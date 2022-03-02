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ЗСУ перехоплюють ініціативу у російських окупантів на окремих напрямках, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 2 березня щодо російського вторгнення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ перехоплюють ініціативу у російських окупантів на окремих напрямках, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 2 березня щодо російського вторгнення

Збройні Сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 02.03.2022 щодо російського вторгнення

"Ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів розуміючи, що "легкої прогулянки" не вийшло. Він намагається уникати прямих зіткнень не тільки з Українським військом, але й цивільними мешканцями, які блокують рух його колон. На території України перестає діяти російська пропаганда і "освободітєли" усвідомлюють, що їх тут ніхто не чекав", - йдеться у зведенні.

На Волинському напрямку противник втратив ініціативу та активних дій не проводить.

На Поліському напрямку російські окупанти продовжують просування в напрямку Макарів – Брусилів – Фастів та частиною сил – на Київ.

На напрямках на Малин та Ірпінь втратили наступальний темп, зазнали значних втрат та зупинені на невигідних рубежах.

На Чорнобильському напрямку, ворог намагався розвинути наступ у напрямку Демидів та Ірпінь, але також втратив наступальний потенціал, зупинений.

На Житомирщині - намагається розмістити передові підрозділи в районах населених пунктів Гореничи, Шпитьки, Петрушки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06.00 2 березня щодо російського вторгнення

Одночасно, противник розгортає польові та логістичні табори в районах населених пунктів Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

"На Сіверському напрямку ворог зі складу 1 танкової армії та 20 загальновійськової армії ЗС РФ, що вів наступальні дії у напрямку Краснограда та Ізюма з метою створення умов для оточення угруповання об’єднаних сил, поніс втрати та зупинений на рубежах Богодухів, Чугуїв, Шевченкове. На Чернігівському напрямку противник зупинений. На Ніжинському напрямку – здійснив переміщення у напрямку Нова Басань, Козелець", - зазначають у Генштабі.

На Донецькому напрямку противник силами 1, 2 АК та 8 армії основні зусилля зосередив на меті виходу до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Мети не досягнув, блокувати Маріуполь не зміг.

На півдні противник вдається до спроб продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь.

У Чорноморській операційній зоні російські окупанти продовжують підготовку до проведення морської десантної операції на Чорноморське узбережжя України (райони Затока, Одеса). Відзначено розгортання корабельних груп флоту у відкритому морі.

Ворог деморалізований та продовжує нести втрати в особовому складі та техніці.

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Топ коментарі
+51
⚡️ВСУ отбили атаку на Николаев, армия РФ отступает в сторону Баштанки, - мэр города Виталий Ким.
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02.03.2022 13:10
+29
Сучасна коломийка...
"Джавелін" собі я кУплю
Хоч би й була боса
"Пригощу" я кацапуру
"Джавеліном " в носа
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02.03.2022 13:11
+29
Слава ЗСУ!
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02.03.2022 13:11
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⚡️ВСУ отбили атаку на Николаев, армия РФ отступает в сторону Баштанки, - мэр города Виталий Ким.
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02.03.2022 13:10 Відповісти
Шо? Знову палить? Ще вчорашні не догоріли...
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02.03.2022 13:28 Відповісти
Ким не мэр - голова ОВДА. По остальному ещё есть вопросы. Снигирёвские охотники досрочно открыли охотничий сезон на 5 батальон спецназа рф - уже два джипа словили - везут спецназовцев в Николаев. ***** и это спецназ рф.
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02.03.2022 13:31 Відповісти
мисливці одним словом--на "дічь"
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02.03.2022 13:40 Відповісти
******* коломийка...
"Джавелін" собі я кУплю
Хоч би й була боса
"Пригощу" я кацапуру
"Джавеліном " в носа
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02.03.2022 13:11 Відповісти
Tak capi po nochalu zvizdeli, mol te Javelin s Estonii prorocheni, a okazivajetsia vesma prigodni i kacapi stali prosrocheni na etom svete.
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02.03.2022 14:11 Відповісти
prosrocheni
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02.03.2022 14:12 Відповісти
Слава ЗСУ!
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02.03.2022 13:11 Відповісти
Нарахунок Херсону, то взяли вони тільки три букви.
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02.03.2022 13:14 Відповісти
У Херсоні містяни з Державними прапорами вийшли на площу Свободи, вставши перед озброєними російськими військовими.

