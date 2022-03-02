Закриття неба над Україною силами НАТО спровокує Росію на ескалацію, - міністерка оборони Канади Ананд

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що про встановлення над Україною силами НАТО безполітної зони наразі не йдеться, оскільки це спровокує Росію на посилення конфлікту.

Про це вона сказала на пресконференції в Оттаві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"НАТО - оборонний альянс й встановлення безполітної зони стало б значною ескалацією з його боку, тож зараз про це не йдеться", - зазначила Ананд.

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Вона наголосила, що Канада продовжить підтримувати Україну в інший спосіб. "Ми також продовжимо підтримувати оборонні та стримувальні дії НАТО, збільшивши нашу підтримку східного флангу НАТО", - зауважила міністерка.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що закриття неба над Україною не є втягуванням країн НАТО у війну, яку Російська Федерація розпочала проти Української держави.