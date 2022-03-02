Херсон лишається під контролем України. Російські окупанти захопили залізничний вокзал та річковий порт, - мер Колихаєв
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Херсон все ще лишається під контролем України, але російські війська захопили залізничний вокзал і річковий порт.
Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що зараз важко сказати, яка кількість загиблих у місті, та за його словами, є дуже багато загиблих і поранених, включно з мирними жителями, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
"Люди дуже налякані, вони перебувають у своїх домівках, у бомбосховищах. Тероборона здійснювала бої - важко сказати, що зараз з ними (цими людьми. — Ред.). Російські війська йдуть нашим містом, йдуть нашими вулицями. Захопили залізничний вокзал, річковий порт", — додав Колихаєв.
"Дуже багато було влучень у школи, дуже багато було влучень у ТРЦ "Фабрика". Пожежі у багатоповерхових будинках. Багато вибухів у місті", - зазначив він.
Мер Херсона відзначив, що зараз українська місцева влада знаходиться в міській раді і намагається зробити так, щоб виїжджали ті чи інші бригади, щоб можливо було забезпечити життя нашого міста, та дуже важко, тому що йдуть обстріли.
"Херсон стоїть. Хто вам сказав, що він не встояв? Він стоїть. Те, що ми робимо зі своєї сторони, ми дійсно зробили все, щоб інші міста нашої України змогли переформуватися і підготуватися до того, щоб дати відсіч окупантам", — заявив Колихаєв.
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Шойгу: так точно!
Путин: полностью?
Шойгу: нет, только Хер...
-Пачіму ані нє баяцца наших ракєт? Ти в школу стрєлял?
-Так точно.
-В садік стрєлял?
-Так точно, стрєлял.
-В жилой дом стрєлял?
-Так точно, і нє в адін, владімірвладіміравіч!
-В нєфтєпровод, газопровод, атомку стрєлял???
-Так точно, всьо гарит!
-А куда же ************ уже ******* нашей ракетой, чтоб ім стала страшна па-настаящиму, чурка ти уцкаглазая???!!
-Развєдка дакладиваєт, што па какому-та *****!
-?????????!!!!!!111
-Гаварят баяцца, што здохнєт слишкам бистра і нє даживьот да суда с пазорной казнью в Гаагє....
Тримаймося
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НА КРОВИ И ГОРЕ ВСЕХ НАЦИЙ ....
одна надежда что союзники как то под вдм добровольцев или бять прости господи,под видом гребнных ихтам нетов. без шевронов . все таки решатся сбивать кацаплячьи вунервафли.
Чего сейчас скулите? Нужели вам больше бомбят нежели Киев и Харьков?
Почему мерьІ и всякие там х..ьІ, людям оружие не отдали?
Почему ментьІ и СБУ из Херсона сбежали? А ведь их там бьІло несколько тьІсяч. И оружие в них есть. Обос....сь?
Все на армию расчитьІваете, которая истекает кровью, латая дьІрьІ по всем фронтам.
Почему Чернигов и СумьІ державтся шесть дней в осаде, но не сдаются. А ведь єто рядом с российской границей.
Харьков бомбят безбожно, а он держится и валит орду.
В Бердянске люди вьІшли перед мерией и поют гимн УкраиньІ и кричат "путлер ху..."?
На сумщине и полтавщине население танки гольІми руками останавляивает, а вьІ херсонцьІ прячетесь по дьІрам и и ссьІте. А ведь Херсон трехсот тьІсячньІй город. ВьІ единственньІй облцентр, которьІй сдался орде. ПОЗОРНИКИ.