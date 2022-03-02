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Затримано корегувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром: йому загрожує 15 років ув’язнення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Затримано корегувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром: йому загрожує 15 років ув’язнення

Зрадник прибув у Івано-Франківськ 22 лютого та заселився у мотель неподалік аеродрому. 23 лютого, напередодні ракетно-бомбового удару РФ по Україні, корегувальник передав інформацію про місце знаходження військового об’єкта в Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

У результаті потрапляння ракет була зруйнована інфраструктура аеродрому. Після цього коректувальник доповів про результат удару в РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дзвін Пам’яті загиблих воїнів відкрили в Івано-Франківську. ФОТО

Диверсант був затриманий, коли намагався здійснити наступний злочин проти обороноздатності нашої країни. За статтею "Державна зрада" він буде засуджений до 15 років ув’язнення.

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Топ коментарі
+59
Какое увьязнаня ??? Отрезать яйца и повесить на фонаре .!!!!!!!!
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02.03.2022 12:20
+46
Тяжко йому буде жити в тюрмі серед "бєндєровцев"
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02.03.2022 12:20
+34
Зрада карається смертю!!!
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02.03.2022 12:21
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Ну ви якісь не гуманні і кровожерні... Я б відпустив на всі чотири сторони... Але з умовою ОДНОЧАСНО на чотири сторони..
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02.03.2022 13:14 Відповісти
тобто з території України прибув..Після 2014 року такої мерзоти по всій Україні повно..розповзлись як таракани..у нас в місті по ночах,вони грабували квартири та підвали
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02.03.2022 13:16 Відповісти
МОЖНА ЙОГО У ЦІЙ КЛІТЦІ ПОСТАВИТИ НА МАЙДАНІ В КИЄВІ? ЩОБ ЛЮДИ БАЧИЛИ ЦЬОГО УЙОБКА!
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02.03.2022 13:20 Відповісти
удавить підара
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02.03.2022 13:21 Відповісти
Какое нахрен заключение? Привязать ногами к двум машинам,рвануть и отпустить пусть гуляет!
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02.03.2022 13:22 Відповісти
А застрелити як пса при спробі втечі?
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02.03.2022 13:28 Відповісти
Розстріляти паскуду,на жаль цієі мерзоти хватає ,думаю зараз не помішалоб заарештувати (шуфрича ,мураєва ,рабіновича ,бондаренко та іншу наволоч) звісно якщо вони не втікли.
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02.03.2022 13:32 Відповісти
Калибры не наводятся какими-то корректировщиками. Это не артиллерия. По GPS - да. Может чел просто давал знать, есть ли на аэродроме самолёты, фотографировал.
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02.03.2022 13:32 Відповісти
ті калібри у нас падали хер його знає куди, "високоточная" блін зброя.....Треба смертна кара для зрадників....
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02.03.2022 13:45 Відповісти
Не пиши псевдопатріотичної фігні. Попали точнісенько у склад ГСМ.
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02.03.2022 14:02 Відповісти
расстрелять, военное время, какие нахрен 15 лет
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02.03.2022 13:34 Відповісти
Які 15-ть років, повісити на центральній площі разом з оточенням,мабуть-"переселенец" або засланий...
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02.03.2022 13:42 Відповісти
а що, закони воєнного стану не діють?
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02.03.2022 13:50 Відповісти
в военное время вроде все умножается на 2
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02.03.2022 13:51 Відповісти
Буде страшный суд, для таких зрадникiв и окупантiв! Буде стаття - смертна кара, привсилюдна!
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02.03.2022 14:04 Відповісти
Молись, падло, щоб тебе не випустили, бо щирі та співчутливі франків'яни зарубають прямо під будівлею суду!
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02.03.2022 14:19 Відповісти
які 15 років ? по законам воєнного часу -- - ДО СТІНКИ !!!!
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02.03.2022 14:35 Відповісти
Какая гуманность, ***! Да отрезать ему яйца и засунуть в пасть!
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02.03.2022 14:45 Відповісти
Роздерти суку на шматки та посипати сіллю...
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02.03.2022 14:46 Відповісти
За Женевською конвенцією він є диверсант і підлягає страті.
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02.03.2022 14:58 Відповісти
А чому не показали його морду,уявляю собі яка вона!
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02.03.2022 15:05 Відповісти
Зачем во время войны, какие то сроки и года? Штраф бат для таких или голову с плеч. Еще кормить и содержать таких не хватало.
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02.03.2022 15:23 Відповісти
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