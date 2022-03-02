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Херсон лишається під контролем України. Російські окупанти захопили залізничний вокзал та річковий порт, - мер Колихаєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Херсон лишається під контролем України. Російські окупанти захопили залізничний вокзал та річковий порт, - мер Колихаєв

Херсон все ще лишається під контролем України, але російські війська захопили залізничний вокзал і річковий порт.

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що зараз важко сказати, яка кількість загиблих у місті, та за його словами, є дуже багато загиблих і поранених, включно з мирними жителями, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

"Люди дуже налякані, вони перебувають у своїх домівках, у бомбосховищах. Тероборона здійснювала бої - важко сказати, що зараз з ними (цими людьми. — Ред.). Російські війська йдуть нашим містом, йдуть нашими вулицями. Захопили залізничний вокзал, річковий порт", — додав Колихаєв.

"Дуже багато було влучень у школи, дуже багато було влучень у ТРЦ "Фабрика". Пожежі у багатоповерхових будинках. Багато вибухів у місті", - зазначив він.

Мер Херсона відзначив, що зараз українська місцева влада знаходиться в міській раді і намагається зробити так, щоб виїжджали ті чи інші бригади, щоб можливо було забезпечити життя нашого міста, та дуже важко, тому що йдуть обстріли.

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"Херсон стоїть. Хто вам сказав, що він не встояв? Він стоїть. Те, що ми робимо зі своєї сторони, ми дійсно зробили все, щоб інші міста нашої України змогли переформуватися і підготуватися до того, щоб дати відсіч окупантам", — заявив Колихаєв.

