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Підрозділи 93-ї ОМБр Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією, - штаб бригади
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Підрозділи 93 бригади Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 93-ю бригаду Холодний Яр.
"Почнемо цей ранок з добрих новин. Підрозділи 93 бригади Холодний Яр на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією. Холодноярці розбили ворожі колони і забрали у росіян багато техніки. Подробиці та фото згодом", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+70 Pawlo Kit
показати весь коментар02.03.2022 08:08
+45 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар02.03.2022 08:09
+40 Боклагин Боклагин
показати весь коментар02.03.2022 08:11
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Будь ласка, зачекайте...
- Не может быть?!, - здивувались "донбасити"
- Щас придём и покажем!...
Прийшли... Показали...
"Повеліваю: з 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!"
Височайше лівим заднім копитом припечатано
"Сатана"
У всякого своє лихо,
І в мене не тихо,
Хоч не своє, позичене,
А все-таки лихо.
Нащо б, бачся, те згадувать,
Що давно минуло,
Будить бознає колишнє -
Добре, що заснуло.
Хоч і Яр той, вже до його
І стежки малої
Не осталось; і здається,
Що ніхто й ногою
Не ступив там, а згадаєш,
То була й дорога
З манастиря Мотриного
До Яру страшного.
В Яру колись гайдамаки
Табором стояли,
Лагодили самопали,
Ратища стругали.
У Яр тойді сходилися,
Мов із хреста зняті,
Батько з сином і брат з братом
Одностайне стати
На ворога лукавого,
На лютого ляха.
Де ж ти дівся, в Яр глибокий
Протоптаний шляху?
Чи сам заріс темним лісом,
Чи то засадили
Нові кати? Щоб до тебе
Люди не ходили
На пораду, що їм діять
З добрими панами,
Людоїдами лихими,
З новими ляхами?
Не сховаєте! над Яром
Залізняк витає
І на Умань позирає,
Гонту виглядає.
Не ховайте, не топчіте
Святого закона,
Не зовіте преподобним
Лютого Нерона.
Не славтеся царевою
Святою войною.
Бо ви й самі не знаєте,
Що царики коять.
А кричите, що несете
І душу і шкуру
За отечество!.. Єй-богу,
Овеча натура;
Дурний шию підставляє
І не знає за що!
Та ще й Гонту зневажає,
Ледаче ледащо!
«Гайдамаки не воины -
Розбойники, воры.
Пятно в наший истории...»
Брешеш, людоморе!
За святую правду-волю
Розбойник не стане,
Не розкує закований
У ваші кайдани
Народ темний, не заріже
Лукавого сина,
Не розіб'є живе серце
За свою країну.
Ви - розбойники неситі,
Голодні ворони.
По якому правдивому,
Святому закону
І землею, всім даною,
І сердешним людом
Торгуєте? Стережіться ж,
Бо лихо вам буде,
Тяжке лихо!.. Дуріть дітей
І брата сліпого,
Дуріть себе, чужих людей,
Та не дуріть Бога.
Бо в день радості над вами
Розпадеться кара.
І повіє огонь новий
З Холодного Яру.
Спалити їх... Щоб вони наразі зрозуміли коли самі обстрілювали мирні райони и звалювали пропагандою все на ВСУ.
КРІШИТЬ ЇХ ХЛОПЦІ! В АД ЗАПРОДАНИХ ТВАРЮК!
А ******* "холодноярці" б"ють кацапів на Сумщині!
Зразу після початку вторгнення орків, чепушило мав дуже войовничий вид, а потім десь пропав.
царю.