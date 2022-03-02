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"Відправ Путіна на Юпітер": Мінцифри запустило флешмоб зі збору коштів на відновлення України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністерство цифрової трансформації запустило всесвітній флешмоб зі збору коштів на відновлення України. Для участі в ньому необхідно пожертвувати 99 гривень або 2,99 долара.
"За всіма нашими стражданнями зараз стоїть один ворог — кривавий диктатор путін. Йому точно не місце на нашій землі. Тож підтримайте наш всесвітній флешмоб — Відправ Путіна на Юпітер. Він навмисне стьобний та без страшних кадрів, усі ви їх бачите й так. Пожертвуйте 99 грн або 2,99$ на порталі https://putler.io/", - закликали в Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.
Рахунок належить Державному підприємству "ДІЯ", а кошти будуть спрямовані на армію та відновлення інфраструктури з публічним звітом на сайті Мінцифри.
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Но это план уже на вторую каденцию.
Читала коменти від людей, які сиділи під обстрілами..
Мріяли про ППО замість доріг
Для них нічого святого немає.
Українська Гарпія
@dieprobleme
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3 год
В мене зараз таке враження що за героїзмом українців влада приховує непідготовленість і дезорганізованість.Дуже мало інформації про втрати серед наших, ми ж не московія щоб це замовчувати.Про те шо є полонені до обміну взагалі не було інформації.