Повітряні тривоги, позиційні бої та обстріли: що відбувалось в різних регіонах України 1 березня. Звіти ОДА

За даними місцевих ОДА, найважчим вчорашній день, 1 березня, був для Харкова та Харківщини, Житомира, Херсона, Сум, Донеччини, Кіровоградщини, Миколаївщини та Київщини.

Про це йдеться у зведенні по областях від облдержадміністрацій, яке є в розпорядженні Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у Житомирі російські військові обстріляли авіабомбами приватні будинки. Хвилею зачепило лікарню і пологовий. 10 приватних будинків зруйновано, двоє людей загинули, 12 постраждали.

На Кіровоградщині вчора обстріляли військовий аеродром "Канатове". Вночі та вранці кілька разів вмикалися сирени.

На Волині тихо, навіть без повітряних тривог.

У Херсоні по всьому місту — військова техніка ворога.

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У Запорізькій області та Запоріжжі — тихо, область тримає оборону.

На Рівненщині, в Черкасах, Полтаві, Івано-Франківську і Хмельницькому — спокійно.

На Вінниччині та в Тернополі — тихо.

На Львівщині та в Чернівцях ніч минула спокійно.

У Чернігові вночі була повітряна тривога, позиційні бої на околицях.

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У Сумах вечір і ніч були складними. В районах — бої. Знищили багато ворожої техніки. Наразі артобстріл.

На Луганщині в Сєвєродонецьку ніч пройшла спокійно, у Муратовому росіяни грабують місцевих, є жертви серед місцевих.

На Донеччині вкрай важка ситуація у Волновасі, в Маріуполі. По Костянтинівці загарбники випустили три ракети, є загиблі, їх кількість встановлюється. Мешканці регіону евакуюються

В Одесі — відносно спокійно.

На Миколаївщині пройшла наступальна операція: розбита ворожа колона, за попередніми даними кілька сотень одиниць техніки.

У Дніпрі вночі були сигнали тривоги.

У Харкові обстріли житлових кварталів були всю ніч. Вночі відбулося бомбардування літаками Су-25 позицій Чугуєва (Башкирівка та аеродром), міста Харкова (ТЕЦ-5, танківского училища на Полтавському шляху та гуртожитку на Клочківській). Є загиблі та поранені.

На Київщині у Білоцерківському районі ситуація контрольована. Вчора у м. Біла Церква близько 22:00 пролунало два вибухи, потерпілих немає. Захоплених територій військовими формуваннями загарбників чи диверсійно-розвідувальними угрупуваннями немає.

Бориспільський район — ситуація контрольована

Бучанский район — критична ситуація в Бородянці. Є постраждалі люди, під завалами.

В Гостомелі — періодично постріли та бої.

На Закарпатті ніч минула спокійно. Багато людей продовжують залишати країну, на кордоні черги.