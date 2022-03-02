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Війська РФ завдали удару по будівлі обласного Управління поліції в Харкові, - Геращенко. ВIДЕО
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Війська РФ обстріляли будівлю обласного Управління поліції та будівлю Університета імені Каразіна.
Про це пише у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно в Харкові було завдано удару по будівлі обласного Управління поліції. Смерть російським окупантам!", - зазначив Геращенко.
Зазначається, що також постраждала будівля соціологічного Факультету Національного Університету імені Каразіна, яке знаходилося через дорогу від будівлі УВС.
Топ коментарі
+42 Zemer
показати весь коментар02.03.2022 08:39
+28 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+28 Шимус
показати весь коментар02.03.2022 08:45
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щоб в жодного поліцейського не зявилося даже думки
перейти на бік вбиць
але голодні орки будут знищені і відправлені до кацапіі в мішках !!
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війна
"Провели операцію "циган". Багато техніки спалили, дещо забрали собі.
Загалом, орки на нас образилися сильно. Тягнуть десант, пішла їх колона зі Снігурівки. Намагаються щось відбивати. Намагаються евакуювати медиками, медиків ми відпустимо.
Сьогодні вночі у нас була перша наступальна операція. Успішний. Ми будемо і далі це практикувати. Всім доброго ранку і гарного дня!", - сказав Кім.
Юрій Сергієнко
Суспільство
4 години тому
1 хвилина
69,3 т.
Збройні сили України захопили шість новітніх танків російських окупантів. Йдеться про машини Т-80БВМ.
Вказані танки зі складу 200-ої мотострілецької бригади ЗС РФ, яка є однією з найелітніших частин окупантів. Про це повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши також відповідні фото (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).
Розгромити дві російські БТГр вдалося силами одного батальйону ЗСУ на БМП-2 з одним ПТРК Javelin.
Окрім танків, захоплено також паливозаправник.
Хоч з гумором в СРСР було все гаразд...)))
02.03.2022 08:00 157 СУСПІЛЬСТВО
Віктор Микита - голова Закарпатської ОВА - показав, як місцеві жителі готують "пекельну зустріч" для окупантів. Кожен українець працює на своїх фронтах.