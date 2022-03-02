Три колони російських окупантів зайшли в Тростянець і зайняли місто, - Сумська ОДА

В Сумській області окупанти зайняли місто Тростянець.

Про це повідомив у фейсбуці очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 1.03 три російські колони з різних сторін, зайшли в Тростянець і повністю зайняли місто. Знесли танком ворота у Круглий Двір, розбили картинну галерею. У місті майже всі лінії електропередач пошкоджені, розбиті всі дороги.

Росіяни ходять по хатах, дістають людей з підвалів, примушують їх сидіти на вулиці вночі. Вони бояться авіаударів, бояться роботи нашої артилерії. Ворог створив тут такий собі штаб", - написав Живицький

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