ЄС заборонив із 12 березня надання послуг SWIFT підсанкційним банкам РФ

Євросоюз заборонив з 12 березня надавати послуги з передачі фінансових повідомлень російським банкам, які потрапили під санкції.

Відповідне рішення опубліковано у "Офіційному журналі" ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

До списку SWIFT, що відключаються від системи, увійшли ВТБ, "Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Россия", Новикомбанк, а також держкорпорація ВЭБ.

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