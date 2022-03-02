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У переговорах із агресором у Конотопі досягнуто домовленості, що введення військ не буде, а українська сторона по них не стрілятиме, - голова ОВА Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У переговорах із агресором у Конотопі досягнуто домовленості, що введення військ не буде, а українська сторона по них не стрілятиме, - голова ОВА Живицький

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький стверджує, що у переговорах із окупантами в Конотопі досягнуто домовленості, що введення військ не буде, але українська сторона по них не стрілятиме.

Про це він повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Розмова з росіянами в Конотопі уповноваженого мною від військової адміністрації тривала близько 12 хвилин. Я був на гучному зв’язку під час перемовин. Домовленість така: про жодну зміну влади не може йтися. Вони зацікавлені у правопорядку. Введення військ не буде. Прапор український - на місці", - написав він у Телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти поставили ультиматум Конотопу - за опір накриють артилерією. ВIДЕО

Водночас Живицький зазначив, що є умова, що українська сторона по них не стрілятиме і не буде взаємних провокацій, а вони залишаються стояти на своїх позиціях, а також буде забезпечено безперешкодний проїзд комунального транспорту та служб, автомобілів швидкої, з продуктами, гуманітарні вантажі.

"Для забезпечення безпеки в місті та контролю нашими добровольцями додатково будуть встановлені блокпости вглиб міста Конотоп", - написав він.

Також дивіться: Знищена техніка російських окупантів в Конотопі. ВIДЕО

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Топ коментарі
+78
Что-то я сомневаюсь, что кацапские свиньи будут соблюдать договоренности. Видимо, ждут подкреплений или колону снабжения.
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02.03.2022 13:48
+27
Порушення домовностей,кацапи звуть "Военной смекалкой".Немає віри.
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02.03.2022 13:51
+24
Или арту, возможно реактивную. Зря договорились, очень зря.
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02.03.2022 13:51
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Ну так, вони туристи та прийшли просто побачіть файне місто Конотоп. Турфірма" МО РФ", ***.
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02.03.2022 14:15 Відповісти
Турфирма "Кобзон,Задорнов и сыновья"
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02.03.2022 14:19 Відповісти
Николаев, пленные русские на коленях у памятника освободителям города

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02.03.2022 14:15 Відповісти
С кацапней договариваться-себя на@бать. Это аксиома.Надо потратить это непродолжительное время на укрепление обороны.
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02.03.2022 14:15 Відповісти
О чем можно договариваться с оккупантами? Почему не предложить поехать до дому? В Конотопе насколько помню был авиационный завод.
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02.03.2022 14:16 Відповісти
Если там нащупан контакт - то надо посоветовать бросить технику и бегать в рашу , пока их Байрактары не сожгли
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02.03.2022 14:20 Відповісти
и на какое время этот....симбиоз ????
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02.03.2022 14:16 Відповісти
Пусть отойдут от города на 50 км на восток
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02.03.2022 14:16 Відповісти
Алени идут на север ***!
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02.03.2022 14:34 Відповісти
Це що за пуйня така? Як це "введення військ не буде" при тому що будуть "встановлені блокпости вглиб міста Конотоп"? "Блокпости" будуть з беззбройних дівчаток москотостанських?
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02.03.2022 14:16 Відповісти
Подтянуть силы для УВЕРЕННОГО уничтожения и применить"военную смекалку". Засмекалить всех винторогих.
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02.03.2022 14:18 Відповісти
Прекратите панику о сдаче.
Мера вынужденная провести переговоры.
Если нет оружия,криками и толпой технику не уничтожить.
Нужно подвезти подарки для рашистов и потом дальше вести боевые действия,время есть теперь.
Положить мирное население-неудачная идея
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02.03.2022 14:21 Відповісти
Хотят обезопасить подвоз ГСМ ушедшим вперед колонам.
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02.03.2022 14:24 Відповісти
Как можно стрелять по тем. кого нет?.Это. типа ихтамнетов.
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02.03.2022 14:24 Відповісти
***...Скільки раз говорити НЕ Вір Ні Псові -Ні Москальові..скільки раз можна домовлятись..?
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02.03.2022 14:25 Відповісти
Ось не треба так про собак. Більш відданіших звірів не знайдеш. Порівнювати їх з тими падлюками - москалями недоречно.
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02.03.2022 15:07 Відповісти
Dogovorilis chto vrag ostajotsia na zahvachenoi teritorii, ja praviljno ponel i jevo ne budet vigonjatj i unichtozhatj?!!?
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02.03.2022 14:26 Відповісти
Вы что ****..сь?????? Мыдаем врагу подтянуть снабжение и силы? Вы что .***...лись?????
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02.03.2022 14:26 Відповісти
Хорошо, если рашисты выполнят условия.
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02.03.2022 14:27 Відповісти
ВСУ уничтожили командный пункт россиян в селе Дитятки под Чернобылем. Начальник штаба 36-й армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нырков убежал во время спецоперации ВСУ в Беларусь.

