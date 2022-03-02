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У Харкові біля військового шпиталю стались бої: ситуація під контролем, втрат серед українських військових немає, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові біля військового шпиталю стались бої: ситуація під контролем, втрат серед українських військових немає, - поліція

У Харкові біля військового шпиталю відбулися бої: втрат серед українських військових немає.

Про це повідомив Суспільному голова обласної поліції Тимошко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі ситуація біля шпиталю під контролем, охорону посилили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бомбардувальник окупантів з території Росії випустив по Харкову 16 високоточних ракет 28 лютого. Це фашизм та геноцид, - Повітряні сили. ФОТО

Речники СБУ та СБ Харкова у коментарі Суспільному не підтвердили інформацію про нібито висадку російського десанту в місті.

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Топ коментарі
+8
США працюють над нафтовим ембарго по відношенню до Росії - Байден
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02.03.2022 05:47
+8
Местные говорят половину пташек сбили.
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02.03.2022 05:56
+6
Раніше треба було опустити ціну за барель нафти до < 10 $, тоді вони немали б таких скажених грошей на зброю, якою тепер знищують Україну!
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02.03.2022 05:54
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США працюють над нафтовим ембарго по відношенню до Росії - Байден
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02.03.2022 05:47 Відповісти
Наскільки я зрозумів, це значить, що тільки штати не будуть купувати нафту. Наче й так не дуже багато купували...
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02.03.2022 05:51 Відповісти
Їм для чогось була потрібна була невелика кількість низкосортної росіської нафти сорту юралс. Мабуть для хімічної промисловості.
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02.03.2022 08:04 Відповісти
Раніше треба було опустити ціну за барель нафти до < 10 $, тоді вони немали б таких скажених грошей на зброю, якою тепер знищують Україну!
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02.03.2022 05:54 Відповісти
Ну нема в США вже давно такого діяча як Рейган, котрий де умовив, а де примусив саудитів діяти спільно проти сересеру.
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02.03.2022 08:08 Відповісти
Це десант з літаків був читав на інших новинах
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02.03.2022 05:49 Відповісти
Местные говорят половину пташек сбили.
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02.03.2022 05:56 Відповісти
Коротко
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
...
Слава нації
Смерть москалям.
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02.03.2022 05:53 Відповісти
Любят они больницы и докторов. Не знаю отчего. Тянет их туда.
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02.03.2022 05:57 Відповісти
Врєдная відімо работа бить пушечним мясом ху*йла...
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02.03.2022 06:11 Відповісти
Лучше бы они морги полюбили.
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02.03.2022 07:59 Відповісти
А крымские морпехи,оказывается любят денежку на халяву получать😄.А как жареным запахло-так сразу 11БДК повернули назад от Одессы в Крым.Не зря:один раз предавший не надежный...
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02.03.2022 06:18 Відповісти
Шторм был сильный, утопились бы все морпехи, жаль что развернули обратно
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02.03.2022 06:25 Відповісти
За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.

Її мета - за допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Використовуючи тактику тотальної дезінформації та залякування цивільного населення противник намагатиметься посіяти паніку та хаос.

В зв'язку з тим, що противнику не вдається досягти поставлених цілей, за рахунок суттєвого опору ЗС України та супротиву патріотично налаштованого цивільного населення, він перейшов до руйнування інформаційної інфраструктури та критично важливих державних об'єктів. Так, окупаційними військами, по мірі просування вглиб території України, здійснюється руйнування ретрансляційних веж стільникового зв'язку. 1 березня 2022 року нанесено ракетний удар по телевежі міста Києва.

Противник продовжує цинічно нехтувати нормами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій.

Угруповання Збройних Сил України здійснюють оборону визначених рубежів та наносять противнику нищівної поразки на всіх напрямках.

Під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 загальновійськової армії Східного воєнного округу, а в Сіверському операційному районі було знищено командира 11 окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Зло буде покаране!

Віримо в ЗС України! Бий окупанта!

Слава Україні!" Джерело: https://censor.net/ua/n3320601
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02.03.2022 06:24 Відповісти
Добре, що наші поранені воїни не постраждали.
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02.03.2022 06:56 Відповісти
Крысы как бомбить мирный город так сразу, сражается лицом к лицу сразу на себки, русская пидоросня
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02.03.2022 07:48 Відповісти
Русня - конченные идиоты! Неужели они не понимают, что они не смогут нас победить? Вот зачем переться куда-то из своего дома, чтоб не спать по ночам, не иметь душа, жрать протухшую жратву, осознавать, что тебя ненавидит весь мир.... А в финале остаться без руки (ноги, глаза и т.д.) или заживо сгореть..... Что за прикол?
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02.03.2022 08:41 Відповісти
 
 