Як передає Укрінформ, відповідне відео виклали у Фейсбуці.

На площу Свободи, де стоять озброєні російські військові з танками, вийшли містяни з Державними прапорами на акцію протесту проти агресії РФ.

Також, як повідомляють херсонці, у Шуменському мікрорайоні зранку гучно лунав на вулиці Гімн України.

«Тому, хто говорить, що Херсон здався - не вірте. Шліть його з такими словами під три чорти», - пишуть херсонці у соцмережах.
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02.03.2022 13:52 Відповісти
Ясно! Бо у нас теж "жарко"
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02.03.2022 13:27 Відповісти
Але ******* наші рашисстів норм під Черніговом. Там вже місцеві кажуть у Седневі цеглинами серуть кацапи.... назад не можна - швабра, у перед - ад.
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02.03.2022 14:18 Відповісти
Это таи где тебя, полупокер мокшанскиц, в даа ствола перли?
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02.03.2022 14:00 Відповісти
Здається мені українці, що цапам потрохи приходить пі...да.
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02.03.2022 13:12 Відповісти
Вони так не здадуться.... то орда
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02.03.2022 13:13 Відповісти
ви праві...це орда..памятаєте полоненого..який розказував шо у нас навіть в селах є асфальт і світло по вулицях він такого не бачив..ото ця орда навіть асфальт хоче знищити і ходити в лаптях по болоті
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02.03.2022 13:38 Відповісти
Яка орда? Об'єднання різних безславних виродків без роду і національності. Лендлізу вже не буде. Мордору пзда.
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02.03.2022 15:15 Відповісти
Кацапи "йдуть в рознос" - луплять по критичній інфраструктурі - насамперед по лікарнях!
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02.03.2022 13:13 Відповісти
Завжди так вооють рашиссти. Ви не знали? Це агонія а ще бажання розлютити щоб наші не брали у полон, але наші хітрійші.
***** ще може десятьом своїм баранам бошкі відрізати й показати по ТВ "сматрі что Укрьі дєлают" а потім "вставай страна агроммная" , але Українці розумнійші й у кацапів цей план не спрацює.
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02.03.2022 14:22 Відповісти
Це інші фашимти-недосмажені. Ті їшли азвабаждать Кривий Ріг. Здохніть наці прокляті!!!
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02.03.2022 13:15 Відповісти
связался с кисилевкой,орков нет, уттром бил страшний обстрел с нескольких сторон, жертв нет, есть повреждения в хатах ,но невеликі
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02.03.2022 13:28 Відповісти
связался с кисилевкой,орков нет, уттром бил страшний обстрел с нескольких сторон, жертв нет, есть повреждения в хатах ,но невеликі
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02.03.2022 13:30 Відповісти
Акции Сбербанка на Лондонской бирже -рухнули! 1 акция сбербанка стоит 0.01 $ !!! 1 цент!!!
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02.03.2022 13:16 Відповісти
опять перевод... обвалились
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02.03.2022 13:17 Відповісти
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02.03.2022 13:42 Відповісти
ofigetj, to statj teperj krupnim akcionerom togo banka mozhno za 1000 evro, nu ok, nado podozhdatj, kogda budet po 10 jevrikov, to mozhno i chto to kupitj, plin kak bi ne vljapatsia i ne prosratj 10 jevrikov.
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02.03.2022 14:15 Відповісти
Надо взять пару тонн, для отопления. Это дешевле, чем газом.
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02.03.2022 15:09 Відповісти
Так ведь и Капитализация Газпрома упала с $250 млрд. до $30 млрд !
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02.03.2022 17:54 Відповісти
добре, дуже добре
