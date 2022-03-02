Близько опівночі українська ППО знищила 2 російських винищувачі Су-35С. Втрачено один наш МіГ-29. Пілота шукають, - командування Повітряних Сил. ФОТО
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Вночі, 1 березня, на Київщині зав’язався запеклий повітряний бій між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України та парою російських Су-35С.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗС України.
"В результаті повітряного бою обидва літаки рашистів були знищені! Разом із ракетами класу "повітря-повітря" із МіГ-29 по окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". На жаль, в результаті цього бою Повітряні Сили втратили один МіГ-29. Пілота шукають", - йдеться у повідомленні.
Так, сьогодні ворог переважає у кількості та якості авіатехніки та озброєння, але Повітряні Сили роблять усе можливе, аби очистити українське небо від ворожої присутності.
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Мертвечука на шпиль верховной Рады, а всех зажопенцов на больницы закрепить и не только в столице.
Говорять, "Призрак" то - ВИЖИВ.
Зміг катапультуватися і своїм ходом повернувся у часть.
Зараз вже на новому літаку воює.
эта инфа ещё вчера была.
Ето я к тому, что в самолете не как в машине, - ушиб на лбу почесал, сел и поехал. Робота к полетам допускает консиліум врачей. Тем более после катупультирования. Дай Бог чтобьі жив оказался, но то, что уже вновь летает сомневаюсь
А так не бьівает
и баллистические ракеты нервно курят.