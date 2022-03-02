Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 5840 осіб, до 211 танків, 862 броньовані машини, 30 літаків, 31 гелікоптер

Війська РФ несуть втрати в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інформацію Генштабу ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 5840 осіб,

танків ‒ до 211,

Бойових броньованих машин ‒ 862 од,

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артилерійських систем – 85,

РСЗВ - 40,

засоби ППО - 9,

літаків – 30 од,

гелікоптерів – 31 од,

автомобільної техніки - 355,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бий окупанта! Разом переможемо!", - розповіли в Генштабі ЗСУ.