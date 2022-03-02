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Новини Війна в Україні
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Бербок - Лаврову: "Ви можете обманювати себе, але не маєте дурити інші народи та свій власний"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бербок - Лаврову: "Ви можете обманювати себе, але не маєте дурити інші народи та свій власний"

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок з трибуни Генеральної Асамблеї ООН звинуватила російського колегу та все керівництво РФ у брехні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Війна Росії – це загарбницька війна. І заснована вона на сумнозвісній брехні, яку сьогодні в Раді ООН з прав людини знову повторив міністр закордонних справ Лавров", - зазначила Бербок та навела безліч прикладів.

Звертаючись до Лаврова, вона сказала, що "ви можете обманювати себе, але не маєте дурити інші народи та свій власний".

"Російська війна знаменує собою цю нову реальність, нав’язану президентом Путіним, і зараз кожен має прийняти відповідальне рішення, на чий бік стати", - додала міністр.

Вона наголосила, що принципи Організації Об’єднаних Націй забезпечують основу нашого миру: порядок, заснований на загальних правилах, міжнародному праві, співпраці та мирному врегулюванні конфліктів. Росія жорстоко атакувала цей порядок. Тож стосується ця війна не тільки України, Європи, а всіх, підкреслила дипломат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Представники Євросоюзу вийшли із зали під час виступу Лаврова на конференції ООН щодо роззброєння. ВIДЕО

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Топ коментарі
+15
Лаврал, Лавру и Лаврать буду...
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02.03.2022 02:45
+11
Россия этим занималась всю свою историю. Но на Западе закрывали глаза. Я очень рад, что на Западе начало доходить что история России это один большой фейк. Может они наконец поймут, что Россия всегда была лживым и жестоким чудовищем, а не просто "отличалась".
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02.03.2022 02:47
+7
Прозріли ціною України.

Дорогенькі глазні каплі
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02.03.2022 02:49
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Лаврал, Лавру и Лаврать буду...
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02.03.2022 02:45 Відповісти
Типо , хромая лошадь уже овес со шмалью курит.
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02.03.2022 02:47 Відповісти
Опять бла бла бла.... Осуждамс....
Где реальные шаги ООН? Где исключение рашки? Где ввод миротворцев с правом уничтожать агрессора ?
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02.03.2022 02:46 Відповісти
Хотят чтобы рашка максимум бомб потратила на украинцев и работа останется замалым, я каждую новую картинку погибших об этом думаю (
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02.03.2022 02:56 Відповісти
Россия этим занималась всю свою историю. Но на Западе закрывали глаза. Я очень рад, что на Западе начало доходить что история России это один большой фейк. Может они наконец поймут, что Россия всегда была лживым и жестоким чудовищем, а не просто "отличалась".
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02.03.2022 02:47 Відповісти
Прозріли ціною України.

Дорогенькі глазні каплі
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02.03.2022 02:49 Відповісти
Яка сердита, а нам клювати з її злості немає чого
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02.03.2022 02:48 Відповісти
ООН -это просто большая говорильня. Надо создавать новую организацию, гарантирующую безопасность в мире.
ООН должен уйти на свалку истории
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02.03.2022 02:49 Відповісти
Знов за рибу гроші... Та була вже Ліга Націй. ООН -- це Ліга Націй 2.0...
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02.03.2022 02:53 Відповісти
Ліга Націй викинула совок за війну проти Фінляндії , а ці просто балаболи !
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02.03.2022 03:49 Відповісти
чому цьому жеребому дають робити якісь пояснення
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02.03.2022 02:53 Відповісти
жодному кацслову не вітре ніколи.
ім сбрехать легше ніж людині-некацапу вдох-видох зробити.
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02.03.2022 02:55 Відповісти
У них нет слов априори. Тока изыг, который они привычно держат в заднице. Потому с ихнего языка льюься тока испражнения.
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02.03.2022 03:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6MpknqyB9g0

кто-то вчера давал ссылку, только сейчас посмотрел, кому лень всё смотреть: смотрите начало и где-то с 1:11:50 - там следствия-выводы и реально "пророчество" того что сейчас происходит, слово в слово.
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02.03.2022 03:49 Відповісти
Они там все дебилы наивные? У мерина работа такая.
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02.03.2022 03:52 Відповісти
Это не просто захватническая война!!!!!!

ЭТО ГЕНОЦИД УКРАИНСКОГО НАРОДА

который московия организоуала уже в который раз!!!
Как они этого не понимают!!!!!??????
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02.03.2022 03:59 Відповісти
Обычно брешут собаки,у русни кони брешут чаще собак.
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02.03.2022 04:05 Відповісти
Сатанат вже 8 років безкарно нищить Україну, а деякі тільки рожеві окуляри почали знімати.
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02.03.2022 05:24 Відповісти
 
 