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"Это по моим данным их п#здячат", - перші результати роботи ресурсу з відстеження руху окупантів. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі з'явилися кадри результатів запуску спеціального інтернет-ресурсу з відстеження пересувань військових колон окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в твіттері фонду "Повернись живим".
"Перші результати роботи нашого спільного зі спецпизначенцями ресурсу по відслідковуванню техніки та людей ворога:
Дивіться зі звуком! Україна переможе", - відзначається у повідомлненні.
Перші результати роботи нашого спільного зі спецпизначенцями ресурсу по відслідковуванню техніки та людей ворога: https://t.co/BBX4xIIsjc— Повернись живим (@BackAndAlive) March 1, 2022
Дивіться зі звуком! Україна переможе💪🇺🇦 pic.twitter.com/2JlTC4fkqq
Топ коментарі
+28 mahno19 mahno19
показати весь коментар02.03.2022 01:33
+17 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар02.03.2022 01:36
+17 Andy Tiger
показати весь коментар02.03.2022 01:45
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Будь ласка, зачекайте...
Я думаю що шашлики тепер будуть усюди жарити....
лохторат не повірить у перемогу
Ото хитруни лапотні