Нырков бросил личный состав, который был уничтожен украинской армией. Теперь он сидит в норе в Мозыре и переживает за свою шкуру.

Застрелись, офицер!
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02.03.2022 14:28 Відповісти
Не для того йому баба лампаси пришивала! Зараз йому "расходніки" підвезуть і "снова в бой!"
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02.03.2022 14:43 Відповісти
Не вздумайте этого делать. и на это идти!!!!или коридор и они ****..т или продолжать их истощать.
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02.03.2022 14:29 Відповісти
Якщо немає зброї, а її немає, це найкращий з можливих варіантів для містян.
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02.03.2022 14:33 Відповісти
Оккупанты будут стоять на нашей земле и по ним не будут стрелять? Что за чушь?

Смерть фашистским оккупантам! ©
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02.03.2022 14:34 Відповісти
Потрібно виграти час, а тоді якщо кацапам не дійде в якій вони жопі дати по рогам.
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02.03.2022 14:50 Відповісти
Был Иловайск с договорняком,был аэропорт когда использовав перемирие тупо подложили взрывчатку и взорвали наших киборгов,был Будапешт...много чего было но как видим никто не научился...закончится все это большой кровью - они пока перегруппируются,подтянут резерв,заберут жмуров и раненых а потом ипанут или артой,или ракетами,или бомбардировщиками
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02.03.2022 14:35 Відповісти
зато мы вошли в горловку...на хрена....
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02.03.2022 14:44 Відповісти
Це відволікає сили противника від волновахи. І це дуже важливо якщо є такий ресурс у нас.
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02.03.2022 14:48 Відповісти
Треба говорити правду. Центральна влада провалила терміни розгортання теріторіальноїї оборони, а ще більше забезпечення зброєю. І зараз зброї не вистачає для всих бажаючих, мається на увазі не ЗСУ , а цивільне населення. Без зброї не повоюєш, а дурно загинеш. А нам потрібно берегти особовий склад. НАМ ЩЕ ТРЕБА МОСКВУ БРАТИ. На німців не розраховуєте, німці нам в цьому не допоможуть. СЛАВА УКРАЇНІ.
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02.03.2022 14:46 Відповісти
Маєте рацію, але розборки слід відкласти до закінчення війни.
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02.03.2022 15:35 Відповісти
На ці переговори пішли ще не стріляні каци, мабуть не дуже і хочеться. Стріляні шукають дорогу додому і стріляють у все що рухається і мародери.
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02.03.2022 14:46 Відповісти
Дурня!!!! Вірити москалям, це себе не поважати!!! Дебальцева мало? Оркам потрібен перепочинок для постачання ***********, палива, нового гарматного м'ясу, корму тощо.
Ввх сказав макрончику, що знищить Україну. Останній почав трошки розуміти яку тварюку виростив Захід, купуючи нафту та газ та фінансуючи таким чином імперські зазіхання московітів.
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02.03.2022 14:52 Відповісти
Ни в коем случае не делать такой тактической ошибки! Технику врага надо палить в любом случае, т.к. используя с ними базар они подтягивают гарючку для дальнешего продвижения! Только палить! Всякий базар с ними - это проигрыш! Базар пусть ведут наверху! Это надо понять всем.
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02.03.2022 15:01 Відповісти
ой зря вы это, ой зря, неужели вас не научило что с кацапами договариваться нельзя, влупят они когда вы ждать не будете
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02.03.2022 15:20 Відповісти
Ой зря!!
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02.03.2022 15:20 Відповісти
Який той Живицький дурень, московська орда підліша за Батиєву.
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02.03.2022 15:32 Відповісти
Убивайте их, везде и всегда.
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02.03.2022 15:43 Відповісти
Ідея того що вони просто там тихенько посидять і підуть додому як війна скінчится виглядає як повна нісенітниця. В Конотопі взагалі є сили ЗСУ? Якщо ні, то тянути час для підмоги і наша сторона може.
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02.03.2022 16:07 Відповісти
Не сдали город.
Просто немного беременные!
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02.03.2022 16:09 Відповісти
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