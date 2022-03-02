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Новини Війна в Україні
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Рубль впав. Кредитний рейтинг знизили до "сміттєвого". Путін та РФ стали ізгоями, - заступник держсекретаря США Шерман про наслідки вторгнення для РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рубль впав. Кредитний рейтинг знизили до "сміттєвого". Путін та РФ стали ізгоями, - заступник держсекретаря США Шерман про наслідки вторгнення для РФ

Через війну проти України та потоку міжнародних санкцій з Росії йдуть іноземний бізнес і капітал, і країна-агресорка разом зі своїм президентом Володимиром Путіним стають ізгоями.

Про це розповіла заступник держсекретаря США Венді Шерман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми всі бачимо, якими ізгоями стають Путін і Росія. Так що санкції вже зробили приголомшливий вплив. Але так, їх може бути більше", - зазначила вона.

Шерман підтвердила, що в арсеналі Вашингтона залишилися й інші серйозні санкційні заходи, які можна використовувати як важіль подальшого тиску на Путіна.

"Такі заходи точно залишилися. Ми ведемо дискусії про них. Але санкції вже дали величезний ефект", - говорить заступник держсекретаря США.

Вона також висловилася про дію обмежувальних заходів та їх результати.

"Рубль впав і торгується на найнижчому рівні в історії. Фондовий ринок як і раніше закритий через побоювання втечі капіталу. Центральний банк більш ніж подвоїв свою ключову процентну ставку, найвищу майже за 20 років. Російська влада змушує експортерів продавати не менше 80 відсотків валютної виручки, щоб підтримати рубль. S&P знизило кредитний рейтинг Росії до"сміттєвого". Багато американських компаній йдуть з Росії, хоча робота там була досить прибутковою", - сказала Шерман.

Читайте також: Велика Британія запроваджує санкції проти Центробанку РФ

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Топ коментарі
+25
добийте тварей...
ЗСУ і світ! і на цей раз вже назавжди.
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02.03.2022 06:32
+25
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
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02.03.2022 06:34
+25
Как сказал великий Рейган : " У русских много оружия и я заставлю их его есть." Приятного ! апетита !
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02.03.2022 06:49
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несподіванно...
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02.03.2022 06:29 Відповісти
добийте тварей...
ЗСУ і світ! і на цей раз вже назавжди.
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02.03.2022 06:32 Відповісти
Коротко
Мордор повинен бути знищений.
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02.03.2022 06:33 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
каждый первый кацап должен быть убит... ни грамма жалости, ни грамма пощады... убивайте кацапов с русней!
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02.03.2022 06:34 Відповісти
А он к Бин Салману не хочет съездить и объдиненно начать качать? Это бы увалило экономику фашистана и очень быстро
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02.03.2022 06:48 Відповісти
Кормили ***** ого як накормили захід і америка скільки підприємств західних і не тільки амереканських працює в параші
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02.03.2022 06:44 Відповісти
Для Америки прибуток, а нам бомби на голову
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02.03.2022 06:48 Відповісти
Как сказал великий Рейган : " У русских много оружия и я заставлю их его есть." Приятного ! апетита !
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02.03.2022 06:49 Відповісти
Судя по тому сколько их железяк спалили в Украине - уже не так уж много.
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02.03.2022 07:01 Відповісти
А как_ОЙ cейчас курс сру-*** к баксу, cколько сотен этого гавна дают за 1 бакс?
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02.03.2022 06:57 Відповісти
Плачу за Херсон. Дісталось хлопцям від навали.
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02.03.2022 06:58 Відповісти
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02.03.2022 07:04 Відповісти
ніколи не ведіться на зуйню - супротив кацапні? - це Україна!
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02.03.2022 07:03 Відповісти
"російська армія не зміняе кордони - вона іх трохи переміщуе на захід"
у вас памьять як у курки....
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02.03.2022 07:08 Відповісти
коментар відмічено як спам
захід не знае тонкостей - він бачить дурка непоголеного в зеленому і думае шо дурко захищае Україну..
Захід проснеться, дай срок, - Україну захищауть українці - не зелення .
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02.03.2022 07:23 Відповісти
Давайте ще ембарго їм на газ і нафту. і свої резерви звільніть. і тоді їм точно пздц.
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02.03.2022 07:41 Відповісти
зараз з іраном домовляються,центрафуги запломбовує магате,а не знищують як раніше домовлялись,так що буде нафта
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02.03.2022 09:15 Відповісти
Через війну проти України та потоку міжнародних санкцій з Росії йдуть іноземний бізнес і капітал, і країна-агресорка разом зі своїм президентом Володимиром Путіним ідуть за кораблем.
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02.03.2022 09:02 Відповісти
Это дезинформация! 0,27 копеек текущий курс ***** в Украине, как и последние лет пять! Так что пишите тогда и про точно такое падение гривны. Мы же не в евровой и не в долларовой зоне живем.
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02.03.2022 10:04 Відповісти
 
 