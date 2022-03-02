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"Місто здавати ніхто не збирається. Люди налаштовані досить рішуче", - російських окупантів не пустили до Енергодару. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мешканці Енергодару не пустили російських окупантів до міста, в якому розташована найбільша в Європі атомна станція.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріч відбулася . Ми довели позицію що ЗАЕС та місто під надійною охороною. Мешканці їх не впустять в місто ні на крок. Вони почули та пішли доводити своєму керівництву . Наступна зустріч в 15.00 на тому ж місці . Але все може змінитися будь якої миті ! Будьте готові ! Зараз ідемо додому", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Енергодар готується до бою з окупантами. Може статися аварія як на Чорнобилі чи Фукусімі, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТО

Зазначимо, що в місті знаходиться Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю.

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Топ коментарі
+23
Священники Української православної церкви московського патріархату записали звернення до митрополита Онуфрія із закликом зібрати Помісний собор і вийти з московського патріархату.

Як передає Укрінформ, відповідне звернення священники оприлюднили в Yutube.

«Звертаємося до Предстоятеля Блаженнішого митрополита Онуфрія з проханням ініціювати скликання помісного собору УПЦ МП, на якому підняти питання про недоречність перебування у складі московського патріархату і зміну канонічного статусу нашої Церкви», - заявили автори звернення. Відповідний заклик оприлюднили близько десяти священників із храмів Києва, Київської області та Дніпра. Як зазначив один із отців, його храм у селі Демидові був зруйнований під час обстрілу російськими військами.

Священники заявили, що припиняють поминати ім'я Кирила у богослужіннях в їхніх храмах, оскільки той своїм мовчанням благословив російську агресію в Україні і у всьому потурає президенту Росії Путіну.

Як повідомлялося, 24 лютого за вказівкою президента країни-агресора Володимира Путіна Росія розпочала війну з Україною. Російські війська сьому добу поспіль обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети потрапляють у житлові будинки.

Україна офіційно направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ініціював початок розслідування ситуації в Україні.
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02.03.2022 11:24
+23
Припиніть розганяти зраду, армія не безмежна, в данному випадку цивільний спротив дозволяє їй зосередитись на інших напрямках!
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02.03.2022 11:25
+15
⚡️Мэр Конотопа заявил, что российские солдаты выдвинули ультиматум: или он сдаёт город, или они уничтожают город артиллерией. Мэр за то, чтобы воевать, местные жители его поддержали.
На данный момент Конотоп Сумской области под контролем Украины.
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02.03.2022 11:29
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Та що за піZдець відбувається у нас на Південому напрямку?
У нас там взагалі є армія?
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02.03.2022 11:20 Відповісти
Припиніть розганяти зраду, армія не безмежна, в данному випадку цивільний спротив дозволяє їй зосередитись на інших напрямках!
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02.03.2022 11:25 Відповісти
Ти дурень? Там АЕС. Напевне вона важливіша за Волноваху чи Щастя
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02.03.2022 11:31 Відповісти
А ещё здесь СХОЯТ , где куча бочек с отработанным топливом, так что на всех хватит..
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02.03.2022 11:36 Відповісти
Ще раз, моє рідне місто зараз в окупації, і я не кричу, що треба здати Маріуполь в обмін, Генштаб краще знає як боронити країну






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02.03.2022 11:40 Відповісти
Нічого я не розгоняю. Я довіряю головнокомандувачу і Генштабу. Просто емоції.
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02.03.2022 15:17 Відповісти
Не пісяй - Є!!!
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02.03.2022 11:25 Відповісти
Тобі викласти карту дислокації ЗСУ? Облізеш!
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02.03.2022 11:26 Відповісти
Ще один дурень. Людина висловлює сткрбованість цілком виправдану.
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02.03.2022 11:32 Відповісти
Дурні тут в спамі сидять.
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02.03.2022 11:38 Відповісти
ОДЕССА НЕ ПРОПУСТИТ
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02.03.2022 11:32 Відповісти
На півдні у каців тотальна перевага в повітрі. Ховатись в степу важко. Кидати туди багато військ - це дурня. Буде розбомблено.

