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Путін прорахувався, коли думав, що захопить Україну і світ з цим погодиться, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін прорахувався, коли думав, що захопить Україну і світ з цим погодиться, - Байден

Президент США Джо Байден у промові "Про стан держави" заявив, що розв'язавши війну з Україною Володимир Путін прорахувався. Він не очікував, як його війська зустріне український народ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Путін прорахувався, коли думав, що захопить Україну і світ з цим погодиться. Він ніколи не очікував, як його зустріне український народ", - сказав Байден.

Американський лідер зазначив, що шість днів тому Путін напав на Україну і таким чином хотів похитнути засади вільного світу. Проте, додав Байден, главі Кремля не вдалося прогнути світове співтовариство під себе.

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Топ коментарі
+13
А там секреть или нет, десятая часть потешного войска завещала долго жить. Через 2 месяца, то и все 100 000 лаптей в кирзачах будут гумусом . оставшиеся лапти в рухнувшей экономике будут им завидовать
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02.03.2022 06:44
+12
Коротко
Хуйло повинен бути знищений...
,....
Слава нації
Смерть москалям.
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02.03.2022 06:47
+11
до "трійок" - півкроку. "і всьо идеет па плааанууу!" (тм)
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02.03.2022 06:47
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ПУТІН-ІДІ НА Х..Й
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02.03.2022 06:39 Відповісти
А там секреть или нет, десятая часть потешного войска завещала долго жить. Через 2 месяца, то и все 100 000 лаптей в кирзачах будут гумусом . оставшиеся лапти в рухнувшей экономике будут им завидовать
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02.03.2022 06:44 Відповісти
Уже можна обережно проводить аналогію з Фінляндією
1) Сталін почав війну в листопаді (в непідходящий період - коли у Фінляндії насипає купу снігу і війська втрачають маневреність та можливість окопуваться) Путін зробив те саме - в Україні земля розкисла і наступать поза межами доріг з твердим покриттям неможливо
2) З-за бойових дій засадних груп, бездоріжжя і снігових заметів було порушено логістику - не доставлялося пальне, ********** і їжа В російській армії - те саме!
3) Війська Червоної Армії не знали мети війни - вірили що "финский рабочий класс ждёт асвабаждения ат капиталистическава гнёта" , тому не були правильно мотивовані Військам Росії "дули у вуха" про "переможний похід" на гіпотетичних "бандерівців" і про "букети квітів", якими їх зустріне народ України
4) І у Фінляндії і в Україні москалі лише після численних розгромів "доперли", що вони воюють не з "правлячим режимом", а з самим народом!
5) Командний склад Червоної Армії не був навчений керувать військовими частинами і підрозділами самостійно А коли вбивали командира - підрозділи починали шарахаться як отара баранів В російській армії те саме - бо звикли підкоряться "призначеному зверху начальству" В українській знаходиться інший офіцер, сержант чи просто ініціативний солдат, який перебирає на себе керівництво (Ота сама "отаманщина" про яку зневажливо відгукувалися "москалі" в своїх "истерических трудах")
6) За спинами червоноармійців був Сталін і ГУЛаг з розстрілами За спинами москалів зараз - "сонцесяйний" і тюрма А у фіннів і українців - рідна земля та іх власні сім"ї
7) І Фінляндії і Україні довго відмовляли у отриманні зброї для оборони Однак фінни вистояли, опираючись на "лінію Маннергейма", завчасно побудовану до війни Україна спирається на зброю, яка масово надходить з половини Європи США та Канади (бо якби й захотіли, то не змогли б вибудувать фортифікацію, подібну фінській, навкруги практично всієї країни
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02.03.2022 07:41 Відповісти
Компания Ford приостанавливает свою деятельность в РФ
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02.03.2022 06:41 Відповісти
Бастрыкин поручил создать группы немедленного реагирования из-за событий на Украине

