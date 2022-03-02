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"Місто здавати ніхто не збирається. Люди налаштовані досить рішуче", - російських окупантів не пустили до Енергодару. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мешканці Енергодару не пустили російських окупантів до міста, в якому розташована найбільша в Європі атомна станція.
Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.
"Зустріч відбулася . Ми довели позицію що ЗАЕС та місто під надійною охороною. Мешканці їх не впустять в місто ні на крок. Вони почули та пішли доводити своєму керівництву . Наступна зустріч в 15.00 на тому ж місці . Але все може змінитися будь якої миті ! Будьте готові ! Зараз ідемо додому", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що в місті знаходиться Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю.
Топ коментарі
+23 Muron
показати весь коментар02.03.2022 11:24
+23 Muni
показати весь коментар02.03.2022 11:25
+15 Запорізький козак
показати весь коментар02.03.2022 11:29
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У нас там взагалі є армія?
Кацапів на землі поступово вибивають. Але проблема повітря поки-що не вирішена.
"Азербайджанская сторона данную ситуацию никак не комментирует"
ихтамнеты здорової людини 👍
Як передає Укрінформ, відповідне звернення священники оприлюднили в Yutube.
«Звертаємося до Предстоятеля Блаженнішого митрополита Онуфрія з проханням ініціювати скликання помісного собору УПЦ МП, на якому підняти питання про недоречність перебування у складі московського патріархату і зміну канонічного статусу нашої Церкви», - заявили автори звернення. Відповідний заклик оприлюднили близько десяти священників із храмів Києва, Київської області та Дніпра. Як зазначив один із отців, його храм у селі Демидові був зруйнований під час обстрілу російськими військами.
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Як повідомлялося, 24 лютого за вказівкою президента країни-агресора Володимира Путіна Росія розпочала війну з Україною. Російські війська сьому добу поспіль обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети потрапляють у житлові будинки.
Україна офіційно направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ініціював початок розслідування ситуації в Україні.
На данный момент Конотоп Сумской области под контролем Украины.
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І який тільки довбень таке пише? Коли про Херсон це писали, такі пердіоти теж верещали, що "не розганяйте зраду" і хто там тепер, блд, хазяйнує?
Енергодар це Запорізька АЕС, йолопи, і її повинна захищати тероборона з старовинними калашами, чи навіть з трьохлінійками Мосіна? Так ви вважаєте?