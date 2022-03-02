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Новини За кордоном
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авіація (525) Росія (28488) літак (843) США (7521)

США протягом 24 годин оголосять про закриття авіапростору для російських літаків, - WSJ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США протягом 24 годин оголосять про закриття авіапростору для російських літаків, - WSJ

Уряд США заборонить російським літакам перебувати в повітряному просторі Сполучених Штатів.

Про це пише Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

"Очікується, що указ про заборону перебування російських літаків у повітряному просторі США буде видано впродовж наступних 24 годин", - зазначили джерела видання.

Таким чином Захід розширює санкції через вторгнення Росії до України.

Читайте: Країни ЄС не надаватимуть Україні винищувачі, - Politico

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Топ коментарі
+14
Русский самолёт, иди н@хYй
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02.03.2022 03:05
+12
Бажано ще й морські порти закрити для російсько - фашистських варварів
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02.03.2022 03:00
+8
А над Україною безпілотну зону зробити - яєць таки нема, нє?
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02.03.2022 03:04
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Бажано ще й морські порти закрити для російсько - фашистських варварів
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02.03.2022 03:00 Відповісти
срані кацапячочі менше...
от і добре...
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02.03.2022 03:02 Відповісти
Они еще и летали до сих пор в штаты???
Йой, янки, не тормозите, шевелитесь побыстрее там!!
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02.03.2022 03:02 Відповісти
А над Україною безпілотну зону зробити - яєць таки нема, нє?
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02.03.2022 03:04 Відповісти
Буде, все буде. Не сцимо.
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02.03.2022 03:07 Відповісти
за наступного Президента.
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02.03.2022 03:07 Відповісти
Все буде. Не сцимо.
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02.03.2022 03:20 Відповісти
ніхто і не сцить - злість аж зашкалюе, сцання нема.
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02.03.2022 03:26 Відповісти
Злість -- поганий порадник, коли потрібний ясний розум, 3,15. Не маленький вже, самі знаєте...
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02.03.2022 03:37 Відповісти
почув вас...
захистить Київ!
і я буду веселий і гарний, хочь в борщовий набір мене суйте...
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02.03.2022 03:50 Відповісти
Русский самолёт, иди *****
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02.03.2022 03:05 Відповісти
Гребите веслами машите крыльями
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02.03.2022 03:13 Відповісти
Та туди й підуть, бо більшість з них в лізингу, а заробляти вже не зможуть.
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02.03.2022 03:42 Відповісти
Йо-майо... А як тепер ***** ботокс доставлятимуть? Поштою росії?
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02.03.2022 03:05 Відповісти
Паровоз - хорошо,
Пароход - хорошо,
Самолёт - ничего,
А олени лучше!
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02.03.2022 03:14 Відповісти
Нє. Не піде. Вони не бриті і не голені.
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02.03.2022 03:17 Відповісти
буряти! йдіть додому - пасти оленів! живіше будите!
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02.03.2022 03:29 Відповісти
русский военный корабль - иди *****... если нет горючего - греби веслами...
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02.03.2022 03:10 Відповісти
Очень похоже на то.

flightradar24.com покаывает то, что руССкие самолеты ближе Волги не летают. Через Казахстан.
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02.03.2022 03:18 Відповісти
Не пройло і шість!!!! днів. Хай спочатку закриють спочатку тут РоSSійські помийні бачки з телевізора, які кормлять колишніх "біженців" з підробними документами!!!
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02.03.2022 03:19 Відповісти
⚡️ В Харькове высадился российский десант. Армия РФ напала на госпиталь - Военно-медицинский клинический центр Северного региона. Между росийскими войсками и украинскими защитниками началось сражение.

Об этом сообщили в СБУ.
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02.03.2022 03:24 Відповісти
Це не санкції а якесь посьміховисько:
в козломордих забрали літаки що знаходяться у лізінгу-немає на чому літати
а ЯК-40 до штатів не долетить
Байден нас за дурнів тримає
Хай краще потрти закриє для *********** пароплавів
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02.03.2022 03:43 Відповісти
ви зовсім ***....сь та обісрались.ви могли тільки у Вьєтнамі захищати свої інтереси,але після України,будуть країни альянсу.Ви не дальновидні-бздуни. РФія не могікані, та інші племена індєйців,які ви перемогли,За останні роки ви не домоглися,в мировому порядку,ні яких досягнень.Ганьба,вам.
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02.03.2022 04:04 Відповісти
Потрібен всесвітній бан для їхніх кораблів!
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02.03.2022 05:07 Відповісти
руский самолёт летит нах#й, долетались суки:

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02.03.2022 07:24 Відповісти
 
 