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Топ коментарі
+32
Херсонці, тримайтеся рідненькі, незабаром війська ЗСУ вас звільнять!!!
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02.03.2022 07:30
+25
пусть захватывают порт... пусть влезают в город... отсечь кацапурам все выезды из города... отбить от снабжения и ГСМ (сколько он на своем танке или машине проедет)... руснявые остановятся... задачей останется выбить прямой наводкой тех, кто пойдет на помощь... а ворвавшихся в город вырезать как свиней...
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02.03.2022 07:31
+17
Путин: Херсон взяли?
Шойгу: так точно!
Путин: полностью?
Шойгу: нет, только Хер...
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02.03.2022 07:53
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Херсонці, тримайтеся рідненькі, незабаром війська ЗСУ вас звільнять!!!
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02.03.2022 07:30 Відповісти
рашиссти мерзотні.... будуть списувати усю провину на сатану-***** !
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02.03.2022 09:51 Відповісти
пусть захватывают порт... пусть влезают в город... отсечь кацапурам все выезды из города... отбить от снабжения и ГСМ (сколько он на своем танке или машине проедет)... руснявые остановятся... задачей останется выбить прямой наводкой тех, кто пойдет на помощь... а ворвавшихся в город вырезать как свиней...
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02.03.2022 07:31 Відповісти
Joshua Merlin. ДАЙ БОГ !!!
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02.03.2022 09:23 Відповісти
Сумно...
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02.03.2022 07:31 Відповісти
Не жалійте рашисстов. Їм ***** у місті.... Чечня дибилів нічого не навчила!!!
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02.03.2022 09:52 Відповісти
и всегда надо головой не только в нее есть, но и думать... начинать пускать сопли рано...
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02.03.2022 07:32 Відповісти
Що там Турецький Султан? Чи не запросити його до співпраці у повітрі чи хоча б на морі...
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02.03.2022 07:33 Відповісти
Борітеся - поборите !
Вам Бог помагає !
За вас правда, за вас слава. І воля святая!
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02.03.2022 07:34 Відповісти
Херсон, тримайся !!!
Мусиш вистояти.
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02.03.2022 07:35 Відповісти
Херсон держись помощь будит !!!!!!
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02.03.2022 07:36 Відповісти
Так от ж.д. до речвокзала - прямая дорога вниз(проспект Ушакова). Посреди этой дороги белый дом. Странно как-то себя ведут кацапы.
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02.03.2022 07:44 Відповісти
Почему ЖД отдали? Это же железка - на Крым.
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02.03.2022 07:45 Відповісти
Рвонуть железку с обеих сторон Херсона - орки свалят с ЖД станции.
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02.03.2022 08:01 Відповісти
Вообще говоря это не совсем точно. От Ушакова нужно ещё вправо с полкилометра пройти.
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02.03.2022 08:20 Відповісти
Путин: Херсон взяли?
Шойгу: так точно!
Путин: полностью?
Шойгу: нет, только Хер...
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02.03.2022 07:53 Відповісти
7-й день "пабєданоснаво бліц-кріга". Путлєр визиває до бункеру на Уралі верховного алєнєвода кужугєтовіча і волає в істериці:
-Пачіму ані нє баяцца наших ракєт? Ти в школу стрєлял?
-Так точно.
-В садік стрєлял?
-Так точно, стрєлял.
-В жилой дом стрєлял?
-Так точно, і нє в адін, владімірвладіміравіч!
-В нєфтєпровод, газопровод, атомку стрєлял???
-Так точно, всьо гарит!
-А куда же ************ уже ******* нашей ракетой, чтоб ім стала страшна па-настаящиму, чурка ти уцкаглазая???!!
-Развєдка дакладиваєт, што па какому-та *****!
-?????????!!!!!!111
-Гаварят баяцца, што здохнєт слишкам бистра і нє даживьот да суда с пазорной казнью в Гаагє....
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02.03.2022 09:10 Відповісти
Москалі можуть ЗАЙТИ в наші міста- та ЗАХОПИТИ їх в них не вийде!
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02.03.2022 07:56 Відповісти
Дибілів Війна у Чечні нічому не навчила !
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02.03.2022 09:54 Відповісти
Коротко
Тримаймося
Перемога буде за нами.
Слава нації
Смерть москалям
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02.03.2022 07:57 Відповісти
хер вам сон, стадо касапоголовое..
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02.03.2022 08:19 Відповісти
Цей колихаєв з його мерією чистопородні ватники - так вони поводили себе до війни- , тому я б не дуже довіряв його словесам.
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02.03.2022 08:29 Відповісти
Да. Как-то мутно вещает. И нашим и вашим. Короче,сдал город.
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02.03.2022 08:35 Відповісти
когда-то был в Херсоне - вокзал вроде на главной улице, с другой стороны тупик в реку Днепр
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02.03.2022 08:30 Відповісти
В Грозном в 95м тоже ж/д вокзал захватили. Плачутся по сей день о своей бригаде нацистов.
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02.03.2022 08:31 Відповісти
в Херсоні було забагато любітєлєй рузкага міра - сподіваюсь, що москалі полікували їх власною рузкою любов'ю... Українцям співчуваю - тримайтеся, ви вже перемогли! залишається зафіксувати Перемогу - остаточно, зачистити Землю України від рузького сміття(яке краще спалювати)! Все буде Україна! Слава ЗСУ - ви молодці!
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02.03.2022 08:33 Відповісти
зайшов зараз в ютуб, на канал савєтскіх людєй в Херсоні, вони самі так себе називають... лікування досі не спрацювало - сидячі під обстрілами, закликають не чинити спротив окупантом, щоб ніхто не страждав та цілуються в коментарях з москалями... якщо москалі їх не вилікують зараз обстрілами, вбивствами- вам українці після війни, доведеться щось з цим робити ...
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02.03.2022 09:27 Відповісти
Украинцам , потом всех любителей уЗкого мира прийдется уничтожать беспощадно.
Эти путиноиды НИКОГДА , ничего не поймут, они зомбированы.
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02.03.2022 09:46 Відповісти
Треба ТЕРМІНОВО ЗАКОН ПРО ПАСПОРТ НЕГРОМОДЯНИНА ЩОБ УСЯ ТА ВАТНА ******* НЕ ОБИРАЛА ВЛАДУ!!!
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02.03.2022 09:56 Відповісти
У КОГО ТО ЕЩЁ ОСТАЛИСЬ СОМНЕНИЯ КАК КЛЕПАЛАСЬ ОГРОМНАЯ 1/6 ЧАСТЬ СУШИ?
НА КРОВИ И ГОРЕ ВСЕХ НАЦИЙ ....
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02.03.2022 08:33 Відповісти
Смерть цапам!
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02.03.2022 08:46 Відповісти
Русня по телеку передает,что Херсон под полным контролем их войск.Ссут в уши вате
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02.03.2022 09:06 Відповісти
главное продержатся говорите. ***** намедне наши западные союзники очканули , от кацаплячей неадекватности *****. и не хтят предоставлять нам свое ПВО точнее своих спецов по ПВО. МОЛ ЭТО БУДЕТ означать войну с россией. они совсем ********. продержаться говорите. как они продержться если кацаплы ******** харьков и киев своими искандерами. а отм примутся за херрсон. или херсон сам сдастя увиде что киев захвачен. я не паникер. но если кацаплы спосбны разнести в шент то чего добваются то они это сделают.
одна надежда что союзники как то под вдм добровольцев или бять прости господи,под видом гребнных ихтам нетов. без шевронов . все таки решатся сбивать кацаплячьи вунервафли.
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02.03.2022 09:28 Відповісти
ХерсонцьІ, где вьІ бьІли раньше?
Чего сейчас скулите? Нужели вам больше бомбят нежели Киев и Харьков?
Почему мерьІ и всякие там х..ьІ, людям оружие не отдали?
Почему ментьІ и СБУ из Херсона сбежали? А ведь их там бьІло несколько тьІсяч. И оружие в них есть. Обос....сь?
Все на армию расчитьІваете, которая истекает кровью, латая дьІрьІ по всем фронтам.
Почему Чернигов и СумьІ державтся шесть дней в осаде, но не сдаются. А ведь єто рядом с российской границей.
Харьков бомбят безбожно, а он держится и валит орду.
В Бердянске люди вьІшли перед мерией и поют гимн УкраиньІ и кричат "путлер ху..."?
На сумщине и полтавщине население танки гольІми руками останавляивает, а вьІ херсонцьІ прячетесь по дьІрам и и ссьІте. А ведь Херсон трехсот тьІсячньІй город. ВьІ единственньІй облцентр, которьІй сдался орде. ПОЗОРНИКИ.
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02.03.2022 10:13 Відповісти
ВСех ментов и сбу еще 27 числа вывезли в Николаев, видно та нужнее.
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02.03.2022 11:27 Відповісти
Под каким нахер контролем Украины, их просто еще мало, скоро подтянутся, в городе ни одного мента нет, всех вывезли. Пару чел из тер обороны пытались бутылками воевать, их перестреляли, остальные рассеялись.
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02.03.2022 11:25 Відповісти
Какой Херсон стоит? Он полностью оккупирован кацапами. Как можно говорить, что он под контролем Украины? Тут везде оккупанты...
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02.03.2022 11:41 Відповісти
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02.03.2022 11:56 Відповісти
Рашистські орки, свинособаки, захопили будку охоронця біля Херсонської ОДА.
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02.03.2022 21:30 Відповісти
 
 