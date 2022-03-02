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Байден (1370) конфіскація (163) олігарх (475) санкції (2917)

Байден пообіцяв конфіскувати активи російських еліт за кордоном: "Ми йдемо за вашими нечесно нажитими багатствами"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден пообіцяв конфіскувати активи російських еліт за кордоном: "Ми йдемо за вашими нечесно нажитими багатствами"

Президент США Джо Байден у промові "Про стан держави" заявив, що буде проведено розслідування злочинів російських еліт. Американський лідер пообіцяв конфіскувати їхні активи за кордоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Я кажу російським олігархам і корумпованим лідерам, які отримали мільйони доларів від влади, - вистачить. Міністерство юстиції збирає спеціальну робочу групу для розслідування злочинів російських олігархів", - сказав Байден.

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За його словами, США об'єднує зусилля з європейськими союзниками, щоб забрати яхти, елітне житло, приватні літаки російських олігархів. "Ми йдемо за вашими нечесно нажитими багатствами", - додав американський лідер.

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Топ коментарі
+40
Коротко
.....
Касаби?
..

Vам...піZда.. ...
....
...мордор повинен бути знищений
....
Слава нації
Смерть москалям.
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02.03.2022 06:02
+34
А конфісковані активи, віддати Україні на відбудову знищеної окупантами інфраструктури! 🤔
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02.03.2022 06:08
+28
десятиріччями грабувати власну країну , виводити активи тілько для того, щоб їх забрали за напад на Україну...

раша вибрала цікавий спосіб економічного свмогубства
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02.03.2022 06:18
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Коротко
.....
Касаби?
..

Vам...піZда.. ...
....
...мордор повинен бути знищений
....
Слава нації
Смерть москалям.
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02.03.2022 06:02 Відповісти
Українські Діти хочуть мирного неба
Ukrainian Children want a peaceful sky
Ukraïne Bern wolle in rêstige loft
Ukraynalı Çocuklar huzurlu bir gökyüzü istiyor
Ukrainische Kinder wollen einen friedlichen Himmel
ילדים אוקראינים רוצים שמיים שלווים
ウクライナの子供たちは平和な空を望んでいます
烏克蘭孩子想要一片寧靜的天空
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02.03.2022 09:21 Відповісти
Спасибо товарищ Байден Д. Вы боец, давно вас мы ждали.
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02.03.2022 09:45 Відповісти
А конфісковані активи, віддати Україні на відбудову знищеної окупантами інфраструктури! 🤔
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02.03.2022 06:08 Відповісти
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Ага...дуже вони багато віддали нашого
Паши Лазаренка
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02.03.2022 06:10 Відповісти
Отдадут - та там и 50 на 50 можно - на Армію, Віру, и восстановление после победы.
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02.03.2022 06:53 Відповісти
........ботяра, ссылку в студию!.......
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02.03.2022 09:30 Відповісти
звідки у них такі статки думав я. Дивлячись на їх голодну, розуту армію , дійшов висновку. За рахунок грабунку власного народу. промили мізки пропагандою: вяличие, нас бояться, просрали такую страну.....
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02.03.2022 06:11 Відповісти
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Оце і все?!!!!!!!!!
Я так і не зрозумів - Україні хтось з цих "партнерів" та "союзників" реально буде допомагати чи ні?!
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02.03.2022 06:13 Відповісти
тобі ще мало?
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02.03.2022 06:17 Відповісти
він хоче, щоб Байден купив йому новий диван - на старому не зручно воювати
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02.03.2022 06:46 Відповісти
може мені за тебе ще твою маньку трахнути?
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02.03.2022 07:59 Відповісти
обіцянка цацянка, дурневі радість - just do it!
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02.03.2022 06:14 Відповісти
десятиріччями грабувати власну країну , виводити активи тілько для того, щоб їх забрали за напад на Україну...

