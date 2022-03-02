Потрібен план ЄС з відбудови України на 100 млрд євро. Українці повинні бачити надію у майбутньому, - прем'єр Польщі Моравецький
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС має розробити план відбудови України після війни на 100 млрд євро коштом Євросоюзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За словами Моравецького, українці повинні бачити надію у майбутньому.
"Нам потрібен план відбудови, про який я говорив з президенткою Єврокомісії. Наприклад, 100 мільярдів євро, профінансовані Європейським союзом для того, щоб у найближчі роки знищена інфраструктура, знищені школи, лікарні, розбомблені житла могли бути відбудовані" - сказав польський прем'єр.
Він також зазначив, що дуже важливо приготувати інвестиційний пакет для України, оскільки економіка потребує нових інвестицій, нових робочих місць.
Черговим елементом повоєнної відбудови України, за словами польського прем'єра, має бути енергетична безпека.
"Якби війна пошвидше скінчилась і призвела до того, що наша частина Європи нарешті стала незалежною від російського газу, нафти і вугілля. Це необхідна умова для миру в регіоні у довгостроковій перспективі" - заявив Моравецький.
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«Від початку війни Львів став безпечним прихистком для тисяч людей, домівки яких обстрілює окупант. За законами воєнного часу військовозобов'язані чоловіки, які привезли сюди свої сім'ї, мають повертатись і захищати власні міста. Або зобов'язані записуватись в Територіальну Оборону за місцем поселення», - повідомив міський голова у вівторок, 1 березня, у Facebook.
В іншому випадку, чоловіки призовного віку зобов'язані записуватись в територіальну оборону за місцем поселення. Раніше повідомлялося, що місць в територіальній оборони Львівського району вже немає, однак ще можна записатися в тероборону інших районів. За словами Садового, у Львові вже сформовано 30 сотень добровольчих формувань територіальної громади.
Нагадаємо, курортні селища Східниця та Славське на Львівщині заборонили поселення чоловіків призовного віку. Аналогічні рішення прийняли і інші територіальні громади в області.
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Карти штабів я не зміг знайти мабуть це зроблено для протидії ворогу. Але місцеві мають знати, у військоматі точно скажуть.
кацапы заплатят из того триллиона!
Слава Україні!
Это говорит о том что рф пошла ва-банк.
По непроверенным слухам Лавров в разговоре с израилемпригрозил передать ЯО арабам,израиль нажал на патлатого джонсона,тот на польшу
"Тем временем цены российских акций на Лондонской бирже:- Сбер $0.015 - Газпром $0.10 - Роснефть $0.10 - Новатэк $5.00- Лукойл $0.90- VK $1.19"
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
Чим більше вона принесе розрухи Україні - тим більше вона заплатить!