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02.03.2022 13:16 Відповісти
Ребята, не забываем перечислять средства ЗСУ ежедневно!
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02.03.2022 13:19 Відповісти
Ви там зовсім з глузду з'їхали? Чи вас у гуглі забанили? Гореничі, Шпитьки, Петрушки це Київська область! Від Петрушок до Києва 5 км.
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02.03.2022 13:21 Відповісти
+++
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02.03.2022 13:34 Відповісти
Рос. гелікоптери з десантом спостерігають над Одесою.
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02.03.2022 13:26 Відповісти
Свіженькій "шашличок".... астанавітєсь. 🤣🤣🤣
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02.03.2022 14:25 Відповісти
зауваження: в українській мові немає московського слова "рубіж" і тому не вживайте його; краще пишіть по-українськи - границя, кордон, виступ, позиція
Москалі вивелі рубєж від річки з навою Рубіко, яка була водною границею між Римською імперією та Галією. У нас достатньо своїх слів аби не використовувати московські рубіж, зарубіжний і т.п. маячню.
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02.03.2022 13:28 Відповісти
РУБІ́Ж, бежу, чол.
1. Лінія, межа, що відділяє кого-, що-небудь від когось, чогось;
// Природна перешкода, яка служить такою лінією, межею. Пункт той [оборони] був не звичайний. З нього контролювалась єдина в цьому районі переправа через водний рубіж (Іван Ле, Мої листи, 1945, 104); Від ріки до Ярослава відстань велика, та ліс рубежем став між двома противниками (Антон Хижняк, Д. Галицький, 1958, 509);
// перен. Те, що відділяє одне від одного (перев. у часі); грань.
/ перен. Межа або ступінь розвитку, діяльності кого-, чого-небудь. Нині радянська наука перебуває на передових рубежах світової науки (Наука і життя, 12, 1973, 3); Радянський народ під керівництвом ленінської партії бере нові рубежі в розвитку економіки, науки і культури (Комуніст України, 5, 1961, 2); Хвала, що виросли герої В ділах і подвигах твоїх, Що при здоров'ї і при зброї У славі правди світової Ти йдеш до рубежів нових! (Максим Рильський, Зимові записи, 1964, 41).
2. Державний кордон. Відстоявши від шведських і німецьких загарбників північно-західні рубежі своєї країни, руський народ наполегливою працею почав відбудовувати зруйноване ворогами господарство (Історія СРСР, I, 1957, 79); Наша дружба простирає своє проміння за рубежі Вітчизни (Максим Рильський, III, 1956, 24). За рубежем - за кордоном. Роки перебування української письменниці за рубежем досить повно висвітлені дослідниками творчості і біографії Марка Вовчка (Радянське літературознавство, 6, 1968, 71); Кращі його [Гончара] книги вийшли багатьма виданнями в нашій країні і за рубежем (Про багатство літератури, 1959, 236).
3. Лінія оборони, укріплень, місце розташування війська, передова позиція. Донець, Донець! Тобі судилось стати в великій битві двічі рубежем (Іван Гончаренко, Вибр., 1959, 196); Рубежем була нам скеля кожна, Ми в боях - надією жили (Любомир Дмитерко, Вітчизна, 1948, 111); - Бійці атакували просто з ходу проміжний рубіж противника (Петро Панч, Іду, 1946, 53); Кожному з відступаючих Дніпро уявлявся в ці дні тим рятівним рубежем, що затримає денікінську козачню, перепинить нещастя (Олесь Гончар, II, 1959, 85); - За річкою у нас чудові позиції. Та фронт піхоти відсунувся. Річка стала рубежем, передовою позицією (Іван Ле, Право.., 1957, 118); Затишшя? Укріплюй свої рубежі! Затишшя? Пристрілюй окопи чужі! (Іван Нехода, Хто сіє вітер, 1959, 223).
Вогневий рубіж - лінія ведення вогню (у 6 знач.). - Ану, сестриця, дай напиться, Солдату душу освіжи, Бо в нас гарячая водиця На вогневому рубежі (Микола Нагнибіда, Пісня.., 1949, 133).
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02.03.2022 13:31 Відповісти
Словник української мови

Академічний тлумачний словник (1970-1980)

