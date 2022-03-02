"Ворог стягує сили все ближче до столиці. Ми будемо обороняти Київ!" - Кличко. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська Російської Федерації стягують сили все ближче до української столиці, але Київ не здасться, заявив мер Києва Віталій Кличко.
Про це йдеться у зверненні Кличка, яке опубліковане в Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі. Ми готуємося і будемо обороняти Київ!", - запевнив Кличко.
Він закликав всіх киян не втрачати витримку і не вірити дезінформації.
Кличко повідомив, що Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Буча, яке обороняється від російських військ на підступах до Києва.
"Я пишаюся бути українцем! Такої згуртованості, патріотизму і відваги, яку сьогодні демонструють українці, я не бачив в жодній з країн, де я був. Як тримаються Харків, Маріуполь, Херсон та багато інших міст та селищ України, які ворог намагається знищити вогнем і танками! Ви – герої!", - написав мер столиці.
"Такий бойовий дух і самопожертва армії, поліції, інших силових структур, бійців тероборони та всіх українців – це наша сила! Яку не зламає ніхто!", - запевнив Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
Щось підказує що це більш схоже на правду.
тільки дід Петро з сусіднього під'їзду, на малороссії це "параднaя" зветься..
злий і справедливий.
русня пливе за корабелем, який без компасу пішов на ***.
Слава Україні!!!
Але москалів які бажають посилати своїх дітей воювати дуже багато!!!!!!!!
Злидарство москалів дається у ознаку.
Місце кучкування добре знищувати і відправляти " у вирій"
Бо так домовився зеленський
А що ти тут робиш ?