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перевірка (295) Державна податкова служба (33)

Зупинено проведення документальних, фактичних та камеральних перевірок, що були розпочаті до 24 лютого 2022 року, - ДПС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зупинено проведення документальних, фактичних та камеральних перевірок, що були розпочаті до 24 лютого 2022 року, - ДПС

Зупинено проведення документальних, фактичних та камеральних перевірок, що були розпочаті до 24 лютого 2022 року та не були завершеними, на період по останній день календарного місяця (включно) у якому завершиться дія воєнного стану, введеного Указом президента. Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень контролюючим органом.

Про це йдеться у повідомленні Державної податкової служби, розміщеному на офіційному сайті, інформує Цензор.НЕТ.

"Наказом Державної податкової служби України від 24 лютого 2022 року № 243-о "Про встановлення простою у роботі Державної податкової служби України та її територіальних органах", виданого на підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (далі – Указ), встановлено простій у роботі Державної податкової служби України та її територіальних органах", - зазначили у відомстві.

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В ДПС також повідомили, що документальні, фактичні та камеральні перевірки, які мали розпочатися у період з 24 лютого 2022 року та не були розпочаті переносяться на період по останній день календарного місяця (включно), у якому завершиться дія воєнного стану, введеного Указом.

Перебіг строків, встановлених ст. 86 та ст. 56 Податкового кодексу України зупинено на період по останній календарний день місяця (включно), у якому завершиться дія воєнного стану, введеного Указом.

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Топ коментарі
+4
Виколупаємо.
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02.03.2022 14:12
+4
Ещё может списать долги по коммуналке людям ? Откуда сейчас деньги возмуттся ?
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02.03.2022 14:13
+1
Якщо про таке згадали- значить ми точно перемагаємо!
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02.03.2022 14:11
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На Международной космической станции работает экипаж 66-ой длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Раджи Чары, Томаса Маршбёрна, Кейлы Бэррон и астронавта ESA Маттиаса Маурера.

Сейчас два парашных космонавта в космосе завидуют мертвым.
Состав 2 козла + 4 амер.(1женщина)+1фрг
Такого веселого космического путешествия у них ещё не было.
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02.03.2022 14:08 Відповісти




Бункер Путина Белорецком район Республики Башкортостан Гора Ямантау Широта: 53.7682 Долгота: 58.6845 Комплекс состоит из системы шахт диаметром 30 метров и общей длиной около 500 км. Город в горе рассчитан на одновременное проживание в нем 300 тысяч человек
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02.03.2022 14:09 Відповісти
Виколупаємо.
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02.03.2022 14:12 Відповісти
Газом надо - газа у раши много
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02.03.2022 14:14 Відповісти
водою затопити "карасів"
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02.03.2022 15:09 Відповісти
бетоном залити і нехай живуьб
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02.03.2022 15:08 Відповісти
Якщо про таке згадали- значить ми точно перемагаємо!
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02.03.2022 14:11 Відповісти
вони намагаються лише показати, що дюже-дюже працюють... але я б хтів глянути на податкового інспектора, який поїде нині, скажімо, в Бучу, на перевірку... і, лядь!!!! "на період по останній день календарного місяця (включно) у якому завершиться дія воєнного стану"... а потім одразу можна перевіряти? вони так само *******, як і хутін...
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02.03.2022 14:17 Відповісти
Ещё может списать долги по коммуналке людям ? Откуда сейчас деньги возмуттся ?
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02.03.2022 14:13 Відповісти
але реєстрацію податкових накладних будемо блокувати?...
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02.03.2022 14:13 Відповісти
Ой-ой-ой!!!
Можна подумати, ви би ці перевірки не зупинили, та зараз проводили би!
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02.03.2022 14:14 Відповісти
Пост не по теме, но:

Нет упоминанию имени Кирилла: священники УПЦ требуют выхода из московского патриархата.
Начали обращаться к Онуфрию с требованием собрать Поместный собор с целью выхода из
московского патриархата.
Зашевелились попы.
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02.03.2022 14:25 Відповісти
не хочуть скрепні попи лопату в руки брати, перевзуваються
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02.03.2022 15:10 Відповісти
ДПС на куй, о&уїли зовсім!
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02.03.2022 14:30 Відповісти
Ці із своїми перевірками протрималися довше за усіх)
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02.03.2022 15:12 Відповісти
 
 