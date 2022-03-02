Світовий банк готує пакет підтримки України на $3 млрд: МВФ може розглянути запит Києва щодо термінової фіндопомоги

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Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва та президент Групи Світового банку Девід Малпасс анонсували швидку фінансову підтримку для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВФ.

"У МВФ ми відповідаємо на запит України щодо надзвичайного фінансування через Інструмент швидкого фінансування, який наша рада директорів може розглянути вже наступного тижня", - йдеться в заяві.

"У Групі Світового банку ми готуємо пакет підтримки на суму $3 млрд у найближчі місяці, починаючи з прискореного надання як мінімум $350 млн на підтримку бюджету, які буде представлено на затвердження раді директорів цього тижня, з наступними $200 млн у вигляді швидкої підтримки охорони здоров'я та освіти", - додали в МВФ.

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