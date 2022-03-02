"Это по моим данным их п#здячат", - перші результати роботи ресурсу з відстеження руху окупантів. ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри результатів запуску спеціального інтернет-ресурсу з відстеження пересувань військових колон окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в твіттері фонду "Повернись живим".

"Перші результати роботи нашого спільного зі спецпизначенцями ресурсу по відслідковуванню техніки та людей ворога:

https://findokupant.com

Дивіться зі звуком! Україна переможе", - відзначається у повідомлненні.