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У Харкові біля військового шпиталю стались бої: ситуація під контролем, втрат серед українських військових немає, - поліція
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Харкові біля військового шпиталю відбулися бої: втрат серед українських військових немає.
Про це повідомив Суспільному голова обласної поліції Тимошко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі ситуація біля шпиталю під контролем, охорону посилили.
Речники СБУ та СБ Харкова у коментарі Суспільному не підтвердили інформацію про нібито висадку російського десанту в місті.
Топ коментарі
+8 Roman Rjevskiy
показати весь коментар02.03.2022 05:47
+8 Иван Петров d4225322
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+6 Igor Yaroslavovich
показати весь коментар02.03.2022 05:54
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Тримаймося браття українці
Ми переможемо
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Слава нації
Смерть москалям.
Її мета - за допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Використовуючи тактику тотальної дезінформації та залякування цивільного населення противник намагатиметься посіяти паніку та хаос.
В зв'язку з тим, що противнику не вдається досягти поставлених цілей, за рахунок суттєвого опору ЗС України та супротиву патріотично налаштованого цивільного населення, він перейшов до руйнування інформаційної інфраструктури та критично важливих державних об'єктів. Так, окупаційними військами, по мірі просування вглиб території України, здійснюється руйнування ретрансляційних веж стільникового зв'язку. 1 березня 2022 року нанесено ракетний удар по телевежі міста Києва.
Противник продовжує цинічно нехтувати нормами Міжнародного гуманітарного права під час ведення бойових дій.
Угруповання Збройних Сил України здійснюють оборону визначених рубежів та наносять противнику нищівної поразки на всіх напрямках.
Під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 загальновійськової армії Східного воєнного округу, а в Сіверському операційному районі було знищено командира 11 окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ ЗС РФ.
Зло буде покаране!
Віримо в ЗС України! Бий окупанта!
Слава Україні!" Джерело: https://censor.net/ua/n3320601