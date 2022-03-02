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Московські депутати просять Путіна припинити війну: "Це шлях до деградації та зубожіння"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Московські депутати просять Путіна припинити війну: "Це шлях до деградації та зубожіння"

Рада депутатів муніципального округу Гагарінський у Москві виступила із засудженням військових дій в Україні та закликала Володимира Путіна негайно вивести з України російські війська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

У листі до Путіна депутати назвали вторгнення в Україну катастрофою.

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"Це шлях до деградації та зубожіння країни. Жодні інші дії не могли б завдати економіці Росії більших збитків", - йдеться у зверненні.

Раніше з аналогічною заявою виступила Рада депутатів московського округу Хамовники.

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Топ коментарі
+77
Еще одни.... То что дети гибнут им пох, главное что экономика расеюшки может пострадать.
Горите в аду, сволочи!!!
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02.03.2022 05:25
+54
Ну да, контрактники на два місяця з єбеней закінчується, буде мобілізація Ванек з Москви.
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02.03.2022 05:25
+46
Коротко.
Мордор повинен бути знищений......
....
Слава нації.
Смерть москалям.
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02.03.2022 05:31
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Ну да, контрактники на два місяця з ****** закінчується, буде мобілізація Ванек з Москви.
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02.03.2022 05:25 Відповісти
І не кажіть
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02.03.2022 06:07 Відповісти
ванька не дурак, в ліс втече
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02.03.2022 07:57 Відповісти
Ха полагаю Вова в своей реальности уже взял Берлин и наступает по океану на Вашингтон.. больному с ку-ку трудно проявиться в настоящей реальности и бытие а тут ...Наполеон Аллоизевич Каинович..в одном лице..воно же Окурок Х..ло Чекистович..
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02.03.2022 10:01 Відповісти
В реальности у вовы даже на трамвай денег уже нет.
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02.03.2022 10:07 Відповісти
Еще одни.... То что дети гибнут им пох, главное что экономика расеюшки может пострадать.
Горите в аду, сволочи!!!
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02.03.2022 05:25 Відповісти
именно за это качество и отвечает сорок седьмая хромосома, вероятнее всего имеющая вид буквы "ять".
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02.03.2022 05:36 Відповісти
теоретик лишней хромосомы мединский возглавлял русккую делегацию на позавчерашних переговорах...
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02.03.2022 07:35 Відповісти
їм же ж бюджети пиляти не буде з чого
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02.03.2022 06:40 Відповісти
Ну как же, только вьісокоточное, только "малой кровью".

Им верили во время Чечнской, им поверят сейчас.
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02.03.2022 09:45 Відповісти
Коротко.
Мордор повинен бути знищений......
....
Слава нації.
Смерть москалям.
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02.03.2022 05:31 Відповісти
прийдется и из Крыма выводить, и из донбасса, А там и Грузия с Молдовой и Япония
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02.03.2022 05:31 Відповісти
Не они ли давали "добро" на применение армии против Украины??
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02.03.2022 05:33 Відповісти
ні, це ж не думаки, це муніципальні, типу місцевого самоврядування, але не впевнений
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02.03.2022 05:36 Відповісти
Нет. Вторжение одобрила Дума, а оспаривают депутаты районов Москвы. Мелкие сошки.
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02.03.2022 05:37 Відповісти
"Добро" давали їх "старшие товаріщі" з госдуми!
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02.03.2022 05:38 Відповісти
они, но они думали шо пролетят над Украиной белыми лебедями
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02.03.2022 05:48 Відповісти
Именно так... И что продолжат со всем миром торговать как ни в чем не бывало.
Поражаюсь тупости москалей
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02.03.2022 05:59 Відповісти
А хіба до цього було не так? Світ втирався не раз, апетит москаля ріс... маленьке придністровя,пів Грузії, Крим з Донбасом... Білорусь...
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02.03.2022 07:49 Відповісти
Кацапы зажрались. Теперь расплачиваются. Все эти обращения второсортных депутатов не помогут, пока не грохнут *****
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02.03.2022 07:57 Відповісти
від любові до ненависті один крок. Дії путіна- шлях до вбивства власної країни. Слава Україні. Слава всім,хто захищає Україну. Слава цивілізованому світу, який допомагає Україні. Смерть ворогам! В тому числі і "консервам"!
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02.03.2022 05:33 Відповісти
долар 110,2645 рублів станом на 04:58:43. Не зупиняйся.
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02.03.2022 05:38 Відповісти
Они же на пять дней биржу закрыли и ограничивают все продажи рубля. Там полная жопа на самом деле. Всё это иллюзия сейчас. Пытаются оттянуть конец, чтобы ситуация осталась подольше управляемой.
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02.03.2022 05:39 Відповісти
Самый сильный удар, кстати, был нанесен сегодня, когда запретили поставки торговые. Это настоящая экономическая блокада, которая гарантировано убьет всю экономику России очень быстро.

