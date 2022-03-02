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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06.00 2 березня щодо російського вторгнення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06.00 2 березня щодо російського вторгнення

Триває сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському вторгненню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 02.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, на Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр зі складу Східного ВО ЗС РФ намагається продовжити наступ по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидів у напрямку на КИЇВ з метою блокування столиці з північного та північно-західного напрямків.

У Житомирській області перебуває до трьох БТГр зі складу 5 загальновійськової армії.

"На Сіверському напрямку до сімнадцяти БТГр окупаційних військ, не зважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал", - йдеться у зведенні.

Ворожі війська силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні героїчні Українські міста Суми, Лебедин та Охтирка.

На Слобожанському напрямку до шістнадцяти БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до чотирьох БТГр на Ізюм. Загарбник поніс втрати та був зупинений в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 24:00 1 березня. ФОТО

На Донецькому напрямку, не маючи успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь.

На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До двох БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка.

У Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.

"Не отримуючи успіхів в просуванні своїх сил противник підступно продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури з метою залякування цивільного населення, яке мужньо пліч-о-пліч зі Збройними Силами України чинить опір. Моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ. Окупанти мають втрати на всіх напрямках. Інформація про це - дещо пізніше. Разом МИ зламаємо ворога, бо правда на нашому боці! Перемога буде за нами! Слава Україні!", - резюмували у Генштабі.

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Топ коментарі
+27
Дайте автомат и один магазин.... больше от государства мне ничего не надо, в дальнейшем обязуюсь обеспечивать себя боеприпасами и всем снаряжением сам. Слава Украине !!!
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02.03.2022 07:21
+24
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02.03.2022 07:21
+21
Чуєш ти кацап недобитий Баян у тебе в сраці дограє останні ноти
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02.03.2022 07:35
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Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона

Что за баян? Вообще-то Херсон практически полностью захвачен, к сожалению.
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02.03.2022 07:17 Відповісти
Чуєш ти кацап недобитий Баян у тебе в сраці дограє останні ноти
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02.03.2022 07:35 Відповісти
Да ******** мы этих российских орков из нашего украинского Херсона, не психуй. Но пока что там куча бронированной техники орков, в центре города.
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02.03.2022 08:54 Відповісти
https://m.facebook.com/groups/1042932116187266/permalink/1316873812126427/
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02.03.2022 07:18 Відповісти
Героям Слава!
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02.03.2022 07:19 Відповісти
Минимум 2 района Москвы потребовали от хутина прекратить опускать экономику мордора на самое дно хаоса. Требуют вывода войск из Украины. Это не одиночные пикеты. Это требование администрации районов Москвы... ЗЫ... И о, да. Не все еще жмуры приехали в латеунтию... для большего эффекту.
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02.03.2022 07:20 Відповісти
А какие два района?
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03.03.2022 16:50 Відповісти
Дайте автомат и один магазин.... больше от государства мне ничего не надо, в дальнейшем обязуюсь обеспечивать себя боеприпасами и всем снаряжением сам. Слава Украине !!!
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02.03.2022 07:21 Відповісти
коментар відмічено як спам
Влада не хоче дати право людині зі ЗБРОЄЮ в руках захищати свою країну / дозволено лише каміння , палки і коктейлі молотлва / Я вже не кажу щоб мені ДАЛИ автомат , я згоден його КУПИТИ у держави . Алк ні , мене наразі ЗАСТАВИЛИ купмти касовий апарат .
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02.03.2022 07:45 Відповісти
Піди до військкомату
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02.03.2022 07:51 Відповісти
Нікому не цікаво слухати зведення бойових дій з твоєї хати та хліва.
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02.03.2022 07:54 Відповісти
І там я зможу купити автомат ? Ви наївний . А в збройні сили мене не візьмуть / 60 + / .
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02.03.2022 07:54 Відповісти
Якщо не кацап то дібіл!
Київ,роздача зброї Безкоштовно!
При собі мати тільки паспорт і інколи!
Ще раз для дібіла-безкоштовно!😡
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02.03.2022 08:15 Відповісти
Я так зрозумів що це хвилює лише мене . Ну то й по тому .
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02.03.2022 08:23 Відповісти
Авжеж тільки тебе. Тому що решта 20000 киян вже у ТО та стволи на руках давно мають. Десь тиждень вже мають.
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02.03.2022 08:28 Відповісти
Йдіть в тероборону, зверніться в місцеву районну адміністрацію.
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02.03.2022 08:10 Відповісти
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02.03.2022 07:21 Відповісти
Так а що з Горлівкою ?

