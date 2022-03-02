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1 березня силами ППО знищено один вертоліт та один літак російських окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

1 березня силами ППО знищено один вертоліт та один літак російських окупантів

1 березня силами протиповітряної оборони знищено один вертоліт та один літак окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.

Крім того повідомляється, що екіпажі штурмовиків Су-25 та бомбардувальники Су-24м Повітряних Сил ЗСУ спільно нанесли чотири авіаудари по колонах танків, броньованої техніці противника та інших цілях.

Читайте: Протягом 28 лютого знищено 5 ворожих винищувачів, колону бронетехніки, колону з пальним, ЗРК, вертоліт та крилату ракету, - Повітряні сили ЗСУ

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Смерть цапам!!!
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02.03.2022 01:17 Відповісти
ото ззаду - камуфляж

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02.03.2022 01:18 Відповісти
Камуфляж отримувати ***** не заважає, прорвемося.
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02.03.2022 01:28 Відповісти
Любі мої, на ютуб каналі є одна тваринка https://www.youtube.com/channel/UCSQSxUJb4zH1SEpzNerSLLg треба його в бан. Давайте гуртом. І да рузький пропагандон - пішов на х.й!
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02.03.2022 01:26 Відповісти
А нащо він нам всрався? Най п*здить собі досхочу, реального стану подій це вже не змінить.
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02.03.2022 01:32 Відповісти
Річ у тім що наші намагаються донести до рашенців правду, а ця сволота із 1,3 млн підпісників усі зусілля зводить на нівець. До речі у його другана https://www.youtube.com/watch?v=kLHMK0GqnZE один канал закрили.
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02.03.2022 01:41 Відповісти
Яку, в куя, "правду" Ви намагаєтесь донести до "людей", які не відстоюють своїх дітей, живих чи мертвих?
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02.03.2022 02:06 Відповісти
вони ж не зателефонували, що вони кацапські гвинтокрили і кацапошміти.
та і зустрічали іх не 80 хлопців і дівчат на голому остові з обмеженим бк...
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02.03.2022 01:34 Відповісти
пора начинать наносить удары по крыму, мацкве, ***********, всей приграничной полосе от белгорода до пскова... и не забыть гомель с жодино, минском, брестом... для кацапов с бульбашами должен быть создан ад...
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02.03.2022 02:13 Відповісти
 
 