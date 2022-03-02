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Внаслідок обстрілу Житомира військами РФ загинули 2 особи, 16 - травмовані. Врятовано з-під завалів 12 людей, з них 6 дітей, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
В ДСНС уточнили інформацію щодо наслідків повітряного удару військ РФ по Житомиру, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 07:00 02 березня: підтверджена загибель 2-х осіб, 16 - отримали травми. Врятовано 12 осіб, з них 6 дітей, яких рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків. Аварійно-рятувальні роботи тривають (інформація оновлюється)", - йдеться у повідомленні.
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Про це він написав у Twitter.
"Ось проста пропозиція. Посольство Росії в Канаді знаходиться за адресою Шарлотт стріт в Оттаві. Чому б нам не перейменувати його на бульвар Зеленського? Тому що з цього моменту Володимир Зеленський змінив відносини Росії зі світом", - запропонував депутат.
Як відомо, в цей час Зеленський керує обороною України від російських військ, а також спілкується із зарубіжними колегами й дипломатами.
Горить у пеклі москалі.