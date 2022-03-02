Ford слідом за іншими автоконцернами припинить роботу в Росії

Американський автовиробник Ford Motor Company слідом за низкою інших автовиробників повідомив, що згорне роботу в Росії, включаючи СП із групою "Соллерс Авто" з випуску LCV Ford Transit у Татарстані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ситуація змусила нас переглянути наші операції в Росії. Останні роки Ford значно згорнув свої операції в Росії, які тепер зосереджені виключно на виробництві комерційних фургонів та продажах на ринку РФ через міноритарну частку у спільному підприємстві Sollers Ford. З огляду на ситуацію сьогодні ми проінформували наших партнерів по СП про те, що ми зупиняємо нашу діяльність у Росії з негайним набуттям чинності до подальшого повідомлення", - заявила компанія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": General Motors припиняє поставки автомобілів на територію РФ