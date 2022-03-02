Російська армія вже не може впоратися із Україною, і на війну посилають курсантів військових училищ, - Арестович
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Росія посилає на війну в Україну курсантів військових училищ. Це означає, що вся "потужна" російська армія вже не може впоратися з Україною.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"За офіційними повідомленнями, росіяни кидають у бій навіть курсантів військових училищ. Зокрема, така інформація приходить із Серпухівського училища, де курсантів 2-го курсу кинули на війну в Україні. Це означає, що вся потужна російська армія вже не може впоратися з Україною, українським народом та Збройними Силами. Це означає катастрофу з погляду військового управління, тому що курсантів училищ не чіпають до останнього моменту", - розповів Арестович.
Він додав, що сюди можна зарахувати спроби Росії залучити і білоруську армію.
"Але поки офіційних даних немає, що білоруська армія бере участь у бойових діях проти України. Є сигнали, які перевіряються ще раз, але рівень цих сигналів поки не дозволяє говорити про участь білорусів", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
А зараз президент теж показує впевненість і виступає чудово.
А військову і дипломатичну роботу виконують професіонали, а не він.
"Там ******! Там нашим полный ******! Наших убито больше 10 000"!
Хоть один кацап не брешет.
Сейчас два парашных космонавта в космосе завидуют мертвым.
Состав 2 козла + 4 амер.(1женщина)+1фрг
Такого веселого космического путешествия у них ещё не было.
Ось таки "визволители".
@zloy_odessit·41m‼️
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