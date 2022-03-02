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армія РФ (2698) стеження (63)

"Это по моим данным их п#здячат", - перші результати роботи ресурсу з відстеження руху окупантів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі з'явилися кадри результатів запуску спеціального інтернет-ресурсу з відстеження пересувань військових колон окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в твіттері фонду "Повернись живим".

"Перші результати роботи нашого спільного зі спецпизначенцями ресурсу по відслідковуванню техніки та людей ворога:

https://findokupant.com

Дивіться зі звуком! Україна переможе", - відзначається у повідомлненні. 

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Топ коментарі
+28
Так це можна й з хати не виходити валить русню
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02.03.2022 01:33
+17
Залужний поінформував, що сьогодні під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36-ї армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ.
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02.03.2022 01:36
+17
Москалі помирають тут на годину раніше, ніж вдома... Дивись. Він о 12:00 виїхав і тут об 11:40 загинув. Прямий портал в пекло (з ФБ)
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02.03.2022 01:45
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Так це можна й з хати не виходити валить русню
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02.03.2022 01:33 Відповісти
Абиж у кожну хату джавелин... а незя.... хто знає може зраднику потрапити до рук.
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02.03.2022 01:41 Відповісти
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наші Джавеліни - Стугни та Корсари, закатані в асвальт
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02.03.2022 02:41 Відповісти
стугни та корсари то таке, а ось Вільха М, Грім та Нептун ось це пздц...
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02.03.2022 03:42 Відповісти
хто знає чи використовували в боях нептуни і де.
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02.03.2022 06:20 Відповісти
Не *****
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02.03.2022 08:05 Відповісти
Можна. Тільки номер хати не треба знімати. Але краще добрі діла творити мовчки
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02.03.2022 02:39 Відповісти
Краса....
Я думаю що шашлики тепер будуть усюди жарити....
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02.03.2022 01:35 Відповісти
Залужний поінформував, що сьогодні під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36-ї армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ.
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02.03.2022 01:36 Відповісти
Русскіє баби ще гною нарожають
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02.03.2022 02:42 Відповісти
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Министерство обороны России объявило, что русские войска сбили 9 "Байрактаров ТВ2" из 6 этих дронов, что есть на вооружении Украины.
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02.03.2022 01:36 Відповісти
Чому не 999 з 6?
лохторат не повірить у перемогу
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02.03.2022 01:41 Відповісти
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02.03.2022 02:11 Відповісти
нагадуе 153 штаби іґіла - 112 з котрих шпиалі, інші школи...
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02.03.2022 01:44 Відповісти
Щось я нічого не зрозумів з того, що ти написав. І з якого біса росія написав, та ще й з великої літери. Тут вже давно ніхто так не робить.
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02.03.2022 01:45 Відповісти
не чіпляйтеся за букви - дивіться в суть коммента.
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02.03.2022 01:48 Відповісти
Та я не чіпляюся -- я не розумію. Як це "русские войска сбили 9 "Байрактаров ТВ2" из 6 этих дронов"? Можете втлумачити? Вже запізно, може мізки вже "не їдуть", вибачайте...
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02.03.2022 02:01 Відповісти
Москалі помирають тут на годину раніше, ніж вдома... Дивись. Він о 12:00 виїхав і тут об 11:40 загинув. Прямий портал в пекло (з ФБ)
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02.03.2022 01:45 Відповісти
А хтось і на 5 годин…ВІП портал до пекла))$
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02.03.2022 02:26 Відповісти
Збили, але уламки ховають.
Ото хитруни лапотні
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02.03.2022 02:44 Відповісти
Я надеюсь коллектив сидит не на базах , куда стреляют кацапы.
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02.03.2022 01:43 Відповісти
Ніхто не знає де вони, Ви ж розумієте. Таких спеців небагато.
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02.03.2022 01:46 Відповісти
и мы передавали,а вечером смотрим новости,колонна фсё
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02.03.2022 01:55 Відповісти
Факт 21 века, даже Русский в Украине стал ненавидеть кацапа с московии!
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02.03.2022 02:02 Відповісти
А це куди вин *****!
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02.03.2022 02:31 Відповісти
 
 