Многие уже остались безработными, кто работал на фрилансе. Потом за ними пойдут те кто работал на зарубеж и их фирмы и заводы позакрывают. Дальше пойдет сокращение местных, которые поставляли им услуги. На этом фоне государственные активы будут сокращаться из-за попытки поддержать рубль и финансировать войну. А дальше катастрофа. Самолеты будут ламаться, заводы останавливаться. Ничего не будет работать. В стране начнется хаос. И я сейчас не шучу или не пытаются как-то украинцев приободрить. Без поставок экономика любой страны умрет.
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02.03.2022 05:46 Відповісти
Красивая программа....
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02.03.2022 07:25 Відповісти
Ну это если сейчас не начнут как-то обходить санкции, конечно. Но поставки это как бы кровь любой экономики. Россия с поставками жила буквально с 16 века и разжирела со своим Питером и Золотым Кольцом. Теперь надо всё тянуть из Китая и возможно Кавказа, а что там тянуть? Короче, это катастрофа. Я не знаю что будет и как, но на бумаге всё выглядит попросту апокалиптически.
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02.03.2022 07:35 Відповісти
Хороший прогноз. Рашка может договориться с Китаем. Те не откажут
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02.03.2022 08:00 Відповісти
виступ депутатів з кацапстана це вже ХАОС, припинились потоки бабла
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02.03.2022 07:59 Відповісти
у нас нет столько времени
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02.03.2022 16:11 Відповісти
Да. Эти санкции не для нас. Они для России и безопасности Европы и США. Хотя экономику России они начали жевать уже сейчас, что нам полезно. Так как России надо перестраивать логистику и кучу вещей. Это тоже время. Короче, сложно это всё.
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02.03.2022 16:12 Відповісти
у них вже подвійний курс як у Венесуелі, в обмінниках долар зараз дорожче 230 фублів
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02.03.2022 05:49 Відповісти
То офіційно. Піди спробуй купити...
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02.03.2022 07:20 Відповісти
Тварюки.Земля тварюк!!! Їх хвилює зубожіння!
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02.03.2022 05:37 Відповісти
Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний
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02.03.2022 05:40 Відповісти
"Картина маслом: "Бульбофюрер Лукашенко представляет план нападения на Украину - "Беларосса" "

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02.03.2022 05:43 Відповісти
Хорошая картинка для Гааги
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02.03.2022 05:56 Відповісти
А ви його слухали? То ж треш... він має десяток БТРГ і ними затикає всі кордони... на замкє... типу, єслі нато наподьот... *****, та вони для нато як сємочки...
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02.03.2022 07:52 Відповісти
вже курва, і кордони в Україні провели , три держави хотіли зробити
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02.03.2022 08:00 Відповісти
вбийте придурка - інакше ніяк
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02.03.2022 05:47 Відповісти
Где были эти депутаны,***** устроило цирк с советом,о разрешении вести войну на чужой территории
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02.03.2022 05:47 Відповісти
Якщо москалі не закінчать війну, ми закінчим москалів
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02.03.2022 05:48 Відповісти
А для чого видаляють повідомлення в чаті. Цікаво почитати, що наші уїбани пишуть. Я от переглядаю мацковські канали деякі... там же і Кватралу не треба, особливо ці фріки на токшоу. У мене діти зі скабєєвої стібаються в чатах... хоча, може і вірно, що заборонили, є ж особини з синім паспортом, які ще й зараз вірять в рюцкій мір...
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02.03.2022 07:55 Відповісти
відкрили "однокласники" грайте їх
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02.03.2022 08:01 Відповісти
хз - може ми останні з моґікан?
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02.03.2022 05:54 Відповісти
назуй ідіть - тварі потні!
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02.03.2022 06:04 Відповісти
ЩО, СУКИ, ПРОКИДАЄТЕСЯ?
ДО ВАС ПОЧАЛО ДОХОДИТИ, КУДИ ВЛІЗЛИ І ЩО ПРИЙДЕТЬСЯ ЗА ЦЕ ПЛАТИТИ?

