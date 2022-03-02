Зупинено проведення документальних, фактичних та камеральних перевірок, що були розпочаті до 24 лютого 2022 року, - ДПС
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Зупинено проведення документальних, фактичних та камеральних перевірок, що були розпочаті до 24 лютого 2022 року та не були завершеними, на період по останній день календарного місяця (включно) у якому завершиться дія воєнного стану, введеного Указом президента. Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень контролюючим органом.
Про це йдеться у повідомленні Державної податкової служби, розміщеному на офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.
"Наказом Державної податкової служби України від 24 лютого 2022 року № 243-о "Про встановлення простою у роботі Державної податкової служби України та її територіальних органах", виданого на підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (далі – Указ), встановлено простій у роботі Державної податкової служби України та її територіальних органах", - зазначили у відомстві.
В ДПС також повідомили, що документальні, фактичні та камеральні перевірки, які мали розпочатися у період з 24 лютого 2022 року та не були розпочаті переносяться на період по останній день календарного місяця (включно), у якому завершиться дія воєнного стану, введеного Указом.
Перебіг строків, встановлених ст. 86 та ст. 56 Податкового кодексу України зупинено на період по останній календарний день місяця (включно), у якому завершиться дія воєнного стану, введеного Указом.
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Сейчас два парашных космонавта в космосе завидуют мертвым.
Состав 2 козла + 4 амер.(1женщина)+1фрг
Такого веселого космического путешествия у них ещё не было.
Бункер Путина Белорецком район Республики Башкортостан Гора Ямантау Широта: 53.7682 Долгота: 58.6845 Комплекс состоит из системы шахт диаметром 30 метров и общей длиной около 500 км. Город в горе рассчитан на одновременное проживание в нем 300 тысяч человек
Можна подумати, ви би ці перевірки не зупинили, та зараз проводили би!
Нет упоминанию имени Кирилла: священники УПЦ требуют выхода из московского патриархата.
Начали обращаться к Онуфрию с требованием собрать Поместный собор с целью выхода из
московского патриархата.
Зашевелились попы.