Кацапів на землі поступово вибивають. Але проблема повітря поки-що не вирішена.
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02.03.2022 11:34 Відповісти
Дніпро максимально використовується як природна перешкода. Я не військовий стратег, але розумію, що якось так і має робитися.
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02.03.2022 11:55 Відповісти
та да. У полі перевага у живій силі та техніці + повітря, має велике значення...
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02.03.2022 15:19 Відповісти
Новость с российского сайта.
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02.03.2022 11:26 Відповісти
не нагоняй...куда перевозят,если в украине ни один аєропорт или аєродром не работает?
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02.03.2022 11:27 Відповісти
Можливо до Польщі...
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02.03.2022 11:30 Відповісти
На сопредельную территорию. А дальше - самовывоз грузовиками.
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02.03.2022 11:31 Відповісти
В Ржешув ( Польща) і то посилання на вірменів, так що хз, вірити чи ні.
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02.03.2022 11:34 Відповісти
так отож...гусар як завжди,не розбірливий у інформації
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02.03.2022 11:42 Відповісти
Не фейк
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02.03.2022 11:44 Відповісти
Якщо дані флайтрадару не намальовані звичайно...
"Азербайджанская сторона данную ситуацию никак не комментирует"
ихтамнеты здорової людини 👍
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02.03.2022 11:47 Відповісти
Священники Української православної церкви московського патріархату записали звернення до митрополита Онуфрія із закликом зібрати Помісний собор і вийти з московського патріархату.

Як передає Укрінформ, відповідне звернення священники оприлюднили в Yutube.

«Звертаємося до Предстоятеля Блаженнішого митрополита Онуфрія з проханням ініціювати скликання помісного собору УПЦ МП, на якому підняти питання про недоречність перебування у складі московського патріархату і зміну канонічного статусу нашої Церкви», - заявили автори звернення. Відповідний заклик оприлюднили близько десяти священників із храмів Києва, Київської області та Дніпра. Як зазначив один із отців, його храм у селі Демидові був зруйнований під час обстрілу російськими військами.

Священники заявили, що припиняють поминати ім'я Кирила у богослужіннях в їхніх храмах, оскільки той своїм мовчанням благословив російську агресію в Україні і у всьому потурає президенту Росії Путіну.

Як повідомлялося, 24 лютого за вказівкою президента країни-агресора Володимира Путіна Росія розпочала війну з Україною. Російські війська сьому добу поспіль обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети потрапляють у житлові будинки.

Україна офіційно направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ініціював початок розслідування ситуації в Україні.
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02.03.2022 11:24 Відповісти
З Богом, рідненькі !!!
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02.03.2022 11:24 Відповісти
⚡️Высадился десант в октябрьском. Стрелять на поражение в том районе. В аэропорту тоже высадился- уже прижали к земле. Просят сдаться, - глава Николаевской ОГА Юрий Ким
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02.03.2022 11:25 Відповісти
Енергодарці, все буде Україна!!!
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02.03.2022 11:27 Відповісти
⚡️Луганская область, Старобельск, местные жители блокируют колонну российских войск
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02.03.2022 11:28 Відповісти
⚡️Мэр Конотопа заявил, что российские солдаты выдвинули ультиматум: или он сдаёт город, или они уничтожают город артиллерией. Мэр за то, чтобы воевать, местные жители его поддержали.
На данный момент Конотоп Сумской области под контролем Украины.
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02.03.2022 11:29 Відповісти
Енергодарці, слава вам, ви зараз половину земного шару захищаєте, любі!!
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02.03.2022 11:30 Відповісти
Таке враження що на півдні взагалі нема військ. Хто пише що місцеві цивільні самі впораються - то підіть до їхноьої тероборони та допоможіть їм, бо дуже розумні на диванах Ура кричати
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02.03.2022 11:36 Відповісти
Угу, а хто вчора колону під Миколаївом разхерячив?
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02.03.2022 11:37 Відповісти
Вертольоти з Кривого Рогу , якщо ти не знаєш. Не тероборона, в якої практично нема ніяких засобів, крім, в кращому випадку, старих АКашок з парою рожків.
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02.03.2022 11:48 Відповісти
там вроде как кацапьё развернулось от Энергодара, whats up?
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02.03.2022 11:42 Відповісти
коментар відмічено як спам
"Припиніть розганяти зраду"
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І який тільки довбень таке пише? Коли про Херсон це писали, такі пердіоти теж верещали, що "не розганяйте зраду" і хто там тепер, блд, хазяйнує?
Енергодар це Запорізька АЕС, йолопи, і її повинна захищати тероборона з старовинними калашами, чи навіть з трьохлінійками Мосіна? Так ви вважаєте?
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02.03.2022 11:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rJBF64Xfb34
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02.03.2022 11:49 Відповісти
Дивлюсь на карті від Ільїнки водою до Єнергодару мабуть кілометрів 5 - 6, чому Марганецька тероборона не може десантуватись водою? Де вояки Дніпра, чому сидять в місті як в фортеці і чекають поки орки самі до них припхаються?!
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02.03.2022 11:53 Відповісти
Коктель молотова лучший ответ руским собакам
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02.03.2022 12:27 Відповісти
Слава громадянам України!!! Героям Слава! Слава ЗСУ!!!🇺🇦
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02.03.2022 12:45 Відповісти
 
 