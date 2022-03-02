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Закриття неба над Україною силами НАТО спровокує Росію на ескалацію, - міністерка оборони Канади Ананд

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Закриття неба над Україною силами НАТО спровокує Росію на ескалацію, - міністерка оборони Канади Ананд

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд заявила, що про встановлення над Україною силами НАТО безполітної зони наразі не йдеться, оскільки це спровокує Росію на посилення конфлікту.

Про це вона сказала на пресконференції в Оттаві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"НАТО - оборонний альянс й встановлення безполітної зони стало б значною ескалацією з його боку, тож зараз про це не йдеться", - зазначила Ананд.

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Вона наголосила, що Канада продовжить підтримувати Україну в інший спосіб. "Ми також продовжимо підтримувати оборонні та стримувальні дії НАТО, збільшивши нашу підтримку східного флангу НАТО", - зауважила міністерка.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що закриття неба над Україною не є втягуванням країн НАТО у війну, яку Російська Федерація розпочала проти Української держави.

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Топ коментарі
+34
Блят, тут дітей і жінок вбивають!!! яка ескалація, вас не просять воювати, закрийте небо, щоб не бомбили мирних !!!!
Сцикуни, думають до них не дійде....ну-ну
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02.03.2022 07:18
+31
Якщо ви закрите небо над Україною то війна закінчиться за лічені дні,поразкою цапів і відновленням суверенітету на всій території України.
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02.03.2022 07:17
+30
Ви що, ідіоти?
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02.03.2022 07:14
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Они до сих пор не могут поверить, что это и есть вся мощь расейской армии и эскалировать москалям уже нечем. Идиоты.
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02.03.2022 08:43 Відповісти
боятся яо
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02.03.2022 16:02 Відповісти
если сейчас не закрыть небо над Украиной, то потом ***** может добраться сам до границ НАТО
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02.03.2022 08:45 Відповісти
Закрыть небо - значит вступить в прямой конфликт с кацапами, которые уже угрожают ядерным оружием. А командировать десяток F-35 вместе c пилотами, споровшими с формы знаки различия, вот это вариант. Потренируются люди, как кацапы в Сирии.
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02.03.2022 08:48 Відповісти
Нехай у Ердогана розпитають, тоді москалики об'явили війну турецким помідорам і кабачкам, війна була ужасна!
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02.03.2022 09:39 Відповісти
мабуть вона повторює якусь індуську проросійську мантру. невже індуси так налякані росіянами. агов - просинайтесь - росія на боці китая з яким ви постійно воююєте на своїх кордонах
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02.03.2022 08:58 Відповісти
Іди борщ вари,міністерка!
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02.03.2022 09:06 Відповісти
Не путлер все таки сумел запугать наших союзников. своей неадекватностью. и показал что он опасный кацаплячий ишак.

"*****, да какими другими шляхами. нам нужны ПРО или современные пво помошьнее стингеров.
Они ******** совсему уже что ли. наши союзники. какими другими шляхами, кацаплы свинорылые скоро в шент розстрощат искандерами, наши города. наших людей. да пошли он ***** ссыкуны.
какие же мы были идиоты когда армию нишили. ПРО, не развивали. теперь смотрите очи, что натворил братский урод.
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02.03.2022 09:06 Відповісти
******** эвропа!! после Украины их цель - до ламанша!! точно так же!!! с уничтожением мирняка...
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02.03.2022 09:28 Відповісти
Ось дурепа!!! Куди вже далі провокувати ввх?
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02.03.2022 09:10 Відповісти
Впісялися? А далі що, всраєтеся?
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02.03.2022 09:11 Відповісти
и еще дбавлю. что мешает нашим союзникам. предоставить нам свои ПРО или ПВО и зайти своими спецами по ПРО без шевронов. под легендой если не ихамнетов. то ходябы под легендой добровольцев. или инструкторов. неужели им никто не подскажет как можно это обтяпать.
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02.03.2022 09:12 Відповісти
Please close the sky to defend woman and children from russia rockets...
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02.03.2022 09:22 Відповісти
дура!! министреский корабль идет наХХХ!!

тут люди гибнут. и кацапеты стреляют из жилых домов. и голод подстпает!"!! обеспокоенные вы наши деРЬмократы
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02.03.2022 09:27 Відповісти
Xотя-бы против ракет закройте небо над Украиной, либо дайте нормальное ПРО patriot и thaad
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02.03.2022 09:30 Відповісти
Стыдно! Лучше мы дадим на съедение Украину, чем будем "рисковать" у себя за океаном! Надо послать им памперсы!
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02.03.2022 09:43 Відповісти
Ананд - не вміє аналізувати реальність, або фінансово пов'язана в рашистами.
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02.03.2022 09:57 Відповісти
Обассались.А мы значит должны защищать себя и мир и Европу от фашистского агрессора только своими людьми.
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02.03.2022 09:59 Відповісти
А зараз у нас не ескалація ? Пряме призначення оборонного альянсу оборонятися ми просимо засоби ППО для оборони .Існують методи як це зробити
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02.03.2022 10:06 Відповісти
У них що, інформацію отримують з російського телевізора
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02.03.2022 10:49 Відповісти
Як в 1939 і 2014 році. Не доходить до них. Поки в сраці не припече, до того часу не дійде.
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02.03.2022 11:00 Відповісти
Вони все зроблять ,але коли більшу частину війни буде пройдено. Вони ізмотують кацапів за рахунок сил України.Згадайте війну з Гитлером,тоді об,єднані сили теж вступили у війну ,коли настав переломний час.
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02.03.2022 11:00 Відповісти
цікаво, а вони розуміють, що коли Україна розпіздошить ботоксного півня без реальної участі НАТО, то з такого приниження карлик не винесе й обов'язково натисне червону кнопку.
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02.03.2022 12:10 Відповісти
ну он ж на нас ее нажмет...им по х*
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02.03.2022 16:04 Відповісти
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