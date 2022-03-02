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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 24:00 1 березня. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 24:00 1 березня. ФОТО

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського_вторгнення станом на 24.00 01.03.2022.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на стрінку у фейсбуці Генштаба ЗСУ.

"Республіка Білорусь, будучи сателітом РФ надає допомогу у розміщенні на своїй території військ та озброєння противника. В подальшому, імовірно, може підтримати російських загарбників у російсько-українській війні та сприяти досягненню цілей окупантів.

Так, з території РБ з 24 лютого 2022 року систематично наносяться ракетні удари по військовим та цивільним об’єктам. На сьогодні відзначається, що білоруські війська приведені у бойову готовність та знаходяться в районах зосередження максимально наближених до державного кордону України. Протягом поточної доби, за даними розвідки, зафіксовано значну активність авіаційної техніки. Крім того, помічнно рух колон автомобільної техніки з продовольством та боєприпасами в районі населених пунктів Барановичи, Ляховичи та Пінськ.

Також читайте: Росія готує провокацію для виправдання залучення військ Білорусі у війні проти України, - ГУР МО

За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Використовуючи тактику тотальної дезінформації та залякування цивільного населення противник намагатиметься посіяти паніку та хаос.

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 24:00 1 березня 01

В зв’язку з тим, що противнику не вдається досягти поставлених цілей, за рахунок суттєвого опору ЗС України та супротиву патріотично налаштованого цивільного населення, він перейшов до руйнування інформаційної інфраструктури та критично важливих державних об’єктів. Так, окупаційними військами, по мірі просування вглиб території України, здійснюється руйнування ретрансляційних веж стільникового зв’язку. 1 березня 2022 року нанесено ракетний удар по телевежі міста Києва.

Противник продовжує цинічно нехтувати нормами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій.

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 24:00 1 березня 02

Також читайте: Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування, - Залужний

Угруповання Збройних Сил України здійснюють оборону визначених рубежів та наносять противнику нищівної поразки на всіх напрямках. Під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 загальновійськової армії Східного воєнного округу, а в Сіверському операційному районі було знищено командира 11 окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Зло буде покаране! Віримо в ЗС України! Бий окупанта! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 24:00 1 березня 03

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Топ коментарі
+15
Уже второй день не дают никаких цифр о потерях врага. Знаете почему?
Не успевают считать. Только в нашей Николаевской области разбили колону более 800 единиц разной техники. А если добавить все направления...
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02.03.2022 01:38
+6

Нє, ну самі поміркуйте: взяв чолов'яга безхозного "урала", а тут ще гармата. Теж безхозна. Та й боєкомплект десь поряд має бути. Як можна таке покинути?!
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02.03.2022 02:28
+5
На орді дуже здивуються чому ми не здалися.І він розуміє що тут і тому лупить ракетами тільки це в нього і лишилося але ракети скінчаться скоро.Потрібно їм сказати те що ви брешете своїм людям що у вас немає тут втрат то ми знайдемо спосіб їм показати і коли вони зрозуміють що ти натворив ми готові росіянам дати зброю і відправимо на Москву.
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02.03.2022 01:59
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Уже второй день не дают никаких цифр о потерях врага. Знаете почему?
Не успевают считать. Только в нашей Николаевской области разбили колону более 800 единиц разной техники. А если добавить все направления...
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02.03.2022 01:38 Відповісти
війна, видавати інфу небезпечно. нехай рашисти самі під кулями рахують своє дохле лайно. наші порахують їх після перемоги
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02.03.2022 01:46 Відповісти
А ще наші хазяйнуваті хлопці не були б самими собою, якби не прилаштували в господарстві покинуті "камази" і "мази".
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02.03.2022 02:02 Відповісти
Та да. Есть видео где в месте с уралом и пушку тянут - для теробороны.
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02.03.2022 02:25 Відповісти

Нє, ну самі поміркуйте: взяв чолов'яга безхозного "урала", а тут ще гармата. Теж безхозна. Та й боєкомплект десь поряд має бути. Як можна таке покинути?!
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02.03.2022 02:28 Відповісти
Влад, ну не 800, это Ким пошутил. Но порядка 80 из трёх колон фашистов которые шли на Николаев. Он так обанкротится быстро. К стати обещал уже сегодня подсчитать.
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02.03.2022 02:24 Відповісти
800 это информация от военного, который в этом участвовал)
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02.03.2022 08:46 Відповісти
На орді дуже здивуються чому ми не здалися.І він розуміє що тут і тому лупить ракетами тільки це в нього і лишилося але ракети скінчаться скоро.Потрібно їм сказати те що ви брешете своїм людям що у вас немає тут втрат то ми знайдемо спосіб їм показати і коли вони зрозуміють що ти натворив ми готові росіянам дати зброю і відправимо на Москву.
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02.03.2022 01:59 Відповісти
Коли Zомбі прозріють вони їх руками розірвати на шматки. Й прийдуть вибачення просити "праАстітє ми Нє зналі .... а ми скажемо відбудовуйте усе тоді побачимо.... а як відбудують й велику Українську стіну між нами збудують - скажемо "русский, ок - ИДИНАХУЙ "!
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02.03.2022 05:49 Відповісти
Трохи не згоден. Полоненні німці, що після 45-го Варшавське шосе зробили д,о 1990 ще було в порядку, а ці рукожопі... ще гірше за Укравтодор зроблять, ну хіба шо пісок тачками хай возять.

А з активів ЦБ РФ грошики є арештовані, хай наймуть турків, буде ОК
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02.03.2022 06:20 Відповісти
Зараз їм казатимуть, що в Україні працюють зомбовишки, як у Стругацьких - вони и повірять. Я колись вірив.
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02.03.2022 09:39 Відповісти
передайте керівництву країни або мерам міст, нехай терміново, дадуть розпорядження , зрізати всі посадки вздовж доріг і залізниць і ін., зі сторони напрямку руху противника, на відстань хоча б 2-3 км від території міст ... знищення ворога в колонах, потребує у 5 разів менше *********** артилерії і градів, ніж коли вони сховаються по посадкам, у 10 разів менше, ніж коли вони окопаються і у 100 разів менше, щоб вибити їх з території захопленого міста ... посадки після війни відсадимо, дрова потрібно завезти у різні райони міста, на випадок пошкодження електромереж і газогону... це бажано зробити у містах ще не захоплених ворогом , які можна захищати , наступати на міста по відкритій місцевості, це дуже величезні втрати
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02.03.2022 04:29 Відповісти
генерали, роздупліться і створіть з добровольців сотні мобільних диверсійно-розвідувальних загонів по 3-10 чоловік, які у тилах нищитимуть бензовози і камази з ************ і продовольством противника ... де наші диверсійні загони на території РФ, чому ще не взриваються склади, заправки з пальним, електропідстанції і трансформатори ?
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02.03.2022 04:39 Відповісти
 
 