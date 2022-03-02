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Три колони російських окупантів зайшли в Тростянець і зайняли місто, - Сумська ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Три колони російських окупантів зайшли в Тростянець і зайняли місто, - Сумська ОДА

В Сумській області окупанти зайняли місто Тростянець.

Про це повідомив у фейсбуці очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 1.03 три російські колони з різних сторін, зайшли в Тростянець і повністю зайняли місто. Знесли танком ворота у Круглий Двір, розбили картинну галерею. У місті майже всі лінії електропередач пошкоджені, розбиті всі дороги.

Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії. Ворог створив тут такий собі штаб", - написав Живицький

Також читайте: Голова Сумщини вимагає прикрити область ракетами та байрактарами

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Топ коментарі
+15
вот он, кацапский ссыкливый солдат... последователь идей педофила путенина - а мы прикроемся женщинами и детьми и пусть они попробуют стрелять... и это придумало ссыкливое плешивое хуйло... ну а ссыкливые кацапские солдаты пытаются выполнять приказы ссыкливого педераста из пидорбурга... но выход есть... полностью все заблокировать кацапов и ждать пока...
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02.03.2022 02:59
+14
то что начнут кошмарить местных рашисты это ожидаемо ... они в чечне опыта зверств хорошо набрались ... ... я думаю они будут сворачивать блицкриг с колоннами на 60 км, и переходить к какой-то стратегии типа гуляй-города - будут брать небольшие городки на 15-30 тысяч и устраивать там оперативные базы с ГСМ, чтобы укоротить плечо логистики и ПВО там будут ставить тоже .... это опасно, нашим командующим нужно реагировать, а не тупить, как это было жо сих пор ...

я думаю можно формировать какие-то мобильные махновские загони, по 3-4 тачанки (МРАПа), которые будут кошмарить рашистских чертей на линиях коммуникаций ...
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02.03.2022 03:03
+8
УВАГАРепост Ці телеграм канали контролюються спецслужбами РФ:

«Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live», "Женщина с косой", "НачШтаба", "Тень на плетень".

Канали з проросійським наративами: "Шептун", "Сплетница", Vesti, "Бородатая бабушка( канал Наш Мураева), "Политика Страны".

Ці канали заблокувати неможливо, але від них можна відписатися

Українець, ворог не тільки з автоматом, але за клавіатурою. Перевіряйте інформацію і не вводить себе в оману.
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02.03.2022 04:40
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Редактура,ви що вирішили дозовано лити істеричне скавчання цієї суки?На кого працюєте?
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02.03.2022 02:57 Відповісти
вот он, кацапский ссыкливый солдат... последователь идей педофила путенина - а мы прикроемся женщинами и детьми и пусть они попробуют стрелять... и это придумало ссыкливое плешивое *****... ну а ссыкливые кацапские солдаты пытаются выполнять приказы ссыкливого ********* из **********... но выход есть... полностью все заблокировать кацапов и ждать пока...
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02.03.2022 02:59 Відповісти
то что начнут кошмарить местных рашисты это ожидаемо ... они в чечне опыта зверств хорошо набрались ... ... я думаю они будут сворачивать блицкриг с колоннами на 60 км, и переходить к какой-то стратегии типа гуляй-города - будут брать небольшие городки на 15-30 тысяч и устраивать там оперативные базы с ГСМ, чтобы укоротить плечо логистики и ПВО там будут ставить тоже .... это опасно, нашим командующим нужно реагировать, а не тупить, как это было жо сих пор ...

я думаю можно формировать какие-то мобильные махновские загони, по 3-4 тачанки (МРАПа), которые будут кошмарить рашистских чертей на линиях коммуникаций ...
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02.03.2022 03:03 Відповісти
Закину сюда, как продолжение мысли:

https://www.youtube.com/watch?v=6MpknqyB9g0

кто-то вчера давал ссылку, только сейчас посмотрел, кому лень всё смотреть: смотрите начало и где-то с 1:11:50 - там следствия-выводы и реально "пророчество" того что сейчас происходит, слово в слово.
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02.03.2022 03:43 Відповісти
Так, але самі ГСМ туди телепортуватися не будуть - їх мають привезти по дорогах
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02.03.2022 07:15 Відповісти
А у населения оружия нету и отбиться могут только палками и камнями. Зло берёт на ЗЕшоблу!
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02.03.2022 08:26 Відповісти
На жаль так і є, вони сховалися у невеликому селищі прикриваючись місцевими жителями.
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02.03.2022 03:08 Відповісти
Фашисти в повному розумінні цього слова!
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02.03.2022 03:53 Відповісти
Увага, якщо мене читають ЗМІ!

Ви часто демонструєте неправильну карту російського вторгнення в Україну. Ви показуєте майже захоплені області, але це не так. Ворог просувається трасами до міст, але на території у нього не вистачає ресурсів. Ось так виглядає коректна карта вторгнення.

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02.03.2022 04:21 Відповісти
Саме так. Ніякого фронту немає.
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02.03.2022 08:44 Відповісти
Талони у пекло вони вже одержали, чекайте на човен в Аід
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02.03.2022 04:23 Відповісти
ЦІЙ ЗАСРАНІЙ МОКШІ ПОЛЮБЕ ПІЗДЕЦЬ, ТІЛЬКИ ВІН ТРОХИ ПІЗНІШЕ БУДЕ!
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02.03.2022 04:36 Відповісти
УВАГАРепост Ці телеграм канали контролюються спецслужбами РФ:

«Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live», "Женщина с косой", "НачШтаба", "Тень на плетень".

Канали з проросійським наративами: "Шептун", "Сплетница", Vesti, "Бородатая бабушка( канал Наш Мураева), "Политика Страны".

Ці канали заблокувати неможливо, але від них можна відписатися

Українець, ворог не тільки з автоматом, але за клавіатурою. Перевіряйте інформацію і не вводить себе в оману.
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02.03.2022 04:40 Відповісти
скорее всего отбивали Сумы, а тут не успели сразу на 3 колонны среагировать и перебросить всех
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02.03.2022 06:47 Відповісти
Звідкіля ви пишете таке? З шостої години 24 лютого через Тростянець пройшло ДЕКІЛЬКА СОТ одиниць танків, САУ, БМП -2, МЛТБ, "ураганів", "Градів", БТР, автомобілів. І зараз чути танкові двигуни. я бачу дорогу на Лебедин,там чисто.Значить пішли або на СУМИ або награбувались і пішли ховатись.
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02.03.2022 07:57 Відповісти
А у нас в Сумах ЗСУ нет. Только НАТО - Национальная ******* Териториальная Оборона
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02.03.2022 07:14 Відповісти
Чувирло, "кієвзатричетирєдня" - вже не актуально.
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02.03.2022 09:45 Відповісти
Ви знаєте чисельність бойових частин ЗСУ і довжину кордону з орками?
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02.03.2022 08:01 Відповісти
А де було ти?
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02.03.2022 09:43 Відповісти
 
 