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"Давайте не бути проти війни. Давайте боротись проти війни", - Навальний закликав росіян виходити на вулиці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Давайте не бути проти війни. Давайте боротись проти війни", - Навальний закликав росіян виходити на вулиці

Ув'язнений російский опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян виходити на вулиці з протестами проти війни, яку путінська влада розв'язала в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми – Росія – хочемо бути нацією миру. На жаль, мало хто назве нас такими зараз. Але давайте хоч би не станемо нацією зляканих мовчунів. Боягузів, які вдають, що не помічають агресивної війни, розв'язаної нашим явно божевільним царком проти України... Путін – це не Росія. І якщо є щось у Росії зараз, чим можна пишатися найбільше, то це ті 6 835 осіб, які були затримані, бо – без жодного заклику – вийшли на вулиці з плакатами "Ні війні"", - пише Навальний.

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Він закликав росіян не чекати і виходити на вулиці вже сьогодні, щодня, "навіть, якщо доведеться забити собою автозаки".

"Чекати не можна жодного дня. Де б ви не були. У Росії, Білорусі чи з іншого боку планети. Виходьте на головну площу вашого міста кожен будній день о 19.00 та о 14.00 у вихідні та свята. Якщо можете робити ходу у будні – робіть у вихідні. Так, першого дня може вийти мало народу. А другого – ще менше. Але ми повинні, стиснувши зуби та поборивши страх, виходити та вимагати припинення війни. Кожного заарештованого мають змінити двоє. Якщо – для припинення війни – ми повинні забити собою в'язниці та автозаки, ми заб'ємо собою в'язниці та автозаки. Все має ціну, і зараз, навесні 2022 року, цю ціну маємо платити ми. Більше нема кому. Давайте не бути проти війни. Давайте боротись проти війни", - зазначив російський опозиціонер.

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Топ коментарі
+8
Это не тот миролюбец, котрый Крым нам не собирается отдавать? Пусть сидит, пока не поумнеет.
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02.03.2022 13:31
+8
Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и все равно стоят
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02.03.2022 13:37
+6
У всех заключённых в Рашке есть доступ к интернету?
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02.03.2022 13:33
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Леопольд знайшовся
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02.03.2022 13:31 Відповісти
Это не тот миролюбец, котрый Крым нам не собирается отдавать? Пусть сидит, пока не поумнеет.
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02.03.2022 13:31 Відповісти
Понад сім років тому, спілкувалася з одною наваленькой, що захопилась від раисе в Німеччини. "Ах, фсьо омереканці травют, хатят нашу страну паставить накалене!"

Збігла, але ж усьому винні пендоси.
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02.03.2022 13:40 Відповісти
У всех заключённых в Рашке есть доступ к интернету?
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02.03.2022 13:33 Відповісти
Русский = терпилло. Рассчитывать на их бунт глупо. 8 лет сидели на жопе ровно и дальше будут труситься от страха по кухням у мамок под юбками.
С другой стороны это и хорошо. Свинособаками будет проще управлять, когда дедушку ленина предадут земле, а на красной площади начнет развиваться украинский флаг.
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02.03.2022 13:36 Відповісти
Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и все равно стоят
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02.03.2022 13:37 Відповісти
Я звісно не Станіславський... Але - Не верю !
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02.03.2022 13:37 Відповісти
"Apple Pay - полный блок

Apple - полный выход с рынка. Как говорится, последний iPhone - это тот, который у тебя есть

Adidas - отказ от работы со сборной по футболу

Audi - выходят с рынка

AMD - запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт

Amazon - полный блок всего ритейла будет на десерт

Adobe - пропаганду будут теперь рисовать в paint. А, стоп! Тоже вряд ли. От руки.

British Petrolium - вышли из Роснефти 20% акций

BBC - отзыв лицензий на вещание

BMW - закрывает заводы, блокирует поставки

Bolt - 5 млн евро помощи Украине, вам - болт

Boeing - внутри страны скоро тоже только на лоукостах победа

Chevrolet - выходят с рынка

Cannes Festival - блок рф делегации

Cadillac - выходят с рынка

Carlsberg - ограничение экспорта

Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров

Cinema 4D - не работает приложение

Coca Cola - выход с рынка

Danone - выход с рынка вместе с дочерней компанией простоквашино, которую пьют ваши детки, пока наши спят в подвалах

Disney - отмена всех фильмов

Dell - выход с рынка

Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней

DHL - обращайтесь за советами, как доставлять посылки руками и пешком, мы сейчас делаем это с продуктами и лекарствами по всему городу

