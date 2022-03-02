42287 70
Московські депутати просять Путіна припинити війну: "Це шлях до деградації та зубожіння"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рада депутатів муніципального округу Гагарінський у Москві виступила із засудженням військових дій в Україні та закликала Володимира Путіна негайно вивести з України російські війська.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.
У листі до Путіна депутати назвали вторгнення в Україну катастрофою.
"Це шлях до деградації та зубожіння країни. Жодні інші дії не могли б завдати економіці Росії більших збитків", - йдеться у зверненні.
Раніше з аналогічною заявою виступила Рада депутатів московського округу Хамовники.
Топ коментарі
+77 vadyan
показати весь коментар02.03.2022 05:25
+54 буков
показати весь коментар02.03.2022 05:25
+46 Lvbnhj
показати весь коментар02.03.2022 05:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Горите в аду, сволочи!!!
Им верили во время Чечнской, им поверят сейчас.
Мордор повинен бути знищений......
....
Слава нації.
Смерть москалям.
Поражаюсь тупости москалей
Многие уже остались безработными, кто работал на фрилансе. Потом за ними пойдут те кто работал на зарубеж и их фирмы и заводы позакрывают. Дальше пойдет сокращение местных, которые поставляли им услуги. На этом фоне государственные активы будут сокращаться из-за попытки поддержать рубль и финансировать войну. А дальше катастрофа. Самолеты будут ламаться, заводы останавливаться. Ничего не будет работать. В стране начнется хаос. И я сейчас не шучу или не пытаются как-то украинцев приободрить. Без поставок экономика любой страны умрет.
ДО ВАС ПОЧАЛО ДОХОДИТИ, КУДИ ВЛІЗЛИ І ЩО ПРИЙДЕТЬСЯ ЗА ЦЕ ПЛАТИТИ?
І ЦЕ ЩЕ ТІЛЬКИ ФІНАНСОВА ЧАСТИНА
ТЕПЕРКА ВАС ПО СВІТУ НЕ БУДЕ
БО ПРОКАЖЕНИХ ТРИМАЮТЬ У ЛЕПРОЗОРІЇ
Гадаю, що в ютюбі вже є)
Выводом они не обойдутся. Придется отдать хутина, шойгу и многих других в Гаагу.