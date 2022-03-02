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Путін прорахувався, коли думав, що захопить Україну і світ з цим погодиться, - Байден
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден у промові "Про стан держави" заявив, що розв'язавши війну з Україною Володимир Путін прорахувався. Він не очікував, як його війська зустріне український народ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Путін прорахувався, коли думав, що захопить Україну і світ з цим погодиться. Він ніколи не очікував, як його зустріне український народ", - сказав Байден.
Американський лідер зазначив, що шість днів тому Путін напав на Україну і таким чином хотів похитнути засади вільного світу. Проте, додав Байден, главі Кремля не вдалося прогнути світове співтовариство під себе.
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1) Сталін почав війну в листопаді (в непідходящий період - коли у Фінляндії насипає купу снігу і війська втрачають маневреність та можливість окопуваться) Путін зробив те саме - в Україні земля розкисла і наступать поза межами доріг з твердим покриттям неможливо
2) З-за бойових дій засадних груп, бездоріжжя і снігових заметів було порушено логістику - не доставлялося пальне, ********** і їжа В російській армії - те саме!
3) Війська Червоної Армії не знали мети війни - вірили що "финский рабочий класс ждёт асвабаждения ат капиталистическава гнёта" , тому не були правильно мотивовані Військам Росії "дули у вуха" про "переможний похід" на гіпотетичних "бандерівців" і про "букети квітів", якими їх зустріне народ України
4) І у Фінляндії і в Україні москалі лише після численних розгромів "доперли", що вони воюють не з "правлячим режимом", а з самим народом!
5) Командний склад Червоної Армії не був навчений керувать військовими частинами і підрозділами самостійно А коли вбивали командира - підрозділи починали шарахаться як отара баранів В російській армії те саме - бо звикли підкоряться "призначеному зверху начальству" В українській знаходиться інший офіцер, сержант чи просто ініціативний солдат, який перебирає на себе керівництво (Ота сама "отаманщина" про яку зневажливо відгукувалися "москалі" в своїх "истерических трудах")
6) За спинами червоноармійців був Сталін і ГУЛаг з розстрілами За спинами москалів зараз - "сонцесяйний" і тюрма А у фіннів і українців - рідна земля та іх власні сім"ї
7) І Фінляндії і Україні довго відмовляли у отриманні зброї для оборони Однак фінни вистояли, опираючись на "лінію Маннергейма", завчасно побудовану до війни Україна спирається на зброю, яка масово надходить з половини Європи США та Канади (бо якби й захотіли, то не змогли б вибудувать фортифікацію, подібну фінській, навкруги практично всієї країни
Глава ведомства распорядился создать в территориальных следственных управлениях СКР межведомственные следственно-оперативные группы для немедленного реагирования на происшествия в связи с событиями на Украине, пресечения экстремистских и террористических проявлений, несогласованных протестных акций и провокаций, иных действий, направленных на дестабилизацию обстановки в Российской Федерации», - говорится в сообщении.
Бастрыкин отдельно подчеркнул необходимость принятия исчерпывающих мер к выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих призывы к нарушению общественного порядка, проведению несанкционированных акций в период специальной операции, а также лиц, инициирующих тиражирование в интернете, мессенджерах и социальных сетях противоправного и деструктивного пользовательского контента.
***** повинен бути знищений...
,....
Слава нації
Смерть москалям.
дуже багато чорнової важкої роботи, копання, розгрузка, погрузка, виготовлення "їжаків" для колесно\ техніки, доставка \жі на блок пости, приготування ціієї ж \жі, обладнання блок-постів, знайти бензопили, болгарки, цвяхи, буржуйки, дрова, бензин для коктейлів і для бензопил і т.д. і т.д.
єтакі "тероборонці", які записані в тероборону, але типу: зброї нема, то я піду додому, прийде зброя - дзвоніть
таких покидьків я особисто не вважаю українцями. дайте мені зброю, дайте мені обладнаний блок-пост, і щоб було тепло і щоб на голову не капало і підвозьте мені пожрати і бабу резинову підвозьте
у нас у загоні таких також є
всі, хто верещить - нічого не можу зробити, бо чекаю на зброю - я сцю вам в рот
писаки Цензора, ідіть у тероборону, чорноіої роботи багато, досить писати куйню в тирнеті
Тувинский сенатор Людмила Нарусова выступила против военной цензуры в СМИ. Политик также обвинила федеральные телеканалы во лжи.
( Людмила Нарусова была супругой мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, который был начальником Путина в городской администрации.)
Она также заявила, что дело «не только в информации» и обвинила федеральные телеканалы во лжи, заявив, что у россиян «короткая память». Нарусова напомнила историю 2014 года про якобы распятого мальчика, которая «оказалась чудовищным фейком».
Сенатор заявила, что не «отождествляет себя с теми представителями власти, которые выступают за войну» и предложила Минобороны Р Ф «договориться о коридоре, по которому можно вывезти тела».
Депутат Законодательной Думы Томской области Галина Немцева выпустила обращение к руководству страны с просьбой предоставить информацию обо всех погибших и раненых российских солдатах их родственникам.
«Первые дни просто невозможно было поверить, что происходящее - правда. С разных сторон мы слышали и до сих пор слышим разную информацию и разобраться в ней очень сложно. Мы, региональные депутаты, не принимаем решений по международной политике, но обязаны передавать информацию от наших избирателей выше, чтобы власть имела возможность учитывать интересы всех россиян», - написала Галина Немцева в своем Telegram-канале.
хоча якщо там оголошують мобілізацію, то інформація про втрати - дуже своєчасна. одна справа якихось недоростків із дєрєвєнь відправляти на війну, а інша справа - вгодованих москвичів.
Тіні Хусейна, Мілошевича, Каддафі висять над )(уйлом, як меч Дамокла.
)(уйло потрапив у жорстокий цугцванг.
- Да понимаете - хотел "хахлам" поудобнее на шею усесться и ноги свесить, да на "тризуб" напоролся Так в жопу впился, что выдернуть не могу!
(За цей анекдот мене з "Одноглазникыв" викинули ы сторынку заблокували у 2014-му!)
Бог тебе в помощь чтобы додушить вместе с цивилизованным миром эту бешению крысу
Слава ВСУ и украинскому народу
Всё будет Украина