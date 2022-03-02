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"Вони лежать, не віддані землі, дикі бродячі собаки обглоджують тіла", - російська сенаторка Нарусова звинуватила владу РФ у небажанні забирати тіла загиблих окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Вони лежать, не віддані землі, дикі бродячі собаки обглоджують тіла", - російська сенаторка Нарусова звинуватила владу РФ у небажанні забирати тіла загиблих окупантів

Російська влада не ставить собі за мету забрати тіла своїх загиблих військових з України.

Про це 1 березня в ефірі телеканала "Дождь" заявила російська сенаторка, мати телеведучої Ксенії Собчак Людмила Нарусова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Політикиня повідомила, що телефонувала в штаб Західного військового округу РФ із пропозицією домовитися про коридор, яким можна було б вивезти вбитих.

"Адже вони лежать не віддані землі, дикі бродячі собаки обглоджують тіла, деяких не можна ідентифікувати, бо вони обгорілі. За якими законами війни це можливо?! Мій тато, який пішов на фронт у 41-му році, казав, що перше після будь-якого бою – це збирання тіл. У мене просто немає сил говорити. Я не ототожнюю себе з тими представниками влади, які виступають за війну. Що вони роблять, по-моєму, самі не знають. Вони виконують накази, а не думають, що роблять", – сказала Нарусова.

Вона додала, що "навіть людина, далека від військової професії, розуміє, що за стільки діб напружених боїв не може не бути жертв".

За даними сенаторки, російський Комітет солдатських матерів завалений дзвінками й листами матерів, які втратили зв'язок із дітьми, яких призвали в Україну.

"Їм нема чого втрачати, вони шукають хоч щось, що дало б їм інформацію. Вони бачили фотографії реальних своїх синів, стали зв'язуватися і з'ясували, що хтось у полоні, хтось загинув. Але питання про те, щоб принаймні тіла загиблих зібрати, просто не стоїть",– зазначила Нарусова.

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Вона розповіла, що в Росії введено військову цензуру на інформацію про війну РФ з Україною.

Нарусова також додала, що російські держканали, через які пропаганда розповідає про відсутність жертв, відомі постійним публікуванням фейків, зокрема і про "розіп'ятого хлопчика".

"...Це коротка пам'ять наших громадян. Я пам'ятаю, кілька років тому, коли був наступ на Дебальцеве, по-моєму... На "Первом", на "Втором", на "НТВ" [телеведучий-пропагандист Володимир] Соловйов із [телеведучим-пропагандистом Дмитром] Кисельовим – усі показували сюжет із нещасною жінкою, яка розповідала про нібито розіп'ятого на хресті хлопчика на очах у матері", – наголосила сенаторка.

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Топ коментарі
+129
Жалобные визги кацапских свиней все громче и громче. Это хорошо.
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02.03.2022 10:42
+96
кацапи дохлі,собаки ситі
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02.03.2022 10:43
+78
Нема в Україні ніяких диких бродячих собак. Тобто не було до 24-го лютого.
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02.03.2022 10:43
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Пізно прикриватися фразою "тато, який пішов на фронт у 41-му році". Зрадила ти свого батька, почепивши над кремлем власівський триколор.
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02.03.2022 11:08 Відповісти
Российские бродячие псы, нападавшие ранее на людей в кацапстане дружно двинулись в Украину - тут ватка обеспечила им годную кормовую базу. И гонятся ни за кем не надо.
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02.03.2022 11:08 Відповісти
НА війні ВСЕ буває... (

У Мостиськах у пункті пропуску "Шегині" схопили чоловіків, які хабарем намагалися «вирішити» перетин українсько-польського кордону поза чергою. Їх прив'язали до стовпів сорому та здали у військкомат.
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02.03.2022 11:09 Відповісти
вояка з нього ніякий, він не вмотивований.
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02.03.2022 12:30 Відповісти
Олексій Гончаренко

4 hrs ·

На Чернігівщині приймають не лише обгорілий рускій металолом. Скоро захоплені у орків зенітки будуть збивать орчі літаки.

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02.03.2022 11:10 Відповісти
На фотке видно что у трупака рашистского рот открыт. Это он кобзону подпевает
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02.03.2022 11:13 Відповісти
О тельцах мальчиков в российских трусиках, бедненькие, переживаем? Корридорчик им надо, а то собачки переедят!

Как насчет гуманитарного корридора для настоящих детей, еще живьіх?
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02.03.2022 11:13 Відповісти
ти ще скажи, що їх сім'ям не видають по лантуху цибулі!
а-ну підровнялась - і мерщій строєм за путєном!
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02.03.2022 11:15 Відповісти
Кацапи, забирайте своїх трупаків вже у вигляді собачого лайна. Різниці ніхто і не помітить, за життя вони були такими самими.
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02.03.2022 11:18 Відповісти
Хто кливав вашіх дітей сюди? когось з вас обстрілювали, хтось над вами знущався окрім путлера? Ви прйшли вбивати,наші собачки будуть нагодовані.
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02.03.2022 11:20 Відповісти
Надо знать, что кацапы будут просить перемирие для сбора своих жмуров для перегруппировки, пополнения и получения преимуществ для последующего нападения. Не ведитесь. А так, солидарен с предыдущим оратором - по расиюшке начинается визг, но пока бравурный, мол, хероически пагибли асфапатитили. В ФБ лента пестрит с разнообразной географией, от Сочи до Кемерово.
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02.03.2022 11:20 Відповісти
не доходить що афавадітельов вбивають ті, кого вони "асфобождать" прийшли?

