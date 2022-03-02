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Війна Путіна з Україною зробить Росію слабшою, а решту світу - сильнішою, - Байден
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Розв'язана Путіним війна проти України зробить Росію слабшою.
Про це президент США Джо Байден заявив під час звернення до нації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер-сторінку американського лідера.
"Коли буде написана історія цієї епохи, війна Путіна з Україною зробить Росію слабшою, а решту світу — сильнішою", - зазначив Байден.
"Разом із нашими союзниками ми надаємо підтримку українцям у їхній боротьбі за свободу. Військова допомога. Економічна допомога. Гуманітарна допомога. І ми продовжуватимемо допомагати українському народу, коли він захищає свою країну", - додав президент США.
Топ коментарі
+24 Юрий Новак
показати весь коментар02.03.2022 07:36
+17 Ksenia VB
показати весь коментар02.03.2022 07:37
+14 Joshua Merlin
показати весь коментар02.03.2022 07:42
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Будь ласка, зачекайте...
-чорнобиль,
-мрію,
-бабин яр...
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так підказали шамани
Ти знищуєш свого союзника цим боягузливим рішенням, Джо! Небо прикрий хоча б...
Це навіть не Афганістан тобі буде