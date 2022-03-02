Допомагати Україні вирушають 70 добровольців з Японії, серед них ветерани сил самооборони та Французького іноземного легіону

Щонайменше 70 добровольців із Японії вирушають в Україну для допомоги збройним силам у війні проти Росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників місцевої влади, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

За даними на вівторок, 1 березня, до складу добровольчої групи увійшли 70 чоловіків, серед яких 50 ветеранів сил самооборони Японії та два — Французького іноземного легіону.

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