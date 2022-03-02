Російська армія вже не може впоратися із Україною, і на війну посилають курсантів військових училищ, - Арестович

Росія посилає на війну в Україну курсантів військових училищ. Це означає, що вся "потужна" російська армія вже не може впоратися з Україною.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"За офіційними повідомленнями, росіяни кидають у бій навіть курсантів військових училищ. Зокрема, така інформація приходить із Серпухівського училища, де курсантів 2-го курсу кинули на війну в Україні. Це означає, що вся потужна російська армія вже не може впоратися з Україною, українським народом та Збройними Силами. Це означає катастрофу з погляду військового управління, тому що курсантів училищ не чіпають до останнього моменту", - розповів Арестович.

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Він додав, що сюди можна зарахувати спроби Росії залучити і білоруську армію.

"Але поки офіційних даних немає, що білоруська армія бере участь у бойових діях проти України. Є сигнали, які перевіряються ще раз, але рівень цих сигналів поки не дозволяє говорити про участь білорусів", - сказав він.

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