в означеннях

Тлумачення, значення слова «рубіж»:

РУБІ́Ж, бежу, чол.
1. Лінія, межа, що відділяє кого-, що-небудь від когось, чогось;
// Природна перешкода, яка служить такою лінією, межею. Пункт той [оборони] був не звичайний. З нього контролювалась єдина в цьому районі переправа через водний рубіж (Іван Ле, Мої листи, 1945, 104); Від ріки до Ярослава відстань велика, та ліс рубежем став між двома противниками (Антон Хижняк, Д. Галицький, 1958, 509);
// перен. Те, що відділяє одне від одного (перев. у часі); грань. Увагу письменника [О. М. Горького] привернуло широке, багатостороннє відтворення життя Росії на рубежі двох епох (Радянське літературознавство, 3, 1957, 3); Велика Жовтнева соціалістична революція і XXII з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу знаменують собою грандіозні історичні рубежі в боротьбі людства за світле майбутнє, за комунізм (Комуніст України, 11, 1962, 3);
// перен. Межа або ступінь розвитку, діяльності кого-, чого-небудь. Нині радянська наука перебуває на передових рубежах світової науки (Наука і життя, 12, 1973, 3); Радянський народ під керівництвом ленінської партії бере нові рубежі в розвитку економіки, науки і культури (Комуніст України, 5, 1961, 2); Хвала, що виросли герої В ділах і подвигах твоїх, Що при здоров'ї і при зброї У славі правди світової Ти йдеш до рубежів нових! (Максим Рильський, Зимові записи, 1964, 41).
2. Державний кордон. Відстоявши від шведських і німецьких загарбників північно-західні рубежі своєї країни, руський народ наполегливою працею почав відбудовувати зруйноване ворогами господарство (Історія СРСР, I, 1957, 79); Наша дружба простирає своє проміння за рубежі Вітчизни (Максим Рильський, III, 1956, 24). За рубежем - за кордоном. Роки перебування української письменниці за рубежем досить повно висвітлені дослідниками творчості і біографії Марка Вовчка (Радянське літературознавство, 6, 1968, 71); Кращі його [Гончара] книги вийшли багатьма виданнями в нашій країні і за рубежем (Про багатство літератури, 1959, 236).
3. Лінія оборони, укріплень, місце розташування війська, передова позиція. Донець, Донець! Тобі судилось стати в великій битві двічі рубежем (Іван Гончаренко, Вибр., 1959, 196); Рубежем була нам скеля кожна, Ми в боях - надією жили (Любомир Дмитерко, Вітчизна, 1948, 111); - Бійці атакували просто з ходу проміжний рубіж противника (Петро Панч, Іду, 1946, 53); Кожному з відступаючих Дніпро уявлявся в ці дні тим рятівним рубежем, що затримає денікінську козачню, перепинить нещастя (Олесь Гончар, II, 1959, 85); - За річкою у нас чудові позиції. Та фронт піхоти відсунувся. Річка стала рубежем, передовою позицією (Іван Ле, Право.., 1957, 118); Затишшя? Укріплюй свої рубежі! Затишшя? Пристрілюй окопи чужі! (Іван Нехода, Хто сіє вітер, 1959, 223).
Вогневий рубіж - лінія ведення вогню (у 6 знач.). - Ану, сестриця, дай напиться, Солдату душу освіжи, Бо в нас гарячая водиця На вогневому рубежі (Микола Нагнибіда, Пісня.., 1949, 133).

Словник української мови: в 11 томах. - Том 8, 1977. - Стор. 893.
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02.03.2022 14:01 Відповісти
Читаю назви цих героїчних міст, це ті території де наші герої-пращури билися з ворогом. Ще не вмерла Україна, ні Слава, ні Воля!