Чекаємо інформації про 200х уродів.
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02.03.2022 07:22 Відповісти
Написали, що наші хлопці зайняли Зайцеве - одне з передмість Горлівки Горлівка ж (як і більшість міст Донбасу) - це не "місто" у класичному значенні, а "конгломерат" поселень, зосереджених навкруги шахт, які з"єднані між собою дорогами Я там бував - тому знаю!
От і будуть брать "село" за "селом" потроху
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02.03.2022 08:29 Відповісти
В Галичині по селах почали роздавати зброю.
Автомати новесенькі. З нуля.
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02.03.2022 07:22 Відповісти
Умные люди. А тут разве, что палкой и камнями
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02.03.2022 07:27 Відповісти
Тут питання ставиться просто: не дасте на село сотню автоматів - перекриваємо трасу.
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02.03.2022 07:31 Відповісти
тут, то є де? на мкшанських болотах? шо ти верзешь?
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02.03.2022 08:23 Відповісти
Включайте счётчик.

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02.03.2022 07:30 Відповісти
чушь
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02.03.2022 07:58 Відповісти
все дуже серйозно
просто нагадую: за мародерство розстріл, ви не маєте права взяти нічого, якщо навіть від вибуху вам під ноги саме прилетіло щось цінне
рух автомобілем у полосі громадського транспорту - вас розцінять як дрг
комендантська година - це дуже серйозно
при підїзді до блок-поста увімкніть габарити, освітлення в салоні і не газуйте різко, рухайтесь дуже повільно, хлопці зі зброєю на постах вкрай знервовані і багато з них не спали пару діб
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02.03.2022 07:24 Відповісти
Крім зброї?
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02.03.2022 09:36 Відповісти
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02.03.2022 07:25 Відповісти
АДМИН СДЕЛАЙТЕ НА ЕЖЕДНЕВНОЙ ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНУЮ КАРТУ ОКУПАЦИИ И НАСТУПЛЕНИЯ КАЦАПОВ, КАК В 2014 ГОДУ БЫЛО ПЛ ДОНЕЦКУ И ЛУГАНСКУ
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02.03.2022 07:28 Відповісти
Присоединяюсь к просьбе.
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02.03.2022 07:32 Відповісти
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Template:Russo-Ukrainian_War_detailed_map
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02.03.2022 08:01 Відповісти
Може ще льотовиша позначити? Не допомогайте окупантам. Кажуть назви населених пунктів. Чи може географії рідної країни не знаєте? Чи може москалі?
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02.03.2022 08:13 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2022_Russian_invasion_of_Ukraine.svg
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02.03.2022 08:30 Відповісти
Немає ніякого фронту. Що на ту карту позначати?
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02.03.2022 08:32 Відповісти
А раССея там ещё не обосралась???
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02.03.2022 07:51 Відповісти
в процесі...
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02.03.2022 08:22 Відповісти
Путин: Херсон взяли?
Шойгу: так точно!
Путин: полностью?
Шойгу: нет, только Хер...
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02.03.2022 08:01 Відповісти
Путин: А шшо сон???
Шойгу: Да, товарищ Прези... Это был сон.
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02.03.2022 08:15 Відповісти
К вам попал обрівок доклада, там после многоточия еще два слова "за щеку"
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02.03.2022 08:20 Відповісти
коли все закінчиться, пропоную переглянути поняття "місто-герой" сторічної давнини.
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02.03.2022 08:16 Відповісти
За первенство будут бороться Сумы и Харьков! Слава Украине!!!
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02.03.2022 08:26 Відповісти
