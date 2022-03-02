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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 5840 осіб, до 211 танків, 862 броньовані машини, 30 літаків, 31 гелікоптер
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ несуть втрати в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інформацію Генштабу ЗСУ.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 5840 осіб,
танків ‒ до 211,
Бойових броньованих машин ‒ 862 од,
артилерійських систем – 85,
РСЗВ - 40,
засоби ППО - 9,
літаків – 30 од,
гелікоптерів – 31 од,
автомобільної техніки - 355,
легкі швидкісні катери - 2 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бий окупанта! Разом переможемо!", - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Топ коментарі
+31 Огусто
показати весь коментар02.03.2022 09:31
+24 olele
показати весь коментар02.03.2022 09:33
+23 Сергей Иванченко 88fe5c6e
показати весь коментар02.03.2022 09:37
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22 ч
«Я никогда столько помидор не закатывала, сколько тех коктейлей Молотова уже наготовила» (с)
А ти не помагаєш. Офіцер...
А чого брехав ?
И колона вчера была не одна.
Иногда раньше следил за котировками на бирже, но такого не видел никогда, если честно.
Я про акции Сбербанка: до нападения их стоимость плавала незначительно вокруг 15$ за акцию. В понедельник, через два биржевых дня, случился обвал и знаете какая стоимость сейчас???
0.05$ за акцию! С 15 долларов до 5 центов на третий день после санкций! Цена пробивала уровень в 0.00$, то есть акции можно было брать бесплатно какое-то время.
И это даже этому банку свифт не отключали...
...
Слава нації.
Слава ЗСУ.
Смерть москалям.
Но то, что ходит эта легенда, это прекрасно, будет закалять будущее наше поколение
хай сцук їх бояться
а якщо він не збірна легенда - на нього до кінця життя молиться будуть всі, кого він зберіг
Эти цифры что в этой сводке на данный момент надо на 2 умножать, это уже ближе к правде будет.
Зачем приписывать в сводку нереальные цифры,хотя и так понятно ,что потери материальные и людские у противника огромные и явно превышают все разумные пределы
или таблетки забыл принять ?