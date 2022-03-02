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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 5840 осіб, до 211 танків, 862 броньовані машини, 30 літаків, 31 гелікоптер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 5840 осіб, до 211 танків, 862 броньовані машини, 30 літаків, 31 гелікоптер

Війська РФ несуть втрати в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інформацію Генштабу ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 5840 осіб,

танків ‒ до 211,

Бойових броньованих машин ‒ 862 од,

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артилерійських систем – 85,

РСЗВ - 40,

засоби ППО - 9,

літаків – 30 од,

гелікоптерів – 31 од,

автомобільної техніки - 355,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бий окупанта! Разом переможемо!", - розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Топ коментарі
+31
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02.03.2022 09:31
+24
Alex [email protected]_Cat

·
22 ч



«Я никогда столько помидор не закатывала, сколько тех коктейлей Молотова уже наготовила» (с)

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02.03.2022 09:33
+23
Только 6 шт. под Харьковом ВСУ отжали НОВЫХ!!! (в смысле целых, и к себе уволокли!!!)
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02.03.2022 09:37
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02.03.2022 09:31 Відповісти
********** оставь себе хоть один патрон, нечем будет застрелиться.
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02.03.2022 09:32 Відповісти
Пуйло предпочитает новичек .
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02.03.2022 09:37 Відповісти
Вернуться додому мокші пішки. але лише щасливчики.
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02.03.2022 09:45 Відповісти
та там їх заградотряд якийсь чи там смерш і розстріляє
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02.03.2022 10:40 Відповісти
Alex [email protected]_Cat

·
22 ч



«Я никогда столько помидор не закатывала, сколько тех коктейлей Молотова уже наготовила» (с)

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02.03.2022 09:33 Відповісти
Так и будет, только шваброй.
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02.03.2022 09:34 Відповісти
Ну они знали на что шли
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02.03.2022 09:33 Відповісти
ні вони деже не здогадувалися
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02.03.2022 10:22 Відповісти
Це єдина статистика, яка нині надихає. Слава Україні!
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02.03.2022 09:33 Відповісти
Горіть у пеклі москалі!
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02.03.2022 09:34 Відповісти
Самі вони не будуть горіти.
А ти не помагаєш. Офіцер...
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02.03.2022 10:53 Відповісти
Пані вочевидь психічно- хвора.
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02.03.2022 10:57 Відповісти
Так ти не офіцер ?
А чого брехав ?
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02.03.2022 15:03 Відповісти
Вчера в сводке было 198 танков. Сегодня 211. Неужели только 13 танков за вчера???
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02.03.2022 09:34 Відповісти
Только 6 шт. под Харьковом ВСУ отжали НОВЫХ!!! (в смысле целых, и к себе уволокли!!!)
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02.03.2022 09:37 Відповісти
Ай, молодці!
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02.03.2022 09:43 Відповісти
Ну так они тоже должны фигурировать как утраченные врагом.
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02.03.2022 09:49 Відповісти
Я також недоганяю... вчора писали про 2 точки на сході одна на 200 одиниць інша на 80... де вони в статистиці?
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02.03.2022 10:36 Відповісти
більше 200-т, але не танків, а одиниць техніки (мабуть танків разом з бтр-ами)
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02.03.2022 10:42 Відповісти
То й що, де вони в статистиці ті БТРи?
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02.03.2022 11:20 Відповісти
Це у Миколаїві. Писали що еще 300 місць знищення ворожої техніки, але є проблеми з тим, що можуть зрозуміти що то було точно. Якось такось.
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02.03.2022 13:10 Відповісти
Во первых в сводка не в реальном времени, а когда есть точная подтверждённая информация, во вторых в этих 200 единиц не только танки, там другая бронетехника и грузовики, топливозаправщики и прочее, не паникуйте, всё будет Украина!
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02.03.2022 11:26 Відповісти
Треба час на поповнення запасів.
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02.03.2022 09:38 Відповісти
Сам не понимаю , вчера только за никоолаевскую колону говорили 800шт техники.
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02.03.2022 09:47 Відповісти
Бірюков писав, що 800 не буде, але 200+
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02.03.2022 10:00 Відповісти
Один хрен211- 198=13.
И колона вчера была не одна.
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02.03.2022 10:04 Відповісти
Я думаю это связано с задержкой подачи данных и их проверкой
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02.03.2022 09:57 Відповісти
До вечера будет больше. Окупает должен подыхать!
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02.03.2022 09:34 Відповісти
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02.03.2022 09:35 Відповісти
Главные потери у рашки на экономическом фронте.
Иногда раньше следил за котировками на бирже, но такого не видел никогда, если честно.
Я про акции Сбербанка: до нападения их стоимость плавала незначительно вокруг 15$ за акцию. В понедельник, через два биржевых дня, случился обвал и знаете какая стоимость сейчас???
0.05$ за акцию! С 15 долларов до 5 центов на третий день после санкций! Цена пробивала уровень в 0.00$, то есть акции можно было брать бесплатно какое-то время.
И это даже этому банку свифт не отключали...
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02.03.2022 18:14 Відповісти
Залишилося ще деяких 8 000 і тоді можна починати перемовини
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02.03.2022 09:40 Відповісти
питання чи вони на ходу?
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02.03.2022 09:52 Відповісти
Не факт що всі 8000 можуть рухатися, ви ж бачили що вони сюди їхали навіть на цивільних всюдихідах
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02.03.2022 09:53 Відповісти
Кремлядь отримала по фізіономії і перейшла до терору. Тепер цілі гради і авіація.
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02.03.2022 09:42 Відповісти
Закидаю в коментарях під публікаціями російських змі ось це посилання. Кацапов корежить від злості: https://youtu.be/gM6NhhznUxU
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02.03.2022 09:46 Відповісти
ой, який ви недобрий
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02.03.2022 10:09 Відповісти
Коротко
...
Слава нації.
Слава ЗСУ.
Смерть москалям.
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02.03.2022 09:49 Відповісти
Поляки спели в честь Путина. Смысл ясен без перевода
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02.03.2022 09:52 Відповісти
Віримо ЗСУ. Але ще цигани та гопники свої дані не подали.СЛАВА УКРАЇНІ
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02.03.2022 09:55 Відповісти
От цікаво мені Привид Києва сам збив 21 літак. Всього збито 30 літаків Що ж роблять всі інші пілоти винищувачі України.
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02.03.2022 09:57 Відповісти
Техніку орків касабів нищать
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02.03.2022 10:01 Відповісти
Потому что никакого Призрака Киева не существует.
Но то, что ходит эта легенда, это прекрасно, будет закалять будущее наше поколение
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02.03.2022 10:04 Відповісти
а може і кожен з них - ПРИВИД
хай сцук їх бояться

