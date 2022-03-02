США протягом 24 годин оголосять про закриття авіапростору для російських літаків, - WSJ

Уряд США заборонить російським літакам перебувати в повітряному просторі Сполучених Штатів.

Про це пише Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

"Очікується, що указ про заборону перебування російських літаків у повітряному просторі США буде видано впродовж наступних 24 годин", - зазначили джерела видання.

Таким чином Захід розширює санкції через вторгнення Росії до України.

Читайте: Країни ЄС не надаватимуть Україні винищувачі, - Politico