Eurovision - дисквалификация

Ericsson - выход с рынка

Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний рф

Etsy - блок всех балансов на ру счетах

Facebook - бан аккаунтов рф сми

FedEx - полный запрет поставок

Formula 1 - отмена турнира в Сочи

Ford - закрывает все магазины

FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в рф

Google Pay - частичный блок

Google - 15 $ млн на гуманитарную помощь Украине

Google Maps - блок инфо для русских

Get Contact - рассылка по всем юзерам правды

General Motors - останавливает экспорт

HP - ноутов больше не завезут

Harley Davidson - прекращение поставок. Ночные волки теперь будут рассекать на ижах с колясками

Instagram - блокировка пропаганды

Intel - запрет поставки микрочипов

Jaguar - выходят с рынка

Jooble - удалили сервис и сделали заявление. Впрочем, зачем работу теперь искать. Она скоро останется только у омона

KUNA - майнить крипту ру юзерам без шансов

Lenovo - выход с рынка

LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны

MOK - отмена всех соревнований

Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков

Maersk - остановка поставок в/из рф - прощай шмот с Ali express и ASOS

Mercedes - выход из страны

Megogo - удаление всех русских фильмов

Metro - 10к сотрудников - на выход

Mitsubishi - работники 141 сервисного центра - на выход

Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер

Mobile World Congress - ру делегацию не акредитовать

NFT - блок средств юзеров рф и рб, перевод их денег Украине

NHL - полный блок для игроков из рф

Netflix - блок для русских подписок, остановка производства рф сериалов

Nike - закрывают все магазины

Nintendo - запрет на покупки в рублях

Nestle - закрывает все 6 фабрик в рф

OnlyFans - закрытие в стране, девочки - на панель

Paysera - блокировка

PayPal - заморозка счётов на вывод

Paramount - блок кинопроката

Parimatch - отозвали франшизу

Play Station - невозможно совершить оплату

Pornhub - запрет на доступ к контенту

Porsche - выход из рф

Renault - выход с рынка

Samsung pay - блокировка сервиса

Snapchat - аут из аппки в рф и ***********, 15 млн $ помощи Украине

Scania - выход из рф

SpaceX - поставка Starlink Украине

Shell - разрыв контракта с Газпромом

Spotify - невозможна оплата подписки

Sony - блок кинопроката

Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам рф

TikTok - массовый бан агрессивных ********* и так называемых сми

Toyota - 2600 сотрудников, гоу в автоваз

UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, 1 млн $ помощи Украине, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром

UPS - полный запрет поставок

Universal pictures - блок кинопроката

Viber - 9 млн $ помощи Украине от CEO Rakuten

Visa - приостановка производства карта как минимум

Volvo - выходят из рф

Yandex - исключение акций компании с котировок на NY бирже

YouTube - блокировка сотен каналов и их монетизации

Warner Bros - отмена всего кинопроката

Webmoney - запрет транзакций

Wolkswagen - выходят из страны

Zoom - отзыв лицензий на разработку ПО "
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02.03.2022 13:38 Відповісти
кацапам разрешено собирать в лесу: ягоды, грибы, орехи, а особенно - валежник
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02.03.2022 13:43 Відповісти
Нехай хоч так, аніж ніяк...(
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02.03.2022 13:38 Відповісти
кацапы выйдут...да никогда они не выйдут.
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02.03.2022 13:42 Відповісти
"Якщо - для припинення війни - ми повинні забити собою в'язниці та автозаки, ми заб'ємо собою в'язниці та автозаки"
Жахливо, що за рабська психологія...((( Палити ті автозаки не хочете спробувати?
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02.03.2022 14:07 Відповісти
Они там в большинстве даже не представляют, что в Украине происходит, что ракетами обстреливают города, гибнет мирное население. Они в своем вакууме пропаганды живут, отдельно от всего мира.
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02.03.2022 14:11 Відповісти
Давайте,чтобы не было рф... Закроем вопрос навсегда.

Ичкерия,Татарстан,Дагестан.....
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02.03.2022 14:26 Відповісти
"Даа ну нах. Че я там заабыл то." Скажет кацап, купит пиво и пойдет смотреть телик
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02.03.2022 14:27 Відповісти
Нове ***** росте
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02.03.2022 14:50 Відповісти
Поки що це краще що в них є, треба його підтримати. Я вважаю він вже дещо не той якім був, а якщо чогось не розуміє - пояснимо.
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02.03.2022 15:42 Відповісти
"Нас тут много, мы можем пойти и прямо сейчас взять Кремль. Но мы не будем этого делать" - ну и сиди теперь в тюрьме. К тому же ты уже никто и зовут тебя никак, когда ты добровольно вернулся в путиностан ( ) за тебя вышли единицы, а остальная лапотная считает тебя пятой колонной. В рашке сплошная вата.
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02.03.2022 15:45 Відповісти
 
 