Повітряні тривоги, позиційні бої та обстріли: що відбувалось в різних регіонах України 1 березня. Звіти ОДА
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За даними місцевих ОДА, найважчим вчорашній день, 1 березня, був для Харкова та Харківщини, Житомира, Херсона, Сум, Донеччини, Кіровоградщини, Миколаївщини та Київщини.
Про це йдеться у зведенні по областях від облдержадміністрацій, яке є в розпорядженні Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, у Житомирі російські військові обстріляли авіабомбами приватні будинки. Хвилею зачепило лікарню і пологовий. 10 приватних будинків зруйновано, двоє людей загинули, 12 постраждали.
На Кіровоградщині вчора обстріляли військовий аеродром "Канатове". Вночі та вранці кілька разів вмикалися сирени.
На Волині тихо, навіть без повітряних тривог.
У Херсоні по всьому місту — військова техніка ворога.
У Запорізькій області та Запоріжжі — тихо, область тримає оборону.
На Рівненщині, в Черкасах, Полтаві, Івано-Франківську і Хмельницькому — спокійно.
На Вінниччині та в Тернополі — тихо.
На Львівщині та в Чернівцях ніч минула спокійно.
У Чернігові вночі була повітряна тривога, позиційні бої на околицях.
У Сумах вечір і ніч були складними. В районах — бої. Знищили багато ворожої техніки. Наразі артобстріл.
На Луганщині в Сєвєродонецьку ніч пройшла спокійно, у Муратовому росіяни грабують місцевих, є жертви серед місцевих.
На Донеччині вкрай важка ситуація у Волновасі, в Маріуполі. По Костянтинівці загарбники випустили три ракети, є загиблі, їх кількість встановлюється. Мешканці регіону евакуюються
В Одесі — відносно спокійно.
На Миколаївщині пройшла наступальна операція: розбита ворожа колона, за попередніми даними кілька сотень одиниць техніки.
У Дніпрі вночі були сигнали тривоги.
У Харкові обстріли житлових кварталів були всю ніч. Вночі відбулося бомбардування літаками Су-25 позицій Чугуєва (Башкирівка та аеродром), міста Харкова (ТЕЦ-5, танківского училища на Полтавському шляху та гуртожитку на Клочківській). Є загиблі та поранені.
На Київщині у Білоцерківському районі ситуація контрольована. Вчора у м. Біла Церква близько 22:00 пролунало два вибухи, потерпілих немає. Захоплених територій військовими формуваннями загарбників чи диверсійно-розвідувальними угрупуваннями немає.
Бориспільський район — ситуація контрольована
Бучанский район — критична ситуація в Бородянці. Є постраждалі люди, під завалами.
В Гостомелі — періодично постріли та бої.
На Закарпатті ніч минула спокійно. Багато людей продовжують залишати країну, на кордоні черги.
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