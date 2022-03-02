УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18439 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
10517 26
армія РФ (2698) Білорусь (3872) війна (7386) Росія (28488) Веніславський (125)

Білорусь з Росією - одна сторона конфлікту, незалежно від того, чи будуть введені її сухопутні війська, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Білорусь з Росією - одна сторона конфлікту, незалежно від того, чи будуть введені її сухопутні війська, - Веніславський

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський зазначає, що Білорусь як і Росія є однією стороною конфлікту.

Про це він сказав під час телемарафону на українських телеканалах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання щодо поточної ролі Білорусі у нападі Росії на Україну, Веніславський наголосив, що відповідно до всіх міжнародних актів агресором є "країна, яка надає свій повітряний простір, свою територію для завдавання ударів по третій країні".

З боку Російської Федерації здійснюється агресія, відповідно, з боку Республіки Білорусь також здійснюється агресія щодо нашої країни.

"Зараз немає якогось невизначеного правового статусу Республіки Білорусь у військовому конфлікті, у війні агресивній проти України. Білорусь, так само як Російська Федерація, є однією стороною конфлікту. Вони є країнами-агресорами, незважаючи чи безвідносно до того, будуть введені війська сухопутні, не будуть введені, - правові наслідки очевидні з точки зору міжнародного права", - наголосив Веніславський.

Читайте також: Лукашенко попросив у Путіна зброю, в тому числі зенітно-ракетний комплекс С-400

Також на запитання, чи вступив у війну особовий склад армії Білорусі, він зазначив, що ця інформація перевіряється.

