Війська РФ завдали удару по будівлі обласного Управління поліції в Харкові, - Геращенко. ВIДЕО

Війська РФ обстріляли будівлю обласного Управління поліції та будівлю Університета імені Каразіна.

Про це пише у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно в Харкові було завдано удару по будівлі обласного Управління поліції. Смерть російським окупантам!", - зазначив Геращенко.

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Зазначається, що також постраждала будівля соціологічного Факультету Національного Університету імені Каразіна, яке знаходилося через дорогу від будівлі УВС.