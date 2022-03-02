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ЄС заборонив із 12 березня надання послуг SWIFT підсанкційним банкам РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЄС заборонив із 12 березня надання послуг SWIFT підсанкційним банкам РФ

Євросоюз заборонив з 12 березня надавати послуги з передачі фінансових повідомлень російським банкам, які потрапили під санкції.

 Відповідне рішення опубліковано у "Офіційному журналі" ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

До списку SWIFT, що відключаються від системи, увійшли ВТБ, "Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Россия", Новикомбанк, а також держкорпорація ВЭБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС погодилися відключити сім російських банків від SWIFT, - Bloomberg

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Топ коментарі
+55
Кибервойска Украины снова в деле. По всем свинособачим каналам транслировали признание взятых в плен российских оккупантов...
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02.03.2022 14:30
+30
А чего не с 22? Чтобы успели подготовиться?!
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02.03.2022 14:31
+27
⚡️"Якщо НАТО зараз не закриє небо, то воно просто прикривається українськими жінками та дітьми"
Герой нашого часу.
Вона сказала прем'єр-міністру Великобританії в обличчя те, про що ми всі думаємо.
Моя щира вдячність цій мужній жінці
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02.03.2022 14:35
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Кибервойска Украины снова в деле. По всем свинособачим каналам транслировали признание взятых в плен российских оккупантов...
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02.03.2022 14:30 Відповісти
Свинки - ангелы по сравнению с этим дерьмом.
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02.03.2022 14:35 Відповісти
👍👍👍🇺🇦
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02.03.2022 14:41 Відповісти
А чего не с 22? Чтобы успели подготовиться?!
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02.03.2022 14:31 Відповісти
Вони давно підготувалися- дурні тримали більшість ЗВР на Заході.
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02.03.2022 14:32 Відповісти
Паровоз стой: раз, два! в банковской системе не проходит, нужно время. Война может и до 12 марта закончится, очень бы хотелось что бы и раньше, а санкции будут висеть минимум пол-года, если не больше
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02.03.2022 14:50 Відповісти
Другий першому! Не пи@ди! Блокування можливе блискавично. Просто банківська масонська мафія дає час кацапам-одноплемінникам переховати гроші в країні щуроїдів.
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02.03.2022 14:58 Відповісти
Все правильно. Цей час дали для того щоб із рашки вивели практично всі гроші.
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02.03.2022 15:53 Відповісти
Можна навіть з 9 травня ,чого спішити?!!!
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02.03.2022 17:08 Відповісти
А сокирою кабелі не можна порубати?Шуткую. Дякую!
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02.03.2022 14:31 Відповісти
Бл...почему с 12?....они что дают время подготовиться?.....вот трудно им перестать вилять
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02.03.2022 14:31 Відповісти
Там ціла система поступових кроків. Кажу досить впевнено, бо з крутим програмістом колись дружила (на роботі)🙂🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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02.03.2022 14:43 Відповісти
Не пи@ди! Блокування можливе блискавично. Просто банківська масонська мафія дає час кацапам-одноплемінникам переховати гроші в країні щуроїдів.
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02.03.2022 15:00 Відповісти
Вот это похоже на правду..
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02.03.2022 15:05 Відповісти
Там к 12 березня вижившим банкам вже буде пофіг на той свіфт....
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02.03.2022 15:54 Відповісти
Бгггг
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02.03.2022 21:48 Відповісти
а чого не з 12 грудня 2030
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02.03.2022 14:31 Відповісти
Там ціла система поступових кроків. Кажу досить впевнено, бо з крутим програмістом колись дружила (на роботі)🙂🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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02.03.2022 14:43 Відповісти
всім? декотрим? - це мае величезне значення...
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02.03.2022 14:31 Відповісти
Підсанкційним.
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02.03.2022 14:33 Відповісти
таким як Тінькоф і Сбербанк ні. Імітують страшні санкції
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02.03.2022 14:35 Відповісти
Между прочим Тинькоф осудил войну именно тогда когда ещё очень мутно всё было на расее и непонятно кто кого... то есть он заранее встал на нашу сторону. Это простой мужик из народа, начинал с пельменного завода.
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02.03.2022 14:51 Відповісти
Посмотрел на календарь. Там 2 число. Ничего не перепутали?
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02.03.2022 14:31 Відповісти
Афины.

