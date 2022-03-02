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Ворог злякався прямого контакту та перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст. Нова партія Bayraktar заступила на чергування, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог злякався прямого контакту та перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст. Нова партія Bayraktar заступила на чергування, - Резніков

Ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками і захисницями та перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення міністра оборони України Олексія Резнікова. 

"147 годин оборони. Характер подій змінюється. Російські окупанти намагаються хоч якось втримати боєздатність своїх підрозділів. Але вдається все гірше й гірше. Про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдат з офіцерами. А також відмов продовжувати наступ. У Росії родичі полонених і загиблих починають виходити на акції протесту. Тотальна брехня російської пропаганди дає тріщини", - зазначає він.

Ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками і захисницями. Тому перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст.

"Удари авіацією та ракетами з території Росії та Білорусі по житлових будинках і школах, обстріли з РСЗО пологових будинків – це боягузлива поведінка тих, у кого немає честі. Це не військові – це терористи, представники держави-терориста. І це тавро надовго. Ворог підло обстріляв мирний Житомир. Це від переляку спроба помститися за успішне виконання 95-ю бригадою завдання в ООС. Окупанти цілилися по казармах бригади та по житлових будинках поруч", - додає він.

Він висловив упевненість, що нападами на жінок та дітей наших воїнів Кремль досягне зовсім не того результату, якого прагне.

"Зараз від російського терору потерпає багато наших міст і сіл, але чи не найбільше – Харків, Маріуполь та Херсон. Це зайвий доказ того, що ніякого "русского мира" не існує. Є нацистська ідеологія в голові у дещиці маніяків, які поки тримають владу в Росії. А є українські громадяни, які розмовляють різними мовами, ходять до різних церков і молитовних будинків, разом чинять героїчний опір російським окупантам", - зазначив український міністр.

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"І ми обов’язково переможемо!", - впевнений він.

"Вчора я мав довгу розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Навіть досвідчені американські військові у повному захваті від професійності наших захисників та стійкості нашого народу. Збільшується обсяг допомоги, яку ми отримуємо. Збільшується кількість країн, які цю допомогу надають. Приєднується навіть ті, щодо кого це вважалося неможливим. До України вже прибули і стали на бойові чергування нові Байрактари. Буде більше стінгерів і джавелінів. Європа перетворюється на наш тил і постачає критично необхідне для оборони. Ми на передовій вільного світу. Пишаюся кожним, хто сьогодні боронить свій дім від російської навали", - йдеться у заяві.

"Схиляю голову за тими, хто віддав своє життя. Після перемоги ми вшануємо їхню пам'ять так, щоб і через століття українці шанували героїв Гостомеля, Херсону, Чернігова, Сум, Щастя, Волновахи, Харкова, Маріуполя, Охтирки та інших міст, як ми шануємо наших героїчних предків, починаючи від літописних князів. Слава України! Слава Героям України!", - резюмує Резніков.

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Топ коментарі
+13
Рашка має бути знищена як держава- а населення має бути покаране та денацифіковане.
Слава Україні! Смерть ворогам!
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02.03.2022 09:24
+12
За два дні російську економіку опустили до рівня північнокорейської.

https://kurs.com.ua/ua/novost/797422-za-dva-dnja-rossiiskuju-akonomiku-opustili-do-urovnja-severokoreiskoi?source=ukrnet
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02.03.2022 09:23
+6
А вони продовжують копати дно, придурки!
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02.03.2022 09:26
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За два дні російську економіку опустили до рівня північнокорейської.

https://kurs.com.ua/ua/novost/797422-za-dva-dnja-rossiiskuju-akonomiku-opustili-do-urovnja-severokoreiskoi?source=ukrnet
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02.03.2022 09:23 Відповісти
А вони продовжують копати дно, придурки!
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02.03.2022 09:26 Відповісти
это прекрасно, но эти безумные твари продолжают воевать, и кто-нибудь мне скажет, ради чего?
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02.03.2022 09:29 Відповісти
Може вже час розпочати диверсіі на позиціях окупантів!?
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02.03.2022 09:24 Відповісти
В них нема позицій, йде мобільна війна.
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02.03.2022 09:25 Відповісти
Вночі вони стоять, тому це можна вважати тимчасовою позицією.
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02.03.2022 09:36 Відповісти
То займися.
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02.03.2022 09:38 Відповісти
Россиянин-окупант, а ты знаешь что такое украинская ночь? Это любимое время ССО Украины!



Это время когда твой сослуживец, отойдя посрать, доживает последние секунды!



Это время когда мы жарим вас прямо в технике, как шашлык на мангале!



Час назад Серёжа из Кемерово в последний раз прохрипел «не надо» в посадке под Киевом!



Не упусти свой шанс вернуться живьём домой, либо сдайся!



Неспокойной, вечной ночи тебе!
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02.03.2022 12:58 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава- а населення має бути покаране та денацифіковане.
Слава Україні! Смерть ворогам!
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02.03.2022 09:24 Відповісти
как можно противостоять обстрелам Харькова?, ведь эти твари не останавливаются, если не хотят закрывать небо, пусть нато даст хоть что-нибудь
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02.03.2022 09:25 Відповісти
Гранати, які вони дали це клас, але зенітних комплексів мало
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02.03.2022 09:52 Відповісти
Дуже прикро, що війська НАТО здриснули? Де обіцяні літаки і зенітні комплекси?
Десь Лукашенко мав рацію, коли говорив, що поки НАТО збереться то вони вже будуть на Ла Манші.
НАТО повинне зрозуміти, що те до чого вони готувалися 60 років і витрачали купу грошей наступило, але за них воює Україна. Не треба сидіти і сцяти, допоможіть по максимуму! Якщо самі не здатні носити зброю.
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02.03.2022 09:29 Відповісти
какой Ла-Манш, на чем они туда поедут, на велосипедах, что ли..., стоит им даже посмотреть в сторону нато и армии у них уже никогда не будет...
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02.03.2022 09:31 Відповісти
Я не про те. Я про більш рішучу допомогу НАТО, а не жування соплєй.
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02.03.2022 09:50 Відповісти
Російські провокатори ідуть *****!
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02.03.2022 11:16 Відповісти
Ну, то не затримуйся...
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02.03.2022 15:12 Відповісти
В процесі. Не хіпішуй.
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02.03.2022 09:32 Відповісти
росфашисты по гражданским не стреляют? СМЕРТЬ ВАМ МАНЬЯКИ!
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02.03.2022 09:29 Відповісти
Хотя-бы против ракет партнерам нужно закрыть небо над Украиной, либо дайте нормальное ПРО patriot и thaad
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02.03.2022 09:38 Відповісти
Не панікувати!
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02.03.2022 11:17 Відповісти
 
 