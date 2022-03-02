У переговорах із агресором у Конотопі досягнуто домовленості, що введення військ не буде, а українська сторона по них не стрілятиме, - голова ОВА Живицький
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький стверджує, що у переговорах із окупантами в Конотопі досягнуто домовленості, що введення військ не буде, але українська сторона по них не стрілятиме.
Про це він повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Розмова з росіянами в Конотопі уповноваженого мною від військової адміністрації тривала близько 12 хвилин. Я був на гучному зв’язку під час перемовин. Домовленість така: про жодну зміну влади не може йтися. Вони зацікавлені у правопорядку. Введення військ не буде. Прапор український - на місці", - написав він у Телеграм-каналі.
Водночас Живицький зазначив, що є умова, що українська сторона по них не стрілятиме і не буде взаємних провокацій, а вони залишаються стояти на своїх позиціях, а також буде забезпечено безперешкодний проїзд комунального транспорту та служб, автомобілів швидкої, з продуктами, гуманітарні вантажі.
"Для забезпечення безпеки в місті та контролю нашими добровольцями додатково будуть встановлені блокпости вглиб міста Конотоп", - написав він.
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север***!
Мера вынужденная провести переговоры.
Если нет оружия,криками и толпой технику не уничтожить.
Нужно подвезти подарки для рашистов и потом дальше вести боевые действия,время есть теперь.
Положить мирное население-неудачная идея
Нырков бросил личный состав, который был уничтожен украинской армией. Теперь он сидит в норе в Мозыре и переживает за свою шкуру.
Застрелись, офицер!
Смерть фашистским оккупантам! ©
Ввх сказав макрончику, що знищить Україну. Останній почав трошки розуміти яку тварюку виростив Захід, купуючи нафту та газ та фінансуючи таким чином імперські зазіхання московітів.
Просто немного беременные!