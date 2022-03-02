Московські депутати просять Путіна припинити війну: "Це шлях до деградації та зубожіння"

Рада депутатів муніципального округу Гагарінський у Москві виступила із засудженням військових дій в Україні та закликала Володимира Путіна негайно вивести з України російські війська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

У листі до Путіна депутати назвали вторгнення в Україну катастрофою.

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"Це шлях до деградації та зубожіння країни. Жодні інші дії не могли б завдати економіці Росії більших збитків", - йдеться у зверненні.

Раніше з аналогічною заявою виступила Рада депутатів московського округу Хамовники.