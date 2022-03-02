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війна (7386) Житомир (236) обстріл (5105) ДСНС (2505)

Внаслідок обстрілу Житомира військами РФ загинули 2 особи, 16 - травмовані. Врятовано з-під завалів 12 людей, з них 6 дітей, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок обстрілу Житомира військами РФ загинули 2 особи, 16 - травмовані. Врятовано з-під завалів 12 людей, з них 6 дітей, - ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

В ДСНС уточнили інформацію щодо наслідків повітряного удару військ РФ по Житомиру, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 07:00 02 березня: підтверджена загибель 2-х осіб, 16 - отримали травми. Врятовано 12 осіб, з них 6 дітей, яких рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків. Аварійно-рятувальні роботи тривають (інформація оновлюється)", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Один з ударів військ РФ по Житомиру пошкодив пологовий будинок, де були мами з дітьми. ВIДЕО

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02.03.2022 07:49 Відповісти
Депутат парламенту Канади Чарлі Ангус запропонував назвати вулицю, на якій розташоване російське посольство, на честь президента України Володимира Зеленського.

Про це він написав у Twitter.

"Ось проста пропозиція. Посольство Росії в Канаді знаходиться за адресою Шарлотт стріт в Оттаві. Чому б нам не перейменувати його на бульвар Зеленського? Тому що з цього моменту Володимир Зеленський змінив відносини Росії зі світом", - запропонував депутат.

Як відомо, в цей час Зеленський керує обороною України від російських військ, а також спілкується із зарубіжними колегами й дипломатами.
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02.03.2022 07:50 Відповісти
це ці канадці, які проти закрити наше небо? от довбні. ідея, канєшно, зашибісь.
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02.03.2022 07:55 Відповісти
поросенко повесится
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02.03.2022 08:37 Відповісти
Негодяи. Бьют с Армянска по Украине. Родня писала.
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02.03.2022 07:52 Відповісти
Коротко
Горить у пеклі москалі.
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02.03.2022 07:54 Відповісти
от сволота. треба ці пости з фотками столтенбергу слати, кожен день, блін.
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02.03.2022 07:56 Відповісти
Марна справа, столтенберг - боягуз
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02.03.2022 08:13 Відповісти
Це вже третя світова війна
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02.03.2022 08:12 Відповісти
Каждую слезу этих людей в Гаагский трибунал. А по уму в Харьковский.
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02.03.2022 08:29 Відповісти
пляяять!!! Главное - не забываем укладывать пленное контуженое мясо на белые простыни и подушки и, предварительно покорми, умыв и одев их.... И устроить им сиЯнс связи со своими свиноматками. После чего те ходят с воем: мой сын в плену у нацистов! Что за клоунада!?!? А 5М руоьов пленному мокшану платить будем!? Так у них там очереди к нам повалят!!!!
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02.03.2022 08:36 Відповісти
раССея, давай, досвидания.. чуток не так - прощай.. опять чуток не туда - иди на куй..
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02.03.2022 08:38 Відповісти
 
 