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США протягом 24 годин оголосять про закриття авіапростору для російських літаків, - WSJ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд США заборонить російським літакам перебувати в повітряному просторі Сполучених Штатів.
Про це пише Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
"Очікується, що указ про заборону перебування російських літаків у повітряному просторі США буде видано впродовж наступних 24 годин", - зазначили джерела видання.
Таким чином Захід розширює санкції через вторгнення Росії до України.
Топ коментарі
+14 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар02.03.2022 03:05
+12 Vitaliy Darmits
показати весь коментар02.03.2022 03:00
+8 Олег Смуток 8713be8e
показати весь коментар02.03.2022 03:04
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Будь ласка, зачекайте...
от і добре...
Йой, янки, не тормозите, шевелитесь побыстрее там!!
захистить Київ!
і я буду веселий і гарний, хочь в борщовий набір мене суйте...
Гребите весламимашите крыльями
Пароход - хорошо,
Самолёт - ничего,
А олени лучше!
flightradar24.com покаывает то, что руССкие самолеты ближе Волги не летают. Через Казахстан.
Об этом сообщили в СБУ.
в козломордих забрали літаки що знаходяться у лізінгу-немає на чому літати
а ЯК-40 до штатів не долетить
Байден нас за дурнів тримає
Хай краще потрти закриє для *********** пароплавів