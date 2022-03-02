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Наші відвойовують Горлівку, на Чернігівському та Сумському напрямках просування ворога зупинено - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наші відвойовують Горлівку, на Чернігівському та Сумському напрямках просування ворога зупинено - Арестович

Одна з бригад української армії укріплюється на околицях Горлівки Донецької області, що перебуває під контролем окупантів із 2014 року, та планує розвивати наступ на місто.

Про це позаштатний радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович заявив під час брифінгу в ОПУ, передає кореспондент Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зона ООС. Там приємні новини. Більша частина наших підрозділів утримує свої позиції, а одна з наших бригад навіть просунулася на околиці Горлівки. Зараз вони там укріплюються і можливо будуть розвивати наступ. Вперше за сім днів війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку. Я думаю, що це не останній наступ, не останній контрнаступ. Скоро настане час, коли ми будемо звільняти нашу землю, а не лише її захищати", – зазначив він.

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Арестович також поінформував, що російські військові продовжують зосереджувати свої зусилля і угруповання в північно-західному напрямку Києва для того, аби розвивати наступ на українську столицю. Однак він запевнив, що завдяки системній роботі Збройних Сил України нападникам не вдасться цього зробити.

Позаштатний радник керівника ОПУ зазначив, що 1 березня українською армією були завдані авіаційні та артилерійські удари, які збили темпи російської операції. "Зараз вони відновлюють втрати і поки нікуди не рухаються", – додав він.

За словами Арестовича, на Чернігівському та Сумському напрямках просування ворога зупинено. "Вони практично там не рухаються. Їх добивають наші партизани і військові, розпочавши справжнє полювання за колонами противника, що треба робити і до чого всіх закликаю", – зауважив представник Офісу Президента України.

Коментуючи ситуацію в Харкові, Арестович розповів, що противник працює по місту, причому важкими реактивними системами залпового вогню та авіацією. Він висловив думку, що Російська Федерація має на меті психологічно зламати Харків, вчиняючи терор. Проте він наголосив, що ЗСУ, територіальна оборона та інші захисники Харкова дуже вправно атакують противника. "Противник зазнає там просто нечувано страшенних втрат. За деякими даними над Харковом учора збито декілька літаків противника. Дані уточнюються", – повідомив Арестович.

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Крім того, за його даними, в Енергодарі поблизу Запорізької атомної електростанції ворога було зупинено на вході в місто. "Місцеве керівництво вступило в перемовини, пояснило ядерну небезпеку, якщо в районі міста почнуться бойові дії. Це сигнал, який ми також маємо донести іноземним парнерам... Запоріжжя готове до оборони, як і Кривий Ріг", – поінформув Арестович, зазначивши, що поблизу Кривого Рогу 2 березня була знищена величезна колона військ РФ.

Спікер також заявив, що українські військові продовжують спротив у Херсоні та навколо нього, а всі повідомлення про ймовірне "падіння" міста є фейками.

"Противник учора зробив спробу висунутися в бік Миколаєва, і в районі Баштанки був підданий нищівному повітряному удару – втратив багато людей, техніки та матеріальних запасів. Зараз у місті, за твердженнями керівництва Миколаєва, висаджено повітряний десант, і його знищують там", – розповів Арестович.

За його словами, в Маріуполі наразі спокійно, проте можливі спроби противника атакувати передмістя. Попри це Арестович наголосив, що українські військові та інші сили оборони контролюють ситуацію і даватимуть жорстку відсіч.

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Топ коментарі
+15
Викинути нахій у вакуум над територією кацапстану, нехай спускаються як хочуть.
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02.03.2022 14:22
+14
ВСУ уничтожили командный пункт россиян в селе Дитятки под Чернобылем. Начальник штаба 36 армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нырков убежал во время спецоперации ВСУ в Беларусь, город Мозырь...
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02.03.2022 14:19
+11
На Международной космической станции работает экипаж 66-ой длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Раджи Чары, Томаса Маршбёрна, Кейлы Бэррон и астронавта ESA Маттиаса Маурера.

Сейчас два парашных космонавта в космосе завидуют мертвым.
Состав 2 козла + 4 амер.(1женщина)+1фрг
Такого веселого космического путешествия у них ещё не было.
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02.03.2022 14:17
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На Международной космической станции работает экипаж 66-ой длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Раджи Чары, Томаса Маршбёрна, Кейлы Бэррон и астронавта ESA Маттиаса Маурера.

