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Новини Війна в Україні
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Верховний Суд (479) суд (4750) суддя (843) Ткачук Олег (12)

"Кожен, хто вбиває ворога, діє в умовах крайньої необхідності. На вашому захисті – судді України", - суддя Верховного Суду Ткачук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Кожен, хто вбиває ворога, діє в умовах крайньої необхідності. На вашому захисті – судді України", - суддя Верховного Суду Ткачук

Верховний Суд продовжує працювати в умовах війни, розглядаючи справи усіх категорій.

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" повідомив суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Олег Ткачук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не проводимо публічних засідань, ми нікого не викликаємо у судові засідання. Маючи надані "мирними законами" можливості, ми приймаємо та розглядаємо справи всіх категорій. Наскільки це можливо в умовах військових атак на Київ. Частина суддів фізично знищує ворога. Частина зайнята на оборонних спорудах, - написав він. - Ми не спимо і не дрімаємо. Ми разом із Народом України у всіх ратних та мирних справах.

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Зараз ми також намагаємося розібратися, куди подіти і що робити із сотнями російських військових, які стоять у черзі, щоб здатися в полон".

Ткачук також підкреслив, що нині у пріоритетах суддів також захист прав тих, хто зі зброєю в руках бореться за наше життя та свободу.

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"На мою думку, кожен, хто вбиває ворога, діє в умовах крайньої необхідності, керується Конституцією України та виконує свій священний обов'язок, захищаючи Батьківщину! Тому кожен наш воїн, у військовій формі та цивільному одязі заслуговує на звання героя і ніколи не стане питання про його відповідальність або засудження. Воїни! Бійці територіальної оборони! Якщо ворог не здається, Ви, саме Ви, повинні його вбити! За вами – правда, над вами – Господь, разом з вами та на вашому захисті – судді України та наш Закон"! – акцентував Ткачук.

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Топ коментарі
+16
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02.03.2022 12:55
+12
? Какое нам дело до кацапских шмар и пидарасов?
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02.03.2022 13:01
+9
Отлично, ребята!))
Погнали еб*шить диверсантов и "войско" педерации!))
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02.03.2022 12:54
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Отлично, р**ята!))
Погнали ***шить диверсантов и "войско" *********!))
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02.03.2022 12:54 Відповісти
Да, тільки в цих панів коротка пам'ять. Скільког добробатів з 2014 позакривали зі страху.
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02.03.2022 14:42 Відповісти
? Какое нам дело до кацапских шмар и *********?
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02.03.2022 13:01 Відповісти
Все пізнається саме в кризових ситуаціях. Ніколи б не подумав, що Волочкова така.
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02.03.2022 13:40 Відповісти
И не подумай. Пару месяцев назад обозвала полицейских, снявших её с самолёта из-за маски. Термин - 15 суток.
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02.03.2022 17:30 Відповісти
коррумпированные судді України давно не заслуживают доверия .
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02.03.2022 12:54 Відповісти
Стало відомо про втечу Ксенії Собчак із Росії - MediaBum
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02.03.2022 12:55 Відповісти
Божевільний фюрер може її й там дістати з новічком.
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02.03.2022 14:46 Відповісти
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02.03.2022 12:55 Відповісти
терехов мэр Харькова говорит на русском языке о том, что Харьков русскоязычный город, этот о том, что украинские воины действуют в условиях крайней необходимости... *********! ВДУМАЙТЕСЬ! им надо дать приказ убивать кацапов, а оно о необходимости... тому голубозадому терехову надо тоже напомнить - Харьков - украинский украиноговорящий город... сколько же ублюдков пролезло и до сих пор сидит во власти...
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02.03.2022 12:55 Відповісти
Так...коли державний службовець України говорить державною мовою Російської Федерації...то він буде казати саме таке.
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02.03.2022 13:32 Відповісти
Печерський та Окружний - теж?
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02.03.2022 12:55 Відповісти
...то тепер їх кінчатимуть без церемоній?

У Києві оперативники Нацполіції на станції метро викрили п'ятьох диверсантів

На одну із станцій метро чоловіки прийшли нібито переночувати та сховатися в укриття.
Один з диверсантів у дитячій іграшці ховав **********.
https://t.me/operativnoZSU/10269
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02.03.2022 12:57 Відповісти
ну, а цих точно

Поліцейські затримали двох жителів Луганської області, які планували озброєні розбійні напади e Кам`янському.

Двоє чоловіків 37 та 50 років приїхали до міста Кам'янське з бойовою зброєю та чекали на «зручний» час, щоб нападати на людей та скоювати мародерства. https://t.me/operativnoZSU/10271
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02.03.2022 12:59 Відповісти
Судді та прокурори... *** як вас ненавиджу сук, я зараз в Австрії воював 2014-2015 ви мене ***.. ді закрили тримали під вартою, **** ще в розшук кинули, головне щоб після війни ніхто не віддав зброю щоб якщо якась "постанова" зразу на йух... Судді та прокурори це під.. орасти
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02.03.2022 13:02 Відповісти
за якою підозрою тримали?
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02.03.2022 13:05 Відповісти
Падли, поки суддів не люструємо, нічого не буде
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02.03.2022 13:42 Відповісти
верховный суд - сборище *********. Дайте это почитать Семенченко - "На мою думку, кожен, хто вбиває ворога, діє в умовах крайньої необхідності, керується Конституцією України та виконує свій священний обов'язок, захищаючи Батьківщину! Тому кожен наш воїн, у військовій формі та цивільному одязі заслуговує на звання героя і ніколи не стане питання про його відповідальність або засудження" Джерело: https://censor.net/ua/n3320708
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02.03.2022 13:10 Відповісти
""Кожен, хто вбиває ворога, діє в умовах крайньої необхідності. На вашому захисті - судді України", - суддя Верховного Суду Ткачук"- гоп,стоп ! А що у нас хіба не оголошено стан війни з рф? Невже "визволителі" під захистом українського закону?! З чого б ця риторика? А може суддя мав на увазі що громадяни України дістають індулігенцію ,щоб мочити один одного в стані афекту?
З цими юристами більше питань ніж відповідей!
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02.03.2022 13:17 Відповісти
А суддя чому не йде захищати, чи він тільки судити хоче?
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02.03.2022 14:49 Відповісти
Де він був коли судили патріотів Семенченка, Звіробій, Ріфмастера, Балабанова?
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02.03.2022 15:59 Відповісти
Марусю судили, лякали ці під..и а зараз вже все? Так нехай паскуди закриють справи та з розшуку знімуть
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02.03.2022 23:25 Відповісти
 
 