І ЦЕ ЩЕ ТІЛЬКИ ФІНАНСОВА ЧАСТИНА

ТЕПЕРКА ВАС ПО СВІТУ НЕ БУДЕ
БО ПРОКАЖЕНИХ ТРИМАЮТЬ У ЛЕПРОЗОРІЇ
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02.03.2022 06:04 Відповісти
Є звернення до рашистів Майкла Щура - це дійсно жесть!
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02.03.2022 06:17 Відповісти
Скиньте ссилку
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02.03.2022 07:22 Відповісти
Я дивився це по телебаченню!
Гадаю, що в ютюбі вже є)
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02.03.2022 07:25 Відповісти
пора наносить удары по крыму, макцве, ***********, смоленску, белгороду, минску, гомелю...
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02.03.2022 06:20 Відповісти
Даже если все закончится, нужно кацапстана постоянно держать в жопе. Потому что через какое то время они опять будут кашмарить мир
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02.03.2022 06:30 Відповісти
Не выше сырьевого придатка держать, но сначала - репарации с драныкредами на двоих.
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02.03.2022 06:40 Відповісти
Вместе с путлером надо убрать должность президента. Кацап в душе раб и любит всегда поклонятся кому-то... Ну или как разбить страну на несколько частей...
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02.03.2022 07:03 Відповісти
От рашки будут отрывать куски территорий. Там много-много земель, которые рашка захапала и подмяла под себя
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02.03.2022 08:05 Відповісти
имитация демократии
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02.03.2022 06:41 Відповісти
Они еще не знают, что будет. В украинских военкоматах очередь добровольцев. Скоро армия будет миллион. И Запад еще оружия подкинет.

Выводом они не обойдутся. Придется отдать хутина, шойгу и многих других в Гаагу.
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02.03.2022 06:45 Відповісти
Вместе с Приднестровьем, Абхазией, Сахалин-Курилами... Крым-Донбасс-Кубань - само собой разумеющееся
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02.03.2022 06:48 Відповісти
И с Кёнигсбергом
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02.03.2022 06:55 Відповісти
Фу-ты, ну-ты, о Финляндии еще забыли с Китаем.
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02.03.2022 07:03 Відповісти
Росія повинна бути демілітаризована взагалі. Тому повний економічний крах та повна демілітаризація Росії. Верховна рада повинна прийняти постанову, що Путін терорист а Росія терористична держава.
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02.03.2022 07:07 Відповісти
в 1926 р.(майже 100 років тому) Євген Маланюк сказав, за точність фрази не відповідаю, але суть - нагадаю нашим каст..там, що ми воюємо не з більшовицькою росією, а з російською нацією і треба перемогти
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02.03.2022 09:58 Відповісти
Вполне заслуженный курс для всех россиян. Видать ни мирные жертвы, ни смерть собственных солдат им не интересана, вот когда бабло стало некуда переводить, тогда начали строчить. крысы уже бегут с корабля, скоро пойдут штурмовать кремль ради спасения собственных задниц)))
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02.03.2022 07:12 Відповісти
Кажется начало доходить до московского быдла. Только сапогом в рыло, иначе никак.
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02.03.2022 07:22 Відповісти
Ссукі. Вони не кажуть, що це катастрофа для України і її народу, нічим не виправдані вбивства , знищення міст. Вони за свою жопу переживать почали. І жоден з них не висловився, що це злочин.
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02.03.2022 07:24 Відповісти
Ця сволоч зараз притвориться що не знали не хотіли а самі вже сперечаються-а якби путін напав не тоді і не так.Не дати їм шанс на реванш.НЕ ДАМО БІЛЬШЕ РОСІЇ ПРАВИТИ СУСІДАМИ.ЇЖА В ОБМІН НА АДЕКВАТНІСТЬ.
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02.03.2022 07:39 Відповісти
В связи с нецелевьім использованием земельного участка, моссовет разрьівает в одностороннем порядке договор арендьі земли московским кремлем , и просит перенести все его постройки и сооружения в сьізрань или к росийскому кораблю(на*уй) в кротчайший срок .
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02.03.2022 07:55 Відповісти
Нє вінаватьіє мьі! Єто всьо палітікі раздєлілі брацкіє народьі!
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02.03.2022 09:23 Відповісти
 
 