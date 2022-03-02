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1 березня силами ППО знищено один вертоліт та один літак російських окупантів
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1 березня силами протиповітряної оборони знищено один вертоліт та один літак окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.
Крім того повідомляється, що екіпажі штурмовиків Су-25 та бомбардувальники Су-24м Повітряних Сил ЗСУ спільно нанесли чотири авіаудари по колонах танків, броньованої техніці противника та інших цілях.
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