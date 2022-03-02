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Війська РФ вночі бомбили Білу Церкву та Бородянку, зранку обстрілюють Ірпінь та Гостомель, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ вночі бомбили Білу Церкву та Бородянку, зранку обстрілюють Ірпінь та Гостомель, - ОДА

Російські загарбники не дають "зелений коридор" та можливість волонтерам надати допомогу населенню Київської області, які постраждали від бомбових ударів та обстрілів, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Сьомий день повномасштабної війни в Україні. Вночі бомбили місто Біла Церква та смт Бородянка. Вранці тривають обстріли міст Ірпінь та Гостомель. Зруйновано велику кількість будівель. Пошкоджено інфраструктуру. Наші військові і тероборона дають відсіч. Складна ситуація у напрямках смт Бородянка, Житомирської траси і селища Димер", - написав Кулеба у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "окупанти не дають ні "зелений коридор", ні можливість проїхати волонтерам для допомоги цивільному населенню".

Місцеві жителі також виклали в мережі результати ворожих обстрілів. В районі Бучі знищено житловий комплекс.

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Топ коментарі
+12
Сотні шведів їдуть воювати за Україну
Війна з Росією Україна Швеція

В Україну їдуть сотні шведів-добровольців. Вони будуть допомагати нашій армії як військовослужбовці.

Про це повідомляє шведське видання Svenska Daglabed.

Шведи зацікавлені боротися в складі української міжнародної бригади. У четвер туди вже відправилися перші шведські волонтери.


- Вони будуть розміщені в англомовній групі й братимуть участь у захисті, - каже шведський координатор групи.

Фото: Марієнко Андрій / АП

Anders Östlund, швед, який живе у Києві, пише, що зголосилися уже близько 400 добровольців.

"Наразі близько 400 шведів записалися добровольцями в українську армію. Непогано для маленької країни лише через кілька днів після того, як пройшов виклик військових добровольців. Іноземний легіон в Україні може стати потужним", - твітить Anders Östlund.
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02.03.2022 11:18
+7
Путін так любить символізм, що просто повинен здохнути 5 березня, в той же день коли і сталін.
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02.03.2022 11:24
+6
⚡️Мэр Энергодара Запорожской области сообщает, что представители российских войск встретились на блок-посту с жителями, те им сказали, что в город не пустят.
Российские войска развернулись.
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02.03.2022 11:21
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Сотні шведів їдуть воювати за Україну
Війна з Росією Україна Швеція

В Україну їдуть сотні шведів-добровольців. Вони будуть допомагати нашій армії як військовослужбовці.

Про це повідомляє шведське видання Svenska Daglabed.

Шведи зацікавлені боротися в складі української міжнародної бригади. У четвер туди вже відправилися перші шведські волонтери.


- Вони будуть розміщені в англомовній групі й братимуть участь у захисті, - каже шведський координатор групи.

Фото: Марієнко Андрій / АП

Anders Östlund, швед, який живе у Києві, пише, що зголосилися уже близько 400 добровольців.

"Наразі близько 400 шведів записалися добровольцями в українську армію. Непогано для маленької країни лише через кілька днів після того, як пройшов виклик військових добровольців. Іноземний легіон в Україні може стати потужним", - твітить Anders Östlund.
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02.03.2022 11:18 Відповісти
Забагато шведів в Україні не буває- нам ще разом Москву брати.
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02.03.2022 11:21 Відповісти
⚡️ВМС Украины сообщает, что корабли РФ требуют от гражданского судна HELT войти в акваторию Чёрного моря, чтобы прикрыться им, как живым щитом. В противном случае российские военные угрожают открыть огонь.
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02.03.2022 11:18 Відповісти
Шо за маячня.
Як це зайти в акваторію Чорного моря?
Звідки? З Тихого океану?
Це Арестович ніяк не угомониться?
Ну нехай кацапи ідіоти, але ж не треба українців повною маячнею годувати
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02.03.2022 11:32 Відповісти
Дулю з маком москалям, а не Київ- забагато до нього летовищ! Та і в Києві усе цивільне населення- КІБОРГИ!
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02.03.2022 11:19 Відповісти
⚡️Мэр Энергодара Запорожской области сообщает, что представители российских войск встретились на блок-посту с жителями, те им сказали, что в город не пустят.
Российские войска развернулись.
показати весь коментар
02.03.2022 11:21 Відповісти
Путін так любить символізм, що просто повинен здохнути 5 березня, в той же день коли і сталін.
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02.03.2022 11:24 Відповісти
я не розумію, а хто зараз контролює Гостомель?
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02.03.2022 11:25 Відповісти
Идет зачиста от свинособак. Утром сильно бомбили.
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02.03.2022 11:41 Відповісти
Я не розумію, а із чого вони ********? чому ми не можемо цю артилерію чи що це знищити якимсь чином(((
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02.03.2022 11:26 Відповісти
Президент-втікач Віктор Янукович наразі перебуває у Мінську, наразі Кремль готує його до спецоперації, повідомляє українська розвідка.

#stoprussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
https://t.me/operativnoZSU/10243
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02.03.2022 11:43 Відповісти
Какой идиот просит росиян о коридоре, - только диверсант разве.
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02.03.2022 11:46 Відповісти
 
 