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02.03.2022 14:32 Відповісти
Что то слышно по Грузии? Почему грузины не восстают против режима, это же свободолюбивый народ. Много добровольцев хотели воевать против Пуйла но их не пустили...
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02.03.2022 14:37 Відповісти
вчора були великі мітинги,так і неясно чим все закінчилось
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02.03.2022 14:42 Відповісти
Дуже в'яло вони блокують падла-банки
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02.03.2022 14:32 Відповісти
Банкиры продажные сильно упираются
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02.03.2022 15:03 Відповісти
Мар'яна Барабанова

3 hrs ·

The hero of our time.
She told the British Prime Minister in the face what we are all thinking.
My sincere gratitude to this brave woman

#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
#nowar

https://www.facebook.com/100011013518180/videos/496176451893620
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02.03.2022 14:32 Відповісти
Эта **** привела к власти Зеленского и мешала пять лет Порошенко. Очередная пиарящаяся на крови.
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02.03.2022 14:33 Відповісти
коментар відмічено як спам
Побризкай слиною в спамі.
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02.03.2022 14:34 Відповісти
Вона хто завгодно, дядьку. Але не ****.
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02.03.2022 18:36 Відповісти
я знаю ще 3 мілліони хто не втік з Києва - ті таки герої!
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02.03.2022 14:34 Відповісти
⚡️"Якщо НАТО зараз не закриє небо, то воно просто прикривається українськими жінками та дітьми"
Герой нашого часу.
Вона сказала прем'єр-міністру Великобританії в обличчя те, про що ми всі думаємо.
Моя щира вдячність цій мужній жінці
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02.03.2022 14:35 Відповісти
У неё не было никакого морального права обсирать Джонсона, который месяц бегал за Зеленским с просьбой готовиться к войне и выдал нам помощь еще тогда. Я не говорю уже о том что она делала ранее и что войны для них не было с Россией. А теперь они пиарятся на крови. Дешевые популисты.
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02.03.2022 14:39 Відповісти
зеленского патлатый джонсон и байден скорее всего обманули с масштабом российских приготовлений,скорее всего приуменьшив раза в 3 не меньше-вот и получилось так как получилось.
Зеленский же косвенно в интервью с СNN это подтвердил
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02.03.2022 16:33 Відповісти
Бідний Зеленський. Його обманули. А він так хотів готуватись до війни, що за кілька днів до вторгнення, жалівся на необхідність збільшувати витрати на військо на шкоду будівництву доріг.
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02.03.2022 18:35 Відповісти
Отож... Нагадати як зе -фракція вчиняла саботаж і не голосувала за виділення коштів армійцям ?
А нас переконували - нічого не буде.
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02.03.2022 16:09 Відповісти
У кацапов каждый новый день
Это просто праздник и веселье
Посылают все кому не лень
"руSSкий *****" всех без исключенья ...
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02.03.2022 14:32 Відповісти
почему с 12 и почему только некоторым???
это цирк, а не санкции!
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02.03.2022 14:34 Відповісти
Та вже пофіг скільки цих банків та з якої дати це станеться)
Лавина вже така летить, що економікі раши наступає повний пісєц
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02.03.2022 14:54 Відповісти
От тепер подивимося, які смішні ті санкції.
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02.03.2022 14:35 Відповісти
Коротко
***** та Мордор повинен бути знищений.
....
Слава нації
Смерть фашистських *********
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02.03.2022 14:37 Відповісти
Що ж їм сказати? ...
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02.03.2022 14:37 Відповісти
Anonimous, может ты это сделаешь завтра?
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02.03.2022 14:38 Відповісти
Анонимус бесполезен. Он что-то поламал и через день это работает. А он побежал дальше. Дети играются. Никакой стратегии.
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02.03.2022 14:40 Відповісти
Жаль.
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02.03.2022 14:41 Відповісти
А якого року можна уточнити?
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02.03.2022 14:40 Відповісти
Думаю це зроблено, щоб західні компанії встигли вивести хоч якісь активи.
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02.03.2022 14:42 Відповісти
ЗМІ Швеції повідомляють, що з країни в Україну їдуть сотні добровольців
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02.03.2022 14:41 Відповісти
Взагалі не маю сумнівів, як і з Фінляндією! 👍
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02.03.2022 14:44 Відповісти
тоесть война до 12 закончится
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02.03.2022 14:42 Відповісти
Не виключаю такий варіант)
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02.03.2022 14:55 Відповісти
Вісті з-за кордону. У німецьких новинах показали частково промову Байдена у конгресі. Як демократи, так і республіканці (!) стоячи аплодували українській дипломатці та рішенням Байдена за санкції проти рашки. В руках багатьох конгресменів прапорці України, дехто вдягнений жовто-блакитно. Байден розповів про конкретні заходи Сполучених Штатів проти олігархів рашки: вони будуть відслідковувати походження капіталу та конфісковувати його, якщо кошти були незаконно нажиті. З цього переляку олігархи рашки почали терміново виводити свої яхти з американських портів.
Англійці закрили свої порти для кораблів рашки.
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02.03.2022 14:44 Відповісти
РАСЄЙСКІЄ БАНКІ-ІДІТЄ НА Х...Й
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02.03.2022 14:44 Відповісти
jaxty tože.
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02.03.2022 16:32 Відповісти
⚡️ВСУ уничтожили командный пункт россиян в селе Дитятки под Чернобылем.