Сейчас два парашных космонавта в космосе завидуют мертвым.
Состав 2 козла + 4 амер.(1женщина)+1фрг
Такого веселого космического путешествия у них ещё не было.
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02.03.2022 14:17 Відповісти
Викинути нахій у вакуум над територією кацапстану, нехай спускаються як хочуть.
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02.03.2022 14:22 Відповісти
Викинути нахій у вакуум над територією кацапстану, нехай спускаються як хочуть.
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02.03.2022 14:24 Відповісти
Злий Ви якийсь) дати їм 2 парашути і скинути на паРашу)
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02.03.2022 21:07 Відповісти
Возле сваей параши пущай живут.
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02.03.2022 16:10 Відповісти
чорнобиль...
у нього і так яєць не було, виходячи з того, як драпав, а він поліз до радіації

премія дарвіна2022 однозначно

зрештою, все це м"ясо що поперло до нас і не здалося у полон заслуговує на премію дарвіна

лишнєхромосомне не має розмножуватися і псути людству генофонд
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02.03.2022 14:33 Відповісти
хенерал-майор не думав за солдат ,а думав за те шо у нього жінка ,діти і тревожний чумаданчик з грошенятами..Він прекрасно знав шо це .не "нас на ученія отправілі".Він чудово усвідомлював що його солдати--це просто мясо на полі бою
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02.03.2022 14:44 Відповісти
Запад, вас там ********** шантажирует применением ядерного оружия, а тут без шантажа несколько Чернобылем может возникнуть. Сбивайте ракеты и авиацию росфашистов над Украиной. НАТО безопасность стран НАТО должен защищать.
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02.03.2022 14:22 Відповісти
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Вот я не понимаю, что там делает секретный воин арестович ? Женщины могут новости рассказывать. Его так не хватает на фронте.
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02.03.2022 14:23 Відповісти
а тим часом ру пропагандони вже мабуть волають що бендери ******** руський мiр
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02.03.2022 14:23 Відповісти
Так вони ж гадали що "неонацисти" лише при владі, а ними виявився весь український народ!
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02.03.2022 14:29 Відповісти
українці націоналісти - так, але ніякі не нацисти. не пиши дурню
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02.03.2022 14:40 Відповісти
Шановний, заспокойтеся! Уважно читайте, слово "неонацисти" взято в лапки.
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02.03.2022 14:53 Відповісти
‼️‼️‼️

Котлеты по-Киевски, это теперь совсем не про еду.
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02.03.2022 14:26 Відповісти
Из кацапов делают котлеты 😀😀
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02.03.2022 14:33 Відповісти
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02.03.2022 14:27 Відповісти
читав, що лавров аль-джазірі пояснив, що українці не хочуть зустрічатися на переговорах, затягують їх по вказівці сша. може, звичайно, я видаю бажане за дійсне, але якщо "укрів молотять по всіх фронтах", то затягувати з перемовинами повний мазохізм, а ми, наче, в такому не помічені. скоріше їх плани (військові та економічні) тріщать по всім швам і кожна година без переговорів погрішує їх позиції. так, я знаю, чого варта та сама година нашим браттям і сестрам під вогнем градів, вибачте за такий мимовільний прагматизм на грані цинізму.
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02.03.2022 14:28 Відповісти
інтерв'ю дуже свіже, 14 по київу десь, коли читав, було
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02.03.2022 14:31 Відповісти
рафик пытается освободить TechnoHouse в Херсоне
https://twitter.com/i/status/1498956525532061696
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02.03.2022 14:33 Відповісти
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02.03.2022 14:35 Відповісти
Для полювання на кацоколони були б ефективними оператори "джавелінів" на квадроциклах
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02.03.2022 14:37 Відповісти
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не понимаю, на х* нам та горловка, когда Херсон захвачен, в Конотопе мэр кричит о помощи, а в Энергодаре безоружное население пытается остановить орков.
Надеюсь, генштабу виднее....
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02.03.2022 14:41 Відповісти
Ты не шаришь. Это называется ассиметричный ответ, и это очень умный стратегический ход. Для оккупантов Горловка - это одна из витрин лугандона, они будут вынуждены перебросить туда дополнительные силы. А это значит, что их снимут или не направят туда, где нашим сегодня очень тяжело. Браво, генштаб!
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02.03.2022 14:47 Відповісти
дай Бог
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02.03.2022 15:22 Відповісти
Ну так в Горловке и Донецке рашистов щас нет. На передке есть наши войска.

Делают всё правильно. Создают кацам ещё одну проблему, на решение которой им нужно будет снимать войска с других направлений.
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02.03.2022 14:54 Відповісти
Не денервуйтесь, друже. Вояки знають, що роблять. І роблять усе правильно.
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02.03.2022 16:39 Відповісти
головне щоб не було засідки.
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02.03.2022 14:46 Відповісти
дуже адекватний хід, як на мене...
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02.03.2022 15:16 Відповісти
 
 