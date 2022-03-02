ЗСУ перехоплюють ініціативу у російських окупантів на окремих напрямках, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 2 березня щодо російського вторгнення

Збройні Сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 02.03.2022 щодо російського вторгнення

"Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів розуміючи, що "легкої прогулянки" не вийшло. Він намагається уникати прямих зіткнень не тільки з Українським військом, але й цивільними мешканцями, які блокують рух його колон. На території України перестає діяти російська пропаганда і "освободітєли" усвідомлюють, що їх тут ніхто не чекав", - йдеться у зведенні.

На Волинському напрямку противник втратив ініціативу та активних дій не проводить.

На Поліському напрямку російські окупанти продовжують просування в напрямку Макарів – Брусилів – Фастів та частиною сил – на Київ.

На напрямках на Малин та Ірпінь втратили наступальний темп, зазнали значних втрат та зупинені на невигідних рубежах.

На Чорнобильському напрямку, ворог намагався розвинути наступ у напрямку Демидів та Ірпінь, але також втратив наступальний потенціал, зупинений.

На Житомирщині - намагається розмістити передові підрозділи в районах населених пунктів Гореничи, Шпитьки, Петрушки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06.00 2 березня щодо російського вторгнення

Одночасно, противник розгортає польові та логістичні табори в районах населених пунктів Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

"На Сіверському напрямку ворог зі складу 1 танкової армії та 20 загальновійськової армії ЗС РФ, що вів наступальні дії у напрямку Краснограда та Ізюма з метою створення умов для оточення угруповання об’єднаних сил, поніс втрати та зупинений на рубежах Богодухів, Чугуїв, Шевченкове. На Чернігівському напрямку противник зупинений. На Ніжинському напрямку – здійснив переміщення у напрямку Нова Басань, Козелець", - зазначають у Генштабі.

На Донецькому напрямку противник силами 1, 2 АК та 8 армії основні зусилля зосередив на меті виходу до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Мети не досягнув, блокувати Маріуполь не зміг.

На півдні противник вдається до спроб продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.

У Чорноморській операційній зоні російські окупанти продовжують підготовку до проведення морської десантної операції на Чорноморське узбережжя України (райони Затока, Одеса). Відзначено розгортання корабельних груп флоту у відкритому морі.

Ворог деморалізований та продовжує нести втрати в особовому складі та техніці.