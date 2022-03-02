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Війна Путіна з Україною зробить Росію слабшою, а решту світу - сильнішою, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війна Путіна з Україною зробить Росію слабшою, а решту світу - сильнішою, - Байден

Розв'язана Путіним війна проти України зробить Росію слабшою.

Про це президент США Джо Байден заявив під час звернення до нації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твітер-сторінку американського лідера. 

"Коли буде написана історія цієї епохи, війна Путіна з Україною зробить Росію слабшою, а решту світу — сильнішою", - зазначив Байден.

"Разом із нашими союзниками ми надаємо підтримку українцям у їхній боротьбі за свободу. Військова допомога. Економічна допомога. Гуманітарна допомога. І ми продовжуватимемо допомагати українському народу, коли він захищає свою країну", - додав президент США.

Читайте також: Путін прорахувався, коли думав, що захопить Україну і світ з цим погодиться, - Байден

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Топ коментарі
+24
Егоїстично звучить.... Україна як сакральна жертва. Небо закрий, а не чекаєш з моря погоди
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02.03.2022 07:36
+17
В мене таке враження, що захід дійсно вирішив знешкодити раіську нашими руками.
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02.03.2022 07:37
+14
Прошли времена, когда русский солдат был героем-антифашистом, освободителем, спасителем немецких девочек. Нет, дорогие россияне. Теперь это уже не про вас. Теперь русский солдат - это фашист, живодер, оккупант, агрессор.
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02.03.2022 07:42
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Егоїстично звучить.... Україна як сакральна жертва. Небо закрий, а не чекаєш з моря погоди
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02.03.2022 07:36 Відповісти
Он не может говорить всё открытым текстом. Они не сидят сложа руки.
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02.03.2022 07:38 Відповісти
Правильно , нех ******* как наш не лох наполеон кто сбил , сколь сбил, и кого сбил- поименно... очередной раз слил наших бойцов , летчиков. Теперь в небезпасносности как они так их семьи...
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02.03.2022 09:58 Відповісти
сакральна...затятий ворог насамперед знищує наші всесвітньо відомі символи:
-чорнобиль,
-мрію,
-бабин яр...
-----------------
так підказали шамани
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02.03.2022 07:59 Відповісти
Самое главное, что весь мир отныне будет им плевать не только в пиво, но и в лицо, а это самое унизительное, даже при наличии денег в кармане.
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02.03.2022 07:36 Відповісти
В мене таке враження, що захід дійсно вирішив знешкодити раіську нашими руками.
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02.03.2022 07:37 Відповісти
Пани Ксения, муйло напало не на Захiд, а на Украiну. Захiд приклав максимум зусилль, щоби муйло не розпочинало вiйну. Зараз Захiд намагаеться уникнути ядерного конфлiкту.
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02.03.2022 07:56 Відповісти
Сидить там, варнякає. А небо закрити не бажає.
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02.03.2022 07:38 Відповісти
Для цього Україна "кинута під танк"?
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02.03.2022 07:39 Відповісти
Гениально, Карл! ... Это смешно, но смеяться не хочется уже как 8 лет.
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02.03.2022 07:39 Відповісти
Війна Путіна з Україною зробить Росію слабшою, а решту світу - сильнішою, - Байден А що лишиться від України світу і Байдену все рівно???
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02.03.2022 07:41 Відповісти
Вы с головой лружишь? Типо, дяденька, вы - дурак?
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02.03.2022 07:52 Відповісти
А що, Україна має захистити памперси усього іншого світу?
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02.03.2022 07:41 Відповісти
Прошли времена, когда русский солдат был героем-антифашистом, освободителем, спасителем немецких девочек. Нет, дорогие россияне. Теперь это уже не про вас. Теперь русский солдат - это фашист, живодер, оккупант, агрессор.
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02.03.2022 07:42 Відповісти
По поводу спасения немецких девочек. Памятник солдата с девочкой называют памятник насильнику. Он ее в подвал насиловать тащит.
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02.03.2022 08:41 Відповісти
А Україна, дєд? Ми ***** вам усім назло виживем і потім індивідуально кожен вам пригадає за відкрите небо України під час війни.
Ти знищуєш свого союзника цим боягузливим рішенням, Джо! Небо прикрий хоча б...
Це навіть не Афганістан тобі буде
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02.03.2022 07:48 Відповісти
ти йоґо онук, велико о.ездол?
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02.03.2022 07:51 Відповісти
коментар відмічено як спам
на бубняка тільки корону не чіпляйте - не той eтьман.
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02.03.2022 07:49 Відповісти
Тероборона Херсона: бойовий дух у нормі; бої ідуть на околицях і на деяких вулицях; орки беруть у заручники на броню, щоб наші не стріляли і марод-ть; людей вистачає але дуже потрібна зброя.
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02.03.2022 07:50 Відповісти
Бідон небо закрий над Україною ,козел
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02.03.2022 07:53 Відповісти
Байдену бы стоило закрыть небо от ракет, а самолетами Украина и сама справится. Сбитие ракет никак не может считаться актом втягивания в войну.
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02.03.2022 07:54 Відповісти
Так поэтому и санкции не ввели до вторжения. На Украину насрать, нужно что бы путлер тут увяз
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02.03.2022 08:04 Відповісти
Им в падлу делать лишние движения.
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02.03.2022 08:21 Відповісти
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02.03.2022 07:54 Відповісти
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02.03.2022 07:59 Відповісти
Рашкі хана. Європа і США будуть мститися за свій багаторічний страх перед путіним.
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02.03.2022 08:11 Відповісти
Т е добивать ее Байден не собирается?
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02.03.2022 08:20 Відповісти
Война с УКРАИНОЙ, сделает с раССеянской питерации раССею, а Мы с раССеи сделаем как это и Задумано было - мацковию.. и данью отложим..
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02.03.2022 08:33 Відповісти
Чёс. Надеюсь под прикрытием этого чёса фурами из Польши ввозится "гуманитарная помощь" в виде ПВО И ПРО.
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02.03.2022 08:43 Відповісти
Закрийте млять вже небо! Житлові будинки знищують авіаударами!!!
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02.03.2022 08:47 Відповісти
Ja dumaju sto ES stati i drugyje dolzni potrebovat s raski dlia nacala sto putler usiol otstavku,po drugomu polnoje izoliaciji raski neft,gaz i ostalnoje
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02.03.2022 09:17 Відповісти
 
 