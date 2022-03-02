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"Війна губить дитинства та розриває сім‘ї", - письменниця Джоан Роулінг допомагатиме українським дітям

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Війна губить дитинства та розриває сім‘ї", - письменниця Джоан Роулінг допомагатиме українським дітям

Британська письменниця Джоан Роулінг, авторка серії романів про Гаррі Поттера, запроваджує термінову ініціативу, мета якої - допомагати українським дітям, що залишаються у дитячих притулках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на WalesOnline.

Створена Роулінг лагодійна організація Lumos Foundation збирає кошти для закупівлі їжі, гігієнічних засобів та аптечок для дітей, постраждалих у війні, а також здійснює допомогу у їхній евакуації з країни.

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Зібрані кошти також підуть на надання психологічної допомоги таких дітям. 56-річна Роулінг написала у своєму твіттері "Війна губить дитинства та розриває сім‘ї. Lumos Foundation розпочинає ініціативу з допомоги дітям, які зараз потрапили у пастку війни і знаходяться в дитячих притулках України".

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Гаррі Потер з нами. Смерть *****.
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02.03.2022 10:52 Відповісти
Авадакедавра!
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02.03.2022 10:58 Відповісти
Подяка Джоан від українців. Її добру справу підтримають і інші відомі в світі люди.
Нашим дітям зараз дуже потрібна допомога.
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02.03.2022 11:01 Відповісти
Уважаю Роулинг. Особенно после того, как вся эта свора актеришек из Гарри Поттера, которым она дала путевку в жизнь, накинулись на нее за то, что якобы обидела трансгендеров, сказав что менструации бывают у женщин. Кричали в один голос, что она обидела тех, у которых есть менструации, но они считают себя мужчинами, а также тех, которые типа мужчины, считающие себя женщинами, но у них нет менструаций.
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02.03.2022 11:10 Відповісти
Кацапи, вам кізда, не тільки будете мочитися від "Джевелінів", а й від чаклувальних паличок ...
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02.03.2022 11:19 Відповісти
 
 