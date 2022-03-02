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Новини Війна в Україні
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війна (7386) ОДА (1040) Сумська область (479) Живицький Дмитро (20)

Частина траси Кіпті-Бачівськ на Сумщині звільнили, її контролюють ЗСУ і тероборона. У Тростянці голодні російські солдати грабують крамниці та людські оселі, - ОДА. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Частина траси Кіпті-Бачівськ на Сумщині звільнили, її контролюють ЗСУ і тероборона. У Тростянці голодні російські солдати грабують крамниці та людські оселі, - ОДА. ВIДЕО

Траса Кіпті-Бачівськ на Сумщині (частина траси Київ-Москва) відучора перебуває під контролем ЗСУ та тероборони.

Про це сказав у відеозвіті на Фейсбуці голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, підсумовуючи ситуацію за 1 березня, передає Цензор.НЕТ.

"У місті Шостка було закріплено блокпости і 1 березня було частково звільнено (ЗСУ - ред.), частково покинуто військами РФ трасу Кіпті-Бачівськ. Наші люди перекрили в’їзд з РФ в Україну, зробили завали — це і дерева, і блоки, інші загороджувальні споруди, - і тепер ця траса контролюється теробороною Сумської області... По суті, ми отримали під свій контроль трасу Кіпті-Бачівськ, а хто не знає - це траса Київ-Москва", - сказав Живицький.

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Разом з тим, за його данними, на Сумщині найбільше вчора постраждало місто Тростянець: там російські військові мародерствують, грабують магазини і домівки містян.

"Найбільше на Сумщині постраждало місто Тростянець. Там мародерство ворога набрало серйозних обертів. Військові РФ голодні, вони не тільки продовжують обносити продуктові крамниці, а вже лізуть в домівки до людей. Дуже часто буває, що заходять у будинки, витягають людей і забирають у них їжу, одяг", - сказав Живицький.

Він додав, що російські вояки пограбували магазин секонд-хенду, аби перевдягнутися у цивільний одяг. "Підозрюємо, що в ньому вони хочуть повернутися назад, на свою батьківщину", - зауважив голова ОВА.

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Топ коментарі
+28
Устал ,всю ночь ездили палили ватную технику под Николаевом ,много что взяли себе ,ещё пару таких наступлений от лаптей и Крым освободим без боя . Слава Украине !
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02.03.2022 08:53
+24
Не хочеш свою армію годувати - будеш годувати чужу.
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02.03.2022 08:26
+19
Украинцы!
отравляйте еду и "угощайте" ею солдат агрессора. Пусть массово твари дохнут.

Голод --- это самая слабая сторона противника!
Так поступала с оккупантами Чехословакия.
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02.03.2022 08:31
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Не хочеш свою армію годувати - будеш годувати чужу.
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02.03.2022 08:26 Відповісти
Бот ти достав срати цим в кожній новині
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02.03.2022 08:42 Відповісти
Російський корабель знаєш? Іди за ним.
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02.03.2022 08:54 Відповісти
Згинь. Гнида.
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02.03.2022 10:58 Відповісти
П хто це не хотів годувати свою армію? Люди не платили податки? Чи це люди наживалися на держзакупівлях? Чи люди не платили податок на дороги, який був включений в ціну бензину? Що наша еліта зробила з медициною, на яку також сплачувалися податки? Так що ваше питання треба адресувати цілком конкретній групі людей
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02.03.2022 08:48 Відповісти
хто-хто.Зеленський!!!!!!!!!!
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02.03.2022 09:17 Відповісти
Сивочолий хетьман.
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02.03.2022 10:59 Відповісти
КАЦАПИ-ПОЖЕРІТЬ В ОСТАННЄ ПЕРЕД СМЕРТЮ...
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02.03.2022 08:27 Відповісти
Осколки вам ,московити, у животи повні української їжі.
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02.03.2022 08:38 Відповісти
Це ті кацапи які бомбили Охтирку у них бачили установку буратіно
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02.03.2022 08:38 Відповісти
Сумський котел.
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02.03.2022 08:28 Відповісти
"02.03.2022. в 7.45. Над Мелитополем пролетело в сторону Запорожья много самолётов с Крыма..."
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02.03.2022 08:30 Відповісти
Украинцы!
отравляйте еду и "угощайте" ею солдат агрессора. Пусть массово твари дохнут.

