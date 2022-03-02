Частина траси Кіпті-Бачівськ на Сумщині звільнили, її контролюють ЗСУ і тероборона. У Тростянці голодні російські солдати грабують крамниці та людські оселі, - ОДА. ВIДЕО
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Траса Кіпті-Бачівськ на Сумщині (частина траси Київ-Москва) відучора перебуває під контролем ЗСУ та тероборони.
Про це сказав у відеозвіті на Фейсбуці голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, підсумовуючи ситуацію за 1 березня, передає Цензор.НЕТ.
"У місті Шостка було закріплено блокпости і 1 березня було частково звільнено (ЗСУ - ред.), частково покинуто військами РФ трасу Кіпті-Бачівськ. Наші люди перекрили в’їзд з РФ в Україну, зробили завали — це і дерева, і блоки, інші загороджувальні споруди, - і тепер ця траса контролюється теробороною Сумської області... По суті, ми отримали під свій контроль трасу Кіпті-Бачівськ, а хто не знає - це траса Київ-Москва", - сказав Живицький.
Разом з тим, за його данними, на Сумщині найбільше вчора постраждало місто Тростянець: там російські військові мародерствують, грабують магазини і домівки містян.
"Найбільше на Сумщині постраждало місто Тростянець. Там мародерство ворога набрало серйозних обертів. Військові РФ голодні, вони не тільки продовжують обносити продуктові крамниці, а вже лізуть в домівки до людей. Дуже часто буває, що заходять у будинки, витягають людей і забирають у них їжу, одяг", - сказав Живицький.
Він додав, що російські вояки пограбували магазин секонд-хенду, аби перевдягнутися у цивільний одяг. "Підозрюємо, що в ньому вони хочуть повернутися назад, на свою батьківщину", - зауважив голова ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
отравляйте еду и "угощайте" ею солдат агрессора. Пусть массово твари дохнут.
Голод --- это самая слабая сторона противника!
Так поступала с оккупантами Чехословакия.
Після такого руській ванька сам застрелиться.
ОТРАВИТЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ОСТАВШИЕСЯ В МАГАЗИНЕ И ПРЕДУПРЕДИТЕ НАШИ ВСУ ПО ЧАТ-БОТАМ!
ПУСТЬ АГРЕССОР КУШАЕТ УКРАИНСКОЕ!
У них отобрали телефоны, информационно они полностью отрезаны от инфы. Командиры им врут, что Зеленский подписал капитуляцию, и теперь просто надо войти спокойно в города....
Современная армия говорите !?