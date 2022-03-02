"Війна губить дитинства та розриває сім‘ї", - письменниця Джоан Роулінг допомагатиме українським дітям

Британська письменниця Джоан Роулінг, авторка серії романів про Гаррі Поттера, запроваджує термінову ініціативу, мета якої - допомагати українським дітям, що залишаються у дитячих притулках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на WalesOnline.

Створена Роулінг лагодійна організація Lumos Foundation збирає кошти для закупівлі їжі, гігієнічних засобів та аптечок для дітей, постраждалих у війні, а також здійснює допомогу у їхній евакуації з країни.

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Зібрані кошти також підуть на надання психологічної допомоги таких дітям. 56-річна Роулінг написала у своєму твіттері "Війна губить дитинства та розриває сім‘ї. Lumos Foundation розпочинає ініціативу з допомоги дітям, які зараз потрапили у пастку війни і знаходяться в дитячих притулках України".