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Російська армія вже не може впоратися із Україною, і на війну посилають курсантів військових училищ, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська армія вже не може впоратися із Україною, і на війну посилають курсантів військових училищ, - Арестович

Росія посилає на війну в Україну курсантів військових училищ. Це означає, що вся "потужна" російська армія вже не може впоратися з Україною.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"За офіційними повідомленнями, росіяни кидають у бій навіть курсантів військових училищ. Зокрема, така інформація приходить із Серпухівського училища, де курсантів 2-го курсу кинули на війну в Україні. Це означає, що вся потужна російська армія вже не може впоратися з Україною, українським народом та Збройними Силами. Це означає катастрофу з погляду військового управління, тому що курсантів училищ не чіпають до останнього моменту", - розповів Арестович.

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Він додав, що сюди можна зарахувати спроби Росії залучити і білоруську армію.

"Але поки офіційних даних немає, що білоруська армія бере участь у бойових діях проти України. Є сигнали, які перевіряються ще раз, але рівень цих сигналів поки не дозволяє говорити про участь білорусів", - сказав він.

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Топ коментарі
+36
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02.03.2022 14:02
+32
Радиоперехват капитана грузового судна с капитанами военных кораблей под Одессой"

"Там пиздец! Там нашим полный пиздец! Наших убито больше 10 000"!

Хоть один кацап не брешет.
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02.03.2022 14:05
+25
От китайцев!
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02.03.2022 14:09
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Та нічьо-баби іщьо наражают...
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02.03.2022 14:02 Відповісти
От китайцев!
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02.03.2022 14:09 Відповісти
следующими будут суворовцы и нахимовцы 14-16 лет
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02.03.2022 14:10 Відповісти
...і кримскій путінюгенд
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02.03.2022 14:18 Відповісти
я тільки за, але не кажіть гоп будь ласка
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02.03.2022 14:02 Відповісти
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02.03.2022 14:02 Відповісти
Красунчики... гнати тих сирунів аж до кордону
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02.03.2022 14:03 Відповісти
Зайшли і вийшли. Показали зубки.
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02.03.2022 14:04 Відповісти
Думаю задача была шугануть сепаров и заставить их притормозить и бежать спасать Горловку.
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02.03.2022 14:17 Відповісти
Chutj ranjsje pisali mol zashli, nerubili kacapov i ih lizunov, da vishli, chtob lishne ne podvergatsia opasnosti, tam vot vstanet narod, to i mozhno budet ostatjsia - nado chtob zhiteli Gorlovki vstali na storonu Ukraini, a to opasno v ****** shmelei nahoditsia.
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02.03.2022 14:20 Відповісти
Арестович в 2014 був єдиним, хто спокійно і впевнено говорив і дав віру, що нечить можна зупинити, коли в це ніхто не вірив.
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02.03.2022 14:03 Відповісти
Брешеш. Я теж таке говорив
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02.03.2022 14:05 Відповісти
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02.03.2022 14:07 Відповісти
коментар відмічено як спам
У нас тоді був президентом великий дипломат, а зараз авантюрист, якого ніщо не стримує.
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02.03.2022 14:08 Відповісти
ТОДІ взагалі не було президента, я про березень-квітень, коли почали захоплювати міста.
А зараз президент теж показує впевненість і виступає чудово.
А військову і дипломатичну роботу виконують професіонали, а не він.
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02.03.2022 14:10 Відповісти
Так, так. Але тоді теж були професіонали, а заключне слово то хто мав? Це зараз , хоч хто був би президентом, а народ не спинити.
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02.03.2022 14:24 Відповісти
Arestovoch govoril to chto hoteli slishatj Ukrainci, i ispoljzuja jevo maneru naznachili f ofis prezidenta.
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02.03.2022 14:23 Відповісти
Радиоперехват капитана грузового судна с капитанами военных кораблей под Одессой"

"Там ******! Там нашим полный ******! Наших убито больше 10 000"!

