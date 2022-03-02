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Війська РФ завдали удару по будівлі обласного Управління поліції в Харкові, - Геращенко. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстріляли будівлю обласного Управління поліції та будівлю Університета імені Каразіна.

Про це пише у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно в Харкові було завдано удару по будівлі обласного Управління поліції. Смерть російським окупантам!", - зазначив Геращенко. 

Читайте також: У Харкові біля військового шпиталю стались бої: ситуація під контролем, втрат серед українських військових немає, - поліція

Зазначається, що також постраждала будівля соціологічного Факультету Національного Університету імені Каразіна, яке знаходилося через дорогу від будівлі УВС.

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Топ коментарі
+42
А в Харькове остался хоть один ватник желающий жить на ул. жукова?
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02.03.2022 08:39
+28
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ БУДУТЬ ЗНИЩЕНІ В УКРАЇНІ
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02.03.2022 08:39
+28
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02.03.2022 08:45
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УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ БУДУТЬ ЗНИЩЕНІ В УКРАЇНІ
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02.03.2022 08:39 Відповісти
А в Харькове остался хоть один ватник желающий жить на ул. жукова?
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02.03.2022 08:39 Відповісти
Він про це вголос не скаже- навіть якщо і залишився.
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02.03.2022 08:43 Відповісти
Топаз. Или уже все, бобик сдох
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02.03.2022 08:43 Відповісти
добкин
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02.03.2022 08:45 Відповісти
Добкін раптом почав лаяти росіян та хвалити ЗСУ.
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02.03.2022 09:01 Відповісти
Ждем, когда кто-нибудь наконец удавит это ***** в бункере. Фамилией это хорошего человека и назовем тот проспект.
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02.03.2022 08:45 Відповісти
Спитай у Мураєва на фейсбуці.
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02.03.2022 08:59 Відповісти
Ватников там ещё много осталось. Одна только московская церковь там представлена невероятным количеством убогих и юродивых. Масса диверсантов из этого же сословья.
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02.03.2022 09:26 Відповісти
Думаю,у Харкові не зосталось ні одного,хто бажає мешкати на московському проспекті.
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02.03.2022 11:44 Відповісти
це орки зробили навмисне
щоб в жодного поліцейського не зявилося даже думки
перейти на бік вбиць
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02.03.2022 08:40 Відповісти
Кацапня тренирується на Харкові вбивати наших мирних жителів ,
але голодні орки будут знищені і відправлені до кацапіі в мішках !!
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02.03.2022 08:44 Відповісти
В живих цапів не залишати.Добивайте їх чим попало.
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02.03.2022 08:45 Відповісти
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02.03.2022 08:45 Відповісти
Це ДЕКАЦАПIЗАЦIЯ
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02.03.2022 11:56 Відповісти
Будівля Управління Поліції не воює. Як і будівля Харківської обладміністрації. Важливо, щоб менти і чиновники не перекинулися, як колись у Донецьку...
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02.03.2022 08:45 Відповісти
Харків'яни тримайтеся,ми все відбудуємо разом,тільки тримайтеся!!!
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02.03.2022 08:49 Відповісти
Глава Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повідомив про проведення спецоперації по знищенню і експропріації військової техніки.



ВСІ МАТЕРІАЛИ НА ТЕМУ

війна

"Провели операцію "циган". Багато техніки спалили, дещо забрали собі.

Загалом, орки на нас образилися сильно. Тягнуть десант, пішла їх колона зі Снігурівки. Намагаються щось відбивати. Намагаються евакуювати медиками, медиків ми відпустимо.

Сьогодні вночі у нас була перша наступальна операція. Успішний. Ми будемо і далі це практикувати. Всім доброго ранку і гарного дня!", - сказав Кім.

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02.03.2022 08:50 Відповісти
полонені кацапи плачуть... патамучта іх абманулі: їм обіцяли,що вони грабуватимуть і вбиватимуть нас БЕЗКАРНО,як «на учєніях».
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02.03.2022 08:50 Відповісти
ЗСУ захопили шість новітніх російських танків Т-80БВМ під Харковом. Фото трофеїв


Юрій Сергієнко
Суспільство
4 години тому
1 хвилина

69,3 т.
Збройні сили України захопили шість новітніх танків російських окупантів. Йдеться про машини Т-80БВМ.

Вказані танки зі складу 200-ої мотострілецької бригади ЗС РФ, яка є однією з найелітніших частин окупантів. Про це повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши також відповідні фото (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

Розгромити дві російські БТГр вдалося силами одного батальйону ЗСУ на БМП-2 з одним ПТРК Javelin.

Окрім танків, захоплено також паливозаправник.
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02.03.2022 08:51 Відповісти
В СРСР танки Т 80 важалися "танками для кидка через Ла - Манш"....
Хоч з гумором в СРСР було все гаразд...)))
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02.03.2022 08:55 Відповісти
навіть Дніпро не перепливли
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02.03.2022 08:56 Відповісти
200-ої мотострілецька бригада ЗС РФ. Клас! Вона дійсно стане 200-ю.
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02.03.2022 08:58 Відповісти
"Утилізують усе, що прийде": закарпатці готують окупантам "пекельну зустріч" (ФОТО)

02.03.2022 08:00 157 СУСПІЛЬСТВО



Віктор Микита - голова Закарпатської ОВА - показав, як місцеві жителі готують "пекельну зустріч" для окупантів. Кожен українець працює на своїх фронтах.
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02.03.2022 08:52 Відповісти
от закарпатці хитруни, хочуть кацапам "молоде вино урожаю 2022 року" продати.
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02.03.2022 08:58 Відповісти
не думаю что ***** дойдет до Ужгорода
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02.03.2022 08:58 Відповісти
Оно уже наверно и до туалета не доходит
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02.03.2022 09:11 Відповісти
Пекельні санкції від українців
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02.03.2022 12:38 Відповісти
просто нет слов..., бедный мой Харьков...русские звери, я вас проклинаю на веки вечные
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02.03.2022 08:57 Відповісти
Тримайся брате!Ми сильні..
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02.03.2022 09:28 Відповісти
Є інфа, що наші зайшли у Горлівку на донбасі. Але інфа неперевірена, може хтось знає точніше.
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02.03.2022 09:00 Відповісти
канал Еспресо надавав цю інфу
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02.03.2022 09:10 Відповісти
Білоруська колона броньованої техніки з прибл. 300 од. стоїть біля кордрну і чекає на провокацію.
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02.03.2022 09:01 Відповісти
Ну раз чекає, то буде. Аби така, щоб аж в Мінську гавкнуло
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02.03.2022 09:08 Відповісти
Може хтось сказати в який шпиталь повезли поранених?
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03.03.2022 04:53 Відповісти
 
 