Глава ведомства распорядился создать в территориальных следственных управлениях СКР межведомственные следственно-оперативные группы для немедленного реагирования на происшествия в связи с событиями на Украине, пресечения экстремистских и террористических проявлений, несогласованных протестных акций и провокаций, иных действий, направленных на дестабилизацию обстановки в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Бастрыкин отдельно подчеркнул необходимость принятия исчерпывающих мер к выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих призывы к нарушению общественного порядка, проведению несанкционированных акций в период специальной операции, а также лиц, инициирующих тиражирование в интернете, мессенджерах и социальных сетях противоправного и деструктивного пользовательского контента.
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02.03.2022 06:44 Відповісти
до "трійок" - півкроку. "і всьо идеет па плааанууу!" (тм)
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02.03.2022 06:47 Відповісти
Це точно! Почнуть спочатку "пресувать" екіпажі бойової техніки що її на полі бою покинули - може і розстрілювать почнуть Однак це може дать протилежний ефект - будуть не тікать до "своїх" а йти здаваться до "хахлів" Потім буде аналог наказу №227 ("Ни шагу назад") і тюрми та розстріли для командирів що його порушили Але у них нема підготовленого командного резерву яким можна буде замінить тих посаджених і розстріляних Так скоро і до "штрафбатів" доберуться!
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02.03.2022 07:47 Відповісти
Ці дії ведуть до "русского бунта, бессмысленного и беспощадного", що може привести до жорсткої диктатури, або до розвалу імперії.
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02.03.2022 07:11 Відповісти
не переоцінюйте їх. "люди холопского звания - сущие псы иногда, чем строже для них наказание, тем им милей господа", за двісті років зміни їх натури тільки на гірше
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02.03.2022 08:04 Відповісти
Коротко
***** повинен бути знищений...
,....
Слава нації
Смерть москалям.
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02.03.2022 06:47 Відповісти
Кста, как-то прошло для большинства незамеченным начало окружения Донецка, со взятия Горловки. Лед тронулся и пыню удушат в забайкальском бункере, бо много в Нюрнберге может разляпать.
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02.03.2022 06:52 Відповісти
Даже китайцы начали отворачиваться от пыни, по всем каналам показывает у себя героических защитников Змеиного.
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02.03.2022 06:57 Відповісти
Товарообіг з Західним світом і паРашею, як кажуть в Адєссє - дві великі різниці.
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02.03.2022 07:14 Відповісти
Потому китайцы и начали сворачивать бизнес с лаптеунтией.
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02.03.2022 07:23 Відповісти
Та ніхто не взяв ту Горлівку! Горлівка більше Харкова за площею, я не уявляю скільки тут військ потрібно. Взяли селище Зайцеве повністю (якщо судити з кадрів), а це - передмістя Горлівки невеличке.
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02.03.2022 06:57 Відповісти
Вам повилазило, що посил, про початок оточення Донецьку, з Горлiвки, чи ви стрiлки переводити найнявся.
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02.03.2022 07:00 Відповісти
Вступайте в Тероборону
дуже багато чорнової важкої роботи, копання, розгрузка, погрузка, виготовлення "їжаків" для колесно\ техніки, доставка \жі на блок пости, приготування ціієї ж \жі, обладнання блок-постів, знайти бензопили, болгарки, цвяхи, буржуйки, дрова, бензин для коктейлів і для бензопил і т.д. і т.д.
єтакі "тероборонці", які записані в тероборону, але типу: зброї нема, то я піду додому, прийде зброя - дзвоніть
таких покидьків я особисто не вважаю українцями. дайте мені зброю, дайте мені обладнаний блок-пост, і щоб було тепло і щоб на голову не капало і підвозьте мені пожрати і бабу резинову підвозьте
у нас у загоні таких також є
всі, хто верещить - нічого не можу зробити, бо чекаю на зброю - я сцю вам в рот
писаки Цензора, ідіть у тероборону, чорноіої роботи багато, досить писати куйню в тирнеті
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02.03.2022 06:54 Відповісти
02 Мар 2022, 05:41
Тувинский сенатор Людмила Нарусова выступила против военной цензуры в СМИ. Политик также обвинила федеральные телеканалы во лжи.
( Людмила Нарусова была супругой мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, который был начальником Путина в городской администрации.)
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02.03.2022 06:57 Відповісти


Она также заявила, что дело «не только в информации» и обвинила федеральные телеканалы во лжи, заявив, что у россиян «короткая память». Нарусова напомнила историю 2014 года про якобы распятого мальчика, которая «оказалась чудовищным фейком».

