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Три колони російських окупантів зайшли в Тростянець і зайняли місто, - Сумська ОДА
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В Сумській області окупанти зайняли місто Тростянець.
Про це повідомив у фейсбуці очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 1.03 три російські колони з різних сторін, зайшли в Тростянець і повністю зайняли місто. Знесли танком ворота у Круглий Двір, розбили картинну галерею. У місті майже всі лінії електропередач пошкоджені, розбиті всі дороги.
Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії. Ворог створив тут такий собі штаб", - написав Живицький
Топ коментарі
+15 Joshua Merlin
показати весь коментар02.03.2022 02:59
+14 Руслан Жгун
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+8 Cinichny Bandera
показати весь коментар02.03.2022 04:40
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Будь ласка, зачекайте...
я думаю можно формировать какие-то мобильные махновские загони, по 3-4 тачанки (МРАПа), которые будут кошмарить рашистских чертей на линиях коммуникаций ...
https://www.youtube.com/watch?v=6MpknqyB9g0
кто-то вчера давал ссылку, только сейчас посмотрел, кому лень всё смотреть: смотрите начало и где-то с 1:11:50 - там следствия-выводы и реально "пророчество" того что сейчас происходит, слово в слово.
Ви часто демонструєте неправильну карту російського вторгнення в Україну. Ви показуєте майже захоплені області, але це не так. Ворог просувається трасами до міст, але на території у нього не вистачає ресурсів. Ось так виглядає коректна карта вторгнення.
«Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live», "Женщина с косой", "НачШтаба", "Тень на плетень".
Канали з проросійським наративами: "Шептун", "Сплетница", Vesti, "Бородатая бабушка( канал Наш Мураева), "Политика Страны".
Ці канали заблокувати неможливо, але від них можна відписатися
Українець, ворог не тільки з автоматом, але за клавіатурою. Перевіряйте інформацію і не вводить себе в оману.