Хоть один кацап не брешет.
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02.03.2022 14:05 Відповісти
Зазвичай викладають посилання
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02.03.2022 14:07 Відповісти
Відео є, сам бачив
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02.03.2022 14:11 Відповісти
Та вже і по ТВ показували. Будьте уважніші.
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02.03.2022 14:24 Відповісти
Те у*бки курсанты ссаные артиллеристы которые стреляли по нам на Госсах по огневой подготовке в 2014 году с рюзкой территории, теперь лежат навозом на наших полях. И этих юных путлерюгендов тоже надо ложить и в плен не брать.
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02.03.2022 14:06 Відповісти
Мені цікаво - а в якості кого пошлють недовчених "салабонів" із училища РВСН? Піхотної підготовки вони не мають а спеціалізація починається з ІІІ курсу
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02.03.2022 14:10 Відповісти
Гарматне м'ясце...
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02.03.2022 14:13 Відповісти
Цей кремлівськи вурдалак уже "з катушок зірвався" - навіть Сталін дозволяв зривать курсантів і посилать у бій лише тоді коли війська німецькі були на підступах до міст стратегічного значення! Адже це майбутні кадри армії Дійсно він "іде ва-банк"
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02.03.2022 14:18 Відповісти
Ну это как в DOOM играть - в качестве zombie man.
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02.03.2022 14:14 Відповісти
Як і зазвичай - в якості гарматного мяса. Нам вже сопливих полонених нікуди дівати, тепер ще добавляться обісрані.
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02.03.2022 14:15 Відповісти
Нет, не артиллеристы. Ракетчики-стратеги. 2-ой курс- ни о чем! )
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02.03.2022 14:59 Відповісти
На Международной космической станции работает экипаж 66-ой длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Раджи Чары, Томаса Маршбёрна, Кейлы Бэррон и астронавта ESA Маттиаса Маурера.