Сенатор заявила, что не «отождествляет себя с теми представителями власти, которые выступают за войну» и предложила Минобороны Р Ф «договориться о коридоре, по которому можно вывезти тела».
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02.03.2022 06:58 Відповісти
2 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: instagram.com

Депутат Законодательной Думы Томской области Галина Немцева выпустила обращение к руководству страны с просьбой предоставить информацию обо всех погибших и раненых российских солдатах их родственникам.

«Первые дни просто невозможно было поверить, что происходящее - правда. С разных сторон мы слышали и до сих пор слышим разную информацию и разобраться в ней очень сложно. Мы, региональные депутаты, не принимаем решений по международной политике, но обязаны передавать информацию от наших избирателей выше, чтобы власть имела возможность учитывать интересы всех россиян», - написала Галина Немцева в своем Telegram-канале.
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02.03.2022 07:01 Відповісти
Росчухались, коли замаячив голод
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02.03.2022 07:07 Відповісти
эта ***** немытая выступила против цензуры... лучше бы это чмо выступило против войны... хотя чего возьмешь с русни чухонской кроме анализа...
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02.03.2022 07:13 Відповісти
Не будет цензуры - кацапы узнают, сколько кацапни на самом деле сдохло в Украине. Им же не говорят.
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02.03.2022 07:38 Відповісти
та може їм насрать, скільки їхнього гною там де помирає. нарожают сєбє нових уродов.
хоча якщо там оголошують мобілізацію, то інформація про втрати - дуже своєчасна. одна справа якихось недоростків із дєрєвєнь відправляти на війну, а інша справа - вгодованих москвичів.
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02.03.2022 07:51 Відповісти
Всьому свій час! Протести почнуться коли Росія буде знать ЯКУ ЦІНУ вона платить за авантюру "кремлівських"!
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02.03.2022 07:53 Відповісти
Імперія помирає в агонії. )(уйло намагається врятувати диктатуру, як гарантію для продовження свого життя.
Тіні Хусейна, Мілошевича, Каддафі висять над )(уйлом, як меч Дамокла.
)(уйло потрапив у жорстокий цугцванг.
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02.03.2022 07:03 Відповісти
Чаушеску, чаушеску ще!
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02.03.2022 07:52 Відповісти
Поляпав язиком,а за справжню військову допомогу Україні ні слова.
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02.03.2022 07:09 Відповісти
Я так гадаю, що Україну перетворюють в занозу в )|(опі паРаші, щось на кшталт Ізраїля для арабського і перського світів.
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02.03.2022 07:18 Відповісти
- Владимир Владимирович! А что это вы постоянно как-то странно ходите и на троне сидите - боком? Вам же неудобно!
- Да понимаете - хотел "хахлам" поудобнее на шею усесться и ноги свесить, да на "тризуб" напоролся Так в жопу впился, что выдернуть не могу!

(За цей анекдот мене з "Одноглазникыв" викинули ы сторынку заблокували у 2014-му!)
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02.03.2022 07:59 Відповісти
Пусть оружие поставляет
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02.03.2022 07:39 Відповісти
Байден молодец, снимаю шляпу, всё чётко и последовательно,
Бог тебе в помощь чтобы додушить вместе с цивилизованным миром эту бешению крысу

Слава ВСУ и украинскому народу
Всё будет Украина
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02.03.2022 07:16 Відповісти
Про такие вещи лучше не говорить а делать. Тут также все тупые поют про беспилотную зону НАТО, а как тогда будут летать украинские Байрактары??
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02.03.2022 07:18 Відповісти
Є модуль - СВІЙ-ЧУЖИЙ
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02.03.2022 07:20 Відповісти
Какой нафиг модуль? Зона будет беспилотной для всех участников конфликта
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02.03.2022 08:01 Відповісти
Та вже признайся, шо сам прорахувався. Думав злити Україну корєшку своєму кацапському. А ху# тобі, лівацький вибл@дку, мусиш тепер і сам о#уївший перезуватись на льоту та примазуватись до українців і всього світу, бо ж з'їдять.
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02.03.2022 10:27 Відповісти
А ви ще не погодилися?
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02.03.2022 10:40 Відповісти
 
 