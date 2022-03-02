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Байден пообіцяв конфіскувати активи російських еліт за кордоном: "Ми йдемо за вашими нечесно нажитими багатствами"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден у промові "Про стан держави" заявив, що буде проведено розслідування злочинів російських еліт. Американський лідер пообіцяв конфіскувати їхні активи за кордоном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Я кажу російським олігархам і корумпованим лідерам, які отримали мільйони доларів від влади, - вистачить. Міністерство юстиції збирає спеціальну робочу групу для розслідування злочинів російських олігархів", - сказав Байден.
За його словами, США об'єднує зусилля з європейськими союзниками, щоб забрати яхти, елітне житло, приватні літаки російських олігархів. "Ми йдемо за вашими нечесно нажитими багатствами", - додав американський лідер.
Топ коментарі
+40 Lvbnhj
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+34 Igor Yaroslavovich
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+28 Тетяна Тать
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Vам...піZда.. ...
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...мордор повинен бути знищений
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Слава нації
Смерть москалям.
Ukrainian Children want a peaceful sky
Ukraïne Bern wolle in rêstige loft
Ukraynalı Çocuklar huzurlu bir gökyüzü istiyor
Ukrainische Kinder wollen einen friedlichen Himmel
ילדים אוקראינים רוצים שמיים שלווים
ウクライナの子供たちは平和な空を望んでいます
烏克蘭孩子想要一片寧靜的天空
Паши Лазаренка
Я так і не зрозумів - Україні хтось з цих "партнерів" та "союзників" реально буде допомагати чи ні?!
раша вибрала цікавий спосіб економічного свмогубства
так - без срача , але зло бере.....
Боже, как же долго всё это идёт !
Это надо было делать ещё ВЧЕРА.
Ну всё равно спасибо
От своих и в бункере не спрячешся!
Сейчас Украине нужна военная помощь, закрьІтое небо, люди гибнут сотнями.
"дибилы, бдл!(С) извините что цитирую Унылую Лошадь! в военных операциях счет идет на ЧАСЫ а не дни, нада как то быстрее громить старо-росию
смелый смелый смелый Джоо, воу воу овууу оууу
решительный и смелый, за океаном очень смелый
оуоуо воууу
Працюйте з переслідуваними лу- і пу-режимом опозиціонерами в Європі, з чеченською діаспорою, з полоненими солдатами і офіцерами, запускайте їх в Білорусію і в РФ, влаштовуйте там революцію!
Через 2 тижні путінці очухаються і пристосуються і попруть в 10 разів сильніше, завезуть китайських «комбайнерів», як вже було в 1920 році, почнуть коврові бомбардування стратегічною авіацією. Тільки внутрішньою війною можна перемогти путіна.