+/-%%, 10 000!!! жмурів,це жесть. Це крах.
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02.03.2022 01:31 Відповісти
На fb має вже бути це.
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02.03.2022 01:32 Відповісти
200х вже більше ніж 7000 (не можливо точно порайнувати тих хто згорів у танку чи вилітив десь догорати), 300х - ще більшь у три рази як мінімум, про полонених мовчу, ну а остальні десь по лісу бігають...
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02.03.2022 01:22 Відповісти
Там купа 300 їх навіть ще не порахували, але на вчора 20к десь інфа була...
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02.03.2022 01:29 Відповісти
Зайшла партія-група мішеней 10000. з них 500вбили.1000поранили.7000відступили але так налякані що в бої вже не лізуть.500 упоротих геройствують як ДРГ але їх долю будь-яка циганка знає наперед. І так 10суток підряд. Це ідіотизм-загадка чому вони не зайшли всі зразу.Моє пояснення-в солдатики грається особисто путін.Він не встигає особисто давати команди всім підрозділам а особиста ініціатива їм заборонена..Це як гросмейстер грає шахи одночасно на багатьох дошках.Для цього потрібен інтелект.Слава Богу з цим не дуже.
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02.03.2022 07:58 Відповісти
Поганенький якийсь окупант пішов...
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02.03.2022 01:13 Відповісти
Ипашить всех, никаких переговоров.
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02.03.2022 01:14 Відповісти
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02.03.2022 01:19 Відповісти
Так и есть, у нас сегодня уже на севере Николаевской области ехала колона примерно из 1000 едениц техники. Хорошо, что всех разбили.
Но! Ни в одних сводках не было информации о том, что она едет, ни о том, что она разбита. Хотя все местные паблики завалены видео с места событий.

То же самое и в Херсоне, общался с родственниками, он уже под оккупантами, хоть и наши флаги висят.
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02.03.2022 01:21 Відповісти
Если бы не знали шо едит, то и не расхерачили бы. А результат - там фермера в Баштанке уралы с пушками по дворам растаскивают. Погугли, всё есть.
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02.03.2022 01:54 Відповісти
Шо мне гуглить, я сейчас временно тут живу)
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02.03.2022 02:17 Відповісти
Тогда зачем тебе это - ехай.
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02.03.2022 02:34 Відповісти
В Мелитополе местные взламывают и обчищают все магазины под ноль массово, это капец.

Я не мог поверить что у нас такое может быть, это какой-то русский мир... Ладно ещё еду, кто нуждается (хотя и это не могу понять), потому что с этим тяжело, но дорогущие телеки и другую технику...

Надеюсь всех найдут и накажут, после того, как орду прогоним



https://youtu.be/fZ0CuqjQ3i4
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02.03.2022 01:17 Відповісти
Де написи на магазинах "Игрушки" а не "Іграшки" - так завжди буде!
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02.03.2022 02:48 Відповісти
Росіяни вербують військових в Узбекистані. Пропонують дуже великі зарплати. Ходять відкрито військовими підрозділами і вербують. По телеканалах транслюють в стрічці пропозицію вступити на контракт до армії росії. М'яса не вистачає.
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02.03.2022 01:18 Відповісти
Это только начало войны. Меньше чем за неделю у них рухнуло все. У нас тоже, но нас поддержат, а их теперь будут пи.....чить даже после полной капитуляции все страны мира. Все добре,.
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02.03.2022 01:21 Відповісти
Вариант очень хороший. Насколько далеко может пойти ввх - неизвестно, я имею в виде - решения, ну и действия потом.
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02.03.2022 01:58 Відповісти
Україньска молотилка кацапні на добриво робить в режимі нон-стоп...
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02.03.2022 01:21 Відповісти
Можливо туди потрібна підмога з інших мість де менша небезпека.
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02.03.2022 01:25 Відповісти
Та вся тероборона, екіпірована, озброєна, в повному комплекті ще вчора виїхала на Київ з Франківської, Львівської, Тернопільської областей.
У нас в Франківську в воєнкоматі дурдом - вже другу чергу теробороги набирають і відбою нема.
Волонтери цілими днями збирають, що потрібно і повними бусами їдуть.
А люди і підприємці все везуть і везуть.
У кожній ОТГ вже свої загони сформовані, правда тільки з мисливською зброєю.
Дороги всі в блок постах - по кожній ОТГ. Всі мости підкладені блоками, щоб можна було оперативно завалити проїзд.
Ви думаєте ми сидимо?
Мені 64. Я вже за три дні 100л бензину виїздив по всяких таких супутніх справах.
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02.03.2022 02:38 Відповісти
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02.03.2022 16:26 Відповісти
Похоже что в Харькове в танковое училище было применена термобарическая бомба. Характер взрыва соответствуе
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02.03.2022 01:28 Відповісти
Ребята, ******* их так, чтобы клочья летели. Вы сейчас реально весь мир спасаете. Чтоб они сгорели все, слава богу ЗСУ помогает им в этом деле. Позор всему миру что дали этой Рашенковской ***** вырасти, надо было в 90-е их додавливать и их вонючие атомные бомбы забирать. Надеюсь в этой раз не будет им гуманитарной помощи когда они подыхать с голоду начнут. Это не только урод плешивый войну начал, это большинство из них ее хотят. Дай вам бог чтобы все их пули и снаряды мимо вас прошли а ракеты у них скоро кончатс, это же говно, понты одни.
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02.03.2022 01:33 Відповісти
Рашистів зараз по всьому світі *******. Відео з курортів Єгипту:

https://www.youtube.com/watch?v=6A5b0otgy6U
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02.03.2022 02:08 Відповісти
если бы мы знали, сколько у них еще тех ракет осталось....
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02.03.2022 16:27 Відповісти
Як це не можуть, сьогодны нашы выджали один "солнцепек".

Це страшна зброя.
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02.03.2022 01:42 Відповісти
Оперативний ЗСУ.

💪 Наступ на Київ сповільнився: у росіян проблеми з їжею та паливом.
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02.03.2022 02:03 Відповісти
Тепер точно ***** заставить свого під*****вника бульбофюрера кидати в Україну своє свіже м'ясо.
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02.03.2022 04:17 Відповісти
 
 