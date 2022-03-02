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"Відправ Путіна на Юпітер": Мінцифри запустило флешмоб зі збору коштів на відновлення України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Відправ Путіна на Юпітер": Мінцифри запустило флешмоб зі збору коштів на відновлення України

Міністерство цифрової трансформації запустило всесвітній флешмоб зі збору коштів на відновлення України. Для участі в ньому необхідно пожертвувати 99 гривень або 2,99 долара.

"За всіма нашими стражданнями зараз стоїть один ворог — кривавий диктатор путін. Йому точно не місце на нашій землі. Тож підтримайте наш всесвітній флешмоб — Відправ Путіна на Юпітер. Він навмисне стьобний та без страшних кадрів, усі ви їх бачите й так. Пожертвуйте 99 грн або 2,99$ на порталі Відправ Путіна на Юпітер: Мінцифри запустило флешмоб зі збору коштів на відновлення України 01 https://putler.io/", - закликали в Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

Рахунок належить Державному підприємству "ДІЯ", а кошти будуть спрямовані на армію та відновлення інфраструктури з публічним звітом на сайті Мінцифри.

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Відправ Путіна на Юпітер: Мінцифри запустило флешмоб зі збору коштів на відновлення України 02

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Это да. Дороги надо будет восстанавливать.
Но это план уже на вторую каденцию.
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02.03.2022 07:02 Відповісти
Да. Не в те ми вкладались.
Читала коменти від людей, які сиділи під обстрілами..
Мріяли про ППО замість доріг
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02.03.2022 07:19 Відповісти
так предупреждали же два года назад, так не - весело поддержали охоту на контрабандистов, изъятие клистронов и прочую свинарчукиаду с последующим уничтожением каналов утечки клистронов на запоребрике. Ну и саботаж ДОЗа тоже сюда же. И если помните в январе хотели приостановить работу завода "Искра" с 17 января до 28 февраля из-за отсутствия государственных заказов. Хотя взрослые уже тогда вопили о готовящемся вторжении, а нам ссали в уши про майские шашлыки.
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02.03.2022 07:38 Відповісти
На жаль. Але що найбільше бісить- зеліні піарщики навіть в таких умовах працюють на його рейтинг. Навіть офіційні акаунти НГУ цим займаються.
Для них нічого святого немає.
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02.03.2022 07:43 Відповісти
В данный момент это уже не имеет значения. Он как был не самостоятельной фигурой, так ею и остаётся. Есть такие люди, которые все время управляются либо другими людьми, либо обстоятельствами, либо и тем и другим вместе. И сейчас его роль - роль додона в военное время: плыть по течению Народного Потока, стараясь меньше делать нелепых движений и не генерировать "вырванный контекст". Сейчас судьба страны в руках народа с оружием в руках. Остальное уже отошло на третий, если не на пятый план.
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02.03.2022 08:36 Відповісти
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02.03.2022 07:08 Відповісти













Українська Гарпія


@dieprobleme

·
3 год



В мене зараз таке враження що за героїзмом українців влада приховує непідготовленість і дезорганізованість.Дуже мало інформації про втрати серед наших, ми ж не московія щоб це замовчувати.Про те шо є полонені до обміну взагалі не було інформації.
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02.03.2022 07:22 Відповісти
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02.03.2022 07:25 Відповісти
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02.03.2022 07:25 Відповісти
 
 