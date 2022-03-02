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Допомагати Україні вирушають 70 добровольців з Японії, серед них ветерани сил самооборони та Французького іноземного легіону
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Щонайменше 70 добровольців із Японії вирушають в Україну для допомоги збройним силам у війні проти Росії.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників місцевої влади, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
За даними на вівторок, 1 березня, до складу добровольчої групи увійшли 70 чоловіків, серед яких 50 ветеранів сил самооборони Японії та два — Французького іноземного легіону.
Топ коментарі
+75 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар02.03.2022 07:59
+43 Pravda Pravda 55d435b3
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+42 Игорь Вазианский
показати весь коментар02.03.2022 08:03
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Будь ласка, зачекайте...
чи, може, завдавати удару туди можна лише ятаганом
Мордор повинен бути знищений..
......
Слава нації
Смерть москалям.
це називається розганяти паніку, шеф, всьо прапало, гипс снимают"
уйня, хайп і хуцпва..
Куріли до Камчатки - ВАШ!
Слава нації - сморть рашистскій *********!
БРАТИ Українці вам допоможуть повернути Японії не тільки курильськи острови, а й Схалін, та Камчатку. Битиму кацапську наволочь разом. Закатаємо кацапського окупанта на червоній площі під мавзолеєм їх непохованого мертвого диявола
Тож полювання не може бути схоже на сафарі таких собі "хижаків".
Будьте обережні й хай вам боги допомагають.