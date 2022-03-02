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Світовий банк готує пакет підтримки України на $3 млрд: МВФ може розглянути запит Києва щодо термінової фіндопомоги

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Світовий банк готує пакет підтримки України на $3 млрд: МВФ може розглянути запит Києва щодо термінової фіндопомоги
Фото: невідоме

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва та президент Групи Світового банку Девід Малпасс анонсували швидку фінансову підтримку для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВФ.

"У МВФ ми відповідаємо на запит України щодо надзвичайного фінансування через Інструмент швидкого фінансування, який наша рада директорів може розглянути вже наступного тижня", - йдеться в заяві.

"У Групі Світового банку ми готуємо пакет підтримки на суму $3 млрд у найближчі місяці, починаючи з прискореного надання як мінімум $350 млн на підтримку бюджету, які буде представлено на затвердження раді директорів цього тижня, з наступними $200 млн у вигляді швидкої підтримки охорони здоров'я та освіти", - додали в МВФ.

Також читайте: МВФ попередньо готовий надати Україні приблизно $1,4 млрд, - голова НБУ Шевченко

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3 мільярди, для воюючої країни - це кілька діб.
Якось навідь несолідно... Все одно платитиме росія...
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02.03.2022 01:36 Відповісти
Це копійки !!
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02.03.2022 01:39 Відповісти
Нолик один після 3 не забули? Чи навіть два.
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02.03.2022 01:52 Відповісти
Спасибо и за это.
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02.03.2022 01:52 Відповісти
До речі про гроші. Приватбанк нараховує проценти по кредитках! Люди хто на фронті хто по підвалах, майже ніхто не працює,хтось втратив житло. Хтось безкоштовно харчі речі інтернет тощо роздає. Купа людей по світу віддають свої гроші нам у підтримку.....А ці гниди заробляти вирішили під час війни!!!!
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02.03.2022 02:22 Відповісти
Да, за февраль насчитали, а было смс что на 180 дней отключат. Может с 24-го считать 180 дней? Пройде час побачимо...
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02.03.2022 04:30 Відповісти
 
 