Ну тоді хай хоронять своїх дітей ,людожери .Після Гааги ще придеться для Україні репараціі виплачувати.
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02.03.2022 11:28 Відповісти
не будут .Это для них биомусор был , есть , и будет .
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02.03.2022 11:34 Відповісти
Но если под предлогом сбора трупов они смогут подобраться и удобнее напасть, то легко.
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02.03.2022 11:43 Відповісти
Начинают шота подозревать! А если серьезно, собаки - хороший вариант, без лишних затрат, но гдеж ты столько собак возьмешь?! Иначе начнутся эпидемии весной, жмуриков надо закапывать!
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02.03.2022 11:27 Відповісти
треба буде спалювати,ми не любимо коли у хаті бруд.
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02.03.2022 11:30 Відповісти
Бандеривські собаки дуже сурові до кацапів
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02.03.2022 11:31 Відповісти
Бесполезно стыдить кремлёвских людоедов .Ватных солдат грызли собаки и в Чечне , даже не смотря на то , что территории были под контролем московитов .
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02.03.2022 11:33 Відповісти
Собакам, тоже, кушать хочется. Разве сравнится какая-то Purina со свеж-зажмуренным кацапом?
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02.03.2022 11:48 Відповісти
Katsapurina
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04.03.2022 18:00 Відповісти
Кажись - брехня.
Телефонували дикі собаки, казали, що тіла там "якісь несвіжі". Їсти категорично відмовляються! )))))
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02.03.2022 12:12 Відповісти
А що ти хочеш, харчувались ті протермінованими на 7 років, в м4 рази більшим чим термін придатності (2 роки), пайками... значить і самі з душком)
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02.03.2022 13:05 Відповісти
В росії до своїх людей,чи то солдатів,чи цивілів,відношення завжди одне-баби єщьо нарожают.Так було,так є
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02.03.2022 12:19 Відповісти
мєнталітєт, **** ))
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04.03.2022 18:05 Відповісти
У 2014 українці ще не знали ворога, багато тих хто пройшов чеченську війну, які поїхали воювати за чеченський народ, такі як Сашко Білий Музичко член провіду УНА-УНСО (вбитий аваковцями), Лесник (воював в ЧРІ проти рашистів, вбитий СБУ після чергової поїздки в зону АТО) та інші, всі ці люди постійно розповідали про те що таке російська армія, про спалена село Самашки, про місто Грозний, про авіаудари по гумколонам "зелений коридор) коли після домовленостей надають коридор щоб цивільні могли залишити місто, але в Україні ніхто не вірив навіть у 2014-2016 роках ніхто не вірив у повномасштабну війну з окупантами. Розмовляти з ворогом потрібно тільки тоді коли він вбитий чи полонений, перемови не можуть дати перемогу чи якісь гарантії, це Орда https://youtu.**************
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02.03.2022 12:20 Відповісти
да срать им на неандертальцев с великих та малих ******
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02.03.2022 12:21 Відповісти
Рашка должна будет наказана, как будет наказана и вся РФ, за стадное блеяние и безвольное раболепие.
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02.03.2022 12:27 Відповісти
Не просто наказана, а изолирована навсегда.
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04.03.2022 17:48 Відповісти
т.е ни словом ни намеком ни осужденьецем... шо ***** бомбит мирные города, роддома и больницы, и кинул на убой руцких мальчиков... а озаботилась нашими собаками, которые и не будут жрать это говно
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02.03.2022 12:30 Відповісти
Кстати да, вполне вероятно. После их-то сухпайков...
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04.03.2022 17:49 Відповісти
Собачек придётся отстреливать(попробовали человечину) + болезни...В общем ни собачкам пользы нет ни кацапам...собачек только жалко...
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02.03.2022 12:30 Відповісти
Зате голодними вони можуть стати непоганими союзниками для ЗСУ - будуть виганяти обісраних кацапів з кущів, а тут наш воїн його бах і все.))
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04.03.2022 18:03 Відповісти
чисто российская манера-дохлые солдаты русни уже никому не нужны!1как использованные гондоны выбрасывают!
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02.03.2022 12:48 Відповісти
Да, это их стиль - дохнуть пачками и просто так.
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04.03.2022 17:39 Відповісти
Бродячие собаки тоже понимают кто к ним пришел ..
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02.03.2022 13:19 Відповісти
Пришли халявные митболы. А если ещё и поджаренные... ууу, та ты шо!
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04.03.2022 17:42 Відповісти
Дикі собаки - це кацапи. А наші собаки - інтелігенти й патріоти.
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02.03.2022 13:30 Відповісти
хахах))
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04.03.2022 17:40 Відповісти
"Вони лежать, не віддані землі, дикі бродячі собаки
Джерело: https://censor.net/ua/n3320668
от так буде правильно
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02.03.2022 13:56 Відповісти
Это дикая Орда, звери, они убивают своих же раненых
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02.03.2022 14:37 Відповісти
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04.03.2022 17:36 Відповісти
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