"Були повідомлення, що в районі північних кордонів з Білорусією були певні перетини державного кордону з боку військових сил. Поки я не можу підтвердити повністю цю інформацію. Можу підтвердити, що окремі представники збройних сил Республіки Білорусь на території України затримувалися. Вони здійснювали коригування вогню з боку Республіки Білорусь російськими окупаційними військами. Тому безсумнівно вже можна сказати, що сухопутний компонент також вже задіяний, але чи є повномасштабне вторгнення - ми перевіряємо цю інформацію", - підсумував депутат.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+10
Все ясно, вам квітів для опору прислати чи як?
Все ясно, вам цветов прислать для сопротивления или как?
показати весь коментар
02.03.2022 08:24
+9
Тарган та хуйло повинен бути знищений. Крапка.
показати весь коментар
02.03.2022 08:04
+8
https://twitter.com/al_gedz/status/1498676690909810697/photo/1
показати весь коментар
02.03.2022 08:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лукашенко гірший за *****.
показати весь коментар
02.03.2022 08:01 Відповісти
Не «********** війська введені», а «*********** військам введено». Бульба в мундєрі, ***, як сказала Татуся Бо.
показати весь коментар
02.03.2022 08:01 Відповісти
https://twitter.com/al_gedz/status/1498676690909810697/photo/1
показати весь коментар
02.03.2022 08:04 Відповісти
А шо вы от остолопа хотели... дурак на ровном месте засветился перед Гаагой... кто ему доктор...
показати весь коментар
02.03.2022 08:07 Відповісти
Їхав вбивати фашистів, а виявилось, що сам фашист:
показати весь коментар
02.03.2022 08:15 Відповісти
Тарган та ***** повинен бути знищений. Крапка.
показати весь коментар
02.03.2022 08:04 Відповісти
Когда возьмем москву сквозь беларусь, можно смело записываться все эти территории 52 -ым штатом и вопрос будет закрыт навсегда
показати весь коментар
02.03.2022 08:06 Відповісти
нарешті хтось шо розуміе...
показати весь коментар
02.03.2022 08:10 Відповісти
Паважаныя грамадзяне Ўкраіны, мы Беларусы, робім ўсё каб спыніць агрэсара пыню і ягонага гаўляйтера сіпатага таракана. Але большасць тых войскаў, якія стаяць на вашай мяжы, ізаляваны ад міру і, нават, ад наваколля. Але я ўпэўнены, большасць гэтых дзяцей будуць за вас, як толькі ўзнаюць праўду. Слава Ўкраіне!!! Жыве Беларусь!!
показати весь коментар
02.03.2022 08:17 Відповісти
Все ясно, вам квітів для опору прислати чи як?
Все ясно, вам цветов прислать для сопротивления или как?
показати весь коментар
02.03.2022 08:24 Відповісти
ваши оправдания вам не помогут . Вам раньше надо было думать , когда благословили Лукашенко и Путина . Начинайте партизанить против Рахи и Бульбашенко . .Это будет лучшим доказательством , чем ваши сказочки .
показати весь коментар
02.03.2022 09:07 Відповісти
У нас уже 2 "братских"народа.
показати весь коментар
02.03.2022 08:36 Відповісти
Коли наша точка У влупить по Гомелю: там, де зібрана ворожа техніка ?
показати весь коментар
02.03.2022 08:40 Відповісти
Картошка вслед за раССейским кораблём - на куй, или на раССею, что по сути одно и тоже..
показати весь коментар
02.03.2022 08:41 Відповісти
Необхідно уточнити: як держава, Білорусь вже є співучасник злочину і її керівництво не уникне суду в Гаазі. Що стосується громадян Білорусі, то хто ще не вистрілив зі зброї, чи не порушив українського кордону, формально злочинцями не є, хоча морально несуть відповідальність за обрану власноруч владу.
показати весь коментар
02.03.2022 08:45 Відповісти
никто уже разбираться в этом не будет . Беларусы всё время поддерживали политику Лукашенко и России , а посему будут отвечать все точно так же , как и немцы , не смотря на то , что многие из них были антигитлеровцами и антинацистами .
показати весь коментар
02.03.2022 09:03 Відповісти
Не трэба казаць ад імя беларусаў, якія шмат гадоў змагаюцца і з Лукашэнкам і з Пуціным. У той час, калі бяззброенныя беларусы гінулі на вуліцах сваёй краіны, шмат украінцаў прызнавалі Лукашэнку лепшым палітыкам Еўропы і сьвета. Абвінавачваць беларусаў зараз - тое ж самае, што абвінавачваць крымскіх татар за тое, што з крыма ідуць войскі Расеі. Мы таксама пад акупацыяй. Робім, што можам. Беларускія кіберпартызаны паклалі сетку беларускай чыгункі, каб блакаваць перасоўваньне расейскіх войск, блакуюць светлафоры на чыгунке, выходзяць на вуліцу з сьцягамі Ўкраіны. Не блытайце беларусаў і Лукашэнку. Гэта не азначае, што мы не нясем маральную адказнасьць за тое, што з нашай краіны ляцяць ракеты і самалёты да вас. Слава Ўкраіне! Ваша перамога - гэта крок зда нашай перамогі. І робім для гэтага ўсё, што магчыма.
показати весь коментар
02.03.2022 09:46 Відповісти
вам до крымских татар далеко . Он страдали от Кремля постоянно , потому они и знают цену свободы .Они даже в Крыму восставали и по сей день борются с властью в отличии от вас .
показати весь коментар
02.03.2022 11:27 Відповісти
и не надо здесь рассказывать о невинности беларусов .Поднимайте партизанское движение , вместо того чтоб тут оправдываться .
показати весь коментар
02.03.2022 11:29 Відповісти
Розьніца паміж мной і Вамі ў тым, што я гавару на роднай мове, а Вы - на мове дзяржавы, якая зараз зьнішчае Вашы гарады і вёскі. Мне няма ў чым апраўдавацца. Я спрабую патлумачыць тое, што адбываецца. А Вам, відаць, трэба толькі пасварыць беларусаў і украінцаў. Жадаю плёну. Слава Ўкраіне! Жыве Беларусь!
показати весь коментар
02.03.2022 14:00 Відповісти
ну так я в курсе всяких вышиватников , которые говорят украинскою мовою и носят вышиванки , но в итоге выясняется что они работают и молятся на Раху . Таких вот я как раз называю хохлами . Надеюсь вы понимаете о чём я ? Ваши аргументы меня не пробьют . А Вы , если не желаете быть бульбашом , защищайте свою страну .
показати весь коментар
02.03.2022 14:15 Відповісти
Не кажыце, што мне трэба рабіць, і я не скажу, куды Вам трэба ісьці (напрамак расійскага ваеннага *******)!
показати весь коментар
02.03.2022 14:33 Відповісти
начните с себя . Или у Вас память коротка как и у бабы ?
показати весь коментар
02.03.2022 14:43 Відповісти
Беларусы будут нести так же ответственность за то , что поддерживали всё это время Лукашенко за кремлёвские подачки .
показати весь коментар
02.03.2022 09:00 Відповісти
********* зубри з кругом на борту вжегорять на чернігівщині.Бульба в мундірах
показати весь коментар
02.03.2022 09:51 Відповісти
Сегодня около 8 по минск времени были слышны беспорядочные бахи(около границы). Не похоже на работу арты, слишком беспорядочно, взрывы похожи на сильные хлопки салютов с хаотичным временным интервалом. Не хочу ложно надеяться, но походу таракан начинает получать под хвост.
показати весь коментар
02.03.2022 10:17 Відповісти
 
 