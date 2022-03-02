Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06.00 2 березня щодо російського вторгнення
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Триває сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському вторгненню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 02.03.2022 щодо російського вторгнення.
Як зазначається, на Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр зі складу Східного ВО ЗС РФ намагається продовжити наступ по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидів у напрямку на КИЇВ з метою блокування столиці з північного та північно-західного напрямків.
У Житомирській області перебуває до трьох БТГр зі складу 5 загальновійськової армії.
"На Сіверському напрямку до сімнадцяти БТГр окупаційних військ, не зважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал", - йдеться у зведенні.
Ворожі війська силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні героїчні Українські міста Суми, Лебедин та Охтирка.
На Слобожанському напрямку до шістнадцяти БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до чотирьох БТГр на Ізюм. Загарбник поніс втрати та був зупинений в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.
На Донецькому напрямку, не маючи успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь.
На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До двох БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка.
У Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.
"Не отримуючи успіхів в просуванні своїх сил противник підступно продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури з метою залякування цивільного населення, яке мужньо пліч-о-пліч зі Збройними Силами України чинить опір. Моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ. Окупанти мають втрати на всіх напрямках. Інформація про це - дещо пізніше. Разом МИ зламаємо ворога, бо правда на нашому боці! Перемога буде за нами! Слава Україні!", - резюмували у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Что за баян? Вообще-то Херсон практически полностью захвачен, к сожалению.
Київ,роздача зброї Безкоштовно!
При собі мати тільки паспорт і інколи!
Ще раз для дібіла-безкоштовно!😡
Чекаємо інформації про 200х уродів.
От і будуть брать "село" за "селом" потроху
Автомати новесенькі. З нуля.
просто нагадую: за мародерство розстріл, ви не маєте права взяти нічого, якщо навіть від вибуху вам під ноги саме прилетіло щось цінне
рух автомобілем у полосі громадського транспорту - вас розцінять як дрг
комендантська година - це дуже серйозно
при підїзді до блок-поста увімкніть габарити, освітлення в салоні і не газуйте різко, рухайтесь дуже повільно, хлопці зі зброєю на постах вкрай знервовані і багато з них не спали пару діб
Шойгу: так точно!
Путин: полностью?
Шойгу: нет, только Хер...
Шойгу: Да, товарищ Прези... Это был сон.
Следует прийти к выводу, что войска РФ вышли в оперативный тыл той группе войск (одной из сильнейших как по составу, так и опыту), которая оборонялась по границам лугандона, примерно до линии Новотроицкое-Запорожье. На это следовало обратить внимание еще 3 дня назад. Сейчас, боюсь несколько поздно. При прочих равных, Мариуполь будет взят в ближайшее время (коридора, предполагающегося правилами ведения войны, никто не предоставит), и с большими жертвами. Самое грустное, что его оборона сейчас не имеет никакого военного смысла (надо ж вот было Азову оставить в свое время Коминтерново)... На параллели Донецк - Запорожье дела, таким образом, не внушают оптимизма. Это усугубляется тем, что плацдарм на правом берегу Днепра расширяется. Вообще, на юге действует около 1/2 всех сил наступающей группировки. Действует (действовала еще 1-2 дня назад) в местности самой природой предназначенной для нанесения тяжелейших потерь противнику (открытая местность, без малейших укрытий; необходимость в это время года двигаться почти исключительно по дорогам). Вашим руководством эта возможность была упущена (непонятно почему).
Прогноз на 1-3 дня.
Противник ведет перегруппировку резервов, создавая из резерва ударный кулак, призванный переломить ситуацию. Резерв замещается новыми частями и соединениями, подтягиваемыми из глубины (так из ВВО (а он самый дальний) отправляются новые части и подразделения, - через дней 10-12 они будут у вас).
Противник, на восточном и северо-восточном направлениях, оседлав дороги, будет подтягивать артиллерию и тяжелую технику, для ведения огня по крупным узлам сопротивления (а они у вас в городах), для подавления воли к сопротивлению, одновременно блокируя подвоз в эти узлы.
В условиях господства противника в авиации, эта задача (последовательное сосредоточение огня на подавление) противнику вполне по силам.