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02.03.2022 13:28 Відповісти
Ще не вмерла УкраїнИ
Не потрібно помилятись.
Зміст відразу змінюється.
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02.03.2022 14:02 Відповісти
Точно. То кацапи винторогі навмисно И на своє А змінили "АкАлА кАкАЛа" рашисське.
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02.03.2022 14:27 Відповісти
То поляки так зрозуміли вірш Павла Чубинського, по аналогії зі своїм гімном eszcze Polska nie zginęła, який походить від пісні польських легіонерів в Італіїї 18 століття. Там вони співали, що Польща ще не загинула.
А Чубинський правильно написав:
"Ще не вмерли України, ні слава, ні воля", маючи на увазі, що Україна ніколи не вмре, а от за волю за славу потрібно боротися.
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02.03.2022 15:49 Відповісти
Південь.. район Одеси...на стрімі одна жіночка казала ,шо там є ідіоти проросійські
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02.03.2022 13:33 Відповісти
Теж мені, новина.
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02.03.2022 14:03 Відповісти
Гадаю після війни отримають паспорт громодянина щоб уселяке лайно не обирали у керівництво.
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02.03.2022 14:28 Відповісти
Пенсы а так же всякая босота с алкашней, которые винят в своих личных проблемах не самих себя, а страну, в которой живут.
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02.03.2022 15:24 Відповісти
цитата :
///
Можна трошки дозволю собі емоцій?
Так от. Трошки не подобається питання цивільних сонечок «Ну на скільки іще в московитів техніки залишилося». І це м'яко кажучи не подобається.
Пояснюю чому. Мені здається в цьому питанні імліцитно є запит на точну дату коли це все припиниться.
То ви стомилися? А от нашим військовим сонечкам стомлювалися ніколи.
Так ворог має іще багато техніки. Це сотні танків, тисячі бойових броньованих машин.
Але є низка але.
1. За ці дні напрацьовані кращі тактики знищення бронетехніки а партнери допоможуть протитанковим озброєнням різних типів.
2. Техніка сама не їздить і за кожною успішно відбитою атакою обрахунок яких іде на десятки готовність тих московитів які іще є йти в бій зменшується.
3. Наші повітряні військові сонечки атакують логістику ворога без якої бронетехніка це груда металолому.
Ніхто не сказав що буде легко.
І ворог має сили.
Але так само чітко видно що ми показали здатність до систематичного спротиву і перемога буде за нами.
Mykola Bielieskov
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02.03.2022 13:42 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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02.03.2022 13:47 Відповісти
Если не сложно, помагайте нам валить их с Казахстана:

https://eitzen.at/fckptn/index.html?rqps=5
http://ban-dera.com

Как можно дольше держать открытыми на компе такие стратички.
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02.03.2022 18:01 Відповісти
Винищуйте в першу чергу бензовози та автомобілі з ************.

Я не розумію як може рухатися колісна колона автомобілів по дорозі.
Хіба у нас немає арматури цвяхів, чи іншого металу? Усівайте металевими їжачками та шипами усі дороги у ймовірному напрямку руху ворожих колон.

Зливайте паливо на заправках на ймовірних напрямках руху цих колон. Без палива це нерухомі цілі.
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02.03.2022 13:54 Відповісти
Подганяйте в русские колонны цыстерны со спиртом и водочных материалов. Русня с "...шумел камыш, деревья гнулись..." сами будут идти сдаваться.
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02.03.2022 14:47 Відповісти
Рано ще бити в літаври. Путін буде лізти в Україну до останнього свого солтата. Тепер він не може відступити. Для нього, або якась, хоч маленька, перемога, щоб виправдати вторгнення, або самогубство.
Є третій, маловирогідний варіант, шо його арештує, або вб'є, як Берію, військово-політична верхівка московії.
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02.03.2022 15:54 Відповісти
Дякую вам, хлопці та дівчата!
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02.03.2022 16:42 Відповісти
Здохніть кацапи з насінням у кишенях, або без, головне щоб вас не було в Україні, у Криму, на Донбасі
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02.03.2022 17:18 Відповісти
Всех так всех.Везите,черноземы толще будут.
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02.03.2022 17:24 Відповісти
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02.03.2022 17:58 Відповісти
Астанавитнсь иначе поджарим
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02.03.2022 18:31 Відповісти
Ще мало кацапів топили...
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02.03.2022 22:21 Відповісти
 
 