І все? А те що Чернігів стоїть і не пускає орків шостий день ударить на Київ з північного сходу? У нас гримить і не перестає З семи ранку грюкає!
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02.03.2022 08:33 Відповісти
А про Мариуполь забыли? Который с 2014 держится?
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02.03.2022 09:00 Відповісти
Не забыл, да и конкурса не будет. Среди героев, покрывших себя славой. конкурсов быть не может, они им не нужны.
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02.03.2022 09:10 Відповісти
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02.03.2022 08:36 Відповісти
Герои не только Сумы и Харьков. Герои вся Украина, все наши люди, весь народ, до последнего "хохла", вся наша Страна! ***, всем, всем, кто встал на защиту Родины- памятники до самого неба и что бы солнце над этими памятниками не заходило...
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02.03.2022 08:41 Відповісти
Харків. У нас навіть кримінал з будинку пішов боронити місто. На жаль діточки з нами. Впораємось. Слава Україні!
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02.03.2022 09:17 Відповісти
У нас в Франківську це завжди норма. Ще з 2004го
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02.03.2022 10:27 Відповісти
Нема в нас "хахлів"
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02.03.2022 09:27 Відповісти
Ваш генштаб продолжает делать ошибки (меньше, конечно, чем Генштаб РФ), но тем не менее.
Следует прийти к выводу, что войска РФ вышли в оперативный тыл той группе войск (одной из сильнейших как по составу, так и опыту), которая оборонялась по границам лугандона, примерно до линии Новотроицкое-Запорожье. На это следовало обратить внимание еще 3 дня назад. Сейчас, боюсь несколько поздно. При прочих равных, Мариуполь будет взят в ближайшее время (коридора, предполагающегося правилами ведения войны, никто не предоставит), и с большими жертвами. Самое грустное, что его оборона сейчас не имеет никакого военного смысла (надо ж вот было Азову оставить в свое время Коминтерново)... На параллели Донецк - Запорожье дела, таким образом, не внушают оптимизма. Это усугубляется тем, что плацдарм на правом берегу Днепра расширяется. Вообще, на юге действует около 1/2 всех сил наступающей группировки. Действует (действовала еще 1-2 дня назад) в местности самой природой предназначенной для нанесения тяжелейших потерь противнику (открытая местность, без малейших укрытий; необходимость в это время года двигаться почти исключительно по дорогам). Вашим руководством эта возможность была упущена (непонятно почему).
Прогноз на 1-3 дня.
Противник ведет перегруппировку резервов, создавая из резерва ударный кулак, призванный переломить ситуацию. Резерв замещается новыми частями и соединениями, подтягиваемыми из глубины (так из ВВО (а он самый дальний) отправляются новые части и подразделения, - через дней 10-12 они будут у вас).
Противник, на восточном и северо-восточном направлениях, оседлав дороги, будет подтягивать артиллерию и тяжелую технику, для ведения огня по крупным узлам сопротивления (а они у вас в городах), для подавления воли к сопротивлению, одновременно блокируя подвоз в эти узлы.
В условиях господства противника в авиации, эта задача (последовательное сосредоточение огня на подавление) противнику вполне по силам.
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02.03.2022 10:31 Відповісти
Люблю сказки, но твои слишком скучные.
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02.03.2022 11:48 Відповісти
Да мне параллельно на вою любовь.
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02.03.2022 12:06 Відповісти
Похоже на правду....
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03.03.2022 16:54 Відповісти
...у вас в городах... Астор-27 - провокатор
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03.03.2022 17:15 Відповісти
А "не-горюй" - дурень.
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03.03.2022 17:24 Відповісти
 
 