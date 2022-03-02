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Ford слідом за іншими автоконцернами припинить роботу в Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ford слідом за іншими автоконцернами припинить роботу в Росії

Американський автовиробник Ford Motor Company слідом за низкою інших автовиробників повідомив, що згорне роботу в Росії, включаючи СП із групою "Соллерс Авто" з випуску LCV Ford Transit у Татарстані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Ситуація змусила нас переглянути наші операції в Росії. Останні роки Ford значно згорнув свої операції в Росії, які тепер зосереджені виключно на виробництві комерційних фургонів та продажах на ринку РФ через міноритарну частку у спільному підприємстві Sollers Ford. З огляду на ситуацію сьогодні ми проінформували наших партнерів по СП про те, що ми зупиняємо нашу діяльність у Росії з негайним набуттям чинності до подальшого повідомлення", - заявила компанія.

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Топ коментарі
+9
Жаль, що раніше не доходило- не можна мати бізнес з вбивцями!
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02.03.2022 08:32
+7
Куда уехал Форд?
Он был еще вчера 😂
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02.03.2022 08:43
+6
Потужно.
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02.03.2022 08:26
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Потужно.
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02.03.2022 08:26 Відповісти
Жаль, що раніше не доходило- не можна мати бізнес з вбивцями!
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02.03.2022 08:32 Відповісти
Куда уехал Форд?
Он был еще вчера 😂
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02.03.2022 08:43 Відповісти
Хай тепер на калінах і камазах їздять,дибілоїди.
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02.03.2022 08:48 Відповісти
Сейчас в раше появится масса безработных и безденежных
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02.03.2022 08:49 Відповісти
Крах экономики ********* неизбежен и на мой взгляд достаточно быстро это произойдёт .
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02.03.2022 08:55 Відповісти
Вже завтра ЛадаКалина буде за ціною Lexus
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02.03.2022 09:05 Відповісти
більше половини комплектуючих на ВАЗ імпортується, тому кацам краще вже починати розводити коней та оленів
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02.03.2022 09:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8aXSnRGNVY0
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02.03.2022 10:35 Відповісти
Или велосипеды)
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02.03.2022 11:10 Відповісти
Ще треба заборонити продавати їм вантажівки більше 3,5т, і логістиці п.з.д.ц.
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02.03.2022 09:06 Відповісти
Нічо, кацапи будуть тепер на ладє калінє по своїм гівнам роз'їжджать
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02.03.2022 09:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8aXSnRGNVY0
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02.03.2022 10:36 Відповісти
Не беда: шойгу, лавровы и прочие медынские пересядут на "Москвичи" и "Волги".
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02.03.2022 09:52 Відповісти
 
 