По данным источников СМИ среди военных, начальник штаба 36 армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нырков убежал во время спецоперации ВСУ в Беларусь, город Мозырь, бросив личный состав, который был уничтожен украинской армией.

Информация уточняется.
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02.03.2022 14:45 Відповісти
Счас ********** будет верещать про геноцид расейского народа.
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02.03.2022 14:46 Відповісти
12-ого?!!
Боюсь спитати:
ЯКОГО РОКУ?!!
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02.03.2022 14:48 Відповісти
приемно вражае - українці майже кожний по англійськи!
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02.03.2022 14:50 Відповісти
Европейские ссыкуны в действии.
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02.03.2022 14:51 Відповісти
Де сбербанк?
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02.03.2022 15:00 Відповісти
За карманы они прежде всего думают
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02.03.2022 15:05 Відповісти
Как бы их право. Но вот смешно было пиариться о строгих санкциях, если санкции говно.
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02.03.2022 15:16 Відповісти
Какое нахрен 12 число ?
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02.03.2022 15:14 Відповісти
надо было со следующего года, а там к 12 может и война кончится в одну сторону или другую, может и не придется вводить, эти гады на это надеятся
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02.03.2022 15:19 Відповісти
именно на это и надеятся
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02.03.2022 15:35 Відповісти
...Евросоюз запретил с 12 марта предоставлять услуги...

12 марта какого года?
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02.03.2022 15:27 Відповісти
*****
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02.03.2022 15:32 Відповісти
Фейкові санкції !!!
Що буде заважати мордору розраховуватись з іншим світом через свої непідсанкційні банки?!!!

Хитрожопі європейці, напоказ - аплодисменти Зеленському, а на справді - Фейкові санкції.

Необхідно замислитись, чи насправді нам потрібно до лав такого лицемірного Євросоюзу.
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02.03.2022 15:51 Відповісти
C 12 и не всем банкам?
Позор!
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02.03.2022 16:05 Відповісти
Там те банки, которым перекрыли свифт - покрывают 10% объема российского рынка банковских услуг!

Все россияне пользуются Сбербанком или Тиньковом. Эти банки не заблокировали.

Германия не хотела блокировать свифт, она нашла как это обойти!

"надурили, ки-ну-ли"
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02.03.2022 16:29 Відповісти
Якась напівдія, Європа як то кажуть - нє гоні
Бо візьмемо будувати крилаті ракети "Нептун" з брудним ядерним наповнючем з
націленням на Маскву і тоді вже точно Третьої Світової не уникнеш
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02.03.2022 18:23 Відповісти
Мало. Газпрём то не попал в этот списочек. Сдали назад на полпути.
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02.03.2022 18:26 Відповісти
А чого так спішити... Що, українці так не дорого коштують? Зажерливі пихаті жлоби.
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02.03.2022 18:38 Відповісти
Пишу специально для тех кто на бронепоезде (то есть для тупых). Свифт это международная система платежей. При блокировке нет возможности отправлять денежные переводы за границу и также их получать. А внутри страны ни чего не измениться. Как принимали карты так и принимать будут.
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02.03.2022 19:46 Відповісти
 
 