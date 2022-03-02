УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18439 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
3720 29
війна (7386) Польща (2292) допомога (1253) Моравецький Матеуш (98)

Потрібен план ЄС з відбудови України на 100 млрд євро. Українці повинні бачити надію у майбутньому, - прем'єр Польщі Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Потрібен план ЄС з відбудови України на 100 млрд євро. Українці повинні бачити надію у майбутньому, - прем'єр Польщі Моравецький

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС має розробити план відбудови України після війни на 100 млрд євро коштом Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами Моравецького, українці повинні бачити надію у майбутньому.

"Нам потрібен план відбудови, про який я говорив з президенткою Єврокомісії. Наприклад, 100 мільярдів євро, профінансовані Європейським союзом для того, щоб у найближчі роки знищена інфраструктура, знищені школи, лікарні, розбомблені житла могли бути відбудовані" - сказав польський прем'єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва та Польща спільно виступатимуть за членство України в ЄС, - Науседа

Він також зазначив, що дуже важливо приготувати інвестиційний пакет для України, оскільки економіка потребує нових інвестицій, нових робочих місць.

Черговим елементом повоєнної відбудови України, за словами польського прем'єра, має бути енергетична безпека.

"Якби війна пошвидше скінчилась і призвела до того, що наша частина Європи нарешті стала незалежною від російського газу, нафти і вугілля. Це необхідна умова для миру в регіоні у довгостроковій перспективі" - заявив Моравецький.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+10
⚡️Мэр Львова Садовой объявил, что все мужчины от 18 до 60 лет, которые эвакуировались в город должны в течение 24 часов после прибытия явится в военкоматы и стать на учёт.
показати весь коментар
02.03.2022 12:16
+8
Україна в ЄС та НАТО - це закінчення 300 літньої російсько української війни.
показати весь коментар
02.03.2022 12:25
+5
Міський голова Львова Андрій Садовий закликав військовозобов'язаних чоловіків з інших регіонів України повертатися додому і боронити свої домівки, або ж записувати у територіальну оборону у містах, куди вони приїхали.

«Від початку війни Львів став безпечним прихистком для тисяч людей, домівки яких обстрілює окупант. За законами воєнного часу військовозобов'язані чоловіки, які привезли сюди свої сім'ї, мають повертатись і захищати власні міста. Або зобов'язані записуватись в Територіальну Оборону за місцем поселення», - повідомив міський голова у вівторок, 1 березня, у Facebook.

В іншому випадку, чоловіки призовного віку зобов'язані записуватись в територіальну оборону за місцем поселення. Раніше повідомлялося, що місць в територіальній оборони Львівського району вже немає, однак ще можна записатися в тероборону інших районів. За словами Садового, у Львові вже сформовано 30 сотень добровольчих формувань територіальної громади.

Нагадаємо, курортні селища Східниця та Славське на Львівщині заборонили поселення чоловіків призовного віку. Аналогічні рішення прийняли і інші територіальні громади в області.

https://zaxid.net/news/
показати весь коментар
02.03.2022 12:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
⚡️Мэр Львова Садовой объявил, что все мужчины от 18 до 60 лет, которые эвакуировались в город должны в течение 24 часов после прибытия явится в военкоматы и стать на учёт.
показати весь коментар
02.03.2022 12:16 Відповісти
Засада для декого.
показати весь коментар
02.03.2022 12:17 Відповісти
Міський голова Львова Андрій Садовий закликав військовозобов'язаних чоловіків з інших регіонів України повертатися додому і боронити свої домівки, або ж записувати у територіальну оборону у містах, куди вони приїхали.

«Від початку війни Львів став безпечним прихистком для тисяч людей, домівки яких обстрілює окупант. За законами воєнного часу військовозобов'язані чоловіки, які привезли сюди свої сім'ї, мають повертатись і захищати власні міста. Або зобов'язані записуватись в Територіальну Оборону за місцем поселення», - повідомив міський голова у вівторок, 1 березня, у Facebook.

В іншому випадку, чоловіки призовного віку зобов'язані записуватись в територіальну оборону за місцем поселення. Раніше повідомлялося, що місць в територіальній оборони Львівського району вже немає, однак ще можна записатися в тероборону інших районів. За словами Садового, у Львові вже сформовано 30 сотень добровольчих формувань територіальної громади.