Сейчас два парашных космонавта в космосе завидуют мертвым.
Состав 2 козла + 4 амер.(1женщина)+1фрг
Такого веселого космического путешествия у них ещё не было.
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02.03.2022 14:06 Відповісти
В космонавти дебілів не беруть тож думаю на МКС щодо війни повне порозуміння.
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02.03.2022 14:31 Відповісти
вчера из лугандонии на поезде повезли в сторону крыма солдат мобилизованных из так званого-лнр...около тысячи человек...скорее всего это те мобилизованные с рос паспортами!
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02.03.2022 14:07 Відповісти
Їм рассія памагла, вони стали багаті, знамениті. Тепер вони допоможуть рассії.
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02.03.2022 14:11 Відповісти
А курсантики думають: а чому це нас туди беруть? Там же "нєпабідімая" а-а-армія... щось тут не чисто... Може, в єговісти податися?..
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02.03.2022 14:08 Відповісти
Щось мені здається - курсантів не для того підняли! Не виключено що бояться масових заворкшень у містах - трупи вже везуть в Росію! От ім можуть дать в руки саперні лопатки чи навіть обрізки товстих освинцьованих кабелів (нас так озброювали під час ГКЧП) і пошлють товкти протестантів На більше вони не здатні!
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02.03.2022 15:14 Відповісти
Мій прадід був курсантом військово училища в 1917 році. Влітку пішов на фронт, та на щастя влучив контузію, и більш не воював.
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02.03.2022 14:10 Відповісти
У Лухандонії кожного дня по декілька десятків самострілів тільки би на фронт не потрапити!
Ось таки "визволители".
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02.03.2022 14:11 Відповісти
Да нам ПОХ курсанты они или нет ВСЕХ УБЬЁМ к ****** !
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02.03.2022 14:22 Відповісти
Ну, курсанты - это как телятина в сравнении с говядиной.
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02.03.2022 14:36 Відповісти
Александр Коваленко
@zloy_odessit·41m‼️
ВСУ 🇺🇦 уничтожили командный пункт российских оккупантов в с.Дитятки под Чернобылем
Начальник штаба 36 армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нырков сбежал во время спецоперации ВСУ в Беларусь, город Мозырь, бросив личный состав, который был уничтожен.
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02.03.2022 14:26 Відповісти
Он и из Беларуси сбежал в Россию...
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02.03.2022 14:28 Відповісти
"Непабядимая и легендарная". Честь рюське офицера не запятнана. Они всегда бегали. Отдувались сержанты да рядовые.
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02.03.2022 14:30 Відповісти
Ну,эти сдохнут. А потом кого пришлют мочить? Юнармию? Кацапское стадо там начнет хоть какие-то шевеления против своих нацистских управляющих или это невозможно априори?
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02.03.2022 14:27 Відповісти
Скоро и путинцев пригонят, а стадо будет аплодировать..
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02.03.2022 14:28 Відповісти
Це ти про "бойових бабок Путіна"?
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02.03.2022 15:15 Відповісти
когда-то хотели у них вместо октябрят, путинят завести...
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02.03.2022 16:00 Відповісти
Интересно, до путлерюгенда дойдет очередь?
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02.03.2022 14:30 Відповісти
Висновок із всіх новин - треба знищити орду.
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02.03.2022 14:38 Відповісти
кажуть,розлючений путін пульнув стільцем у шойгу.цікаво,чи докинув - там між ними метрів 20 буде...
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02.03.2022 14:38 Відповісти
А мами цих курсантів ще не в курсі, що війна йде?
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02.03.2022 14:40 Відповісти
Они из плена по телефону им расскажут.
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02.03.2022 15:02 Відповісти
ВСІ ІСТОРИЧНІ ПЕРЕМОГИ &laquo;РУЦКАВА АРУЖІЯ&raquo; ОБУМОВЛЕНІ ТИМ,ЩО У СКЛАДІ ІМПЕРСЬКОЇ АРМІЇ НА РЯДОВИХ ТА КОМАНДНИХ ПОСАДАХ БУЛИ УКРАЇНЦІ. ЦЕ ЗНАЄ КОЖЕН ВІЙСЬКОВИЙ. І КАЦАПИ-ТЕЖ.
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02.03.2022 14:48 Відповісти
До 80% молодшого комскладу,тобто сержанти, кістяк будь якої армії, були українці.
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02.03.2022 15:14 Відповісти
Не "фантазуй" Близько 50 % - сержанти і молодший і середній офіцерський склад ( до майора-підполковника) були українцями або вихідцями з України Мої тесть і батько вчилися в "Десні" Тесть в мотострілецькому полку а батько - в артилерійському Так казали що у них дійсно було до 80% українців Але "Десна" готувала сержантів для "військ першого удару" (що повинні були "дійти до Ла-Маншу - ГСВГ Польща Чехословаччина Угорщина) Тесть правда залишився на "постоянку" а от батько прослужив командиром розрахунку гармати в Кенігсберзі Повернувся старшим сержантом
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02.03.2022 15:29 Відповісти
В Десні, сержантський склад, був далеко за 80%,я сам служив у Десні 86*88рр,ВСІ сержанти учбових рот та батарей були з України.Був у нас один таджик,в"постоянке", сержант, але він був художник та займався малюванням "бойових листків".Я був в зенітному полку, 100% інструкторів -українці,на дембель йшли старшинами,один я дембельнувся молодшим сержантом у останній строк,за те що "освобожденного парторга полка" послав шляхом роскорабля, коли був черговим по батареї.(Хто мене пам'ятає привіт) В нашій батареї склад був такий,30% з Дніпра, 30% з донбасу, 10% києвлян,по кілька з Вінниці, Житомира. та Харківської обл.з сержантів у всьому полку був тільки художник таджик та ще один начебто чуваш, вже не пам'ятаю.З росії в нас "на постоянці" були два водія один комі, один удмурт.ВСЕ.В учбових батареях Узбеки, казахи кілька грузин та кілька азерів.
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02.03.2022 15:58 Відповісти
збеки казахи та інші -маються на увазі курсанти не сержанти.у
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02.03.2022 16:00 Відповісти
Агония. Еще неделя - и армия ***** перестанет существовать.
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02.03.2022 15:26 Відповісти
Вспомнилась одна российская передача времён грузинской войны. Так там один приглашённый рос. офицер говорил о состоянии рос. армии - техника ломается, управление войсками полный бардак, хаос и всё такое. Мне запомнилась его одна фраза - "хорошо что мы не с хохлами воевали!" Ну вот, талпайопы, теперь ваша мечта сбылась и вас *****т украинцы и вам совсем не хорошо.
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02.03.2022 15:40 Відповісти
Когда уже пошлют тамошнюю теллигенцию с 1 мосинкой на четверых и одной обоймой как под какую-нибудь Вязьму в 41м?К слову, в качестве таковых можно того же килю баскова взять на пару с канделаки, ну или кто там у них на ум и начитанность тянет...
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02.03.2022 15:41 Відповісти
Всіх цапів на гілляку!!! Ні якої цапам пощади!!!
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02.03.2022 16:11 Відповісти
Та да
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02.03.2022 16:47 Відповісти
Очевидно, у рашистских и колхозных "силовиков" куда лучше получается избивать и калечить безоружных демонстрантов.
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02.03.2022 17:07 Відповісти
 
 