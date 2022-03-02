Херсон лишається під контролем України. Російські окупанти захопили залізничний вокзал та річковий порт, - мер Колихаєв

Херсон все ще лишається під контролем України, але російські війська захопили залізничний вокзал і річковий порт.

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що зараз важко сказати, яка кількість загиблих у місті, та за його словами, є дуже багато загиблих і поранених, включно з мирними жителями, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

"Люди дуже налякані, вони перебувають у своїх домівках, у бомбосховищах. Тероборона здійснювала бої - важко сказати, що зараз з ними (цими людьми. — Ред.). Російські війська йдуть нашим містом, йдуть нашими вулицями. Захопили залізничний вокзал, річковий порт", — додав Колихаєв.

"Дуже багато було влучень у школи, дуже багато було влучень у ТРЦ "Фабрика". Пожежі у багатоповерхових будинках. Багато вибухів у місті", - зазначив він.

Мер Херсона відзначив, що зараз українська місцева влада знаходиться в міській раді і намагається зробити так, щоб виїжджали ті чи інші бригади, щоб можливо було забезпечити життя нашого міста, та дуже важко, тому що йдуть обстріли.

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"Херсон стоїть. Хто вам сказав, що він не встояв? Він стоїть. Те, що ми робимо зі своєї сторони, ми дійсно зробили все, щоб інші міста нашої України змогли переформуватися і підготуватися до того, щоб дати відсіч окупантам", — заявив Колихаєв.