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Вночі російські СУ-25 бомбардували Чугуєв та Харків. За добу в області загинула 21 особа, постраждали - 112, - голова ОДА Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі російські СУ-25 бомбардували Чугуєв та Харків. За добу в області загинула 21 особа, постраждали - 112, - голова ОДА Синєгубов

У Харківській області за добу загинула 21 особа, постраждали 112.

Про це повідомив голова облдержадміністрації (ОДА) Олег Синєгубов у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Позиції оборони міста Харкова протягом 1 березня постійно знаходились під впливом вогневих засобів ворога, авіації, реактивної артилерії, стрілецької зброї.

У другій половині доби північно-східні та північні сектори міста були атаковані механізованими підрозділами ворога. Усі атаки відбито, російський ворог зазнав значних втрат, тільки техніки більше 40 одиниць, позиції утримано.

Підрозділи Тероборони, Нацполіції, ЗСУ вели бої з диверсійні-розвідувальними групами противника. Одна з яких, при намаганні вийти з міста, атакувала військовий госпіталь. Усі ДРГліквідовано. Знищено один ворожий літак, пілот після капультування застрелився.

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Вночі відбулось бомбардування літаками СУ 25 - позицій Чугуєва (Башкіровка та аеродром), міста Харкова (ТЕЦ 5, танківского училища на Полтавському шляху та гуртожитку на Клочківській).

Пожежі внаслідок авіанальоту ще ліквідовуються, іде детонація снарядів.

Продовжую залучати цивільну та військову техніку для сил ЗСУ на особистих контактах з підприємств інших областей. За вчора - 7 інкасаторів та один броньований "Краз".

Щодо роботи над гуманітарним забезпеченням. За вчора зайшло в місто на логістичні центри 12 фур з продуктами та питною водою. Сьогодні будемо забезпечувати найнеобхіднішим спальні райони.

За добу постраждали 112 осіб, загинули - 21. Дані будуть оновлюватися.

Ми тримаємо місто, тримаємо область, продовжуємо співпрацю із мером обласного центру, координуємо дії із районами та громадами.

Перемога за нами!", - розповів Синєгубов.

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Топ коментарі
+10
Рашка має бути знищена як держава!
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02.03.2022 09:18
+8
Сука, це просто якийсь сюр. 21 століття, Мордор на всю бомбить та закидує ракетами мирні міста європейської країни, а вся інша Європа сидить на жопі і боїться "більшої ескалації". Якої нахуй "більшої ескалації"!? Бомби падають на дитсадки, пологові будинки, лікарні!.. ПЗДЦ.
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02.03.2022 09:27
+6
Пілот після капультування застрелився. Так вони всі суки повинні після здачі в полон застрілитися.
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02.03.2022 09:24
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Рашка має бути знищена як держава!
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02.03.2022 09:18 Відповісти
.......В Гомеле заметили огромную колонну медицинских машин с раненными российскими оккупантами......смотрим
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02.03.2022 09:33 Відповісти
......или трупами.....
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02.03.2022 09:35 Відповісти
Байден закрывай небо над Украиной хватит смотреть как русские фашисты утюжат Украинские города!
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02.03.2022 09:20 Відповісти
..........................Портал госуслуг из-за угрозы DDoS-атак недоступен...........................................
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02.03.2022 09:21 Відповісти
Су25 отлично сбиваются стингерами
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02.03.2022 09:21 Відповісти
А польші стоять єлбаруські і кацапські фури з пробитими колесами, єлбарускі карточки пока діють, а кацапськими фсе можна різати банани.
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02.03.2022 09:43 Відповісти
Пілот після капультування застрелився. Так вони всі суки повинні після здачі в полон застрілитися.
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02.03.2022 09:24 Відповісти
****, це просто якийсь сюр. 21 століття, Мордор на всю бомбить та закидує ракетами мирні міста європейської країни, а вся інша Європа сидить на жопі і боїться "більшої ескалації". Якої ***** "більшої ескалації"!? Бомби падають на дитсадки, пологові будинки, лікарні!.. ПЗДЦ.
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02.03.2022 09:27 Відповісти
Буду краток: маскалі - не люди.
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02.03.2022 09:29 Відповісти
РАШИСТЫ, ИДИТЕ СПАСАТЬ СВОИ ГОБЛИНСКИЕ НОРЫ.

ВЫ УЖЕ МЕРТВЫЙ НАРОД. НО ДО ВАШИХ МОЗОВ ЕЩЕ НЕ ДОШЛО!

СОТНИ ЛЕТ СЛОВО "РОССКИЙ" БУДЕТ СИНОНИМОМ СЛОВУ "ФАШИСТ" ИНА ВСЕМ ШАРИКЕ ВЫ БУДЕТЕ СЛЫШАТЬ ТОЛЬКО ОДНО - ИДИ НА ***!
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02.03.2022 09:40 Відповісти
 
 