Голод --- это самая слабая сторона противника!
Так поступала с оккупантами Чехословакия.
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02.03.2022 08:31 Відповісти
Або принаймні додавати проносні засоби. Неконтрольований сир-сир це той іще дизморал, якщо не сказати більше 💩💩💩
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02.03.2022 09:08 Відповісти
Метилового спирту їм давайте. Скажіть, що маєте класний місцевий самогон. 100 грамів - смертельна доза. Менше 100 - важке отруєння, сильний біль в животі, безперервна рвота і срачка.
Після такого руській ванька сам застрелиться.
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02.03.2022 10:52 Відповісти
В магазині секонд-хенду вони могли б обміняти одяг на зброю, а не грабувати його. Бо таких ряжених зі зброєю в руках ніхто в полон брати не буде
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02.03.2022 08:32 Відповісти
где то здесь должна быть фотка Попандопало)) и его друганов))
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02.03.2022 08:39 Відповісти
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02.03.2022 09:09 Відповісти
Если вы владелец прод.лавки и вынужденны покинуть зону оккупации,
ОТРАВИТЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ОСТАВШИЕСЯ В МАГАЗИНЕ И ПРЕДУПРЕДИТЕ НАШИ ВСУ ПО ЧАТ-БОТАМ!

ПУСТЬ АГРЕССОР КУШАЕТ УКРАИНСКОЕ!
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02.03.2022 08:33 Відповісти
Хлопці, Конотоп не забудьте звільнити, там всі мої рідні. Зараз там москальська срань.
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02.03.2022 08:39 Відповісти
Друга армія світу..... Ха-ха! На зразок Керенського.... переодягаються у жіночу белізну!
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02.03.2022 08:39 Відповісти
где то здесь должна быть фотка Попандопало)) и его друганов))
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02.03.2022 08:41 Відповісти
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02.03.2022 09:06 Відповісти
Русский витязь во всей красе.
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02.03.2022 09:07 Відповісти
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02.03.2022 08:49 Відповісти
Устал ,всю ночь ездили палили ватную технику под Николаевом ,много что взяли себе ,ещё пару таких наступлений от лаптей и Крым освободим без боя . Слава Украине !
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02.03.2022 08:53 Відповісти
Героям слава!
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02.03.2022 12:32 Відповісти
в підорашці силовиків збирають на війну проти України.на стрімах базарять рускє..і йде мобілізіція
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02.03.2022 08:55 Відповісти
Силовики найкраще вміють орудувати дубінками по мирняку. Херові, значить, діла в підаросії, коли шлють тих, кого можуть травмувати пластикові стаканчики.
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02.03.2022 09:06 Відповісти
Так - їхня спроба захопити Київ колоною автозаків всіх вразила...)))
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02.03.2022 09:22 Відповісти
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02.03.2022 08:56 Відповісти
сильно =)
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02.03.2022 09:26 Відповісти
Знаете почему они лезут в отдельных местах? А они просто не в курсе вообще, что происходит!
У них отобрали телефоны, информационно они полностью отрезаны от инфы. Командиры им врут, что Зеленский подписал капитуляцию, и теперь просто надо войти спокойно в города....
Современная армия говорите !?
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02.03.2022 08:57 Відповісти
то они подумали шо то модный бутик. их самки таких шмоток и в глаза не видели как в том секонд-хенде
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02.03.2022 09:04 Відповісти
Подібне притягується до подібного. Секондхенд до секонхенда
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02.03.2022 09:08 Відповісти
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02.03.2022 09:08 Відповісти
У рассії єсть два саюзніка. І оба на картинке.
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02.03.2022 09:09 Відповісти
 
 