Нагадаємо, курортні селища Східниця та Славське на Львівщині заборонили поселення чоловіків призовного віку. Аналогічні рішення прийняли і інші територіальні громади в області.

https://zaxid.net/news/
показати весь коментар
02.03.2022 12:17 Відповісти
ага, а в військоматах після уточнення, чи є бойовий досвід, відправляють гуляти.
показати весь коментар
02.03.2022 12:18 Відповісти
Рідня евакуювалася з півдня на західну, жінок, дітей поселили, чоловіки записалися в тероборону (військового досвіду немає) і виконують будь-яку необхідну громаді чоловічу роботу бо чоловіків залишилось мало, всі поїхали на фронт. Таке.
показати весь коментар
02.03.2022 12:25 Відповісти
саме бойовий досвід потрібен? чи строкова служба, під час якої був комісований, теж підходить?
показати весь коментар
02.03.2022 12:46 Відповісти
Всюди по різному, може не запишуть чи видадуть зброю одразу, але запишуть дані і скажуть чекати або за яких умов треба вже йті отримувати зброю. Але звернутись до місцевого штабу тероборони варто.
Карти штабів я не зміг знайти мабуть це зроблено для протидії ворогу. Але місцеві мають знати, у військоматі точно скажуть.
показати весь коментар
02.03.2022 13:06 Відповісти
Нагадайте пану Моравецькому, що рашистських грошей на заході заморожено трошки більше ніж 100 лярдів Так що, хай не хитрують.
показати весь коментар
02.03.2022 12:17 Відповісти
То гроші України, репарації.
показати весь коментар
02.03.2022 12:19 Відповісти
І це має бути не кредит, а реально допомога... безповоротна... інакше ідуть вони зі своїм ЄС слідом за русскім кораблем.
показати весь коментар
02.03.2022 12:34 Відповісти
Причём здесь ЕС?
кацапы заплатят из того триллиона!
показати весь коментар
02.03.2022 12:17 Відповісти
скорее всего ,судя по переговорам не заплатят
показати весь коментар
02.03.2022 12:19 Відповісти
Заберемо як репарації.
Слава Україні!
показати весь коментар
02.03.2022 12:21 Відповісти
До чого тут переговори? Ти коли судися і виграв суд то хіба програвший сам тобі виплачує? Ні, є виконавча служба. Так може зробити ЄС та США, які вже заблокували понад 300 лярдів москальської заначки. Провести суд, визначити винну сторону і відшкодувати збитки і судові витрати.
показати весь коментар
02.03.2022 12:37 Відповісти
Якщо москалі капітулюють БЕЗУМОВНО тобто повернуть ВСІ території на 1 січня 2014 року, можливо Україні доведеться відмовитись від грошей. Вважаю краще втратити гроші ніж українців.
показати весь коментар
02.03.2022 12:42 Відповісти
не капитулируют к сожалению,это уже видно с действий после вчерашнего заседания нато-отказ предоставить 70 самолетов украине
Это говорит о том что рф пошла ва-банк.
По непроверенным слухам Лавров в разговоре с израилемпригрозил передать ЯО арабам,израиль нажал на патлатого джонсона,тот на польшу
показати весь коментар
02.03.2022 12:48 Відповісти
Оце діло! Ми тут рай на землі побудуємо! И залізобетонну стіну від одічалих.
показати весь коментар
02.03.2022 12:18 Відповісти
Дякую друзі,ви дали прихисток моїй родині
показати весь коментар
02.03.2022 12:19 Відповісти
как бы это не было просто обицянкой-цяцянкой
показати весь коментар
02.03.2022 12:22 Відповісти
Папірці.
"Тем временем цены российских акций на Лондонской бирже:- Сбер $0.015 - Газпром $0.10 - Роснефть $0.10 - Новатэк $5.00- Лукойл $0.90- VK $1.19"
показати весь коментар
02.03.2022 12:25 Відповісти
Україна в ЄС та НАТО - це закінчення 300 літньої російсько української війни.
показати весь коментар
02.03.2022 12:25 Відповісти
Пан, а де обіцяні бойові літаки, чи знову засцали!?
показати весь коментар
02.03.2022 12:28 Відповісти
Полякам большая благодарность. Это очень воодушевляет! Идет еще война, а они уже планируют возрождение от разрухи Украины! А вот деньги можно использовать от замороженных счетов параши!!! Я думаю и это будет учтено. Главное то, что идет война, а друзья уже говорят о возрождение инфраструктуры, предприятий и др. разрушеных парашей!!!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
показати весь коментар
02.03.2022 12:35 Відповісти
Нам бы небо прикрыть...
показати весь коментар
02.03.2022 12:36 Відповісти
Зараз нам потрібна зброя а не "плани на відбудову". Відбудовуватися будемо за рахунок репарацій з **********.
показати весь коментар
02.03.2022 12:49 Відповісти
100млрд на забор вокруг рашки и внутри все залить бетоном
показати весь коментар
02.03.2022 13:03 Відповісти
Не так! лучше репарациями с блокированных счетов ЦБ - так полезнее.
показати весь коментар
02.03.2022 13:06 Відповісти
Хотелось бы добавить что эти деньги надо брать из арестованных счетов центробанка РФ.
показати весь коментар
02.03.2022 13:30 Відповісти
Європа повинна об'явити росії, що ці гроші буде стягнуто з неї!

Чим більше вона принесе розрухи Україні - тим більше вона заплатить!
показати весь коментар
02.03.2022 16:37 Відповісти
 
 