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Близько опівночі українська ППО знищила 2 російських винищувачі Су-35С. Втрачено один наш МіГ-29. Пілота шукають, - командування Повітряних Сил. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі, 1 березня, на Київщині зав’язався запеклий повітряний бій між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України та парою російських Су-35С.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗС України.

"В результаті повітряного бою обидва літаки рашистів були знищені! Разом із ракетами класу "повітря-повітря" із МіГ-29 по окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". На жаль, в результаті цього бою Повітряні Сили втратили один МіГ-29. Пілота шукають", - йдеться у повідомленні.

Так, сьогодні ворог переважає у кількості та якості авіатехніки та озброєння, але Повітряні Сили роблять усе можливе, аби очистити українське небо від ворожої присутності.

Близько опівночі українська ППО знищила 2 російських винищувачі Су-35С. Втрачено один наш МіГ-29. Пілота шукають, - командування Повітряних Сил 01

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Топ коментарі
+44
До речи:
Говорять, "Призрак" то - ВИЖИВ.
Зміг катапультуватися і своїм ходом повернувся у часть.
Зараз вже на новому літаку воює.
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02.03.2022 13:42
+23
Мало того - уже на новом сбил
эта инфа ещё вчера была.
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02.03.2022 13:50
+13
Су-35С на Міг-29 завалити - це надзвичайно складно. Молодці хлопці.
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02.03.2022 14:13
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коментар відмічено як спам
Лукашенко случайно показал необычную карту: Украина разделена на 4 зоны - NVL.. Издание Avia.pro рассказало, что лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко, когда комментировал проводимую Россией спецоперацию в Донбассе, показал весьма необычную карту Украины. На ней страна поделена на четыре области, которые, по всей видимости, будет освобождать РФ от националистов
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02.03.2022 13:41 Відповісти
Господяяяя куда это то лезит бульбокозё
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02.03.2022 14:10 Відповісти
то воно планує да його закопувать будуть
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02.03.2022 14:16 Відповісти
На территорию Украины нужно привезти или создать видимость присутствия в каждом крупном городе родственников высоких чиновников и олигархов параши и пусть потом попробуют . В Черное море загнать их яхты под наше побережье. Их самолёты так же пусть кружат постоянно в небе над городами.
Мертвечука на шпиль верховной Рады, а всех зажопенцов на больницы закрепить и не только в столице.
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02.03.2022 13:41 Відповісти
Не поможет разве что дочек фуйла
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02.03.2022 13:47 Відповісти
До речи:
Говорять, "Призрак" то - ВИЖИВ.
Зміг катапультуватися і своїм ходом повернувся у часть.
Зараз вже на новому літаку воює.
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02.03.2022 13:42 Відповісти
Мало того - уже на новом сбил
эта инфа ещё вчера была.
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02.03.2022 13:50 Відповісти
Я теж вчора це дізнався, але "тримав паузу".
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02.03.2022 13:57 Відповісти
І рахунок пішов на третій десяток - 21!
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02.03.2022 14:23 Відповісти
Катапультирование - ето суперперегрузки. Ето удар по позвоночнику. Катапультирование в ангаре(такое случается по невнимательности иногда с техниками) ето смерть. Причем не от встречи с землей, а от встречи с перекрьітием ангара.
Ето я к тому, что в самолете не как в машине, - ушиб на лбу почесал, сел и поехал. Робота к полетам допускает консиліум врачей. Тем более после катупультирования. Дай Бог чтобьі жив оказался, но то, что уже вновь летает сомневаюсь
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02.03.2022 14:56 Відповісти
С применением кресла К-36ДМ, лётчик, будет и дальше летать.
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03.03.2022 06:57 Відповісти
Та я не говорю что летать не будет. Просто некоторьіе понимают так: приземлилися, отстегнул/перерезал стропьі, сел в другой самолет и полетел. )))
А так не бьівает
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03.03.2022 08:36 Відповісти
Нужно сбивать пташки. Это охлаждает мозги дуракам и подлецам.
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02.03.2022 13:57 Відповісти
Украина получит Пэтриоты - рашистские самолёты
и баллистические ракеты нервно курят.
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02.03.2022 14:07 Відповісти
Тих Су-35С в касабів всього біля 100шт. Тепер (-2)
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02.03.2022 14:08 Відповісти
Там ще і Привид Су35-ки і 30-ки прорідив. При цьому вибувають зі строю їх найкращі пілоти, а без них укацапів будуть великі проблеми.
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02.03.2022 14:17 Відповісти
К стингерам тепловизоры нужны и можно сбивать ночью.
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02.03.2022 14:42 Відповісти
Су-35С на Міг-29 завалити - це надзвичайно складно. Молодці хлопці.
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02.03.2022 14:13 Відповісти
Какого то комполка ****** насмерь с рашки.Полковника
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02.03.2022 14:51 Відповісти
Цапів на гілляку!!!
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02.03.2022 16:15 Відповісти
збивають, то добре. падають у нас. покадіть хоть 1 фото???
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02.03.2022 17:12 Відповісти
 
 