а якщо він не збірна легенда - на нього до кінця життя молиться будуть всі, кого він зберіг
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02.03.2022 10:16 Відповісти
Это не полная статистика.... Ночью Николаев (Баштанка) существенно увеличили колличество техники....
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02.03.2022 10:05 Відповісти
Не знаю почему, но ГенШтаб начал занижать потери орков.
Эти цифры что в этой сводке на данный момент надо на 2 умножать, это уже ближе к правде будет.
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02.03.2022 10:05 Відповісти
Може спєцом так, щоб захід не почав задню давати, типу, масові бойні... переговори... чуки-пуки...
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02.03.2022 10:42 Відповісти
Ну что, твари рашисткие. как оно? Вас же предупреждали, что Афган и Чечня вам курортом покажутся. Разница и в том, что раньше для вас были гробы, а теперь, в лучшем случае мешки для мусора
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02.03.2022 10:06 Відповісти
Куда ты придешь, ватное быдло, с той самой шваброй в заднице. Запомни,, ващих уже здесь тысячи 200, и одним больше - меньше никакой разницы
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02.03.2022 16:21 Відповісти
Ишак я твой рот имел. так понятно?
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02.03.2022 16:39 Відповісти
Дивно ЗСУ рахує... А як же колона з 800 одиницями під Миколаєвом. А байрактар на Сумщині зі 180 одиницями. А точка у в аеропорту бердянська.... Краще гірка правда чим солодка брехня. Або рахуйте 30 рахівників.
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02.03.2022 10:20 Відповісти
все правильно считают-и если сказали ,что байрактар расстрелял колонну в 180 единиц(что в реальность не возможно)-то это значит,что продвижение остановлено,часть техники уничтожено,часть повреждена,часть брошена-противник отходит.
Зачем приписывать в сводку нереальные цифры,хотя и так понятно ,что потери материальные и людские у противника огромные и явно превышают все разумные пределы
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02.03.2022 11:07 Відповісти
Почему невозможно, если техника была скупчена и случилась детонация перевощимых БП? И потом говорили что 180 это с двух мест 100+80 примерно
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02.03.2022 18:18 Відповісти
Казали що десь за добу додають втрати. Ці цифри скоріш за все за понеділок
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02.03.2022 18:20 Відповісти
Наші слухали радіоперехват кацапський. Між собою вони кажуть про більше 10 тис. трупів
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02.03.2022 18:22 Відповісти
да, это вызывает недоверие
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02.03.2022 14:45 Відповісти
на смену заступил, ботик...
или таблетки забыл принять ?
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02.03.2022 16:59 Відповісти
 
 