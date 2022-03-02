"Давайте не бути проти війни. Давайте боротись проти війни", - Навальний закликав росіян виходити на вулиці
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ув'язнений російский опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян виходити на вулиці з протестами проти війни, яку путінська влада розв'язала в Україні.
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми – Росія – хочемо бути нацією миру. На жаль, мало хто назве нас такими зараз. Але давайте хоч би не станемо нацією зляканих мовчунів. Боягузів, які вдають, що не помічають агресивної війни, розв'язаної нашим явно божевільним царком проти України... Путін – це не Росія. І якщо є щось у Росії зараз, чим можна пишатися найбільше, то це ті 6 835 осіб, які були затримані, бо – без жодного заклику – вийшли на вулиці з плакатами "Ні війні"", - пише Навальний.
Він закликав росіян не чекати і виходити на вулиці вже сьогодні, щодня, "навіть, якщо доведеться забити собою автозаки".
"Чекати не можна жодного дня. Де б ви не були. У Росії, Білорусі чи з іншого боку планети. Виходьте на головну площу вашого міста кожен будній день о 19.00 та о 14.00 у вихідні та свята. Якщо можете робити ходу у будні – робіть у вихідні. Так, першого дня може вийти мало народу. А другого – ще менше. Але ми повинні, стиснувши зуби та поборивши страх, виходити та вимагати припинення війни. Кожного заарештованого мають змінити двоє. Якщо – для припинення війни – ми повинні забити собою в'язниці та автозаки, ми заб'ємо собою в'язниці та автозаки. Все має ціну, і зараз, навесні 2022 року, цю ціну маємо платити ми. Більше нема кому. Давайте не бути проти війни. Давайте боротись проти війни", - зазначив російський опозиціонер.
Будь ласка, зачекайте...
Збігла, але ж усьому винні пендоси.
С другой стороны это и хорошо. Свинособаками будет проще управлять, когда дедушку ленина предадут земле, а на красной площади начнет развиваться украинский флаг.
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Adobe - пропаганду будут теперь рисовать в paint. А, стоп! Тоже вряд ли. От руки.
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BBC - отзыв лицензий на вещание
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Cadillac - выходят с рынка
Carlsberg - ограничение экспорта
Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров
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Coca Cola - выход с рынка
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Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней
DHL - обращайтесь за советами, как доставлять посылки руками и пешком, мы сейчас делаем это с продуктами и лекарствами по всему городу
Eurovision - дисквалификация
Ericsson - выход с рынка
Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний рф
Etsy - блок всех балансов на ру счетах
Facebook - бан аккаунтов рф сми
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Formula 1 - отмена турнира в Сочи
Ford - закрывает все магазины
FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в рф
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Get Contact - рассылка по всем юзерам правды
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Instagram - блокировка пропаганды
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LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны
MOK - отмена всех соревнований
Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков
Maersk - остановка поставок в/из рф - прощай шмот с Ali express и ASOS
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Megogo - удаление всех русских фильмов
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Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер
Mobile World Congress - ру делегацию не акредитовать
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Nintendo - запрет на покупки в рублях
Nestle - закрывает все 6 фабрик в рф
OnlyFans - закрытие в стране, девочки - на панель
Paysera - блокировка
PayPal - заморозка счётов на вывод
Paramount - блок кинопроката
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Play Station - невозможно совершить оплату
Pornhub - запрет на доступ к контенту
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Renault - выход с рынка
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Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам рф
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Toyota - 2600 сотрудников, гоу в автоваз
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UPS - полный запрет поставок
Universal pictures - блок кинопроката
Viber - 9 млн $ помощи Украине от CEO Rakuten
Visa - приостановка производства карта как минимум
Volvo - выходят из рф
Yandex - исключение акций компании с котировок на NY бирже
YouTube - блокировка сотен каналов и их монетизации
Warner Bros - отмена всего кинопроката
Webmoney - запрет транзакций
Wolkswagen - выходят из страны
Zoom - отзыв лицензий на разработку ПО "
Жахливо, що за рабська психологія...((( Палити ті автозаки не хочете спробувати?
Ичкерия,Татарстан,Дагестан.....