раша вибрала цікавий спосіб економічного свмогубства
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02.03.2022 06:18 Відповісти
Слышал сам недавно! Отлично! Привет малышевой,пугачевой и другим подонкам!
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02.03.2022 06:25 Відповісти
насколько я слышал, то пугачёву в этот список совсем вклчать не стоит.
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02.03.2022 07:07 Відповісти
Почему? Она уже у Кобзона?
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02.03.2022 17:39 Відповісти
Заодно и наших олигархов трусни
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02.03.2022 06:26 Відповісти
Так он то трусит. Только политическое руководство Украины уже больше года срывает назначение прокурора САП.
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02.03.2022 06:55 Відповісти
Які вони наші. Всі промосковські
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02.03.2022 11:48 Відповісти
Картаген будет разрушен ! Слава Украине !
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02.03.2022 06:30 Відповісти
а почему молчит козломордый онуфрий из раскольнической секты рыпыцы, ******* паша-мерседес из Киевской Лавры и прочая раскольническая нечесть Лавр, находящихся не во владении ПЦУ, а раскольников? ничего... закончится война - надо всех до единого изгнать... но сначала разобраться... и если молились за руснявых кацапов - на коленях к побережью Черного моря...
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02.03.2022 06:31 Відповісти
это надо было делать в 2014, сейчас этого недостаточно
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02.03.2022 06:36 Відповісти
"як ми дамо 52 лярди на ЗСУ, то ми ж не будетемемо мати за шо будувати дороґи! - і це нас хвилюе" - буба.. недавне...
так - без срача , але зло бере.....
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02.03.2022 06:53 Відповісти
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**** он.
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02.03.2022 06:57 Відповісти
Коломойшу коли трусити почнуть?
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02.03.2022 06:57 Відповісти
Кто? Байден? Так в США открыто куча дел против бени - они давно говорят щели - дайте его сюда. Ну, как бы и всё -он же, беня, ни куда выехать с Украины не может - сразу арест.
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02.03.2022 07:00 Відповісти
не переживай -всэ будэ )))))
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02.03.2022 09:50 Відповісти
У Коломойши бабла немеряно. Хватит не один наш город отстроить
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02.03.2022 07:52 Відповісти
ВВХ наверняка очень рад таким подгонам
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02.03.2022 08:08 Відповісти
***** застрелись!
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02.03.2022 09:08 Відповісти
И всё конфискованное бабло - контрибуция..
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02.03.2022 09:20 Відповісти
на погашение долга Украины!))
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02.03.2022 10:00 Відповісти
разве можно в США просто так кофисковать ? Скорее всего будут какие-то решения суда. Как долго будут идти эти суды..
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02.03.2022 09:28 Відповісти
Пообещал …
Боже, как же долго всё это идёт !
Это надо было делать ещё ВЧЕРА.
Ну всё равно спасибо
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02.03.2022 09:34 Відповісти
І ВЖЕ СМІЄТЬСЯ ******* СВОЄЮ УСМІШКОЮ ХИЖОЮ! (С)

От своих и в бункере не спрячешся!
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02.03.2022 09:41 Відповісти
Вот сейчас начнется ПОЛНАЯ жоп, и эт карашо!
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02.03.2022 09:47 Відповісти
все класс! а где исполнение вашего долбаного обещания отключения от SWIFT???
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02.03.2022 09:58 Відповісти
Сподіваюсь, пишеш з передової? Swift відключать підсанкційним банкам поки що. Це дуже боляче. Якщо ***** не спиниться, вимкнуть тим, що лишилися. Це називається маневр.
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02.03.2022 10:25 Відповісти
Да пуйлу по х.. єти миллионьІ. Он уже совсем сошел с ума. Его надо любьІми способами устранять, с миллионами потом разберемся, ведь Украину придется отстраивать.

Сейчас Украине нужна военная помощь, закрьІтое небо, люди гибнут сотнями.
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02.03.2022 10:05 Відповісти
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02.03.2022 10:45 Відповісти
отож!!

"дибилы, бдл!(С) извините что цитирую Унылую Лошадь! в военных операциях счет идет на ЧАСЫ а не дни, нада как то быстрее громить старо-росию
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02.03.2022 11:32 Відповісти
быстрый быстрый быстрый ДЖооо , оу оу оу воуу

смелый смелый смелый Джоо, воу воу овууу оууу

решительный и смелый, за океаном очень смелый

оуоуо воууу
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02.03.2022 11:30 Відповісти
Не треба сподіватися на старого пройдисвіта!

Працюйте з переслідуваними лу- і пу-режимом опозиціонерами в Європі, з чеченською діаспорою, з полоненими солдатами і офіцерами, запускайте їх в Білорусію і в РФ, влаштовуйте там революцію!
Через 2 тижні путінці очухаються і пристосуються і попруть в 10 разів сильніше, завезуть китайських «комбайнерів», як вже було в 1920 році, почнуть коврові бомбардування стратегічною авіацією. Тільки внутрішньою війною можна перемогти путіна.
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02.03.2022 11:57 Відповісти
******** нужны не санкции, а авиация и ПВО чтобы остановить этого Гитлера путлера
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02.03.2022 13:17 Відповісти
 
 